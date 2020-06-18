DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR - Son Dakika

Beyaz kiraz hasadı başladı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde üretilen 9 bini beyaz olmak üzere yaklaşık 10 bin ton kirazın hasadı başladı. İşlendikten sonra ABD, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkelere ihraç edilen beyaz kiraz, salamura, konserve, solüsyon ve şekerleme olarak kullanılıyor. Beyaz kirazın kilosunu 4 TL'den, kırmızı kirazı da 5 TL'den satan üretici, fiyattan memnun olduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 150 bin nüfusa sahip Ereğli'de 3 bin 500 dekar alanda yıllık yaklaşık 9 bini beyaz olmak üzere 10 bin ton kiraz üretiliyor. Hasadına başlanan kirazın yaklaşık 8 bin tonu, salamura, konserve, solüsyon ve şekerleme olarak; ABD, İtalya, İspanya, İngiltere, Tayland, Hindistan, Fransa, Pakistan, Yeni Zelanda, Şili, Uruguay, Ürdün, Dubai, Avustralya ve Belarus'a ihraç ediliyor. Beyaz kirazın kilosu 4 TL'den, kırmızı kiraz da 5 TL'den satılmaya başlandı. Bölgede hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

'FİYATLAR AYNI KALIRSA, CEBİMİZE ÖNÜMÜZDEKİ YILA YATIRIM İÇİN PARA KALIR'

Kendisi gibi emekli öğretmen olan eşi Hacer Mustul ile birlikte kiraz yetiştiren Nebi Mustul, fiyatların bu seviyede seyretmesi halinde üreticinin masraflarını çıkarıp, önümüzdeki yıla yatırım için bir miktar cebinde parasının kalabileceğini belirtti. Mevsim nedeniyle bu yıl kirazın daha kaliteli olduğuna dikkat çeken Mustul, şöyle konuştu:

"Eşimle birlikte yeni ürün almaya başladık. Kiraz bu yıl iyi para eder ve emeğimizin karşılığını alırız diye ümit ediyorum. Ürünümüz bu yıl çok güzel, leke, çürük ve mantar yok. Çok temiz ve kaliteli kiraz oldu. Eğer fiyatlar 5 TL civarında olursa, bunun yarısı masrafa gider. Örneğin mart ayında gübrelemeye başladık, şu ana kadar 5 kez ilaçladık, otlarını biçiyoruz, suluyoruz, hasat dönemi başladı ve toplamaya başlayacağız. Bir işçinin muhtemelen 1 kilo kirazı, 1 TL'den fazla paraya toplayacak. Böyle olunca da üretim masrafı kilo bazında 3 ila 3,5 TL'yi bulur. Eğer 5 TL'ye satabilirsek, masrafını çıkartır ve önümüzdeki yıla yatırım için bir miktar paramız cebimizde kalır. Kalması da gerekiyor. Çünkü ben ve eşim, emekli maaşımızı buranın masrafı için harcıyoruz."

'EREĞLİ, BEYAZ KİRAZIN BAŞKENTİ'

Ereğli'nin beyaz kirazın başkenti olarak anıldığını anlatan Mustul, "Ülkemizde çok az yerde beyaz kiraz üretiliyor. Beyaz kirazın başkenti de Ereğli olarak biliyor. Ancak yetkililerin bizlerin önünü açması, bizlere destek olması gerekir. Pazarlama ve fiyat belirlemede bize destek olmaları lazım. Neden fazla destek olmuyorlar. Onu anlamıyorum. Beyaz kirazın büyük bir bölümünü İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelere ihraç ediyoruz. İlaç, kozmetik ve çikolata saniyede kullanılıyor" dedi.

