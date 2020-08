DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

Davetiye verilen sağlıkçının dikkati koronavirüsün çok sayıda insana bulaşmasını önledi

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yaşayan bir sağlık personeli, kendisine verilen düğün davetiyesindeki gelinin babasının isminin birkaç gün önce karantinaya alınan isim olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerin ulaştığı gelinin Covid-19 testi pozitif çıkınca düğün 2 gün kala ertelendi.

Arifiye ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 1 hafta önce ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ş.U. (65) adlı kişini Covid-19 testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumu iyi olan Ş.U, gerekli bilgilendirmeler yapılarak evinde karantinaya alındı. Aynı evde yaşayan yakınlarına da filyasyon çalışması yapılırken Ş.U. dışında aynı evde yaşayan diğer yakınlarında Covid-19'a rastlanmadı. Karantina altına alınan Ş.U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken birkaç gün sonra aynı bölgede yaşayan bir sağlıkçı, kendisine verilen düğün davetiyesindeki gelinin babasının isminin Ş.U. olduğunu fark etti.

DÜĞÜNE 2 GÜN VARDI

Filyasyon çalışması sırasında gelin S.U. (32)'ya test yapılmadığını fark eden sağlık personeli, durumu Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Birimine bildirdi. Gelin S.U. ile irtibata geçen yetkililer, babasıyla ayrı evlerde yaşayan ve bir süredir yüz yüze görüşmeyen S.U.'ya durumu anlatınca S.U. düğüne gelecek yakınlarını riske atmamak adına test yaptırdı. Düğüne 2 gün kala yapılan testin sonucu pozitif çıkınca gelin S.U.'da babası gibi evde karantinaya alındı. Karantina nedeniyle düğün ertelenirken sağlık personelinin dikkati ise koronavirüsün çok sayıda kişiye bulaşmasını önledi."GELİN BİZE DESTEK OLARAK TEST YAPTIRDI"Konuyla ilgili olarak konuşan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünde Halk Sağlığı Uzmanı olarak görev yapan Filyasyon Koordinatörü Dr. Selin Tunalı Çokluk, durumu fark ederek görüştükleri gelin S.U.'nun düğüne gelecek yakınlarını riske atmamak için hemen test yaptırdığını belirterek, "Daha önceden tespit ettiğimiz ve takip ettiğimiz bir hastamız vardı. Daha sonra filyasyon ekiplerimizde çalışan bir arkadaşımız, elindeki davetiyeyle pozitif vakanın eşleştiğini fark ederek durumu bize bildirdi. Yaptığımız incelemede gelinle babanın aslında teması olmadığını fark ettik ancak geline ulaşarak yine de bulaşma riskine karşı test yapılması gerektiğini bildirdik. Gelin bu konuda bize destek olarak hastaneye giderek test yaptırdı ve pozitif olduğu ortaya çıktı. Böylelikle kalabalık düğün ortamında bir pozitif vakanın olmasını engelleyerek belki de yüzlerce kişinin pozitif olmasını engelledik" dedi."TOPLU ALANLARDAN UZAK DURMALIYIZ"Vatandaşlara toplu alanlardan uzak durulması konusunda uyarıda bulunan Dr. Selin Tunalı Çokluk, "Özellikle düğün, cenaze gibi toplu alanlarda bulaş riski çok fazla olabiliyor. Bu nedenle kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıyız. Eğer bulunacaksak maske kullanmalı ve kısa sürelerde oralarda kalmalıyız. Bize bulaşmaz, çok az temas ettim düşüncesi doğru değil, her an risk altındayız. Bu nedenle maske, sosyal mesafe gibi uyarılara dikkat etmeliyiz. Bunların yanı sıra sağlık çalışanlarımızın da uyarılarını dikkate alarak bir çok şeyin önüne geçebilir ve Covid-19 pandemisini kısa sürede sonlandırabileceğimizi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dr. Selin Tunalı Çokluk Röp.Fİlyasyon ekibi arama detayİl Sağlık Müdürlüğü aramaları detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-ARİFİYE (Sakarya),

