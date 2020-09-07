DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

5 yaşındaki Masal ve ailesi, bisikletle Türkiye turunda

TÜRKİYE turu için bisikletlerine bağladıkları pusete oturttukları kızları Masal (5) ile İzmir 'den yola çıkan Engin-Senem Elmalı çifti, yaklaşık 2 bin 200 kilometreyi geride bırakarak Samsun 'a ulaştı. Konakladıkları illerde çadır kuran ve macera dolu yolcuklarına 'Bir Bisiklet Masalı' adını koyan aile, 7 bin kilometre pedal çevirip, Doğu, Güney Doğu Akdeniz ve Karadeniz illerinin ardından İzmir'e dönmeyi planlıyor.

İzmir'de yaşayan Engin-Senem Elmalı çifti, evliliklerinin ardından borçlarını kapatınca, hayalini uzun süredir kurdukları bisikletle Türkiye turu için, yola çıkmaya karar verdi. Engin Elmalı, tur için peyzaj mimarlığı yaptığı şirketteki işinden istifa ederken, eşi de çalıştığı büyükşehir belediyesine bağlı birimden 6 aylık ücretsiz izne ayrıldı. Elmalı çifti, beraberindeki 5 yaşındaki kızları Masal'ı da yanlarına alarak 4 Temmuz'da bisikletleriyle yola çıktı. Aile yaklaşık 2 bin 200 kilometre pedal çevirerek, Samsun'a ulaştı. Konakladıkları illerdeki çadırda kendi hazırladıkları yemekleri yiyerek beslenen ailenin, küçük kızları Masal ise babasının bisikletine bağlı pusette yolculuk yapıyor. Macera dolu yolcuklarına kızlarından esinlenip, 'Bir Bisiklet Masalı' adını koyan aile; 7 bin kilometre pedal çevirip, Doğu, Güney Doğu, Akdeniz ve Karadeniz illerinin ardından başlangıç noktaları olan İzmir'e dönerek turlarını tamamlamayı amaçlıyor. Samsun'dan ayrılan aile, çevredeki sürücü ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında, keyifli yolculuklarına devam ediyor.

'SAYAMAYACAĞIM KADAR ÇOK PARK GÖRDÜM'Arkada oturduğu için yorulmadığını fakat ailesinin yorulduğunu anlatan küçük Masal, "Birazcık sıkılıyorum ama yine de mutlu oluyorum. Sayamayacağım kadar fazla çocuk parkı gördüm. Gezmek ve yeni parklar keşfetmeyi seviyorum. Bisikletle yolculuk yapmak arabayla yapmaktan daha güzel. Çünkü bisiklette temiz hava alabiliyorum. Düşersek kafam acımasın diye kaskımı takıyorum, kemerimi sürekli kullanıyorum" dedi.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM'Böyle bir yolculuğun hayalini daha evlenmeden önce kurduğunu belirten anne Senem Elmalı da, "Evlendiğimizde borçlarımız vardı. Bu sebeple bu düşüncem hayalden öteye geçemiyordu. Borçlarımızı kapatır kapatmaz da bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Çalıştığımız zamanlarda da kazandığımız parayla borçlarımızı ödediğimiz için minimal gelirle yaşamaya alışmış bir aile yapımız vardı. Bir evimiz vardı, o evi kiraya vererek çıktık yola. Yeterli de oluyor diyebilirim. Bu turumuzu da lüks içinde yapmıyoruz neticede. Çadırda kalıyoruz, kendi yemeğimizi kendimiz hazırlıyoruz. Ben memur olduğum için ücretsiz izin hakkımı kullandım. Ama bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Eğer başaramadan ölseydim eksik ölmüş olacaktım. Bu anlamda eşime ve Masal'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'İLK HEDEFİMİZ İZMİR'DEN KARADENİZ'E ULAŞMAKTI'4 Temmuz tarihinde yola çıktıklarını ve yolculuğun şartlarına göre plan değişikliğine gidebileceğini belirten baba Engin Elmalı ise, "İlk hedefimiz İzmir'den Karadeniz'e ulaşmaktı. Karadeniz hattına Sakarya Karasu'dan başladık. Kars, Ağrı, Doğubayazıt ve Van Gölü'nün etrafını dolaşmak istiyoruz. Ardından Güneydoğu Anadolu illerini dolaşmayı planlıyoruz. Oradan da Akdeniz'e sürerek yeniden İzmir'e varmayı düşünüyoruz. Fakat mevsim şartları ve yolculuğu çocuğumuzla yaptığımız için illa bu turu bu şekilde tamamlayacağız diye bir şartımız yok" ifadelerinde bulundu.

