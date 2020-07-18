DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

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Prof. Dr. Koluman: 1300 liralık kurbanlıktan en fazla 14 kilo et çıkar, bu fahiş bir fiyat ADANA'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Koluman: 1300 liralık kurbanlıktan en fazla 14 kilo et çıkar, bu fahiş bir fiyat

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ADANA'da Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, vatandaşları 'ucuz' satılan kurbanlıklara dikkat etmeleri yönünde uyararak, "1300 liraya satılan kurbanlıktan en fazla 14 kilo et çıkar, bu fahiş bir fiyattır" dedi.

Kurban Bayramı öncesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen 20 kurbanlığın kilogramı 29 liradan satışa sunulduğunu bildiren Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nazan Koluman, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

'1 YAŞINA GELMİŞ OLMASI LAZIM'

Özellikle hayvan pazarları ve büyük marketlerdeki ucuz kurbanlıkların aslında fahiş fiyattan satıldığını dile getiren Koluman, "Canlı hayvan satışı yapan üreticiler bunların arasında büyük marketler de var. 'Ucuz kurbanlık satıyoruz' diyerek, 12-14 kilo gibi çok az miktarda kemikli eti çıkacak olan kurbanlıkları vatandaşlara satabiliyor. Kurbanlık olarak satılacak hayvanların 1 yaşına gelmiş, canlı ağırlığının 50-60 kilo ve gösterişli olması gerekir. Bu hayvanlardan kesildikleri zaman çıkan et 20-25 kilo civarındadır. Burada vatandaşlarımız dikkatli olması lazım. 12-14 kilo et çıkacak bir hayvana 1300 lira ödemek fahiş bir fiyat olur. Bu kesilecek olan hayvanın canlı ağırlığı 25, en fazla 30 kilo arasında olur. Bu da kurbanlık olamaz. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi gerekir" dedi.

Çukurova Üniversitesi, Nazan Koluman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 09:55 Kaynak: DHA

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