DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu AFYONKARAHİSAR'da merkeze bağlı Anıtkaya köyündeki700 yıllık Eğret Kervansarayı'nda köy muhtarı tarafından 'korsan' tadilat yapıldığı belirlendi.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ, System.String[]

700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyona suç duyurusu

AFYONKARAHİSAR'da merkeze bağlı Anıtkaya köyündeki700 yıllık Eğret Kervansarayı'nda köy muhtarı tarafından 'korsan' tadilat yapıldığı belirlendi. Tarihi kervansarayın merdivenleri granit mermerle kaplanıp, yığma olan taş duvar bölümü ise kum ve çimentoyla sıvandı. Tarihi dokuya verilen zararın ortaya çıkmasının ardından hukuki süreç başlatıldı.

Afyonkarahisar'da, 700 yıllık tarihe sahip olan Eğret Kervansarayı'nın giriş bölümünde yer alan merdivenlerin bulunduğu alanda zaman içerisinde yaşanan tahribatı fark eden Anıtkaya Köyü Muhtarı Metin İdis, tarihi eser niteliği taşıyan ve koruma altına alınan yapıda, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gerekli izinleri almadan tadilat yaptırdı. Kervansaray girişindeki merdivenler granit mermerle kaplanıp, yığma olan taş duvar bölümü ise kum ve çimentoyla sıvandı. Tarihi dokuya verilen zararın ortaya çıkmasının ardından hukuki süreç başlatıldı.

'1370- 1380 YILLARINDA İNŞA EDİLMİŞ'İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, gerekli incelemelerin tamamlandığını ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Afyonkarahisar'ın kültür varlıkları açısından oldukça zengin bir şehir olduğunu aktaran Tanır, "Afyonkarahisar'ın simgesi olan Karahisar Kalesi çevresinde 480'in üzerinde tarihi yapı var. İlçelerimizde kervansaraylarımız var, tarihi yapılarımız var ve toplamda camileriyle beraber 1000'in üzerinde kültür varlığının olduğunu ifade edebiliriz. Afyonkarahisar'da bu anlamda oldukça zengin kültür varlığına sahip. Bu kültür varlıklarının korunması için de devletimiz belli kanuni çerçeveler çizmiştir. Bu kanunlardan biri de 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'dur. Eğret Kervansarayı da Anıtkaya'da bulunan bir kervansaraydır. Germiyanoğlu Süleyman Bey zamanında yapılmış olan kervansaray 1370- 1380 yıllarında inşa edilmiştir. Kışın kuvvetli geçtiği dönemlerde oldukça önemli bir fonksiyonu yerine getirmiştir" dedi.

'SORUMLULAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR'700 yıllık kervansarayın aslına uygun olarak restore edilmediği yönündeki haberin ardından inceleme başlatılmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır, "Haberin çıkmasının ardından Vali Gökmen Çiçek talimat verdiler. Sayın valimizin talimatı üzerine hemen önce uzmanlarımızı gönderdik, ardından da bizzat kervansaraya giderek yerinde inceledim. Yapılan incelemelerin ardından uzmanlarımızın raporları da hazırlandı. Biz, kültür varlığı olarak mülkiyeti Vakıflara da ait olduğu için Vakıflar Kütahya Bölge Müdürlüğümüzü bilgilendirdik. Bu konu hukuksal bir süreç olduğu için Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunduk. Bu süreç işleyecek ve incelemeler sonrasında sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Sayın valimizin de bizzat takip ettiği bir konudur ve kendisinin de kültür varlıklarına bu tür zarar verilmesini tasvip etmedikleri gibi, hassasiyetle bu eserlerimizin korunması arzu ediyor. Bize de talimatları bu yönde" diye konuştu.

Kervansarayla ilgili izlenecek yolu da anlatan Tanır, şöyle dedi: "Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uzmanlarımız da incelemelerini tamamladı. Biz yaşanan olayla ilgili Koruma Kurulu'na, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ve Cumhuriyet Savcılığı'na yazımızı yazdık. Bundan sonraki süreçte, burayla ilgili yasaya aykırı bir hüküm çıktığı zaman Vakıflar Bölge Müdürlüğü kervansarayın projeye uygun yapılabilmesi için plana aykırı yapılan alanlarla ilgili yeni proje hazırlayacak. Hazırladığı projeye göre de uygun olarak restorasyonunu yapacak. Koruma Bölge Kurulu da uygunluk kararı verecek. Kervansarayın ilk yapısına uygun olarak yapılıp yapılmadığının uygunluk kararı verildikten sonra Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılacak."Öte yandan tadilatı yaptırdığı söyleyen köy muhtarı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Eğret Kervansarayı'ndan genel görüntü Usulsüz tadilat yapılan yerlerden detaylarKervansarayın çevresinde oluşan tahribatKervansarayın duvarlarına yağlı boya ile yazılan yazılardan detaylarİl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır'ın açıklamaları

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

=============================================

Bu bayram kurbanlıklar randevu sistemiyle kesilecek

ADANA'da, Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlanırken, kurbanlık hayvan pazarlarında da satışlar hız kazandı. Veteriner Hekim Evren Sonyürek, yeni getirilen randevulu kesim sistemi ile bayramın ilk günü yaşanan kesim yoğunluğunun önüne geçileceğini söyledi.

Adana'da, kent merkezinin birçok noktasında kurulan kurbanlık pazarlarında satışa başlayan besiciler, koronavirüs salgını sonrası gelen ilk Kurban Bayramı'ndaki değişikliklere ayak uydurmaya çalışıyor. Pazarlarda ateş ölçümü, dezenfektan gibi tedbirler uygulanmaya başlanırken kurban kesimi sisteminde de değişikliğe gidildi. Veteriner Hekim Evren Sonyürek, önceki bayramlardan farklı olarak kurban kesiminde randevulu sisteme geçildiğini ve kurbanlık hayvanlarını kestirecek vatandaşların randevularını bir an önce ilgili belediyelerden alması gerektiğini söyledi.

'SATIŞTA RANDEVU YOK'

Randevulu sistemin özellikle sosyal mesafe kuralı ihlalinin önüne geçeceğini dile getiren Sonyürek, koronavirüs salgının bulaşıcı riskinin en aza indirilmesi için atılan önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Önceki bayramlarda yaşanan kesim kuyruklarının ve kalabalıkların bu bayram olmayacağını vurgulayan Sonyürek, "Randevusunu alan kurban kesimini rahatlıkla yapabilecektir. Kurban satışında randevu yok. Sadece kesim için bu sistem geldi. Tabi sadece kesim anında değil, kurbanlık pazarında geçirdiğimiz her dakikada maske takmaya, sosyal mesafeye ve az temasa dikkat etmeliyiz" diye konuştu.

Anıtkaya, Tanır, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 09:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Akılalmaz icat! Sakızlı telle camideki yardım paralarını çaldı Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler 11 yıl yalan söyledi 11 yıl hapis yatacak! Goril Rafiki'yi öldüren avcı suçunu itiraf etti Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, küme düşmenin kaldırılmasına ve yabancı kuralının ertelenmesine itiraz etti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu         
10:21
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın         
23:06
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse         
21:16
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi         
20:58
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim         
20:19
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor         
19:35
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı         
18:58
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi         
18:50
Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir         
17:58
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu         
17:48
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı         
17:45
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı         
17:13
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi         
17:11
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 15:53:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei