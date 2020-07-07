DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR - Son Dakika

Diyarbakırlı şoförler, maskeyi indiren yolculardan şikayetçi

DİYARBAKIR'da, koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde, salgınla mücadele kapsamında, maskesiz ve 14'ten fazla yolcu almanın yasak olduğu minibüslerde, şoförler gerekli tedbirleri aldıklarını ama yolcuların çoğunun araca bindikten sonra maskeyi çenesine indirdiğini söyledi. Maske takmayı reddedenleri araçtan indiren şoförler, zaman zaman bu kişiler yüzünden kendilerine ceza yazıldığını, yolcu sayısının da azalmasıyla zararına çalıştıklarını ifade ederek, rayiç bedeli üzerinde düzenleme istedi.

Diyarbakır'da normalleşme sürecinin ardından özellikle maske kullanımındaki dikkatsizlik nedeniyle, son günlerde koronavirüs vakaları artış göstermeye başladı. Pandemi hastanelerinin doluluğa yakın oranda faaliyet gösterdiği kentte, salgından etkilenen ulaşım sektöründe de araçlara maskesiz binmek ve belli bir kapasitenin üzerinde yolcu almak yasaklandı. Kentte sabit noktalarda ve mobil ekipler aracılığıyla denetimler sürerken, sokağa maskesiz çıkanlara ceza uygulanıyor. Minibüs şoförleri de kendi denetimlerini yaparak, maskesiz yolcuları araca almıyor. Şoförler, maskesiz gelen yolcuların mağdur olmaması amacıyla da araçlarında bulundurdukları maskeleri 1 TL karşılığında yolcuya veriyor. Şoförler, zaman zaman maskesi olduğu halde, takmamakta ısrar eden yolcuları da araçtan indirmek zorunda kalıyor.

'YOLCU MASKELİ BİNİYOR, ARKAYA GİDİNCE MASKEYİ İNDİRİYOR'

Minibüsü şoförü Süleyman Tarhan, maskesiz yolcu almadıklarını belirterek, "Arabalarda maske bulunuyor. Maskesi olmayan yolcularımıza 1 TL karşılığında veriyoruz. Bu ticaret amaçlı değil, yolcuların araçlara binmeleri içindir. Bunun yanında kolonyamız var. Dezenfektanımız var. Biz kendi önlemimizi alıyoruz. Yalnız, yolculardan bizi mesul tutuyorlar. Yolcu maskeli biniyor. Arkaya gidip maskesini indirdiği zaman trafik polisleri hem bize hem yolcuya ceza yazıyor. Bu durumda şoför esnafı olarak biz de mağdur oluyoruz. Biz arkadaki yolcuyu göremiyoruz. Yolcu maskeli biniyor. Arkaya gidince maskesini aşağı indiriyor. Biz sürekli önümüze mi bakalım, yana mı bakalım, yolcuyu mu kontrol edelim? Bu konuda bir mağduriyetimiz var. İçişleri Bakanlığı'ndan bu duruma bir el atmasını talep ediyoruz. Pandemi döneminde minibüsteki yolcu sayılarında bir azalma var. Biz şu anda Türkiye'de en ucuz toplu taşımacılığı yapan illerin başındayız. Yeni valimizden talebimiz, şu an şoförlerin evine ekmek götürmesi için bu rayiç konusunda bir düzenleme yapılması" dedi.

'ZARARINA ÇALIŞIYORUZ'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında her akşam minibüsleri dezenfekte ettiklerini ifade eden Nurettin Yolcu da, "Maskesiz yolcu ihtimaline karşı araçta maske bulunduruyoruz. Yolculara maske veriyoruz. Tedbirlere riayet ediyoruz. Zararına çalışıyoruz. Gerekli mercilerin bu konuda bir önlem almaları, bir rayiç düzenlemesi, bir zam yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Yolcu Zübeyda Çelebi de minibüslere maske takarak bindiğini dile getirerek, "Maske olmadığı zaman da zaten dolmuşta veriyorlar. Bence iyi bir uygulama. Ben önlem olarak, maske takıyorum. Sık sık ellerimi yıkıyorum" ifadesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhabir Emrah Kızıl anons

-Maskesi olduğu halde takmayan yolcunun indirilmesi

-Minibüslerden detay

-Yolcuların minibüse binmesi

-Maskesiz binenler

-Yolculara maske verilmesi

-Muhabir Emrah Kızıl anons

-Süleyman Tarhan'ın konuşması

-Nurettin Yolcu'nun konuşması

-Zübeyda Çelebi'nin konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

Haber Kodu : 200707123

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Niğde'de lavanta heyecanı

TÜRKİYE genelinde son yıllarda üretim sahası genişleyen ve Niğde'de ilk defa ekimi yapılan, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın en güzide ürünü lavantada hasat başladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İnal, Bor ilçesine bağlı Bereke Köyünde yetiştirdiği lavantalarla hem bölge ekonomisine katkı sağlamayı, hem de lavantadan ürettiği balı, yağı ve suyu yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor.

