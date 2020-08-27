DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

Kozan'daki yangında hayvanlarının telef olmasına ağladı

ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında, ahırdaki 30 küçükbaşı telef olan Mehmet Karacan (64), "Hayvanlarımı kurtaramadım. Şu an yiyeceğim, giyeceğim, yatacağım yerim kalmadı" diyerek, gözyaşı döktü.

Kozan'da 23 Ağustos'ta çıkan ve 3'üncü günde kontrol altına alınan orman yangını, 200 hektardan fazla alanın zarar görmesine neden olurken, yerleşim alanlarına da sıçradı. Yangında ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi'ndeki evlerini terk etmek zorunda kalan Mehmet ve Seher (59) Karacan çiftine ait ahırda, 30 küçükbaş telef oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerinin ve hayvanlarının yandığını gören Karacan çifti, büyük üzüntü yaşadı.

İşçi emeklisi olan Mehmet Karacan, 40 yıllık evi yandığı ve hayvanları telef olduğu için üzgün olduğunu belirterek, "2 gün önce saat 23.00'e kadar bekledik. Sonra jandarma, yangının geldiğini ve evi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Biz de ilçe merkezine gittik. Yangın çok büyüktü. Yangın, biz ayrılmadan köyün içine kadar inmişti. 2 gün sonra buraya geldik, gördük ki her yer kül olmuş. İtfaiye ekipleri yangınla mücadele etti ama kurtaramadılar. Evimin içinde hiçbir eşyam kalmadı. 30 hayvanım vardı, kurtaramadım. Şu an yiyeceğim, giyeceğim, yatacak yerim kalmadı. Kaderimiz böyleymiş. Elimizden gelen bir şey yokö diyerek, gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yanan evden drone görüntüsüDHA Muhabiri Anıl Atar'ın yanan ev önünden anonsuAhırda telef olan hayvanlarYanmış hayvanlardan detayEvi yanan vatandaş ile röp.Vatandaşın ağlamasıGenel ve detaylarHaber-Kamera: Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor

MERSİN'de ressam Nazife Bilgin Hazar (57), Toroslar Belediyesi'nin 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesinin 2'nci etabında binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerini çizmeyi sürdürüyor. Çevre halkı ortaya çıkan eserlerle hem semtin hem de binalarının güzelleştiğini söyledi.

Toroslar Belediyesi, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cephelerini sanat eserine dönüştürmeye devam ediyor. Belediyenin, 2017 yılında 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi kapsamında; Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının renklenmesinin ardından bu kez de Güneykent Mahallesi'nde bulunan konutların dış cepheleri güzelleşecek. Yaklaşık 3 aydır 21'nci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelen, resimlerin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleri bilenen Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eseri, Diego Rivera'nın 'Ayçiçekler ve Kadınlar' eserini resmeden Hazar, projenin son ayağında ise Hollandalı ünlü Ressam Vincent Van Gogh'un otoportresini çiziyor.

Çevreden gelip geçenlerin meraklı bakışları, çevre halkının yoğun ilgisi altında çalışmalarını sürdüren Nazife Bilgin Hazar, bir taraftan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü, diğer taraftan da boş zamanlarında sosyal sorumluluk projesi kapsamında duvar resmi yaptığını söyledi.

2017 yılında Toroslar Belediyesi geçmiş dönem başkanı Hamit Tuna'dan gelen teklifle yola çıktığını, bu dönemde de yeni Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın projenin Akbelen Mahallesi'nde sürdürmesini istemesi ile yola devam ettiğini belirten Hazar, "Projedeki çalışmaları Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz beyle ile birlikte seçip karar verdik. Bu 3'ncü çalışmayı Atsız Afşin Yılmaz, özellikle yapmamı istedi. Bu çalışma 3 haftamı alacak. Buradaki amaç gördüğünüz gibi, 36-37 yıllık binaların çehresini değiştiriyorum. Onları daha güzel, anlamlı ve bakımlı hale getiriyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Betül Yılmazer (50), yapılan çalışma nedeniyle Belediye Başkanı Yılmaz ve ressam Hazar'a teşekkür ederek, "Ressamımız emek veriyor, çok güzel işler yapıyor. Bizim pencereden kafamızı çıkaramadığımız sıcakta o, bizim sararmış duvarlarımıza renk katıyor. Çok güzel resimler yaptı. Bizim çocuklar da yapılan resimler nedeniyle araştırma yapıyor. Biz de adres verirken 'Frida durağında inin' diyoruz. Misafirlerimiz de böyle rahat geliyor" dedi.