Haber Kodu : 200828026

===============================

Batıl inançları tuvale yansıtıyor

ADANA'da resim öğretmeni ve ressam Sevilay Menekşe Aydınlı, Türk geleneklerindeki kahve falı baktırma ve kurşun döktürme gibi batıl inançları kahve telveleri ve erittiği kurşunları kullanarak tuvale yansıtıyor.Birçok ilde kişisel ve karma sergiler açan, İstanbul'da açacağı resim sergisini koronavirüs nedeniyle iptal eden ressam Sevilay Menekşe Aydınlı, Sarıçam ilçesindeki Osmangazi Mahallesi'nde oturduğu apartmanın giriş katındaki bir odayı atölyeye çevirdi. Türk kültüründeki kahve falı baktırma ve nazar değmemesi için kurşun döktürme gibi batıl inançlardan etkilenen Sevilay Menekşe Aydınlı, kahve telvesi ve kurşunla geleneksel resim çalışmaları yapmaya başladı. Eserlerinde Türk kültürünü yansıtmaya çalıştığını belirten Aydınlı, Anadolu'da ve birçok yerde önemli yeri olan 'kadın' figürlerini çoğu zaman Türk rengi olan Turkuaz ile harmanlayarak sanatını ortaya koyuyor.Sanatta her türlü malzemenin kullanılabileceğini dile getiren ressam Aydınlı, "İstanbul'da sergi açmayı düşünüyordum ancak koronavirüs nedeniyle iptal etmek zorunda kaldım. Şu an geleneksel batıl inançlarımızı sanata dönüştürmeye çalışıyorum. Kahve falı baktırmayı, nazar değmesin diye kurşun döktürmeyi severiz. Bu tür batıl inançları düşündüğümüzde bende kahvenin telvelerini ve erittiğim kurşunu tuvale aktardım" diye konuştu.Türk kültürünün sanat için çok geniş bir yelpazeye sahip olduğunun altını çizen Aydınlı, şöyle konuştu: "Çalışmalarımda kadın figürlerini kullanıyorum. Kadının her yerde önemli bir yeri var. Anadolu'da da 'ana' tasviri çok olduğu için kadın çalışmalarımda ön planda oluyor. Turkuaz rengine de Türk rengi olduğundan eserlerimde çok yer veriyorum. İçtiğimiz kahvelerin telvelerini kullanıyorum. Normal bir toz kahveyi erittiğinizde aynı etkiyi yaratamıyorsunuz. Onun için içtiğiniz kahvenin enerjisi ile bu telveler oluştuğu zaman tuvalde çok güzel dokular ortaya çıkıyor. Koyu dokular için telveyi katı, açık dokular için sulandırarak kullanıyorum. Fırçayla bunları uyguluyorum. Bu uygulamanın ardından tuval kuruduktan sonra kurşunu eritiyorum. Erittiğim kurşunu resimin kompozisyonuna uygun bir şekilde tuvale yapıştırıyorum. Çok emek verdiğim bir çalışma ve ortaya güzel eserler çıktığını düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Ressam Sevilay Menekşe Aydınlı ile röp.Aydınlı kahve telvesinden resim yaparkenErittiği kurşunu tuvale yerleştirirkenKahve telvesi ve kurşundan yaptığı tabloları anlatırkenTablolardan genel ve detaylarHaber-Kamera: Gülşah ÖZGEN ADANA,

Haber Kodu : 200828022

====================================

Uzmanlardan 'sahte bal' uyarısı MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Arıcılık Kursu eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, bal hasadının sonlarına yaklaşıldığı bugünlerde vatandaşın bala olan talebinin arttığını söyleyerek, sahte bal satışına karşı uyarılarda bulundu.

