DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

NİĞDE'DE ERKENCİ LAHANA HASADI BAŞLADI

NİĞDE'de elma ve patates üretiminden sonra yaygın olarak ekimi yapılan erkenci lahananın hasadı başladı. Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, "2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 118 bin 593 ton rekolte elde edilmişti, 2020 yılında 18 bin 870 dekar alanda ekim yapılırken, 129 bin 660 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Bor ve Ulukışla ilçelerinde yoğun olarak üretilen lahana, tarlada tanesi 2 ile 2,5 TL arasında satılıyor. Niğde Lahana Üreticileri Birliği Başkanı Ali Rıza Önal, Samsun'dan sonra en çok lahana yetiştiren kent olduklarını belirtti. Önal, "Lahana bölgemizde diğer kentlere göre erkenci yetişiyor. Ayrıca güzel tarafı iklim ve toprak şartları nedeniyle kademeli hasat yapılabiliyor. Bu sürede piyasaya uzun süreli ürün gönderiliyor" dedi.

'REKOLTE YÜKSEK'Rekoltenin önceki yıllara oranla arttığını, Türkiye 'nin lahana ihtiyacının yüzde 22'sinin Niğde'den karşılandığını ifade eden Önal, "Kentimizde 2019 yılında 18 bin 240 dekar alanda 118 bin 593 ton rekolte elde edildi. 2020 yılında 18 bin 870 dekar alanda ekim yapılırken 129 bin 660 ton rekolte bekliyoruz. Rekoltemiz geçtiğimiz yıllara oranla daha yüksek. İlimiz lahana üretiminde Türkiye'de geçtiğimiz yıllar 2'nci sırada yer alıyordu. 2019 yılında lahana üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldık" diye konuştu.Bu yıl doğal afetten lahanaların zarar görmediğini söyleyen Önal, kışlık lahananın fiyatının ise 2,5 ile 3 TL arasında satıldığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Lahana toplanmasından görüntüLahana tarlasından görüntüLahanalardan görüntüSökülmüş lahanaların kamyona yüklenmesinden görüntüLahana Üreticiler Birliği Başkanı Ali Rıza Önal ile röp.Lahanalardan ve lahana tarlasından detay görüntüler

SÜRE: 02'48" BOYUT: 311 MB

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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EVDE KLİMA KULLANIMINA 'SOSYAL MESAFE' VE 'MASKE' UYARISI

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, koronavirüs vakaların artmasıyla birlikte sıcak yaz günlerinde klimayla serinleyenlerin evlerde 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymaları gerektiğini kaydetti. Sıcak yaz günlerinde vatandaşlar denizlere akın ederken, evde kalanlar ise klimalarla serinlemeye çalışıyor. Tüm dünyada koronavirüs vakalarında yaşanan artışla birlikte değerlendirmelerde bulunan Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, özellikle risk grubu başta olmak üzere serinlemek için klimayı tercih edenlerin evlerde dahi olsa sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları gerektiğine dikkat çekti. Ortam havasını evin tamamına dağıtan, hava hareketliliğini artıran klimaların, Covid-19 dahil pek çok viral hastalığın hızla yayılımında büyük etken olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Kömür, "Klimaların açık olduğu ortamlarda sosyal mesafeye uymak çok daha önemli. Eğer kalabalıksa evde dahi sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak o ortamda bulunmalıyız" dedi. 'KLİMA BAKIMINA DİKKAT'Klima kullanırken pandemi döneminde daha da dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Kömür, "Yaz aylarında özellikle Adana gibi sıcak illerde klimaya ihtiyaç duymaktayız ve onlarsız yapamıyoruz. Kullanırken de dikkatli olmamız gerek. Şuan pandemi dönemindeyiz. Covid-19 dahil pek çok viral hastalık, solunum yolu hastalığı klima aracılığıyla bulaşabilir. Klimalar bu hastalığın yayılımını artırabilir. Özellikle solunum yolu hastalığı olanlar klima ve filtrelerinin bakımına daha çok dikkat etmeleri gerekir. Klimalar açıkken sık sık odanın havalanması gerekiyor. Pencere ve kapıların karşılıklı açılarak ortam havasının temizlenmesi önemli" diye konuştu.'KLİMA SOSYAL MESAFEYİ İHLAL EDİYOR'Toplu taşımalarda da klima kullanılmasının ciddi tehlikeler oluşturabileceğini belirten Kömür, şunları söyledi: "Otobüslerde de her ne kadar sosyal mesafeye uyarak otursalar da yolcular, klimanın açılmasıyla sosyal mesafe ihlal edilmiş oluyor. Çünkü klima inanılmaz bir hava hareketliliğine yol açmakta. Ortamda hasta biri varsa onun damlacıkları çok uzak mesafelere kadar ilerleyebiliyor. Bu ortamdaki virüsler dip-bucak yayılabiliyor. O nedenle toplu taşımalarda klima kullanılması ciddi tehlike oluşturabilir. Kişi, kalabalık olmayan ortamda kendi klimasını kullanıyorsa açabilir ama klimanın bakım ve temizliği ve ortamın havalandırılması şartlarını sağlamak koşuluyla. Böylelikle klimadan kaynaklanacak olumsuzlukları en aza indirebilir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Doç. Dr. Süheyla Kömür ile röp.Kömür'den detay görüntülerKlimadan detayKlima açılmasıPencere açılması