Mahalleli Veysel Polat (19), hayata geçirilen projeyi başarılı bulduğunu ifade ederek, "Bu proje hayata geçmeden önce kimse buraları sevmiyordu. Şimdi duvarlara resim çizildi, buradan geçenler bakmadan edemiyor. Hepimiz kendi çevremizi ve evlerimizi sevmeye başladık" dedi.

Gönül Elgin (50) de, projenin semte renk kattığını dile getirerek, "Sağ olsun Nazife hanım buraları renklendirdi. Eski bina ve apartmanımızı daha yeni hale getirdi. Çok güzel oldu, Projeden memnunuz. Biz bir fırça ve boya ile işin biteceğini sanıyorduk ama burada çok büyük bir emek var" diyerek Hazar ve Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Üç duvardaki çalışmanın görüntüsüRessam Nazife Bilgin Hazar görüntüsüHazar'ın çalışmasıDiego Rivera'nın 'Ayçiçekler ve Kadınlar' eserinden detayHazar'ın Van Gogh'un otoportresini yaparkenHazar'a kahve ikram eden ev sahibiRessam Nazife Bilgin Hazar ile röp.Mahalleli Betül Yılmazer ile röp.Mahalleli Veysel Polat ile röp.Mahalleli Gönül Elgin ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,======================================

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: bulaşıcılığın en fazla olduğu dönem kuluçka dönemi

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüste bulaşma ve hastalanma takvimini açıkladı. Kuluçka dönemine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Taşova, bulguların ortaya çıkmadığı 48 saat ve bulguların görüldüğü ilk günün bulaşıcılığın en fazla seyrettiği dönem olduğunu kaydetti.

Koronavirüs ile ilgili vakaların ve çalışmaların artmasıyla bulaşma ile hastalanma takvimi de ortaya çıkıyor. Ağustos ayındaki sıcaklarla birlikte özellikle gençlerin maskeyi çenesinin altında ve dirseklerinde taşıdığı görülürken Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, virüsün özellikle bulguların ortaya çıkmadığı 48 saatin en fazla bulaştırıcılık yaptığı kuluçka dönemi olduğunu kaydetti. Hiç bulguların olmadığı bu dönemde çevrede dolaşan insanların, çok daha fazla viral yükü olduğundan en fazla bulaştırıcı kişiler olduğunu belirten Prof. Dr. Taşova, maske takılmasının en önemli nedenin de bu kişilerden diğerlerine geçecek olan enfeksiyonu engellemeye çalışmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Hastaya temas ettikten sonra öksürük, ateş, yaygın kas ağrısı, vücut ağrıları gibi ilk bulguların ortaya çıktığı en bulaştırıcı dönem olan kuluçka dönemidir. 4 ile 7 gün arası bir dönem. Bu 2 gün kadar kısa, 14 gün kadar uzun oluyor. Daha bu bulguların hiç ortaya çıkmadığı 48 saat öncesi ve bulguların ortaya çıktığı ilk gün bulaşıcılığın en fazla olduğu dönem" dedi.