Vitamin ve mineral kaynağı olan balın, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası bulunuyor. Kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendiren bal, demirle de dolaşım sistemini destekliyor. Doğal enerji kaynağı olarak bilinen bal, birçok sağlık problemini önlemede de önemli rol oynuyor. Hakiki balın vücuda faydaları varken, sahte balın da bir o kadar zararı oluyor.

'GERÇEK BAL ZOR AKAR'Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Arıcılık Kursu eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi, Toros Dağları'nın eteklerindeki 2000 rakımlı Arpa alanı mevkisinde bal hasadına katılarak, gerçek bal ile sahte balın nasıl ayırt edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Balın tüketilirken dikkat edilmesi gereken püf noktalarını anlatan Mavi, "Tüketici gerçek bal ile sahte bal arasındaki farkı bilebilir. Ama hemen hemen her gün kahvaltılarda sofralarımızda bulunan ve insanlarımızın tükettiği balın sahtesini herkes anlayamaz. Öncelikle gerçek bal zor akar, katkı maddesi olan bal ise kolay akar. Gerçek balda kristalleşme olur ama sahte balda katkı maddesi olmasından dolayı kristalleşme olmaz. Cam kavanoz ışığa tutulduğu zaman ışık sola yansıma yaparsa gerçek bal, ışık sağa yansıma yaparsa sahte baldır" dedi.

'GERÇEK BALI ÜRETİCİDEN ALIN'En güvenilir balın üreticiden alınan bal olduğunu söyleyen Mavi, "İnsanlar gerçekten kaliteli ve gerçek bal tüketmek istiyorlarsa balı üreticisinden alması en doğrusudur. Merdiven altında üretilen birçok bal, sahte olduğu gibi insan sağlığına da zararları oluyor. Onun için gerçek balın, gerçek bal üreticisinden alınması gerekiyor. Bunun yanı sıra gerçek balın fiyatı biraz pahalı olur. Ucuz bal mutlaka katkı maddeli olan ballardır. Çünkü gerçek bal fiyatları bellidir ve ucuza verilmez. İnsanlarımız bu faydalı gıda maddesi olan bal tüketimini yaparken bu uyarılara dikkat ederlerse gerçek bal tüketmiş olurlar" diye konuştu. Erdemli'deki bal üreticileri ise gerçek balın üreticilerden alınması gerektiğini söyleyerek, bu sene rekoltenin düşük olmasına rağmen fiyat ve satışlardan mutlu olduklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Arı kovanları açılırkenPetekli bal görüntüsüDHA Muhabiri Mehmet Doğaner'in anonsuErdemli Halk Eğitim Merkezi Arıcılık Kursu öğretmeni Yıldız Zeynep Mavi ile röportajKüçük çocuk petekli bal tutarkenPeteğin sırrı alınırkenPetekler arıcılar tarafından taşınırkenBal sağımı yapılırkenBalın kasede görüntüsü

Haber-Kamera: ehmet DOĞANER-Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin),

Haber Kodu : 200828024=======================================

Gülnar'da, baklavalık Antep fıstığı hasadı MERSİN'in Gülnar ilçesinde, yaklaşık 2 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen Antep fıstığının hasadına başlandı.

İlçeye bağlı, Kuskan, Arıkuyusu, Örtülü, Zeyne, Örenpınar, Kurbağa, Dayıcık ve Gezende mahallelerinde Antep fıstığı üreticilerinin hasat heyecanı başladı. İlçedeki çok sayıda menengiç (sakız) ağacına yapılan aşı ile doğal ortamda yapılan Antep fıstıkları, birinci kalite baklavalık fıstık olarak rağbet görüyor. Üretim alanlarının ilerleyen yıllarda daha da artması beklenirken, fıstıklar, baklavalık olarak kullanılmak üzere renk tonunu yakalamak için erken dönemde hasat ediliyor. Hasatta 1300 ton rekolte beklendiği öğrenildi.