'FİYAT AŞAĞI DÜŞMEZSE EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALIRIZ'

Üreticilerden Mehmet Ali Akgül de kırmızı kirazı kilosunu 5 TL'den sattığını belirterek, "Kirazımız şu an kaliteli, bir sorun ve sıkıntı yok. Eğer yağmur yağar ve leke yaparsa o zaman biraz sorun yaşayabiliriz. Kirazın kilosunu 5 TL'den toptancıya sattım. Şu an giderleri karşılıyor. Bu fiyattan aşağı düşmezse emeğimizin karşılığını alırız" diye konuştu.

Ürünleri alıp, toptan olarak başka illere satış yapan Hüseyin Arıkeren, "Kiraz piyasası yeni başladı. Bugün bu aracı yükledik ve Giresun'a gönderiyoruz. Kırmızı kirazı 5 TL'den, beyaz kirazı da 4 TL'den alıyoruz. İç piyasada kirazın kilosunu 5 TL'de tutabilirsek, 8-10 TL'ye ihraç edebiliriz" dedi.

Giresun'dan Ereğli'ye kiraz almaya geldiğini belirten Aydın Öz, "Ereğli'nin kirazını Giresun'a götüreceğiz. Fiyatlarda gayet normal. Karadeniz'de Ereğli'nin kirazı tutuluyor. Tuzlaması ve salamura yapılıyor. O yüzden çok satılıyor ve beğeniliyor. 4 yıldır da Ereğli'ye gelip kiraz alıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile kiraz bahçesinden detay

Kirazların toplanması

Toplanan kirazların tartılması

Kamyonete yüklenmesi

Genel ve detay

Röportajlar

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Atilla ATMACA KONYA DHA))

Haber Kodu : 200618020

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Tarihi atbaşı mezar taşları define avcılarının talanına uğradı

TÜRKİYE'de sadece Tunceli'nin Hozat ilçesinde bulunan ve 18'inci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen atbaşı mezar taşları, define avcılarının yaptığı kaçak kazılarla tahrip edildi. Çevre köylerde oturanlar, bölgenin SİT alanı ilan edilerek, koruma altına alınmasını istiyor.

Türkiye'de sadece Hozat ilçesine bağlı Dervişçemal köyü ile Karaçavuş köylerinde bulunan 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan atbaşı, koçbaşı ve dönemin ileri gelenlerine ait taş ustalığının önemli mimarilerinden olan anıt mezarlar, zaman içinde define avcılarının yaptığı kaçak kazılarla tahribata uğradı. Dervişcemal köyünde, 10 dönüm arazi üzerinde bulunan tarihi mezar taşları Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden gelen araştırmacıların çalışma konusu oldu. Araştırmalarda 3 farklı türdeki mezar taşlarındaki mutfak eşya tasvirlerinin Orta Asya'dan başlayıp, Anadolu'daki Alevi inancıyla bağlantılı köklü bir geleneğin ürünü olduğu ortaya çıkarıldı. Dervişcemal ve Karaçavul köylüleri, Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan az sayıdaki atbaşı ve koçbaşı mezar taşlarının koruma altına alınmasını, onarılmasını ve bölgenin SİT alanı ilan edilmesini istiyor.

'BU MEZARLIK KÜLTÜREL BİR MİRAS'

Dervişcemal köyünde yaşayan Birsen Adıgüzel, mezarlığın çok eski ve tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Aslında biz de bu mezarlığın ve burada bulunan mezarların tarihi ile ilgili pek bilgi sahibi değiliz. Bu mezarlar yüzyıllardır burada varlığını sürdürüyor. Ancak bu mezarlar ve mezar taşlarının çoğu yıkılmış ve tahrip edilmiş. Sanıyorum Türkiye'de başka yerde olmayan atbaşı mezar taşları da bu mezarlıkta çokça var. Aslında bizim yörede daha çok koçbaşı mezar taşları var ama burada atbaşı daha çok. Bu mezarlık kültürel bir miras ve köylüler tarihi konusunda pek bilgi sahibi değil. Bu tarihi mezarların bulunduğu alan 10 dönümlük bir arazi. Burasının korunması, tarihinin aydınlatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için kesinlikle hızlı bir zaman dilimi içinde SİT alanı ilan edilmesi ve buranın koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