TEDAVİYE BAŞLANILMADIĞINDA 8'İNCİ GÜN YOĞUN BAKIMA GİDEN TABLO OLUŞUYORHastalık geliştikten sonra ilk hafta içerisinde ateş, eklem ve kas ağrıları, koku ve tat almada değişiklik, bazılarında ishal gibi bulguların oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Taşova, birinci haftadan sonra daha çok nefes darlığı ve zatürre bulgularının ön plana çıktığını söyledi. Erken dönem teşhis olduğunda hastalığın daha iyi kontrol edilebildiğini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, hiç tedavisiz ya da bilinmeden giderse yaklaşık 8 ila 10 gün civarında ağır bir tablo haline büründüğünü belirtti. Taşova, "Hastaneye yatıştan 8 gün civarında yoğun bakım gerektiren akut solunum sıkıntısı sendromuna ve yoğun bakıma kadar gidebiliyor hasta. Aslında 2 ile 3 haftalık bir süre içerisinde bu tablo tedavisiz ve ağırlaşacak olan tablo bu şekilde ilerliyor. Ne kadar hafifse geçişi de o kadar kolay oluyor. Ağır olan olgularda ne kadar ağır olarak geçirirse de bulguların ortadan kalkması da o kadar uzun sürüyor" diye konuştu.

'NEKAHAT DÖNEMİNDE VÜCUT AĞRILARI YAŞANIYOR ANCAK BULAŞTIRMA OLMUYORBütün enfeksiyonlarda hastalık sonrası denilen 'nekahat dönemi' kişilerin özellikle vücut ağrılarının devam ettiğinin görüldüğünü kaydeden Taşova, bu dönemde bulaşın olmadığını aktardı. Taşova, şöyle konuştu:

"Şimdiki bulgularımızla bu dönemin biraz da uzun devam ettiğini görüyoruz. Bu viral enfeksiyonlarda özellikle gripte de bazı ağır geçiren kişilerde yaşanan sorunlar olarak görülüyor. Bu nekahat dönemi, iyileşme döneminde geçiş olarak adlandırıyoruz. Bu dönemde bulaşıcılık olmuyor. Bulaşıcılık hiçbir bulgunun olmadığı, daha görülmediği ilk 48 saatte, sonra bulguların görüldüğü ilk birkaç günde oluyor. Ondan sonraki dönemde virüsün üremesi giderek azalıyor ve bu azalmayla birlikte bulaşıcılık da azalıyor. Hastalığı geçirmiş olan kişi nekahat döneminde olan kişinin şimdiki bilgilerimizin ışığında bulaşıcılığının olmadığını biliyoruz."

'BİR MİKROORGANİZMANIN ÇEKİRDEĞİNİ DAHİ BULABİLEN PCR TESTİ 47 GÜNE KADAR POZİTİF GÖSTEREBİLİR'PCR testinin bazı kişilerde 30 hatta 47 güne kadar pozitif kalabildiğini gösterdiğini dile getiren Taşova, "PCR, bir mikroorganizmanın çekirdeğinin bir parçasını buluyor. Yani burada bir ölü mikroorganizma olup, onu da tespit edebilir. Buna yönelik çalışmalar Ankara'da da yapıldı. İstanbul'da bilim kurulu üyemiz Prof. Dr. Kenan Midilli tarafından da yapıldı. Bu noktada bulaşıcılığının olmadığı görüldü" dedi.

Virüsün mutasyon geçirmesi ya da bağışıklık sisteminin yeterli olmaması durumlarında tekrar aynı virüsle enfekte olunabilir mi gibi konuların virüsün henüz 'bilinmeyenleri' olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Ama buna karşı antikor oluştuğunu biliyoruz, ki aşı çalışmaları gayet güzel ilerliyor. Daha nedeni pek belli olmamakla birlikte örneğin Güney Kore'de 160 kişide ikinci kez daha pozitif oluyor, negatif oluyor, iyileşme dönemine giriyor ama sonra tekrar pozitif oluyor. Bu kişilerin bulaştırıcı olup olmadıkları, zaman içerisinde görebileceğimiz bir tablo" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Prof. Dr. Yeşim Taşova ile röp.Maskesi cebinden çıkan genç Maskeyi kolunda taşıyan gençler

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,====================================

Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü KONYA'nın Kulu ilçesindeki 'flamingo cenneti' Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama sonucu kurudu. Tatlı su gölü olan Küçük Göl, suların azalmasına bağlı olarak artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye büründü. Kuraklığın izleriyle birleşen renk, bölgede güzel manzara oluşturdu.

Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, flamingoların yaşam alanı Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, bölgedeki yoğun yer altı suyu kullanımı ve iklim değişikliği sonucu kurudu. Suda azalmaya bağlı olarak göl, artemia salina bakterisinin patlamalarıyla pembeye büründü. Daha önce flamingolar dahil birçok kuşun yaşam alanı olan Küçük Göl'ün renkleri, kuraklığın izleriyle birleşince görsel güzellik oluşturdu.

'GÖLDEKİ GÖRSELLİK ÇARPICI OLSA DA ACI VERİCİ'Küçük Göl'ün, Kulu'nun 'kuş cenneti' olarak tabir edildiğini söyleyen Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, "Burası 'Kulu'nun kuş cenneti' dediğimiz Küçük Göl diye tabir edilen gölümüz, tamamen kurumuş durumda. Şu sıralarda da zemininde kırmızılıklar görüyoruz. Burada önceden birçok flamingo olurdu ama şu an hiçbiri yok. Çok üzüntü verici ve kuşlar açısından da kayıp bir durum. Bu bölgede flamingolar dahil 200'ün üzerinde kuş barınıyor. Burası İç Anadolu'nun güzide bir yeri. Bu bölgeye Kızılırmak ve ona bağlı olan barajlardan su takviyesi yapılabilir. Göldeki şu an görsellik çarpıcı ve güzel görünse de biz kendi açımızdan büyük bir acıyla ve üzüntüyle görüyoruz" dedi.

'BİLİNÇSİZ SU KULLANIMI VAR'Bölgede var olan suyun da kontrollü kullanılmadığını, bilinçsiz su kullanımına bağlı olarak kuraklığın oluştuğunu belirten Murat Uludağ, şöyle konuştu:

"Burada çiftçilikte ve tarımsal sulamada kullanılan sularımız var. Maalesef zemin suları çiftçilikle kullanıldıkça çekiliyor. Kulu ilçemizin içinden geçen dereyi bile buradaki çiftçilerimiz maalesef bilinçsizce kullanıyor. Böylelikle o suyun da göle gelmesi engellenmiş oluyor. Biz çiftçilerimizin de bu konuya gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Her şey arpa, buğday ve pancar üretmek değil. Kuşlarımızın da burada yaşama hakkının olduğunu söylüyoruz. Doğal hayatı oluşturan etmenlere zarar verilmemesini istiyoruz. Doğal hayattaki çarklardan biri kırıldığı zaman maalesef düzen bozulmakta. Bu bölgede kuşları önemsememek, bölgenin tarımına da zararı olacaktır. O kuşların beslendiği böcekler çoğalacak ve doğal hayattaki denge bozulacak. Bu konuda yardım bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Pembeye dönüşen Küçük Göl'ün drone ile görüntüsü-Gölden detaylar-Çevresindeki tarım arazileriyle birlikte görüntü-Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ röp

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Mehmet YILMAZ/KULU(Konya),

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Van Gölü'ndeki kirlilik için kapsamlı proje

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce bşlatılan ve birçok alanda uzman 4 bilim insanının yer aldığı projeyle, Van Gölü'ndek kirlilik oranını belirlemek ve bu kirliliği önlemek için harekete geçildi. Proje kapsamında Van Gölü'nde belirlenen 800 metrekare alanda ölçüm yapılıyor. Van YYÜ Üniversitesi'ne bağlı Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr.Öğr.Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, yapılan çalışmalarda Van Gölü'nün ciddi bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin başlattığı projeyle, Van Gölü'ne kurulan istasyonlar aracılığıyla Van Gölü'nün kirliliği ölülüp, oranı belirleniyor. Van YYÜ Üniversitesi'ne bağlı Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ataman Altuğ Atıcı da aralarında bulunduğu 4 bilim insanı, Van Gölü'ndeki kirlilik oranını ölçüp belirlemek ve kirliliği önlemek için proje hazırladı. 'Van Gölü'nde ne kadar mikro plastik var?' projesi kapsamında başlatılan çalışmalar, 330 mikrometre göz açıklığına sahip olan Manta trawl ağı ile yapılıyor. Tekne ile gölde belirlenen 800 metrekare alan üzerinde 5 bin metreye kadar inilerek, çalışmalar yürütülüyor.