SÜRE: 03'19" BOYUT: 368 MB

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Tufan KOCAİSPİR/ADANA,

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KONYA TABİP ODASI BAŞKANI ÇETİN: TOPLU ORGANİZASYONLAR VAKA SAYILARINI ARTIRIYOR

KONYA Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, pozitif diye eve gönderilen, evde kendini izole etmesi istenilen insanların sokakta dolaşmalarının vaka artışının hızlanmasına sebep olduğunu söyledi. Vakaların daha çok toplu organizasyon sonrası arttığını da ifade eden Çetin, "Daha çok vakaların toplu organizasyonlardan sonra ortaya çıktığını vatandaş aldığımız bilgiler sonucunda öğrenmiş oluyoruz. Sayın Valimize de teklif ettim. Cenazeleri vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor. Bazı toplum liderleri veya saygı değer insanların vefatında herkesin onun cenazesine katılma alışkanlığından vazgeçilmesi gerekiyor"dedi.

Konya, koronavirüs vaka artış oranlarında, iller arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından birçok tedbirin alınmasına rağmen, vatandaşların özellikle maske ve mesafe kuralına gerekli önemi vermediği gözleniyor. Tabip Odası Konya Şube Başkanı Dr. Eyüp Çetin de vaka artışlarında vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarının etkili olduğunu söyledi. Çetin,"Vaka sayılarındaki artışın vatandaşımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına duyarsız davranmalarına bağlıyoruz. Ama o aşama geçti. Halen maske takmayan insanları görüyoruz. Fakat bunu normal söyleyerek taktırılacak gibide görünmüyor. Yaptırım uygulanması gerekiyor. Bunun haricinde evine pozitifsin diye gönderdiğimiz, evde kendini izole etmesini istediğimiz insanların sokakta elini kolunu sallayarak dolaşması bu artışın hızlanmasına sebep oldu. Dolayasıyla izolasyon ve filyasyon ekiplerimizin söylemlerine vatandaşın çok iyi itibar etmesi gerekiyor. Yakın bir temas oldugu zaman kimsenin kendisine bir şey söylemeden izole etmesi ve 14 gün kimseyle temas kurmaması gerekiyor"dedi.

'POZİTİF KİŞİNİN İŞE GİTTİĞİ YÖNÜNDE İHBARLAR ALIYORUZ'

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen bazı kişilerinin işlerine gitmeye devam ettiğini belirten Eyüp Çetin, "Şuanda pozitif olan, PCR sürüntüsü pozitif olan insanların işlerine-güçlerine gittikleri yönünde ihbarlar almaya başladık. Doktor arkadaşlarımızdan bize bu yönde bildirimler oluyor. Bizde Halk Sağlığı Daire Başkanlığımıza bunları bildirerek dolaylı olarak ihbar etmiş oluyoruz"diye konuştu.