REKOLTEDE 5,5 KAT ARTIŞ BEKLENİYORGülnar Tarım ve Orman Müdürü Ali Nazım Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacer Emiş Işık, ziraat mühendisleri ve uzmanlar da ilçedeki hasat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Oda Başkanı Işık, fıstık ekimi yapan aileleri tebrik ederek bol, bereketli ve kazançlı sezon geçirmelerini diledi. Işık, ilerleyen yıllarda rekoltede 5,5 kat artış beklediklerini kaydetti.İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eken de Gülnar'da son yıllarda Antep fıstığı üretiminde gözle görülür artış olduğunu söyleyerek, her zaman, her konuda üreticilerin yanında olduklarını belirtti.Öte yandan ilçede 3 yıl önce 1268 dekar alanda yapılan fıstık üretimi 1958 dekar alana yükseltildi. 3 yıl içinde 600 dekarlık büyüme meydana gelirken, ilçede Antep fıstığında da söz sahibi olabilmenin hedeflendiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Hasat edilen fıstıklardan görüntüFıstıkların ayıklanmasıHasat edilen fıstıkların çuvallara doldurulması

Haber-Kamera: Mustafa GÜMÜŞ GÜLNAR(Mersin),

Haber Kodu : 200828023=================================

Niğde'de fasulye hasadı

TÜRKİYE'de, fasulye üretiminde Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan Niğde'de, fasulye hasadına başlandı. Kentte 129 bin dekar alanda ekimi yapılan fasulyede hasat sonucu 45 bin ton rekolte bekleniyor.

Kentte her geçen yıl ekimi artarak, devam eden fasulye ürünü geçen yıl 124 bin dekarda yetiştirilirken, bu sene ekili alan 129 bin dekara çıkarıldı. Hasat heyecanının başladığı tarlalarda Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, incelemelerde bulundu. Türkiye'nin fasulye ihtiyacının yüzde 20'sinin Niğde'den karşılandığını anlatan Baş, Konya'dan sonra en çok fasulyenin kentte üretildiğini kaydetti. Her yıl yeni ürünler ve yeni tohumlar denendiğini anlatan Baş, "Fasulyede üretim alanlarımız genişliyor. Bakanlığımızın da destekleriyle 5 bin tona yakın Aslan çeşidiyle bir deneme başlattık ve çok güzel de sonuçlar aldık. Bu yıl fasulye rekoltemizde artış bekliyoruz. Geçen yıl 43 bin ton civarında bir rekoltemiz vardı ama bu yıl ise 45 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Fasulye ekiminin artmasındaki neden patateste yaşanan sıkıntıların yanı sıra fasulyenin fiyat istikrarının güzel olması. Aynı zamanda üretim sahalarının fasulyeye uygun olması, ekipmanlarımızın fasulyeye uygun olması nedeniyle fasulye ekimlerimizi artmaya devam ediyor. Çiftçilerimiz hem fiyatı hem de dekarda elde edilen karın diğer tarım ürünlerine göre daha fazla olması nedeniyle tercihini fasulyeden yana kullandıö dedi.

9 YILDIR PATATES YERİNE FASULYE EKİYORÜretici İbrahim Üzgen ise patateste yaşanan sıkıntılar nedeniyle 9 yıldır fasulye ektiğini belirtti. 40 dönüme fasulye ektiğini kaydeden Üzgen, "Metrekarede 300 ile 350 kilo arasında bir beklentimiz var. İlimizde fasulye ekim alanlarını artırmak için biz çiftçilerin en büyük sıkıntısı tohumluktur. Çiftçiler olarak tohum bulmakta yaşadığımız sorunlar aşılırsa ilimiz çiftçileri olarak memnun oluruz. Fasulyemiz şu an itibarıyla 7,5 ile 8 TL arasında gidiyor. Yaklaşık 9 yıl önce patates ekerdim ve her yıl satışında sorunlar yaşardık. Ayrıca patates ekiminden dolayı tarlalarımız hastalanmıştı ve biz de fasulye ekimine başladık. Fasulyenin patatese göre işçiliği ve maliyeti az olmasından dolayı tercihimizi fasulyeden yana kullandıkö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Fasulye tarlasından görüntüTarlada fasulye hasadından görüntüFasulye hasadı yapan işçilerden görüntüNiğde Tarım ve Orman İl müdürü Asım Baş ile röportajFasulye üreticisi İbrahim Üzgen ile röportajFasulye hasadından detaylar