'MİKRO PLASTİKLER, İNSANLARIN YEDKLERİNE VE İÇTİKLERİNE DE GİRİYOR'Çalışmayı yürüten Dr. Öğretim Üyesi Atıcı, dünyadaki tüm su kaynaklarında olduğu gibi Van Gölü'nde de plastik atıklarla ilglii ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "Biz bunu bir çalışmaya dönüştürmek istedik. Tüm dünyada plastikler ciddi bir problem. Birçok su kaynağında ister istemez plastiklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çalışma da mikro-plastik dediğimiz 5 bin metre altındaki küçük plastik gruplarını incelemeye aldık. Mikro plastikler, daha büyük plastiklerin zamanla parçalanıp küçük parçalardan oluşan bir plastik grubu. Tabi tehlikeli bir durum aslında. Çünkü kullandığımız su kaynakları veya kullandığımız gıdalara bile girmekte. Bunlar insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturuyor. Biliyorsunuz Van Gölü kapalı bir göl, kapalı bir havza konumunda. Bir çok su kaynağı Van Gölü ile birleşiyor. Ancak Van Gölü'nde bir çıkış söz konusu değil. Evinizdeki bir havuz gibi düşünün. Sürekli havuza bir şeyler atıyorsunuz. Ama havuz olduğu yerde kalıyor. Su kaynakları bir yere gitmiyor. Bu şekilde düşünürsek ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Özellikle bu noktada vatandaşların çevreyi kirtetmemesi, plastik atıklarının olabildiğince biriktirilip en azından çevreye değil de, çöp kutularına atılması, geri dönüşüm yerleri varsa buralara bırakılması büyük bir önem teşkil ediyor" dedi.

'VAN GÖLÜ'NDE CİDDİ BİR KİRLİLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'Van Gölü'ndeki çalışmayı tüm dünyada kullanılan Manta trawl ağ ile yaptıklarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Atıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu ağ, Manta balığına benzediğinden dolayı burada ismini almış bir cihaz. Bu cihazın arka tarafında planton kepçesi dediğimiz ağ yapıda bir yapıya sahip. Yaklaşık 330 mikrometre göz açıklığına sahip. Bu da 5 bin metre atık plastikleri toplamamız için yeterli bir boyut. Tüm dünyada kullanılan bir cihaz. Cihazın kenarlarında kanatları mevcut. Bu cihazla fakültemize ait araştırma teknemizin arkasında su yüzeyinde gezerek, belirlediğimiz istasyonlarda su örneklerimizi alıyoruz. Daha sonra bu su örneklerinde çeşitli elek dediğimiz, farklı boyutlardaki elek gruplarından geçirilerek, plastikleri mikroskop altında inceleme yapıyoruz. Çalışmamız devam etmekte. Ancak gözlemlerimize göre Van Gölü'nde ciddi bir kirlilikle karşı karşıyayız. Özellikle kent nüfusunun yoğun olduğu merkez bölgelerdeki istasyonlarımızda plastik atığı daha fazla gözlemliyoruz. Tabi bu noktada sahil bölgelerine gittiğimizde buralara da maalesef vatandaşların bıraktığı plastik parçaları görmekteyiz. Bu plastik parçalar zaman içinde parçalanarak rüzgarın da etkisiyle suya karışmakta. Kendisini daha sonra mikro plastikler dediğimiz küçük plastiklere ayırıyor. Yaptığımız çalışmada Van Gölü'nde Çarpanak Adası'ndan başlayarak, YYÜ sahili boyunca Van Merkez, Edremit ve Gevaş ilçelerinde istasyonlar belirledik. Bu noktalarda Manta trawl ağımızla belirlediğimiz mesafeler boyunca suyu süzerek plastiklerimizi topladık. Topladığımız su örneklerini eleklerden geçirdik ve atık plastikleri mikroskopta görüntülemeye devam ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle plastikler çok dayanıklı malzemeler. Doğada uzun yıllar kendilerini koruyabiliyor. Atılan her plastik maalesef farklı su kaynaklarında karşımıa çıkacaktır. Bu proje, ünivertemiz tarafından destekleniyor. Projede, kendi alanlarında uzman olan 4 araştırmacı görev alıyor. Su Ürünleri Fakültesi ile Kimya Bölümü'nden hocalarımızla bu çalışmayı yürütüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Van Gölü'nde tekne ile tur atıp çalışma yapan YYÜ Öğretim üyeleri-Gölde Manta trawl ağı ile yapılan çalışma-Detaylar-YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr.Öğr.Üyesi Ataman'ın çalışma yapması-Dr. Öğretim üyesi Ataman ile röportaj-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,-

