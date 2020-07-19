DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

Antep fıstığı nöbetinde droneli dönem

GAZİANTEP'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının hasadının yaklaşmasıyla tarlalardaki önlemler de arttı. Ellerinde av tüfekleriyle 24 saat nöbet tutan bekçiler, gelişen teknolojiyi de kullanarak drone ile hırsızlara karşı arazileri havadan izliyor

Hasat dönemine yakın olası hırsızlık olaylarına karşı 15-20 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için gece-gündüz nöbet tutuyor. Bazı bekçiler eski yöntemler ile nöbet tutarken, gelişen teknolojiye ayak uyduran Halil İbrahim Şahin, araziyi yaya olarak dolaşmak yerine hem gece hem de gündüz drone ile hırsızlık olayına karşı havadan izliyor.

Bu yıl var yılı olması nedeniyle rekoltenin yüksek beklendiği Antep fıstığında, hasat dönemi yaklaştıkça bahçelerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan 15-20 metre yükseklikte nöbet kulübeleri yaptırarak bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar olan 2 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 24 saat nöbet tutuyor. Arazideki ağaçlardan fıstık toplamaya çalışanları havaya açtıkları uyarı ateşiyle uyaran bekçiler, jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

OMUZUNDA AV TÜFEĞİ, ELİNDE DRONE

30 yıldır fıstık arazilerinde bekçilik yapan Halil İbrahim Şahin, gelişen teknoloji ile birlikte drone öğrenmeye merak sardı. Kısa sürede öğrendiği drone ile arazisini izleyen Şahin, omzunda av tüfeği elinde drone ile 24 saat yeşil altını hırsızlardan korumaya çalışıyor.

Hırsızlarla baş etmenin en iyi yolunun bekçiler olduğunu belirten Şahin, hırsızların bekçisi olmayan arazilere araçlarla ve silahlarla gelerek ağaçtaki bütün fıstıkları topladığını ifade etti.

Eski dönemlerde araziyi dolaşmanın 1 saat zamanını aldığını ifade eden ancak drone öğrendikten sonra bu zamanın kendisine kaldığını anlatan Halil İbrahim Şahin, 24 saat araziyi kontrol altında tuttuğunu söyledi.

FISTIK DEĞERLENDİ, HIRSIZLAR ARTTI

Fıstık çok değerlenince hırsızlar çoğaldı. Herkes gibi ilerleyen teknolojiye ayak uyduruyoruz. Hem motorla geziyoruz hem de drone öğrendim araziyi öyle izliyorum. İnternette gördüm ve araştırdım. Sonra aldım ve kendi kendime öğrendim. Benim için çok kolaylık sağlıyor. Aldığım içim çok memnunum. Bu yıl yeni başladık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk görmedik ama çok faydasını göreceğime eminim. 500 metre yüksekten arazimi rahat rahat izliyorum" dedi.

'SADECE UYARI ATEŞİ YAPIYORUZ'

Fıstık Bekçisi İbrahim Dağdelen de fıstığın yeşil altın olduğunu ve değerinden dolayı titizlikle korunması gerektiğini söyledi.

Fıstık ağacının uzun yıllar sonra verim verdiğini ifade eden Dağdelen,"Fıstık çok değerlendi. Bir araç çok geç yetişiyor. Fıstık ağacı insan gibidir. O kadar uzun zaman emek veriliyor ama hırsızlar bu emeği bir gecede alıp gidebiliyorlar. Biz de o yüzden bekçilik yapıyoruz. Hırsızı gördüğümüz zaman uyarı ateşi yapıyoruz. Yakaladığımız oluyor bazen onları da jandarmaya teslim ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fıstık tarlası

Bekçilerin araziyi kontrol etmesi

Tüfekle uyarı ateşi yapılması

Bekçinin drone hazırlması

Drone uçurması

Bekçilerin devriyesi

Halil İbrahim Şahin ile Röp.

İbrahim Dağdelen ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Sıcakları unutturan yürüyüş

ADANALI doğaseverler, Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

10 kilometrelik patika, orman ve kanyon içi yürüyüşüne katılan Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, adrenalin dolu bir gün yaşadı. Aralarında doktorların da bulunduğu doğa tutkunları, Adana'nın sıcaklarını unutturan bir havada yürümenin ve kanyon içerisindeki doğal havuzların serin sularında yüzmenin keyfini çıkardı. Elbiseleriyle yüzmenin ve ıslak yürümenin keyfini çıkaran katılımcılar, derin sulardaki geçişleri ip emniyeti yardımıyla yaparken hem adrenalin yaşadı, hem de orman dokusu ve yer yer 1 metreye kadar daralan kanyon görüntüsüne hayran kaldı.

YAZIN KANYONLAR TERCİH EDİLİYOR

Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Yöre halkı dışında pek bilinmeyen bölgede yaz sıcaklarında kaçıp serinlemek ve doğada vakit geçirmek için kanyonlar oldukça talep görmektedir. Keşfetmek ve doğada serinlemek doğa yürüyüşü sevenlerin vazgeçilmezi oldu. Sıcakların artmasıyla birlikte yöremizin çok güzel kanyonlarında, dere içi sulu parkurlar ile şelalelerde doğa yürüyüşleri düzenleyerek sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.