'MEZARLAR KORUMA ALTINA ALINSIN, TARİHÇİLER GELİP İNCELEME YAPSIN'

Dervişcemal Köyü Muhtarı Engin Karataş da özellikle atbaşı mezar taşlarının kırıldığını ve kaçak hazine avcılarının bu taşları çaldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Köyümüzdeki tarihi mezarlıkta bulunan atbaşı mezar taşları dünyada eşine pek rastlanmayan mezar türlerinden biri. Buradaki mezar taşlarının bazılarının tarihi 1000 yıl geriye gidiyor. Hepsi yüzyıllar önce yapılmış tarihi mezar taşları ve mezarlar var. Özellikle mezar taşları üzerine işlenmiş çok eski tarihi figürler ve desenler var. Mezarlığın bulunduğu alan 10 dönüm. Zaman içinde hazine avcıları mezar taşlarını çalmış, kırmış ve tahrip etmiş. Doğal aşınma da etkili olmuş ve mezarlıklar çok tahrip olmuş durumda. Tarihimizin korunması ve tarihe sahip çıkılması için mezarlık alanının SİT alanı ilan edilmesini ve koruma altına alınmasını istiyoruz. Ayrıca tarihçilerin gelip mezar taşları üzerinde inceleme ve araştırma yaparak, bu mezarların tarihi ortaya çıkarmasını bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mezarlık alandan genel görünüm

-Taştan yapılmış tarihi anıt mezar

-Çeşitli mezarlardan görüntü

-Tahrip edilmiş atbaşı mezarlar

-Birsen Adıgüzel'in konuşması

-Muhtar Engin Karataş'ın konuşması

-Muhabir Ferit Demir anons

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Haber Kodu : 200618021

Haber Kodu : 200618023

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Karadeniz'in tepedeki sıralı evleri ilgi çekiyor

GİRESUN'un Eynesil ilçesine bağlı Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin üzerine sıralı halde inşa edildi. Sıralı evleriyle sosyal medyada beğeni gören köy, ilgi çekiyor.

Karadeniz Bölgesi'nde dik ve engebeli arazilerde yapılaşma zorluğu yaşanıyor. Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı 50 haneli Kösemen köyünde düz arazi olmayınca evler bir tepenin yamacına sıralı halde inşa edildi. Yeşil doğanın içinde ardı ardına sıralı olan evler dikkat çekerken, köyü ziyaret eden vatandaşlar da çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor. Sıralı evleriyle sosyal medyada beğeni gören köy, ilgi çekiyor.

'GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR'

Kösemen köyünün 31 yıldır muhtarlık yapan Şenol Sarıal, coğrafi şartlar nedeniyle yamaç araziye yıllardır ev yapılamadığını belirterek, "Aslında bu köyümüzdeki evler Karadeniz coğrafyasının bize olumlu yönlerini de gösteriyor. Köyümüzde dağınık ve çarpık yapılaşma yok. Binalar yapılıyor ama hepsi de ardı ardına devam ediyor. Muhtarlığım boyunca da asırlık ev yapma geleneği hiç bozulmadı. İnatlaşma yok, ev yapmak isteyen tepe noktasında ardı ardına olan evlerin yanlarına yapıyor. Bundan sonraki nesilde artık bu geleneği sürdürecek. Coğrafi şartlar nedeniyle yamaç yerlere ev yapmıyoruz. Köyümüzün etrafı da yeşillik. Yeşilliğin ortasında ardı ardına sıralı evlerimiz görenleri hayran bırakıyor" dedi.

'ANTALYA'DAN BİLE GEZMEYE GELENLER VAR'

Yaz mevsimini köyde geçiren Emine Sarıal ise, "Yamaçlarda heyelan riski olduğu için hiç buralara ev yapılmamış. Dedelerimizden kalan daha önceden yapılmış olan evlerin yanında ardı ardına evler yapıldı. Zamanında heyelan olabilir diye yamaçta kimse ev yapmamış, bu gelenek halen sürüyor. Ben kış döneminde Antalya'da yaşıyorum. Buranın fotoğraflarını görenler Antalya'dan bile burayı gezmeye geliyorlar. Yollarımızda güzel, köyümüzü seviyoruz" diye konuştu.

Köyde oturan Osman Sarıal'da, "Bizim dedelerimiz zamanında Of'tan gelip buraya yerleşmişler. Evleri ardı ardına yapmışlar. Buraya gelenler var fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar. Zamanında evleri herkes ihtiyaç olduğu yerlere yapmış. Yamaç yerlere yapmamışlar. Etraflarında dağınık olarak ev yok, manzaramızda gayet güzel" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyden genel görüntü (drone)

-Evlerden görüntü (drone)

-Muhtar Şenol Sarıal ile röportaj

-Köyde vatandaşlarla röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA

Haber Kodu : 200618042

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Şelale Deresi, güzelliğiyle etkiliyor

ERZURUM'un Olur ilçesine bağlı Soğukgöze köyündeki Şelale Deresi her mevsim ayrı güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Olur'a 21 kilometre uzaklıktaki Soğukgöze köyünden geçen Şelale Deresi, doğa güzellikleri ve küçük şelaleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Berrak suyu ile dere etrafında açan rengarenk çiçekler, görsel şölen oluşturuyor. Şelala Deresi, ziyarete gelenleri kendisine hayran bırakıyor. Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Ömer Polat, "Dere üzerinde küçük şelaler var. Burası adeta cennetten bir köşe gibi. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim. Bolca fotoğraf çektirdik" dedi.

Soğukgöze köyünden Olgun Akgün ise "Buranın bir diğer ismi ise Alabalık Deresidir. Yöremize ait güzelliklerden birisi. Tertemiz suyu içinde yaşayan canlıları, herşeyi ile dört dörtlük bir doğa harikası" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şelalelerden görüntü

Derenden detaylar

Vatandaşlarla röp

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLUR, (ERZURUM),

Haber Kodu : 200618024

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Depremzedeler, toprak evlerden kurtulmak istiyor

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Erzurum'un Çat ilçesine bağlı yerleşim yerlerinde depremden zarar gören vatandaşlarla görüştü. Toprak evlerin tuzak olduğunu belirten vatandaşlar, 2020'de toprak evlerde kalmanın iyi olmadığını söyledi, devletin bu konuda öncü olmasını istedi. Bakan Yardımcısı Ersoy, dönüşüm uygulamasının devletin sosyal politikası olduğunu belirterek dönüşümün her zaman olacağını ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 14 Haziran'da merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmaları incelemek üzere bölgeye geldi. Bingöl'deki incelemelerini tamamlayan Bakan Yardımcısı Ersoy, depremden zarar gören Erzurum'un Çat ilçesine bağlı yerleşim birimlerini de gezdi. Vali Okay Memiş, Çat Kaymakamı Tevfik Kumbasar ile birlikte ilk önce Darabi mezrasına giden Ersoy, burada vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlara bir eksikleri olup olmadığını soran Ersoy, en kısa zamanda kalıcı konutların yapılacağını söyledi. Vatandaşlardan yardımcı olmalarını da isteyen Ersoy, "Siz de vali, kaymakamlara yardımcı olacaksınız. Evler nereye, nasıl yapılacaksa yerlerini gösterip kendi aranızda anlaşıp uzlaşacaksınız. Biz de hızla evlerinizi yapmaya çalışacağız. Gerekirse konteyner getireceğiz" dedi.