'CENAZELERİN VAKİT NAMAZLARINDAN SONRA DEFNEDİLMESİ YASAKLANMALI'

Toplu organizasyonların da vaka artışında önemli bir etken olduğunun altını çizen Eyüp Çetin, "Daha çok vakaların bu tür toplu organizasyonlardan sonra ortaya çıktığını vatandaş aldığımız bilgiler sonucunda öğrenmiş oluyoruz. Sayın Valimize de teklif ettim. Cenazeleri vakit namazlarından sonra defnedilmesini yasaklamak gerekiyor. Cenazeleri 15-20 kişi ile sınırlandırmak gerekiyor. Bazı toplum liderleri veya saygıdeğer insanların vefatında herkesin onun cenazesine katılma alışkanlığından vazgeçilmesi gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızı terk etmemez gerekiyor. Bu tür kalabalıklarla malesef bulaş çok daha fazla oluyor"ifadelerini kullandı.

'KENT KIRMIZIYA BOYANDI'

Kentte artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına da yansıdı. Koronavirüsün yayılımını ve riskli bölgeleri gösteren uygulamada, son iki ay içerisinde kırmızı alanların (yüksek riskli alan) artması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Tabip Odası Konya Şube Başkanı Dr. Eyüp Çetin röp-Vatandaş yoğunluğu görüntüleri-Maskeli maskesiz vatandaş görüntüleri

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA,)

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KAYIP GENCİN BABASI: BELKİ OYUNDAKİ ARKADAŞLARIYLA GİTMİŞTİR

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesindeki evinden 6 gün önce ayrılan ve bir daha dönmeyen Mahmut Çapıt (16), her yerde aranıyor. Oğlunun son olarak bir bilgisayar oyunu oynadığını ifade eden baba Hacı Salih Çapıt (42), "Sürekli PUBG'i oynardı. Cumartesi-Pazar, akşamları yemek yedikten sonra devamlı oynardı. Oynarken bazen denk geliyordum ama yabancı bir kişiyi görmüyordum. Devamlı oynuyorlar. Orada konuşuyorlar. Belki oyunda sözleşmişlerdir, gitmişlerdir"dedi.

Cihanbeyli ilçesi Köprübaşı Mahallesi'ndeki evlerinden, 12 Ağustos çarşamba gecesi yanına kimlik kartını alarak ayrılan Mahmut Çapıt'ın ailesi, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Yanına cep telefonunu da almayan Çapıt'tan 6 gündür haber alınamıyor. Ailenin evine gelen bir kişi ise, Mahmut Çapıt'ı 13 Ağustos sabahı Ankara yolu üzerinden alarak Ankara otogarı yakınında bıraktığını söyledi. Bunun üzerinde yoğunlaşan polis, Çapıt'ın izine rastlamadı. Son olarak Ankara olduğunu bildiklerini belirten baba Hacı Salih Çapıt, "Çarşamba gecesi 22.30-23.00 gibi evden çıkmış. 23.30 gibi Gemecik Mahallesinde görülmüş. Gece 02.30-03.00 gibi bir camiye gitmiş, Camide sabahlamış. Sabah namazı için camiye gelen hoca görmüş. İhtiyaçlarım var, burada büfe var mı? gibi sorular sormuş. Hocada ben namazı kıldırdıktan sonra sana yardımcı olayım demiş. Hoca namaza başladıktan sonra Mahmut oradan çıkıyor ve Ankara yoluna çıkıyor. Sabah 06.30 sıralarında bir arabaya el kaldırıyor. Duran arabaya, 'Ankara'da annem-babam. Onların yanına gideceğim' demiş. Sürücü sen evden mi kaçtın? diye sorunca, 'Yok ağabey öyle şey olur mu. Ailemin yanına gidiyorum' demiş. Ankara'ya yaklaştıklarında 'Ağabey beni iki minareli caminin orada indirir misin?' demiş. Sürücüde ben orayı bilmiyorum, seni müsait bir yerde indireyim demiş. Mahmut'u Ankara otogarı yakınlarında bırakıyor. Bu kesin. Ondan sonrada kendisinden bir haber alamadık"dedi.