'MASAL'IN ENERJİSİ TURU GÜZELLEŞTİRİYOR'Masal'ın bu yolculuktan büyük keyif aldığını da aktaran Engin Elmalı, "Biz pedal çevirirken o oturduğu için zaman zaman canı sıkılabiliyor. Bu nedenle öğle molasını Masal'ın eğlenebileceği park gibi alanlara denk getirmeye çalışıyoruz. Parkta biz yemek hazırlarken Masal parkta oyun oynuyor ve biz bisiklet sürerken biriken enerjisini parkta harcamış oluyor. Bisikletin araçlar tarafından fark edilmesini ve bisikletinde bir ulaşım aracı olduğunu, trafikte bize dikkat edilmesi gerektiğini ve otoyolu bizim de kullanma hakkımız olduğunu fark etmelerini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBisiklet sürmelelerinden detaylarMasal Elmalı'dan (5) detaylarMasal Elmalı röportajı Anne Senem Elmalı röportajıBaba Engin Elmalı röportajıDetay görüntüler

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Hakan AKGÜN/SAMSUN,

====================================

Grip ve zatürre aşısına talep artınca liste hazırlanmaya başlandı DİYARBAKIR'da grip ve zatürre hastalığına karşı bağışıklık sistemini güçlü tutan aşılar eczanelerde kalmayınca vatandaşların talepleri üzerine eczacılar liste yapmaya başladı. Eczacı Ümran Duran, müşterilerinin 100 civarında grip aşısı talebi olduğunu ancak riskli gruba öncelik vereceklerini belirterek, "Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak için insanlar kendilerince önlem almaya başladı. Salgın ve yaklaşan kış aylarıyla birlikte artacak grip ve zatürre vakaları için bağışıklık sistemlerini güçlendirici ilaçlara yönelen vatandaşlar eczanelerin yolunu tuttu. Grip ve zatürreden korunmak için aşıya talep yoğun olunca eczacılar çareyi isim listesi yaparak sıraya koymakta buldu. Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Diyarbakır'da da vatandaşlar grip ve zatürre aşısına yoğun ilgi gösterince, eczacılar isim listelerinde aşı önceliğini kronik hastalığı olanlara ve hamilelere verdi.

'AŞIRI TALEP VAR'Eczacı Ümran Duran, koronavirüs salgını nedeniyle aşılara aşırı talep olduğunu belirterek, "Grip aşısı mevsimsel olarak geliyor ve şu dönemde beklemiyoruz. Zatürre aşısının yapılma zamanı olmadığı için yılın hangi zamanı olursa olsun bulunabilmekteydi. Ancak bu pandemiyle birlikte zatürre aşıları kısıtlı sayıda gelmeye başladı. Biz de mümkün olduğunca hastalarımıza iletmeye çalıştık. Aynı zamanda Aile Sağlık Merkezleri'nde (ASM) özellikle kronik hastalarda, 65 yaş üstü hastalara yapılmaya başlandı. Hem sağlık ocaklarında hem de eczanelerde vermeye başladık. Çoğu talebi yerine getirdik ancak halen de zatürre aşısı bulunamıyor. Grip aşısı Eylül ayının sonunda Ekim ayının ise başında bekliyoruz. Yalnız bu yıl talebi karşılar mı bilmiyorum. Bu konuda kaygılıyız. Geçen yılın rakamlarında üretileceği söylendi. Tedarikçi firma, tek firma Türkiye'de. Genelde 2 milyon civarı her yıl üretilir. Kronik hasta sayımız maalesef 15 milyon ile 20 milyon arası. Talebi karşılar mı? Bilmiyorum. Çünkü aşırı bir talep var. Sağlık Bakanlığı da risk gruplarını yayınladı. Hamileler, diyabet hastaları, KOAH ve astım. Bunların özellikle yapma tavsiyesinde bulundu. Yalnız geçen yılın sayılarında söylendiği için bu talebin karşılanmasından biraz kaygılıyız. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı basın toplantısında bu talebin geçen yılki rakamların 2-3 katında üretileceği söylendi" dedi.

'100 CİVARI BİR GRİP AŞISI TALEBİMİZ VAR'Hem grip hem de zatürre aşılarının koronavirüs aşıları olmadığını hatırlatan Duran, "Ancak risk gruplarında koronavirüsle birlikte bakteriyel pnömoni, bakteriyel zatürre ve grip hastalığı binerse hem hastanelere yatışlar artacaktır hem de maalesef ki ölümler artacaktır. Bunlar ön koruma, tedbir amaçlı alınıyor. Bize çok talep var. Listemiz de mevcut. Şu anda 100 civarı bir grip aşısı talebimiz var. Biz hastalarımıza mahcup olmama adına şöyle diyoruz; Bütün talepleri karşılamayabiliriz. Maalesef seçici davranacağız. Çünkü riskli gruplara öncelik vermemiz gerekmektedir. 65 yaş düştü, diyabet, hipertansiyon gibi riskli gruplara öncelik tanıyacağız. Her gün telefon alıyoruz, eczaneye bizim hastamız dışında gelen hastalar da var. Onlar da grip aşısı sormaya geliyor" diye konuştu.Eczacı teknisyeni İhsan Aba da yoğun talep karşısında isimleri liste yapmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hastalarımız grip ve zatürre aşısını soruyor. Depolarda ürün yok. Firmalar ilacı üretmiyor. Biz de bunun için bir liste hazırladık. Eczanemize gelen hastalarımız için isimlerini alıyoruz. Kaç adet istediklerini yazıyoruz. İlaç geldiği zaman da ayıracağız."