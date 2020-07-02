DHA YURT ÖZEL GÜNDEM- TEKRAR - Son Dakika

Sulama kanallarında boğulmalar arttı; çocuklar tehlikeye kulaç atıyor

YURT genelinde havaların ısınmasıyla birlikte özellikle sulama kanalları başta olmak üzere dere ve göllerde boğulma vakaları artış gösterdi. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Adana Bölgesi Baş Antrenörü Özgür Yarar, yüzme bilenlerin dahi sulama kanallarına girmemesi gerektiğine dikkat çekerken, tüm uyarılara rağmen kentte birçok çocuğun kanallarda yüzmeye devam ettiği görüldü.

Son günlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Adana'da, sıcaktan bunalan bazı çocuklar, sulama kanallarında yüzmeye başladı. Her yıl çok sayıda kişinin boğulduğu kanallarda yüzmeye devam eden çocuklar, tehlikeye aldırmadı. 5 kişilik arkadaş grubuyla su kanalında yüzmeye gelen Vahdet Yılmaz (14), 'kanalda yüzmeye korkmuyor musunuz?' sorusuna "Korkmuyorum ağabey. Yüzmeyi bilmeyenler korksun. Ben havuzu sevmiyorum. Suyu ılık oluyor. Kanalın akıntısı var ve suyu daha soğuk. Biz kanala alışmışız" diye karşılık verdi.

Havuzda yüzmeyi tercih ettiğini ve sulama kanallarında yüzenleri görünce çok üzüldüğünü belirten Ezel Süzen (12) ise sulama kanalına girip yüzmenin çok yanlış bir davranış olduğunu ve yapılmaması gerektiğini belirtti.

'BÜYÜK RİSKLERİ VAR'

Yüzme sporunun profesyonel olarak yapılmasa dahi belirli kurallar çerçevesinde sürdürülmesi gerektiğini kaydeden TOHM Adana Bölgesi Baş Antrenörü Özgür Yarar, yüzme etkinliğinin bilinçsiz yapılması halinde büyük riskleri olduğunu dile getirdi. Özellikle Adana'da yaz aylarında aşırı sıcakların etkisiyle bunalan birçok çocuğun serinlemek için sulama kanallarında yüzdüğünü ve bunun sonucunda onlarca boğulma vakası yaşandığını vurgulayan Yarar, bu durumun önlenmesi adına bilinçlendirme çalışması yaptıklarını ifade etti. Su kanallarında yüzmeyi çok iyi bilen bir insanın bile yüzmemesi gerektiğini belirten Yarar, "Su kanalları akıntılı ve tehlikeli derinliğe sahip. Yüzmeyi bilmek burada tehlikeyi bitirmiyor. Ayrıca hijyenik de değil. Boğulma vakası olmasa dahi herhangi bir enfeksiyon kapılması durumunda ciddi sağlık problemlerine yol açan bir durum" dedi.

'ÜCRETSİZ KURS VE HAVUZLARI TERCİH ETSİNLER'

Her yıl yaz aylarında onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin önemli bir konu olduğunu ve önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Yarar, su kanallarında yüzen çocuklara ücretsiz yüzme kursları ve havuzlara gelmeleri konusunda çağrıda bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi 'nin ücretsiz yüzme kursları olduğuna dikkat çeken Yarar, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı buralara bekliyoruz. Bu gibi yerlerde onlara yüzmeyi öğretmenin yanı sıra su kanallarında yüzmenin tehlikeleri anlatılıyor ve çeşitli eğitimler veriliyor. Ayrıca bu havuzlarda sürekli görev halinde olan cankurtaranlar mevcut. Bunun aksine su kanallarında herhangi bir tehlike anında sizi koruyacak biri yok."