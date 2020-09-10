DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

Ege'nin zirvesi Covid 19'dan kaçan karavancıların uğrak noktası oldu

EGE Bölgesi'nin en yüksek noktası Honaz Dağı Milli Parkı, pandemi sürecinde karavan tutkunlarının uğrak noktası oldu. Karavanlarıyla bölgede konaklayan vatandaşlar, koronavirüsten uzakta tatil yapmanın keyfini sürüyor.

2 bin 528 metre rakımıyla Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı olan Honaz Dağı, el değmemiş yeşil doğası ve temiz havasıyla ziyaretçileri hayran bırakıyor. 1995 yılında milli park alanı ilan edilen Honaz Dağı, kızılçam ve karaçam ağaçlarıyla yerli ve yabancı turistlere doyumsuz bir manzara sunuyor. Piknik alanlarının bulunduğu milli park, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Pandemi nedeniyle vaka sayılarının artış gösterdiği son dönemde, karavan tutkunları da Honaz Dağı Milli Parkı'ndaki Cankurtaran mesire alanına yoğun ilgi gösteriyor. Karavanlarıyla bölgede konaklayan vatandaşlar, koronavirüsten uzakta tatil yapmanın keyfini sürüyor. Mesirelik alanda kendilerine ayrılan bölüme karavanlarını park eden vatandaşlar, kuş sesleri arasında vakit geçirmenin tadını çıkarıyor. Yaz mevsimini karavanlarında geçiren bazı vatandaşlar da kışlık gıda ihtiyaçlarını burada hazırlıyor. Biber, patlıcan ve fasulye gibi sebzelerini kışın tüketmek için ipe dizen karavancılar, bunları kamelyalara asıp kurutuyor.

BURADA GÜVENDEYİZ

Eşi ile 3 aydır karavanda konaklayan Hatice Kaplan (74), doğal bir ortamda zaman geçirdikleri için memnun olduklarını belirtti. Honaz Dağı Milli Parkı'nda koronavirüse karşı kendilerini güvende hissettiklerini ifade eden Kaplan, "4 yıldır buraya gelip yaz mevsimini geçiriyoruz. Eşim ve ben kalp hastasıyız. Burada vakit geçirmek hastalığıma iyi geliyor. Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Burada koronavirüsten uzakta durmuş oluyoruz. Koronavirüs bulaşabilir diye başka bir yere gitmiyoruz. Kışlık hazırlığımı da burada yapıyorum. Biber ve patlıcanlarımı dizip burada kurutuyorum" dedi.

Hulusi Kaplan ise iki hafta daha karavanda konaklamayı planladıklarını belirterek, "Buranın havası çok güzel. Koronavirüs diye bir hastalık var. Biz o konuda burada çok rahatız. Karavanda yaşadığımızı görenler hayret ediyor. Karavanlarımızı gezip görüyorlar. Karavana ilgi duyanlara örnek oluyoruz" diye konuştu.

Kanser tedavisi gören 70 yaşındaki Ümmü Kundakçı, serin ve temiz havası nedeniyle yaklaşık 2 aydır bölgede konakladıklarını ifade ederek, "Eşimle birlikte burada yemeğimizi yiyoruz. Ormanda yürüyüş yapıyoruz. Komşu karavandakilerle sohbet ediyoruz. Burada vakit geçirmek bana çok iyi geliyor" dedi. Mustafa Kundakçı ise eşinin rahatsızlıkları nedeniyle karavanda konakladıklarını söyledi. Kundakçı, "Burada huzurlu ve rahatız. O yüzden yaz boyunca burada konaklıyoruz. Oksijen bol ve stresten uzağız. Herkesin buraya gelip vakit geçirmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Milli parktan görüntü-Karavanlardan görüntü-Karavancılardan görüntü-Kitap okuyanlardan ve çay demleyenlerden görüntü-Kışlık malzemelerini kurutanlardan görüntü-Şişelerle su dolduranlardan görüntü-Hatice ve Hulusi Kaplan ile röp.-Ümmü ve Mustafa Kundakçı ile röp.Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Kendi tasarladığı bisikletle, yollarda ilgi odağı oldu SİVAS'ta elektronik teknikeri Furkan Keskin'in (25), kendisinin tasarlayıp, yaptığı 'chopper' tarzı motosiklete benzer bisikleti ilgi gördü. Bisikletin yapımı için yaklaşık 300 TL harcayan Keskin, modelini zamanla daha da geliştirmek istediğini söyledi.

