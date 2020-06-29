DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR - Son Dakika

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Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdı ADANA'da güneş panelleri kurulumu yaparak elektrik enerjisi üretimi yapan Nuh Kar, koronavirüs salgınında insanların çevreye verdikleri zararın boyutlarını daha iyi gördüğünü belirterek, "Eve, iş yerlerine güneş enerjisi paneli...

Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdı

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ADANA'da güneş panelleri kurulumu yaparak elektrik enerjisi üretimi yapan Nuh Kar, koronavirüs salgınında insanların çevreye verdikleri zararın boyutlarını daha iyi gördüğünü belirterek, "Eve, iş yerlerine güneş enerjisi paneli kurdurmak isteyenlerin sayısı yüzde 30 arttı" dedi.

Kentte güneş panelleri kurulumu yaparak elektrik enerjisi üretimi yapan Nuh Kar, yenilenebilir güneş panellerinin ekonomik ve çevresel boyutlarının koronavirüs salgını döneminde daha iyi anlaşıldığını söyledi. Ülkede son dönemde sayısı giderek artan güneş enerjisi panellerinin, artık evlerde de kullanılmaya başlandığını söyleyen Kar, "En önemlisi çevresel ve ekonomik etkisi, pandemi döneminde bunu çok iyi hissettik. Evde kaldığımız sürede doğa kendisini yenilemeye başladı ve biz çevreye verdiğimiz zararı daha iyi gördük. Artık dünyaya zarar vermemek için doğal enerjiye yöneliyoruz. Bir diğer sebebi ekonomik olması. Koronavirüs salgınından sonra işlerimiz yüzde 30 arttı. Artık kişiler evlerine bile güneş enerjisi paneli kurmak istiyor. Evine 5 kilovat sistem kuran bir aile ayda 300-400 liralık elektriği bedava kullanabilir" dedi.

75 BİN LİRALIK BEDAVA ELEKTİRİK

Kentte bulunan önemli bir tarım ve hayvancılık işletmesine kurulan 400 bin dolarlık sistemin, ayda 75 bin liralık elektrik ürettiğini anlatan Kar, "Bu işletmeye 2 yıl önce güneş enerjisi sistemi kurduk. 400 bin dolarlık sistem yaklaşık 4 yılda kendisini amorti edecek" diye konuştu.

İşletme sahibi Ali Acembekiroğlu ise şunları söyledi:

"10 yıldır düve, damızlık ve süt işletmesi yapan bir firmayız. Adana bölgesi güneşin oldukça verimli olduğu bir yer. 900 dönüme kurulu bir tarım işletmesiyiz. 2 bine yakın büyükbaş hayvanımız var. Üretimimizi doğal yoldan yaparken, enerjimizi de doğal yolla üretelim istedik. 500 kilovat enerji üretimimiz var, bu da ayda 75 bin liraya denk geliyor. Yılda 800-900 bin lira bizim için çok büyük tasarruf. Biz elektriği bedava kullanıyoruz, ayrıca doğaya hiçbir zarar vermiyoruz. Güneş paneli olmasa enerjimizi doğayı kirleten kaynaklardan alacağız. Ekonomik bir yatırım, 400 bin dolar verdik, ortalama 4 yılda bu parayı geri alacağız" dedi.

Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:39 Kaynak: DHA

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