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Haber Kodu : 200828025====================================

Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki çatlaklar mahalle halkını endişelendiriyor

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 1047 yıllık olduğu belirtilen Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki yarıklar, Çamlıyamaç Mahallesi halkını tedirgin ederken, yakınında bulunan caminin üzerine devrilme tehlikesinin olduğu öne sürüldü. Kilise için 2018 yılında restorasyon ihalesi yapıldığı, etrafının saclarla kapatıldığı ancak çalışmanın başlamadığı belirtildi.

Çamlıyamaç Mahallesi'nde, Gürcü Kıralı Adernese'nin oğulları Bagrat ve Davit tarafından, 963-973 yılları arasında yaptırılan Öşvank Kilisesi, bölgenin en önemli tarihi eseri konumunda. Ne zaman yıkıldığı belli olmayan bir sütunun yerine konulan kütük ve demirle daha fazla zarar görmesi önlenen kilise, mimarisi, süslemeleri ve İncil'den alıntıların yanı sıra yapının inşa sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu kitabeleriyle her yıl başta Gürcüler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

DEFİNECİLER DE ZARAR VERDİUzundere'de turizmi canlandırmak ve tarihi yapıyı korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rölöve, restitüsyon projesi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Vakıfları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan projede, çalışmalara 4 Mayıs 2019'de başlandı. 1 milyon 430 bin liraya mal olacak Öşvank Kilisesi'ni Güçlendirme ve Acil Mücadele Uygulama işinin 480 günde tamamlanması planlandı. 27 Ağustos 2019'da tamamlanması hedeflenen restorasyona henüz başlanmadı. Etrafı saclarla kapatılan, içerisine çelik iskele konulan tarihi yapıdaki bozulmalar devam ediyor. Görevli bekçinin emekli olması sebebiyle yerine görevlendirme olmadığı için definecilerin de zarar verdiği Öşvank Kilisesi'nin duvarlarındaki açılmalar hemen yanındaki cami ve çevresindeki evlerde yaşayanları tedirgin ediyor.

MAHALLEDEKİ CAMİ VE EVLERİ TEHDİT EDİYORÇamlıyamaç Mahalle Muhtarı Rahmi Göz, tarihi kilisenin restorasyonu için büyük mücadele verdiklerini söyledi. Kilisenin içine çelik iskele konularak, etrafının sacla kapatıldığını belirten muhtar Rahmi Göz, henüz çalışmaların başlamadığını kaydetti. Bekçisi de olmayan tarihi binaya definecilerin zarar verdiğini vurgulayan Göz, "Yaklaşık 25-30 yıldan beri onarılmayı bekleyen kilise mahallemizi tehdit ediyor. Duvarlarında açılmalar var, özellikle son yıllarda kilise hemen yanındaki cami ve evleri tehdit ediyor. Onun için bir an önce onarılmasını istiyoruz" dedi.