Kentte elektronik teknikerliği yapan Furkan Keskin, boş zamanlarında makine ve bisiklet tasarımı ile uğraşıyor. Farklı tasarımlar ortaya çıkarmayı amaçlayan Keskin, bir motosiklet tarzı olan 'chopper' şeklinde bisiklet tasarladı. Yapımında kullanacağı malzemeleri de çeşitli atıklar kullanan Keskin, klasik bisikletlerin aksine önden çekişli bir ürün ortaya çıkardı. Trafikte rahat kullanabilmek için özellikle motosiklet tarzı bir bisiklet yapan Keskin, kısa sürede bisikleti tamamladı. Yaklaşık 300 TL'ye mal olan bisiklet görenleri şaşırttı. Keskin, ürünün modelini zamanla daha da geliştirmek istiyor.

'BAZILARI MOTORSİKLET ZANNEDİYOR'Motosiklet tarzı bisikleti görenlerin çok şaşırdığını söyleyen Furkan Keskin, "Normalde elektronik teknikeriyim. Ama zaman zaman motor ve bisiklet tasarımı da yapıyorum. Canım sıkıldı ve böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Önden çekişli bir bisiklet yapmak istedim. Denedim, tasarladım, yaptım ve bitirdim. Allah'a şükür şimdi de sürüyoruz. İlk defa görenler şaşırıyor. Nasıl sürdüğüme bakıyorlar. Hatta bazıları ise motosiklet zannediyor. Ama ben trafikte serbest olabilmek için bisiklet tarzında yaptım. Çok rahat. İlerde de bunu geliştireceğim. Aklımda birkaç tasarım daha var. Görenlerden bazıları da satın almak için müşteri oluyor. Ben satmıyorum. Parçalayarak başka tasarımlar yapıyorum. Bunu zevk amaçlı yapıyorum. Başka modeller de var. Hem ön çeker hem de arka çeker bisikletler de yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Bisikletle caddelerde ilerlemesi-Bisikletin genel görüntüleri-Normal bisikletli çocuklarla birlikte sürüşü-Röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,=======================================

Kandıra'da balıkçı barınağında satış yasaklandı KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karadeniz'den balıkla dönen teknelerden, balıkçı barınağında vatandaşlara balık satışı ve vatandaşların içeri girişleri yasaklandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Kocaeli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kefken ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi'nin ortak aldığı karar kapsamında liman içerisinde balık satışı yapılmaması kararı alındı. Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, limanın balıkçılara yönelik hizmet verdiğini, balık satışlarının ise limanın 50 metre uzağında yapılacağını belirtilerek, "Kefken Limanı kooperatif tarafından kiralanmış bir yer. Tüm sorumluluk kooperatife aittir. Balıkçı barınakları yönetmeliğinin 9'uncu maddesinde 'Karadan gelecek tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alması gerekir, temizlik, bakım ve onarım hizmetleri verilir' ve buna benzer konuları içerir. Bu bölgede balıkçılara yönelik hizmet veriyorlar. Yaklaşık 50 metre ileride balık satış yerleri var. Vatandaşlar oradan balık alabilirler. Hem kalabalık olmasını engellemek hem de nezih balık satışı sağlamak için önerilen alan uygun" açıklamasında bulundu.

Bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Levent Gödek, "Yıllardır Kefken limanında balık satılır. Biz bu tutulan balıkları nerede satacağız? Limanda balık satılmaz da ne satılır? Kefken köyü geçimini liman sayesinde gerçekleştirir. Limana ne kadar çok balık gelirse Kefken halkı o kadar verimli bir sezon geçirir ve ekonomisine katkı sağlarö dedi.

'VATANDAŞA BALIK VEREMİYORUZ'Balıkçı Ramazan Ünal ise, "40 senedir limanda balık satıyorum. Şu anda limanda balık satışı yasaklandı. Buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Halk buradan balık almak istiyor ama buradan balık alamadan gidiyorlar. Birçok yere balık buradan gidiyor ama burada vatandaşa balık veremiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kefken limanı drone görüntüleri-Limandan detaylar-Kasadaki balıklardan görüntü-Kapalı kapı önünde balıkçı detayları-Balıkçılarla röp-Balık almak için gelen vatandaşlara balık satışının olmadığının söylenmesi

Haber-Kamera: Murat HAZER/KANDIRA(Kocaeli),================================

Kazıda ortaya çıkan Roma yolu ve mezarları gezginleri bekliyor MERSİN'in Silifke ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuncaburç Mahallesi'nde M.Ö. 2'nci yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan Rahip Krallar Hanedanlığı'nın yaşadığı Diocaesarea Antik Kenti'nde sürdürülen kazılarda, ortaya çıkarılan Roma dönemine ait 32 mezar ve 2 kilometrelik yol, düzenlenerek gezi parkuru haline getirildi.