Hastanede doktor, tarlada ise çiftçi gibi çalışan ve çevredeki köylülere örnek olan Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İnal'ın Bereke Köyünde 170 dekarlık alanda 3 yıldır ürettiği lavantaların hasadı başladı. Şu ana kadar lavanta bitkisinin gidişatından ve bitkisel üretim aşamasından memnun olduklarını belirten Prof. Dr. İnal, bitkiyi bölgeye kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Bölge çiftçilerine öncülük ettiklerini dile getiren İnal, devlet desteğiyle lavantayı bölgede geliştirmenin yanı sıra bölge turizmine de katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Lavanta bitkisinin fazla su istemediğini ve kıraç toprakların değerlendirilmesinde alternatif tıbbi/aromatik bitki olduğunu dile getiren Prof. Dr. İnal, şunları söyledi:

"Lavanta kireçli toprağı seviyor ve ilk yılı hariç fazla bir su ihtiyacı yok. Lavantayı bir kere ekiyorsunuz ve 15 ile 20 yaşına kadar ürün veriyor. Lavantanın daha çok yağı çıkartılıyor ve yurt içi/yurt dışı pazarlarda satılıyor. Türkiye, lavanta ihtiyacını kendisi karşılayamadığı için yurt dışından döviz ödeyerek lavanta yağını ve suyunu alıyor. Lavanta yağının en önemli özelliği dezenfektan olarak da kullanılabilmesi. Lavanta yağı temizlik sektöründe de tercih edilebiliyor ve daha kaliteli bir lavanta ise tıbbi olarak kullanılıyor. Öte yandan, ilaç, kozmetik ve parfüm yapımında da lavanta kullanılıyor."

'TURİZMDE ÖNEMLİ BİR UNSUR'

Lavantanın turizmde de önemli bir unsur olduğuna vurgu yapan Mehmet İnal, şöyle devam etti:

"İnsanların gezebileceği, görebileceği bir görsellik oluşturuyor. Bunun örneğini Isparta ilinde görüyoruz. Isparta'nın 30 haneli bir köyünü yılda 1 milyon kişi ziyaret ediyor. 1 milyon kişiye orada yapılan lavantalar demetle satılabiliyor, kuru çiçeği satılıyor, sabunu, kolonyası gibi ürünler satılarak çok ciddi bir gelir elde ediliyor. Aynı şeyi 'Biz neden Niğde'de yapamayız?' dedik ve oradan yola çıktık."

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise lavantanın birkaç köyde kümelenmesini istediklerine dikkat çekerek, "Burada lavanta balı, lavanta yağı ve turizm olmak üzeri üç maksatlı üretim amaçlıyoruz. Tıbbi/aromatik bitkiler ülkemizde bakanlığımızca destekleniyor ve üretimi teşvik ediliyor. Biz de ilimize bağlı Bor ilçesi Bereke, Karacören ve Kavuklu arasındaki arazilerde yetiştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca birkaç noktamızda denemelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Lavanta tarlasından görüntü

Lavantadan görüntü

Tarım ve Orman İl müdürü Asım Baş ile Röportaj

Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet İnal ile röportaj

Lavanta tarlasında çalışan işçilerden görüntü

Lavanta hasadından görüntü

Lavanta yağı yapımından görüntü

Lavanta yağından ve suyundan görüntü

Lavanta tarlasından genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Haber Kodu : 200707039

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Kaçış rampaları 174 kazayı önledi

ADANA'da, Pozantı-Tarsus yolunda, 2012'de uygulamaya konulan 4 kaçış rampası, 174 ağır tonajlı TIR ve kamyonun kaza yapmasını engelledi.

Pozantı-Tarsus yolunda eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması sorunu yaşayan kamyon ve TIR şoförlerinin geçirebileceği kazaların önüne geçmek için Karayolları 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılan kaçış rampalarına 8 yılda, 174 aracın girdiği öğrenildi. Bakımları düzenli olarak yapılan, yaklaşık 200 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde olan rampalarının zemininde, araçları yavaşlatmak için mucurlar kullanılıyor.

SÜRÜCÜLER MEMNUN

Otoyol güzergahını sıklıkla kullanan kamyon ve TIR sürüceleri Selami Gider (50) ile Mehmet Yelok (45), "Bu yolu sürekli kullanıyoruz. Birçok kazaya şahit olduk. Özellikle rampada balataları ısınıp frenleri patlayan sürücüler, kazaya sebebiyet vermemek için kaçış rampalarına girerek olası kazaları önlüyor. Bu nedenle kaçış rampaları çok güzel bir uygulama" diye konuştu.