Öşvank Kilisesi'ne önceki yıllar çok sayıda turist geldiğini ifade eden Göz, hem pandemi hem de etrafının sacla kapatılması sebebiyle son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin kiliseyi ziyaret etmediğini belirtti. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, "Restorasyon çalışması yapılıyor. İlgili bakanlığımız kısa sürede onu da sonuçlandıracaklar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Öşvank Kilisesi tabelası-Drone görüntüleri-Muhtar Rahmi Göz ile röp-Hümeyra Pardeli anonsu-Kilise önünde oyun oynayan çocuklar-Kilisenin onarımıyla ilgili tabelanın görüntüsü-Kilisenin içinden detaylar

Haber: Salih TEKİN- Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Haber Kodu : 200828040

===========================

Balyozla duvarı delip, kasadan çaldıkları para ile otomobil aldılar

ERZURUM'da sanayi sitesindeki bir işyerinin duvarını balyozla delerek içeri giren 2 kişi, spiralle kestikleri kasadan 30 bin lira para çaldı. 1994 model otomobil ve 2 adet akıllı telefon aldıkları belirlenen şüpheliler, polisin 480 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonrası yakalanarak tutuklandı. Yakalanan 2 kişiden birinin, daha önce hırsızlık yaptıkları işyerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz 23 Ağustos Pazar günü merkez Yakutiye ilçesi sanayi semtinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yanyana bulunan işyerlerinin çatısından içeri giren 2 şüpheli, buldukları balyozla Nazif İncesu'ya ait hırdavat satılan işyerinin duvarını deldi. Açtıkları delikten girdikleri işyerinde bulunan spiralle çelik kasayı delerek içindeki yaklaşık 30 bin lirayı alan şüpheliler kaçtı.

480 SAAT GÖRÜNTÜ İZLEYEN POLİS, ŞÜPHELİLERİ TESPİT EDİLDİSabah saatlerinde işyerine gelen Nazif İncesu, kasanın delinerek paranın çalındığını görünce polise bilgi verdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşan 4 özel ekip, şüphelilerin kaçış istikameti boyunca 32 farklı işyerinin güvenlik kamerasının 480 saatlik görüntüsünü izledi. Ekipler, hırsızlık olayının faillerinin O.A. (20) ve B.K. (21) olduğunu saptadı. Özel ekip yaptıkları araştırmada çaldıkları parayla 1994 model otomobil ve 2 adet akıllı telefon alan şüpheliler O.A. ve B.K.'yı yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

PLANLAMIŞ, TASARLAMIŞLARİşyeri soyulan Nazif İncesu, şüphelilerden O.A.'nın daha önce sanayi sitesindeki işyerlerinde çalıştığını belirterek, hırsızlığın planlı ve tasarlı olarak yapıldığını söyledi. Şüphelilerin pazar gün 21.00 sıralarında çatıdan içeri giren hırsızların işyerinin duvarını balyozla deldiklerini anlatan Nazif İncesu, "İçerde bulunan spiralle kasayı keserek 30 bin lira tutarındaki parayı almışlar. Kasadan çaldıkları paralarla kendilerine otomobil ve akıllı telefon almışlar. Yakalandıklarında üzerlerinde bin 400 lira para bulunmuş. Bu hırsızlık önceden planlanmış ve tasarlanmış. Şüpheliler kasanın nasıl kesileceğini bilen birileri sanki bu konuda deneyimleri varmış gibi" diye konuştu.İşyerine güvenlik amacıyla kamera taktıracağını belirten İncesu, diğer güvenlik sistemlerini de kurduracaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sanıkların emniyet müdürlüğünden çıkarılması-Hırsızlık yapılan işyeri-Delinen duvar-Kasadan detay -İşyerinden detay-Nazif İncesu ile röp