'SÜREKLİ PUBG'İ OYNARDI'Oğlunun işten geldikten sonra sürekli olarak PUBG'i oynadığını, belki oradaki kişilerle sözleşip gitmiş olabileceğini belirten baba Çapıt, "Evden kaçması için hiçbir sebebi yok. Kendi çapında geçinen insanlarız. Sanayide ağabeyi ile birlikte çalışan, onunla birlikte işe gidip gelen bir çocuktu. O akşamda işten gelip, yemeklerini yiyip, çaylarını içmişler. Pek fazla arkadaş ortamı olmayan bir çocuktu. Sadece telefondan PUBG'i oynar. Şu anda hangi akla hizmet ediyor bilmiyorum. Birilerinin yönlendirmesi üzerine mi gitti onuda bilmiyorum. Oyundan kaynaklandığını düşünüyorum. İnsanın aklına her türlü şey geliyor. PUBG'i oynarken, oynadığı kişilerle sözleşip gitmişte olabilir. Şuanda çocuğumun sağlığından endişe ediyorum. En yakın zamanda da bulunmasını istiyorum. Sürekli PUBG'i oynardı. Cumartesi-Pazar, akşamları yemek yedikten sonra devamlı PUBG'i oynardı. PUBG'i oynarken bazen denk geliyordum ama yabancı bir kişiyi görmüyordum. Devamlı oynuyorlar. Orada konuşuyorlar. Belki oyunda sözleşmişlerdir, gitmişlerdir onuda bilmiyorum"diye konuştu.

'BANA İYİYİM DESİN YETER'Oğluna da seslenen baba Hacı Salih Çapıt, "Oğlum neredeysen çık gel. Gelmiyorsan da ben şurdayım, şurda çalışacağım gibi bize bir bilgi ver. Baba beni merak etmeyin ben şurdayım, iyiyim desen bana yeter" ifadelerini kullandı.

Baba Çapıt, oğlunun cep telefonunun incelendiğini ancak farklı bir numaraya yada kişiye rastlanılmadığını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hacı Salih çapıt röp-PUPG oyunundan görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Dilhan DUMANOĞLU/KONYA,

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ÖZEL ÖĞRENCİLERE ÖZEL EĞİTİM

MUŞ'ta faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretime başladı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele noktasında özel öğrencilere özel eğitimler veriliyor. Sosyal mesafe, maske, eldiven, dezenfenkten ve hijyen kurallarına uyumu noktasında bütün tedbirleri alan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, öğrencilerle bire bir ilgilenerek, salgınla mücadele noktasında tedbiri elden bırakmıyor.

Bireysel, grup eğitim sınıfları fizyoterapi salonu ile pandemi sürecinde hizmet veren bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde nadir olarak oluşturulan Uzay Terapi salonu ile de hizmet veriyor. Pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralları kapsamında özel eğitim öğretmenleri kontrolünde araçlarla evlerinden alınan engelli öğrenciler, maske, dezenfekte ve bakanlığın belirlediği 14 sağlık kuralı kapsamında eğitime ve tedaviye alınıyor.

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı, İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ve Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı kapsamında eğitim alan öğrenciler ise, durumlarından olduça memnun.

Kurum bünyesinde bulunan Uzay Terapi salonu ile yürüme güçlüğü çeken engelli öğrenciler de, burada hem eğleniyor hem de tedavi ediliyor. Öğrencilerin eğitimleri ise renkli görüntülere sahne oluyor.

TELAFİ EĞİTİMLERİNE BAŞLANILDISalgın dolayısıyla ara verilen eğitimler çerçevesinde, şimdi telafi eğitimlerine başladıklarını söyleyen Fizyoterapist Meryem Nagihan Çağlayan, "Koranivürüs salgını sürecinde yaklaşık 4-5 aylık bir boş sürecimiz oldu ve bu süreç içerisinde özel çocuklarımızın eğitimleri aksamış oldu. Bu çocukların düzenli olarak egzersizleri, germeleri ve tedavileri yapılması gerekiyor. Şimdi yoğun telafi eğitimlerimizle biz bunları telafi etmeye çalışıyoruz. Amacımız çocuğun sıkılmaması için egzersizleri oyuna yedirmek. Uzay terapi bu konuda bizlere çok fazla fayda ve çok kolaylık sağlıyor. Çocuk farkında olmadan aynı zamanda germe yaparak destekli bir şekilde ayakta durmuş oluyor. Bu çocuklarda omurga eğriliği görülmemesi için bunu önlemiş oluyoruz. Çünkü faaliyetle omurgaya, eklemlere ağırlık binmiş oluyor. Bu salgın sürecinde aynı zamanda hijyene de çok dikkat ediyoruz. Genelde çocuklarımızı birebir almaya çalışıyoruz. Ortamın havalandırmasına falan çok dikkat ediyoruzö diye konuştu.