Mezradan ayrılmaya hazırlanan Bakan Yardımcısı Ersoy, bir vatandaşın kahve içme teklifini, "Bugün dert günü, gelmişken ne kadar köyümüzü ziyaret edip yerinde görebilirsem o kadar iyi" cevabını vererek geri çevirdi.

'TOPRAK EVLER TUZAKTIR, DEVLET ÖNCÜ OLSUN'

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberindekilerle daha sonra Çayırtepe Mahallesi'ne geçti. Burada muhtar ve vatandaşlarla görüşen Ersoy, eksikleri olup olmadığını sordu. Bu sırada Ersoy'a seslenen bir vatandaş, toprak evlerin tuzak olduğunu belirterek kurtarılmalarını istedi. 2005'te meydana gelen depremden 15 yıl sonra depremi yaşadıklarını söyleyen vatandaş, "Toprak evler bize tuzak. Devlet bize öncü olsun, az hasar, çok hasar görmüş bakmasın. 2020 yılında topraklı evde kalmak iyi değil. Bugün hemen her mahallede 5-10 ev hasar görmüş. Kesinlikle topraklı evler tuzaktır, bunları kaldıralım. Devlet bize öncü olursa çok seviniriz" diye konuştu.

Vatandaşa "Anladım meseleyi izah ettin" diyen Ersoy, "Biz şu an afetle ilgili kısmına bakıyoruz. Devletin sosyal bir politika olarak dönüşüm uygulaması her zaman mümkündür. Bizim görevimiz sizleri görmek, taleplerinizi değerlendirmektir" cevabını verdi.

'BÜTÜN GAYRETİMİZLE VATANDAŞIN YANINDA OLACAĞIZ'

Çayırtepe Mahallesi'nde basın mensuplarına kısa bir açıklama da yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, şunları söyledi:

"Bölgeyi geziyoruz, çok büyük bir özgüvenle milletimizin huzurundayız. Bir eksiğiniz var mı diye soruyoruz. Şükürler olsun çadıra, yemeğe, ekmeğe, aşa ihtiyacı olan aç, açıkta kalan hiçbir vatandaşımızın kalmadığına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra bölgemizde hasarların tespit edilmesiyle birlikte etap etap yapılması gerekenleri süreç içerisinde gerçekleştirerek hayatın eskiden olduğu gibi en normal hale dönmesi için bütün gayretimizle vatandaşın yanında olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ersoy'un Darabi mezrasında vatandaşlarla konuşması

-Bir vatandaşın Ersoy'u çay kahve içmeye daveti

-Ersoy ve beraberindekilerin mezradan ayrılması

-Ersoy'un Çayırtepe mahallesinde muhtar ve vatandaşlarla konuşması

-Ersoy'un konuşması

-Bir vatandaşın toprak evle ilgili talebini iletmesi

-Bakan Ersoy'un vatandaşla karşılıklı konuşması

-Bakan Ersoy'un mahalleden ayrılması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Haber Kodu : 200618078

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Fırat Nehri'nden topladıkları taşları oyuncak bebeğe dönüştürüyorlar

ROMA döneminde toplanan taşlar ile mozaiklerin ortaya çıkarıldığı Fırat Nehri'nden toplanan taşlar, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki kadınlar tarafından oyuncak bebeğe dönüştürülüyor. Halfeti Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, Fırat Nehri kıyısından topladıkları taşları ebatlarına göre ayırarak, nişasta hamuru ile kapladıktan sonra boyayıp, bebeğe dönüştürüyor. Kimyevi madde kullanılmadan elde edildikten sonra satışa çıkarılan taş bebeklerden elde edilen gelir de kursiyer kadınlar arasında paylaştırılıyor.

Halfeti Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Merkezde açılan 45 branşta 178 kursta eğitim gören 2 bin kadın da böylece hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek edinip kendi gelirlerini sağlama fırsatı yakalıyor. Halk Eğitim Merkezinde özellikle hediyelik ürün yapımı konusundaki kurslara kadınlar yoğun ilgi gösterirken, ortaya çıkardıkları ürünler de satış noktasında ilçeyi ziyarete gelenler tarafından alınıyor. Satışlardan elde edilen gelir de malzeme gideri yapıldıktan sonra emek veren kursiyerler arasında paylaştırılarak para kazanmaları sağlanıyor.