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 60 KOCAELİ'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde, Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 60 olarak belirlendi. Namazgah Barajı'nda ise yüzde 62 olarak ölçüldü. Yaz boyunca yağmurlar etkili olurken, toplam 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı havzasında şu anda 30 milyon 90 bin metreküp su bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yuvacık Baraj havzasından görüntülerAnonsDetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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'Doğa ve hayvan polisi' görev başında İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararıyla 81 ilde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 81 ilin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başladı. Çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmesi amacıyla kurulan ekipler, görevleri kapsamında; sahipli hayvanları öldüren veya yaralayan, hayvanları zehirleyen, hayvanları pornografik yayınlarda kullanan ve hayvanları kumar oynamak amacıyla dövüştüren kişilere yönelik işlem yapıyor.

EZİYET ÇEKTİRİLEN HAYVANLAR SAHİBİNDEN ALINACAKÇevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara eziyet çektiren kişiler ve pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlikeli cins hayvanları besleyen kişiler hakkında da idari işlem yapacak. Gerekli görülmesi halinde bu kişilere ait hayvanlara, yeniden sahiplendirilmek veya korumaya alınmak üzere el koyulabilecek. Park ve benzeri noktalarda devriye gezen ve ihbarları değerlendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları amacıyla kentin çeşitli noktalarına da su ve mama bırakacak. Ekipler, asli görevlerinin yanı sıra koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde de aktif rol oynuyor.

'BU BİRİMİN KURULMASI GEREKİYORDU'

Köpeği 'Tarçın' ile 8 yıldır birlikte olduğunu söyleyen Gülten Erol, "Böyle bir birim kurulduğu için çok mutlu oldum. Bence geç bile kalınmıştı. Sosyal medyayı görüyoruz. Görünce insan olarak utanıyorum yani. Kendimden utanıyorum. Nasıl bu kadar aciz olabiliyoruz? Bir hayvanın karşısında nasıl bu kadar ezik olabiliyoruz? Ben eziklik hissediyorum. İnsan olduğum için utanıyorum. O yüzden geç bile kalındı. Şiddetle gerekiyordu böyle bir birim. Çok sevinçliyim, çok mutluyum onların adına. Bu birimin kurulması gerekiyordu, şarttı. Bundan sonrası için şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim için bir kazançtır" dedi.

Hayvana şiddet haberlerine çok üzüldüğünü söyleyen Rümeysa Emiral ise "Beni çok mutlu etti ve çok iyi oldu. Çünkü son zamanlarda kadınların yanı sıra köpeklere, kedilere ve benzeri hayvanlara da sürekli tecavüz ediyorlar, şiddet gösteriyorlar. Bunlar gerçekten bizi haberlerde çok fazla üzüyor açıkçası. Polis teşkilatının ayrı bir birim olarak bununla ilgilenmesi çok güzel. İnşallah hedeflendiği gibi ilerler ve dostlarımız da bizim gibi hayatta kalmaya devam eder" diye konuştu.

3 kediye baktığını söyleyen Berivan Dilan Özdemir de "Bence biraz geç alınmış bir karar ama çok güzel bir karar. İnşallah ilerletebilirler. Benim kedim var. Böyle bir şey onların başına gelse çok üzülürdüm. Bunların bitmesi çok güzel olur. İnşallah azalır. İnsanlar kendine gelir, toparlanır. Kadına şiddet, hayvanlara şiddet gerçekten çok saçma ve yapılmaması gereken bir şey. İnşallah akıllanırlar ve bunlar son bulur. Emniyet bununla ilgili çok güzel bir şey yapmış" dedi.