DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, inşaatında kent ekonomisini, tamamlandığında ise trafiği rahatlatacak

ADANA'da, yapımı 700 milyon TL ödenekle Ulaştırma Bakanlığı'na devredilen, tamamlandığında Türkiye'nin ikinci büyük köprüsü olma özelliği taşıyacak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, kamu müteahhitlerinde sevinç yarattı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yarım kalan inşaatın başlamasıyla 250 sektörün katkı göreceğini ve hizmete açılınca kent trafiğinin rahatlayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan metro için de destek bekliyoruz" dedi.

Seyhan Nehri üzerinde, Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birleştirecek, bağlantı yollarıyla birlikte bin 800 metre uzunluğa ulaşacak, 40 metre genişliğindeki Devlet Bahçeli Köprüsü'nün temeli, 2016 yılında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla atıldı. Projenin yüzde 30'unun tamamlanmasının ardından 2019 Yerel Seçimleri'nde Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Karalar döneminde, maddi yetersizlikler gerekçe gösterilerek, projeye ara verildi.

Vatandaşlar, projenin kent trafiği için çok önemli olduğunu belirterek, devam ettirilmesi gerektiğini savundu. Başvurular üzerine Devlet Bahçeli Köprüsü'nü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığı'na 700 milyon TL'lik kaynak aktarımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin talebiyle köprünün isminin '15 Temmuz Şehitler Köprüsü' olarak değiştirildiğini duyurdu.TRAFİĞİMİZİ BÜYÜK ÖLÇÜDE RAHATLATACAKKarar, kentte yaşayan vatandaşların yanı sıra kamu müteahhitleri tarafından da sevinçle karşılandı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, bütçe görüşmelerine girilmeden ödenek ayrılmasının Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, ihalenin eylül-ekim arasında yapıldıktan sonra Adana'ya hazır hale getirileceğini bildirdi. Projenin, Ulaştırma Bakanlığı'na devrolmasıyla kentin ve Büyükşehir Belediyesi'nin mali yükümlülüğünün azalacağını anlatan Karslıoğlu, "Hem de hızlı bir şekilde Adana ekonomisine 2 yılda katkı sağlayacak. Köprümüz, 6 şeritten oluşuyor. Ortasında da gidiş-dönüş raylı sistem bulunuyor. Yüreğir ve Seyhan ilçeleriyle birlikte Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, yeni stadyumu birbirine bağlayan entegre bir proje. Hem ekonomimize can simidi olacak hem de trafiğimizi büyük ölçüde rahatlatacaktır. Tabii burada Büyükşehir Belediyemiz'e de büyük görevler düşmektedir. Bu bağlantı yollarından sonra hem üniversite tarafına hem hastane tarafına hem diğer bağlantı yollarının kesiştiği yerlerde trafiği yoğunlaştırmamak adına projeleri tamamen sağlayacağına eminiz" dedi.'METRO İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ'Başkan Karslıoğlu, inşaat sektörünün 250 sektörü arkasından getiren lokomotif bir sektör olduğuna vurgu yaparak, "Köprümüz inşaata başladığı zaman Adana ekonomisine A'dan Z'ye istihdam olarak da büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin ikinci büyük köprüsünü Adana'mıza sağlayacak Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Maliye Bakanımıza, Adana milletvekillerimize, mülki idarecilerimize teşekkür ediyoruz. Bu sadece Adana için değil, tüm Türkiye için de örnek olacak bir projedir. Çukurova'da buna benzer projelerin devamını getirmek gerekiyor. Diğer illerimiz de aynı projeden devam edebilirler. Aynı zamanda da belki Adana'mızın metrosu için de önemli bir örnek olur. Cumhurbaşkanımızdan metro için destek bekliyoruz inşallah" diye konuştu.AKAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Umut ise köprünün tamamlanmasıyla Adana trafiğinin rahatlayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.'MİLLİ POLİTİKALAR HİÇ DEĞİŞMEZ'AKAMDER Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz ise Avrupa ülkeleri ve süper güç devletlere bakıldığında milli politikaların ön planda olduğuna dikkat çekerek, "Siyaset değişir, iktidar değişir ama hedefledikleri milli politikaları hiç değişmez. Giden siyasi parti gitmiştir, gelen siyasi parti aynen görevine devam eder. Şimdi burada geçmiş yönetimin eksiği olmuş olabilir. Hatası olmuş olabilir veya yeterli olmayabilir. Bu proje Adana için çok önemli. Yüreğir ile Seyhan'ı ve Çukurova'yı birbirine bağlıyor. Seyhan Nehrimiz üstünde çok önemli bir geçiş sağlayacak, Adana trafiğini rahatlatacak" diye konuştu.'BARAJ SEDDİNDEN TRAFİK AKIYOR'AKAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Burak da şu an Çukurova Üniversitesi yakınlarındaki Seyhan Baraj Gölü seddinin trafiğe açık olduğuna dikkat çekerek, "Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey ancak Adana'mızda uzun zamandan beri bu yapılmaktadır. Geçmiş dönemde yapılan bu yatırım yarım kalmıştı, Cumhurbaşkanımız sağ olsun bu işe el attı ve en kısa zamanda tamamlanacaktır. Hayırlı olsun. Adana'nın ekonomisine, vatandaşların vakit ve akaryakıt tasarrufuna katkısı olacak bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gündem Dökümü-------------------------Köprü inşaatının havadan ve aktüel görüntüleriAKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ile röportajAKAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Umut ile röportajAKAMDER Başkan Yardımcısı Sayım Azmaz ile röportaj- AKAMDER Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Burak ile röportajAKAMDER yöneticilerinden genel detaylar