NEHİR KIYISINDA TAŞ TOPLUYORLAR

Halk Eğitim Merkezi'nde bulunan 'Otantik Taş Bebek Kursu' da kadınların el emeklerini ortaya koyduğu kurslar arasında yer alıyor. Fırat Nehri kıyısından toplanan taşların boyutuna göre tasnifinin ardından iki ayak, bir gövde ve bir baş bölümü olmak üzere 4 taşın birleştirilmesiyle taş bebek meydana çıkarılıyor. Taşların nişasta hamuru ile yapılan harç ile kaplanmasının ardından taş bebek, boyanarak son şekli veriliyor. Hakim, avukat, doktor, öğretmen, polis, gibi meslekleri andıran kıyafetler çizilerek ilgi çekici hale getirilen bebekler daha sonra Halfeti'yi ziyarete gelenlere satılıyor. Otantik Taş Bebek kursuna katılan 40 kadın da sık sık bebek yapmak için ihtiyaç duyulan taşları toplamak için Fırat Nehri kıyısına gidiyor. Zaman zaman suya da girerek nehir kıyısının bulunduğu bölümde yassı olmasına özen gösterdikleri taşları toplayan kadınlar, daha sonra kuruttukları bu taşları Halk Eğitim Merkezine götürüyor. Burada işlemden geçirilen taşlar bebeğe dönüştürüldükten sonra satışa hazır hale geliyor.

Kursa katılan ve nehir kıyısında taş toplayan kursiyerlerden biri, "Taş bebek yapmak hem zevkli hem de ortaya çıkardığımız eserler ile dikkat çekici. Bundan dolayı taş bebek yapmayı çok seviyoruz. Bebek yapımı için uygun taşı bulmak için de Fırat kıyısına geliyoruz. Burada topladığımız taşları merkeze götürüp, boyutlarına göre bebeğe dönüştürüyor ve ardından satışa sunuyoruz. Bundan hem gelir elde ediyor, hem boş zamanımızı değerlendiriyor, hem de ortaya sanat eseri çıkarıyor olmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

MOZAİKLER BİZE ESİN KAYNAĞI OLDU

Halfeti Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan, yörede ortaya çıkarılan ve tüm dünyanın dikkatini çeken mozaiklerin taş bebek kursunda kendilerine esin kaynağı olduğunu söyledi. Fırat Nehri kıyısındaki taşları el sanatlarına dönüştürmeyi düşünmeleri ile Otantik Taş Bebek kursunun ortaya çıktığını anlatan Arıkan, şunları söyledi:

"Bölgemizde bulunan tüm malzemeleri kullanarak, yöreye özgü bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Fırat Nehri'nden çıkan taşları da nasıl el sanatlarına dönüştürülebilir diyerek proje çalışması başlattık. Bu kapsamında 40 kursiyerin katılımıyla 3 kurs hazırladık. Fırat Nehri su seviyesi indiği zaman ortaya çıkan taşları seçerek taş bebek dediğimiz, geçmişi Osmanlı'ya kadar dayanan taş bebekleri yöresel kıyafet giydirmesi yaparak süs eşyasına dönüştürüyoruz. Taş bebek yapımı 4 taştan oluşuyor. Yuvarlak olan baş kısmı, uzun olan gövde ve iki küçük ayağın olacağı taşları buluyoruz. Fırat Nehri kıyısından topladığımız bu taşları daha sonra nişasta hamuru ile kaplanıp, boyanıyor ve böylece hazır hale gelmiş oluyor. Usta öğreticiler ve kursiyerlerimize malzeme temini yaparak hem istihdam hem de eğitim veriyoruz. Bütün kursiyerlerimiz el emeklerini kullanarak, yaptıkları çalışmaların satışı sağlanmasıyla elde edilen gelirin yarısını alarak kendilerine de kazanç sağlıyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fırat Nehri

Kadınların nehir kıyısında taş toplaması

Taş toplayan kadınlar ile röp.

