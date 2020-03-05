Dha yurt özel gündemi - Son Dakika

Doç. Dr. Gürson: Hudutta oluşan fotoğraf, Türkiye'nin hangi yükü taşıdığını gösteriyor

KOCAELİ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Poyraz Gürson, "Bu kadar büyük bir göçle hiçbir ülke baş edemez. Hudutta oluşan fotoğraf, Türkiye'nin hangi yükü taşıdığının fotoğrafıdır. Burada herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor" dedi.

Ortadoğu Uzmanı ve Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Poyraz Gürson, Yunanistan sınırında yaşananları değerlendirdi. Sınırda insanlık dışı durumların yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Gürson, "Yunanistan'ın yaptığı, göçmen öldürüldü haberini aldık. Bu bütün kurumların iflas ettiğinin göstergesi. Ufacık bebekler var, hamile kadınlar var ve o soğukta bu insanlar hür iradeleriyle kendileri gidiyor. Biz ülke olarak konuk ettik ve merhametliyiz. Hududa yakın köylerdeki insanlar, Kızılay, sivil toplum örgütlerinin yardım ettiklerini biliyoruz. Yunanistan'ın bu tutumunu anlamak mümkün değil. Bu mono etik dünyada yani tekil etik ve bunun iflasıdır. Toplu bir yaşam, insan hakları ve demokrasinin bittiğini başta Yunanistan sınırında, İpsala sınırında ve Ege'de de büyük sorun var adalara akın varö dedi.

Göçmen konusun çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Gürson, "Bu kadar büyük bir göçle hiçbir ülke baş edemez. Hudutta oluşan fotoğraf Türkiye'nin hangi yükü taşıdığının fotoğrafıdır. Burada herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Refahın az olduğu ülkelerden bundan sonra refahın daha yüksek olduğu ülkelere küreselleşmenin bu çağında internetin, bilginin bu kadar serbest dolaştığı bir çağda engellenmesi mümkün değil. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Almanya 1 milyon mülteci aldı. Bizi anlayabileceğimiz Avrupa Birliği ülkesi ve bunları refah toplumu çerçevesinde bunları 50 biner şekilde Avrupa Birliği ülkelerine dağıtsalar entegre edilebilecek şekilde, asimile edecek şekilde değil de çok rahat eğitilebilecek çocuklar ve insanlar varken bu insanlık dışı durum yaşanıyor" diye konuştu.

'AB'NİN ÇÖZÜMLER ÜRETMESİ GEREKİYOR'

Göç edenlerin sadece Suriyeli olmadığını söyleyen Doç. Dr. Gürson, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim gibi merhametli bir millet bu ahlaksız tutumu üzülerek izliyor. Bu şu anlamada gelmemeli biz zorla göç ettirmiyoruz. Onlar hür iradeleriyle gidiyor. Biz cazibe göçmen oteli ülkede değiliz. Doğu'dan Orta Asya'dan buradan çok rahat geçiliyor diye bir şey yok. Göç edenler sadece Suriyeli değil, Pakistanlı, Iraklı, Afgan hepsi var. Yarın öbür gün bu göç devam edecek. AB'nin bu göç politikalarıyla ilgili dışişleri bakanlarını toplayacağını biliyoruz. Radikal ve ivedi çözümler üretmesi gerekiyor. Öldürerek olmaz, 1 milyon kişiyi mi öldürecekler?" dedi.

Yaşananları kavimler göçüne benzeten Doç. Dr. Gürson, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kavimler göçü gibi bir olayın yaşandığı süreçte sadece yurt dışından gelebilecek göç değil, sınırlarımızla ilintili değil, batının ahlaki normlarını sarsacak derece bir şeyle karşı karşıya olduğumuz bilinciyle hareket edilmeli. Mehmetçiğin de gazası mübarek olsun. Benim beklentim önce Hatay'da MGK'nın toplanması ve aynı MGK'nın Edirne veya Yunan hududunda da toplanmasını ve bu durumun fotoğrafının devletin en üst noktalarından artı ve bizlerin, tüm dünya kamuoyunun doğru bilgilendirilmemize yardımcı olmalarını diliyorum."