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Haber Kodu : 200828027

============================

Mini Kars kaşarı üretiyor

KARS Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, 100-150 gramlık kaşar peyniri üretmeye başladı. Mini peynir çalışmasını 3 yıldır sürdürdüğünü belirten Koçulu, mini kaşar peynirini meraklı vatandaşları vererek tanıtımını yapıyor. Koçulu, "Bir yıl daha deneyimlerimiz devam edecek. Raf ömrü, lezzetteki değişiklikler ve kullanım alanları daha iyi belirlendikten sonra Kars'ın yeni peynirleri olarak pazarda hak ettiği yere gelecek" dedi.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Kafkas Üniversitesi ile Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği'nin çalışmaları sonucu 2016 yılında coğrafi işaret belgesi alınan Kars kaşarının küçülüyor. 32 farklı bileşenden oluşan kaşar peynirinin 100 ile 150 gram olarak üreten Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, "Bu gördüğünüz peynirler bitkisel kök boyalarla renklendirdiğimiz, küçük küçük kalıplarda hazırladığımız peynirler. Bu peynirleri burada olgunlaştırıyoruz. Bunlar biraz küçük oldukları için sert peynirlerdir. Bunlar daha çok rende ve peynir tabağında sunulan peynirlerdir" dedi.

Mini peynir çalışmasını 3 yıldır sürdürdüklerini söyleyen Koçulu, "Pazara henüz sürmedik. Eş dost gönderileri dışında raflara hızlı satış için çıkarmıyoruz. Çünkü bir yıl daha deneyimlerimiz devam edecek. Raf ömrü, lezzetteki değişiklikler ve kullanım alanları daha iyi belirlendikten sonra Kars'ın yeni peynirleri olarak pazarda hak ettiği yere gelecek" diye konuştu.

HER AİLENİN SOFRASINDA KULLANABİLECEĞİ ÜRÜNLERMini Kars kaşarlarının büyük bir talebi karşılayacağına emin olduğunu da kaydeden Koçulu, şunları söyledi: "Biz bunlara henüz isim koymadık ama mutfak peynirleri demeyi düşünüyoruz. Şu anda Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Kaşarın süreçlerini biliyorsunuz. Kaşarlı süt süzülür proseste mayalanır, sonra suyundan süzdürülüp ayrılır, suda haşlanır, forumlanır, yaşlandırılır. Buradaki süreçte yine süt süzülür, mayalanır, mayalandıktan sonra teleme süzdürülme aşamasında telemeyi sıcak suyla yıkayıp forumluyoruz. Kendi ağırlığıyla bekletiliyor. Yaklaşık olarak bu ürünler 65-70 gün sonra tüketime hazır hale geliyor. Bir gün tuzlu suda bekletiyoruz ondan sonra tuz vermiyoruz. Sıcak odada fermante süreci hızlansın diye bekletiyoruz. İç ısısı yükselsin, iç ısısındaki canlanan bakteriler dost düşman arasında bir hesaplaşma olsun istiyorum ki iler ki aşamada peynirin içerisinde istenmeyen kokular olmasın. Bunlar 100-150 gramdır. Her ailenin kolayca alıp sofrasında peynir tabağında kullanabileceği ürünlerdir. Sarı yoğurtcu otunun kök boyasıdır. Bir diğeri ısırgan otunun yeşilinden yaptığımız bir boyadır. Yine andız otunun çiçeğinden aldığımız bir renk de var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİlhan Koçulu'nun mini peynirleri temizlemesi ve bakım yapmasıKonuşmasıPeynirlerden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Haber Kodu : 200828036

==========================

Beldeye 'sokak kütüphanesi' kurdular

IĞDIR'ın Melekli Beldesi'nde kitapseverler sanat sokağına 'sokak kütüphanesi' kurdu. Sokağın değişik noktalarına konulan kitaplıklara vatandaşlar ve öğrenciler kitap bağışında bulundu. Belde sakinlerine okuma alışkanlığının kazandırılmasının hedeflendiği kütüphaneye 6 kitaplık kuran aile hekimi Dr. Mehmet Kum, cehaletle savaşı hedeflediklerini söyledi.