Kurum bünyesinde eğitim alan toplamda 257 öğrencinin mevcut olduğunu belirten Özel Özgür Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Yöneticisi Akın Taş ise, hijyen ve sağlık noktasında bütün önlemleri aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

Çocukların velileri de pandemi nedeniyle okulda alınan önlemlerden çok memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Öğrencilerin servisle gelmesinden detay-Öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesinden detay-Öğrencilere dezenfekten ikramından detay-Öğrencilere sosyal mesafeli verilen eğitimlerden detaylar-Akın Taş Röp.-Fizyoterapist Meryem Nagihan Çağlayan Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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EMEKLİ MADENCİ, ÜRETTİĞİ MEYVEYLE TALEBE YETİŞEMİYOR

ZONGULDAK'ta yıllarca yeraltında maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy(63), köyüne kurduğu mavi yemiş bahçesiyle gelirini ikiye katladı. Taleplere yetişmekte zorlanan Cebesoy, Türkiye'nin her yerinden mavi yemiş siparişi aldığını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda(TTK) 20 yıl maden işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Nevzat Cebesoy, Ereğli ilçesine bağlı Bayat köyünde ki bir dönümlük tarlasında yaban mersini olarak da bilinen mavi yemiş yetiştirmeye başladı. Zonguldak Valiliği desteğiyle Polonya'dan getirilen 400 kök fide ile mavi yemiş yetiştiriciliğine başlayan Cebesoy, eşi ve iki çocuğunun yardımıyla ürünleri pazarladı. İnternetten de satış yapan Cebesoy, zamanla işlerini ilerleterek Türkiye'nin dört bir yanına mavi yemiş göndermeye başladı. Yılda 1 ton mavi yemiş yetiştiren Cebesoy, gelirini de ikiye katladı. Nevzat Cebesoy, mavi yemiş yetiştiriliciliğine 6 yıl önce başladığını söyledi. Tarlasını büyütmek için çalışmalar yaptığını anlatan Cebesoy, "Arazimiz bizim komple fındık tarlasıydı. Ben cevizde ektim ama toprağımıza uyum sağlamadı. Ondan sonra değişik meyveler olarak yaban mersinini düşündüm. Yaban mersini bizim toprağımıza çok iyi uyum sağladı. Hasadı zahmetli olabilir ama insana zevk veriyor. Ben zevkle yapıyorum bu işi." dedi.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNE GÖNDERİYORBir kişinin bir dönümlük mavi yemiş yetiştiriciliği ile en az asgari ücret kadar kazanabileceğini ifade eden Cebesoy, işsiz gençlerin mavi yemiş veya bu tarz meyve yetiştiriciliği yapmalarını tavsiye etti. Talepleri karşılamakta güçlük çektiğini ifade eden Cebesoy, şöyle dedi:

"Bize ek geliyor oluyor. Güzel uğraşlar bunlar. Çalıştıktan sonra Allah veriyor insana. Talepler çok iyi, karşılayamıyoruz. Türkiye'nin her yerine yaban mersini gönderiyoruz. Kargo olarak gönderiyoruz. Biraz zahmetli oluyor ama Mardin'e Şanlıurfa'ya kadar kargo gönderiyoruz. Bu meyvenin özelliği çok. Kandaki yağlanmayı, kolesterolü önlüyor. Gözlere çok faydalı olduğu söyleniyor. Antioksidan bir meyve olduğu için birçok faydası var. Kanser hastalarına iyi geliyor." dedi.