Hasan Kırmızıtaş anons

Kadınların taş bebek yapması

Kadınların atölyedeki çalışması

Yapılan oyuncak taş bebekler

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eşref Arıkan ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Mustafa KANLI - ŞANLIURFA - DHA)

Haber Kodu : 200618046

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1920 yılında şehit olan askerlerin torunlarını arıyor

TOKAT'ın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, ilçede şehitlikte kabri bulunan ve 1920 yılında çeteler ile girdiği çatışmada şehit olan Binbaşı Şemseddin Bey ve silah arkadaşlarının torunlarını arıyor.

Yeşilyurt ilçesinde, 1882 Sivas doğumlu 1311 sicil numaralı Binbaşı Şemseddin Bey, 17 Kasım 1920 yılında Milli Mücadeleye karşı gelen asiler ile Pınarbaşı mevkiinde kendisi ile beraber bir topçu üsteğmen, bir erbaş ve 4 erle birlikte girdiği çatışmada şehit oldu. İlçe merkezinde Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde şehit oldukları yere defnedildikleri düşünülen alana anıt yaptırıldı. 2016 yılında dönemin MHP İlçe Başkanı olan şimdiki Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'ın girişimleriyle şehitlikte tadilat yapıldı. Ayrıca yapılan girişimler sonrasında resmi olarak şehitlik statüsü verildi. Başkan Yılmaz, şehitlerin torunlarını bulmak için sosyal medyadan çalışma başlattı.

'RESMİ ŞEHİTLİK OLARAK İLAN EDİLDİ'

Olayın 1920'li yıllarda gerçekleştiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, "1920 ile 1923 yılları arasında Arabacı Musa köyü yakınlarında asiler askerlerimizi şehit etmiş. Şehit Binbaşı Şemseddin Bey, bir topçu üsteğmen, bir erbaş ve 4 erle burada şehit olduğu rivayet edilmektedir. Şehitliğimiz uzun süre bakımsızdı. Burada görmüş olduğunuz çalışmaların hiçbir tanesi yoktu. 2014- 2018 yılları arasında ben MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı idim. O dönemde şehitliğimize ve şehitlerimize sahip çıkalım kampanyası başlattım. Kampanya ile şimdiki haline getirdik. Şehitliğimiz normalde resmi şehitlik statüsünde değildi. Bizler yine Genel Kurmayımıza, Cumhurbaşkanımıza o zamanki Başbakanlığımıza yazılar yazarak, buranın şehitlik olarak kabul edilmesini talep ettik. Yapılan çalışmalar sonucunda Allah razı olsun devlet büyüklerimizden burası resmi şehitlik olarak ilan edildi" dedi.

'TORUNLARININ HAYATTA OLDUĞU BİLGİSİNE ULAŞTIK'

Sosyal medya üzerinden ve bizzat yaptıkları çalışmalar ile şehitlerin torunlarına ulaşmaya çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Şehitlerimizin çocukları artık hayatta mıdır? Torunları ve yakınları hayatta mıdır? diye bir çalışma başlattık. İnşallah basının da yardımıyla akrabalarına ulaşmayı planlıyoruz. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda torunlarının hayatta olduğu bilgisine ulaştık. Şehit Binbaşı Şemseddin Bey'in bir torunun İstanbul'da, diğer bir torunun ise yurt dışında yaşadığı belirledik. Ama şu anda sadece bu bilgilere ulaşabildik. Kısa zamanda ailelerine ulaştığımızda kendilerini ilçemize davet edeceğiz. Dedelerinin kabri başında bir mevlit programı yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehitlikten görüntüler