Melekle Beldesinde 'Ata Ocağı' isimli minik bir müze kuran Coşkun Oluz, sanat sokağını sokak kütüphanesine çevirmek için çalışma başlattı. Iğdır'da aile hekimi olarak görev yapan ve öğrencilere kitap bağışıyla bilinen Dr. Mehmet Kum'un da destek verdiği Coşkun Oluz, sanat sokağının değişik noktalarına kitaplıklar yerleştirdi. Vatandaşların da desteğiyle kurulan kitaplıklara ilk bağışı öğrenciler yaptı. Üzerlerine 'Al götür, oku getir' yazıları yapıştırılan kitaplıklar vatandaşların hizmetine sunuldu.

'EN BÜYÜK DÜŞMAN CEHALETTİR'Beldede okuma alışkanlığının geliştirilmesi için 6 kitaplığı sanat sokağına kurduktan sonra şair ve yazarlara ait kitapları bağışta bulunan Dr. Mehmet Kum, "En büyük düşman cehalettir. Bütün kötülükler cehaletlikten gelir. Bir süredir Iğdır'da köy okullarına kitaplıklar hediye ediyoruz. Bugünde Melekli Beldesine kurduk. Belde gençleri vatandaşlar çocukları kitapları okuyup getirecekler" dedi. Sokak kütüphanesine destek veren Iğdırlı şair ve yazarlar Mehmet Irmak, Ziya Zakir Acar, Emir Şıktaş, Ali Kerem Çiftci, Seçim Okut kitap bağışında bulundu. Öğrencileriyle kütüphaneye destek veren öğretmen Özkan Oğan, "Öğrencilerimizle sanat sokağına kurulan kitaplıklara kitap bıraktık. Kitap okuma alışkanlığını çocuklarımıza küçük yaşta alıştırmalıyız" diye konuştu. Coşkun Oluz da herkesi Sanat sokağında kurulu kitaplıklara kitap bağışlamaya davet etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sokağa konulan kitaplıkların hazırlanması-Kitaplıkların değişik noktalara konulması-Vatandaşların ve öğrencilerin kitap bırakması-Dr. Mehmet Kum ile röp-Sokaktaki kitaplıkların görüntüsü-Kitap bağışında bulunanlar ile röp

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

Haber Kodu : 200828049

============================

Mardin'de 9 çeşidin yetiştiği incirde hasat zamanı

MARDİN'in Derik ilçesinde, 9 ayrı çeşidinin yetiştiği incir hasadına başlanıldı. Yıllardır kaybolmayan ve gelenek haline gelen yerli incir, özel hazırlanan karton kutulara konularak, başta Mardin ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'deki birçok kente gönderiliyor. Verimin istenilen seviyede olduğunu belirten incir üreticisi Vedat Başdaş, hasadı saat 05.30 ile 09.00 arasında yaptıklarını söyledi.

Derik ilçesinde yetişen asmalı, sarı, dede, dağlık, kirli, sincari, siyah, mavi ve tef adlı çeşitleriyle bilinen yerli incirde hasat zamanı başlandı. Anne sütünden sonra en faydalı besin olduğuna inanılan incirler, üreticileri tarafından sabahın ilk ışıklarıyla hasadına başlayıp, ilçe merkezindeki eski sebze haline getirilerek tezgahlarda satılıyor. Yıllardır kaybolmayan ve gelenek haline gelen yerli incir, özel karton kutulara konarak, başta Mardin ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye'deki birçok şehre gönderilirken, ilçenin çarşı merkezinde dükkanların ününde incirler kova veya kasalar içerisinde satılıyor.

İncir üreticilerinden Vedat Başdaş, bu yılki hasattan memnun olduklarını söyledi. İnciri toplamak için sabah 05.30 ile 09.00 arasında bahçede çalıştıklarını söyleyen Başdaş, incirin bu yılki kilogram fiyatının 7 lira olduğun aktardı. Başdaş, "Topladığımız incirleri Kızıltepe, Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul gibi bir çok şehre gönderiyoruz. İncirimize talep var. Tamamen doğal olan incirimiz için herhangi bir ilaç kullanmıyoruz" dedi.