Haber: Nuri PİR - Kamera: ADANA,

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Üretici kadınlar el emeği ürünlerini e-ticaret ile satıyor

MERSİN'de Girişimci Kadınlar Projesi (GİKA) kapsamında tablet dağıtılan üretici kadınlar, e-ticarete başladı. Ürünlerini internet üzerinden satmaya başlayan kadınlar hem satışlarını arttırdı hem de sosyal mesafeyi korudu.Yurtdışından hibe destek alan proje kapsamında kadınlara, 'Girişimcilikte elektronik ticaret', 'Girişimci kadınlar için pazarlama stratejileri', 'Elektronik ticarette hukuki sorumluluklarımız', 'Elektronik ticarette mali yükümlülükler ve sorumluluklarımız', 'Girişimci kadınlar için marka oluşturma', 'Tanıtımda sosyal medya kullanımı' ve 'Bankalardan mikrokredi ve kamu kurumlarından hibe destek alabilme imkanları' konularında eğitim verildi. Eğitim sürecini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan 136 kadına e-ticaret yapmaları için tablet bilgisayar dağıtıldı. E-ticarete başlayan kadınlar internet üzerinden ürünlerini pazarlıyor.'HEM TİCARETİMİZ ARTTI HEM DE VİRÜSTEN KORUNUYORUZ'Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarı'nda el emeği örgü ürünleri satan 4 çocuk annesi Selma Gençoğlu (60), "E-ticaret hakkında eğitim aldık. E-ticaretin inceliklerini öğrendik. Şu an ürünlerimizi internet üzerinden satış yapıyoruz. Ürünlerin siparişini alıp, müşterilere gönderiyoruz" dedi.'E-TİCARET İLE PAZARIMIZ GENİŞLEDİ'Pazarda el işi takı ürünleri satan Gülseren Geyimci de (43) e-ticaret kullanan kadınlardan. E-ticaret hakkında seminer gördükten sonra girişimcilik belgesi alıp, internet satışlarına başladıklarını belirten Geyimci, "Pandemi döneminde evinden çıkamayan insanlar, internet alışverişine yöneldi. Biz de internet satışları ile pazarımızı genişletmiş olduk" diye konuştu.'GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İMKANI DOĞDU'Koronavirüs salgını nedeniyle insanların pazara gelemediğini belirten Sevgi Arabulan (59) ise, şunları söyledi: "Satışlarımız düştü. Belediye aracılığıyla bizlere dağıtılan tabletlerle e-ticarete başladık. Hem satışlarımız arttı hem de güvenli alışveriş yapıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kadın Üretici Pazarı'ndan görüntüPazarda ürün satan kadınlardan görüntüEl işi yapan kadınlardan görüntü- Selma Gençoğlu ile röpGülseren Geyimci ile röpSevgi Arabulan ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Mahalleliden 'şakacı' muhtara destek: Görüntüleri gösterip para istemişler, bu bildiğiniz komplodur ADANA'nın Karataş ilçesinde görevli belediye personelini silahla rehin aldığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası gözaltına alınan Küçük Karataş Mahallesi Muhtarı Mehmet Akif Işık, ifadesinde olayın şaka amaçlı yapıldığını söyledikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahalleli, Mehmet Akif Işık'a sahip çıktıklarını belirterek, olayın komplo olduğunu savundu. Mahalleli Abdullah Tekin, "Olaydan önce muhtara görüntüleri gösterip '15 bin TL vermezsen yayarız' demişler. Bu bildiğiniz komplodur" dedi.Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler, iki gün önce sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti. Görüntülerde, Işık'ın, greyder operatörü olduğu iddia edilen kişiye tabanca dayadığı görüldü. Muhtar Işık, polis ekiplerince gözaltına alındı ve daha sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'İFADESİNDE 'ŞAKA YAPTIM' DEMİŞTİ' Işık'ın, ifadesinde, "Videoyu ilgi çekmek için şaka amaçlı çekmiştik. Olayın bu noktalara geleceğini tahmin edemedim" dediği öğrenildi. Görüntülerin çekildiği Küçük Karataş Mahallesi'ndeki söz konusu yolun ise yaklaşık 30 senedir yapılmadığı ve mahallelilerin bu durumdan şikayetçi olduğu belirtildi. Muhtar Işık'ın yaptığı şakanın yanlış anlaşıldığını ve Işık'ın her daim arkasında olduklarını söyleyen mahalleli, sosyal medya aracılığıyla gereksiz bir tepki oluşturulduğunu ve olayların yanlış noktalara çekildiğini söyledi. 'MUHTARI SEVMEM AMA YANINDAYIM'Kuşaklardır Küçük Karataş Mahallesi'nde oturduklarını ve çocukluk yıllarından beri söz konusu yolun mahallelinin hayatını zorlaştırdığını kaydeden Abdullah Tekin, yaşanan bu olaydan dolayı üzgün olduğunu ve Muhtar Işık'a haksızlık yapıldığını aktırdı. Mehmet Akif Işık'ı normalde sevmediğini belirten Tekin, "Olayın öncesinde muhtara '15 bin TL vermezsen görüntüleri yayarız' diyenler olmuş. Muhtar bunları tersleyince görüntüyü yaydılar. Ben kendisini sevmesem de haksızlık yapıldığı için onun yanındayım. Şakayı ciddiye çevirdiler. Muhtarın üstüne gelmenin manası yoktur" dedi.'NAMAZINDA NİYAZINDA BİR MUHTAR'

Mahalledeki yolun yapılmamasından dolayı çok mağdur olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Nevin Koca ise Muhtar Işık'ın söz konusu şakayı yola dikkat çekmek amacıyla yaptığını ama kötü niyete kurban gittiğini söyledi. Muhtarlarının sonun kadar arkasında olduklarını vurgulayan Koca, "Rehin alma diye bir şey yok. Namazında niyazında ağa çocuğu olan bir insandır. Biz olanları görünce çok üzüldük ve şaşırdık. Bunu hakketmedi. Muhtarımız bizim için değerli bir insan. Tanımadıkları için o görüntüleri yanlış yorumladılarö diye konuştu.