-Başkanın açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

Haber Kodu : 200618028

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KKKA hastalığının tedavisinde erken tanı önemli

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin kene ısırığıyla buluşan Kırım Kongo Kanamalı ateşi (KKKA) hakkında bilgeler verdi. Prof.Dr. Çetin "KKKA tedavisinde de tıpkı koronavirüste olduğu gibi erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu konuda da özellikle insanlarımızı bir an önce hastanelerimize başvurmaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına, Türkiye'de de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak rastlanıyor. Bu yıl kenelerin erken görülmesiyle birlikte yaşanmaya başlanan KKKA vaka sayısı da gün geçtikçe artıyor. Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin kene vakalarına karşı uyarı yaptı.

'İNSANIN KENDİ DİRENCİ ÇOK ÖNEMLİDİR'

Koronavirüste olduğu gibi insanın KKKA hastalığını atlatması için direncinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan Çetin, "Bu hastalıkların oluşmasında, arkasından da bunların ölümcül seyredip seyretmemesi de kişisel direncinin önemli olduğunu biliyoruz. Yani belli bir direncin olması vakaların nasıl seyredeceğinin bir göstergesi olabiliyor. KKKA hastalığının en önemli öldürme sebebi kanamalardır. Biz tedavinin temelinde kanamayı durdurucu bir takım tedaviler uyguluyoruz. Bunların başında da aslında virüsün fonksiyonunun bozulmuş olduğu trombosit dediğimiz kanda bulunan, kanamayı durdurucu hücrelerin taze bir şekilde diğer insanlardan alınmak suretiyle verilmesi, zaman zaman plazma verilmesi veya da tam kan verilmesi şeklinde destek tedavisi şeklinde yapılmaktadır. Onun haricinde de bir takım komplikasyonlar varsa, bir takım belirtilere yönelik de tedavilerini biz semptomatik olarak veriyoruz.

'ERKEN TANI VE TEDAVİ ÇOK ÖNEMLİ'

KKKA tedavisinde erken tanının önemine değinen Prof. Dr. Çetin, "Tabi ki KKKA sürecinde diğer hastalıklar da hatta diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi erken tanı ve tedavi çok önemli ve değerlidir. Bazen kene ısırıyor, insanlar bu keneleri koparıp atıyor ve bir hafta ya da üç dört gün sonra hasta olarak geliyorlar. Bunların tedavi edilme oranı diğerlerine göre daha düşük oluyor. Tedavi edilebilir mi? Edilebilir. Ama bu insanların hayatını kaybetme riski, daha erken bulunup daha erken tedavi edilen insanlara göre çok daha fazladır. Bunun için de biz insanlarımıza hep şunu söylüyoruz; Eğer bir kene ısırması varsa mutlaka kendileri bile çıkarmış olsalar hastaneye gidip 'beni kene ısırdı' diye bir takım tahlilleri yaptırması, hastanelerimiz tarafından bu insanlarımızın takip edilmesi çok önemlidir. KKKA tedavisinde de tıpkı koronavirüs de olduğu gibi erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Bu konuda da özellikle insanlarımızı bir an önce hastanelerimize başvurmaları konusunda uyarıyoruz" diye konuştu.

Daha önce KKKA hastalığını atlatıp sağlına kavuşan birinin yeniden bu hastalığa yakalanma riski hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Çetin, "Şu ana kadar böyle herhangi bir vakamız olmadı. KKKA'ya yakalanıp tedavi olan ve iyileşen hiç bir hastamız da daha sonra bu tür bir tekrar hasta olmadı. Biliyorsunuz bu tür hastalıklarda antikor geliştirmek suretiyle o virüse karşı vücut dirençli hale gelebiliyor. Burada da öyle olduğunu biliyoruz. Vücutta antikor gelişiyor ve iyileşenlerin genelde bir daha hasta olmamasını beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.