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mersin Üniversitesi'ne verilen kazı çalışmalarını Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki geniş bir ekip yaptı. Doç. Dr. Aydınoğlu başkanlığındaki ekip, Uzuncaburç Mahallesi'ndeki Diocaesarea Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına arkeoloji, mimarlık, şehir bölge planlama, jeoloji, harita mühendisliği, sanat tarihi, antropoloji gibi birçok alanda akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sahip olduğu konumu ve kalıntıları ile bölgede yer alan en önemli antik kentlerden biri olan Diocaesarea'da gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğu arkeolojik potansiyeli ortaya çıkaracak olması açısından önem taşıyor. Ayrıca, antik kentteki iyi korunmuş durumdaki birçok arkeolojik kalıntının kayıt altına alınması ve bunlara yönelik bilimsel koruma tedbirlerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor.

Diocaesarea, iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla öne çıkarken Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırıyor. Silifke ve Erdemli arasında kalan bölge, Hellenistik Dönem'de Rahip Krallık Hanedanlığı tarafından yönetilmiş ve Diocaesarea, bu dönemde Olba olarak adlandırılan bölgenin idari ve dini merkezi rolünü üstlenmesi ile biliniyor.

Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu, bölgenin dönemin en önemli başkentlerinden biri olmasının yanı sıra Rahip Krallar Hanedanlığı tarafından yönetildiğine dikkat çekerek, "Uzuncaburç, bölgenin başkenti. Bu başkente de bütün yollar bağlanıyor. Kenti çevreleyen çok sayıda yol, Roma döneminden beri kullanılıyor. Biz bu yollardan birini, Kızkalesi'nden Uzuncaburç'a bağlanan yolun bir kısmını temizleyip açığa çıkardık. Antik dönem geleneğinde bu yolların aynı zamanda antik kentin kutsallığından kaynaklı olarak etrafı mezarlık olarak kullanılması nedeni ile de görkemli mezarlar yapılmış. Biz bu mezarların 32 tanesini açığa çıkardık. Bugün gezi parkı olarak düzenlediğimiz bu alan, ormanın içinden geçen bir antik yoldur. Bu antik yol ve mezarlar görülmeye değer bir hal aldı. Bu 32 mezarı tabelalandırdık, işaretlendirdik. Gezginler için çok güzel bir gezi parkuru haline getirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Antik kentinin drone ile çekilen görüntüsüKaza ekibinden görüntüÇalışmadan görüntüAntik mezarların görüntüsüMezara bakan bir kişiMezarlık alanını gezenlerden genel ve detayMezar önünden geçen eski yolun görüntüsüMezardan genel ve detayMezar girişindeki kabartmanın görüntüsüMezar önünde fotoğraf çekenler Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, ==========================

Adana'da 3,5 ton altın yastık altında ADANA Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, altın fiyatlarının 485 liraya ulaştığı dönemde vatandaşların ciddi anlamda altın sattığına dikkat çekerken, kentte 3,5 ton civarında yastık altı altın olduğunu kaydetti.

Koronavirüs aşısı açıklamaları ile Çin ve Amerika arasındaki gerginliğin azalmasıyla altın gramının 460 TL civarında, yaklaşık bir aydır yatay bir seyir izlediğini anlatan Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, fiyatların 460- 465 aralığında ilerlediğini kaydetti.

Bir ay boyunca çok ciddi bir yükseliş ya da düşüş yaşanmadığını kaydeden Başman, "Dünya genelinde piyasada gezen serbest paranın, dolarların, tasarruf paraların spekülatif olarak yerlerini bulmuş olması, altındaki ateşi biraz daha nispeten söndürdü" dedi.

'500 LİRALARI BULMASI BEKLENİYOR'Önümüzdeki dönemde altının ticari anlamda dünya genelindeki hareketlenmelerle artış göstermesini beklediklerini belirten Başman, "Altının onsla ilgili olarak gerek sipekülatörlerin, gerekse yatırım uzmanlarının ifade ettiği rakam 2 bin 300 dolar seviyesi. Bu da demektir ki; dolar, Türk parası karşısında yerini koruduğu takdirde 500 liralarda bir altın fiyatı bekliyoruz. Şu anda altının daha fazla gerileyeceğini sanmıyoruz. Yani 400'lere gelebileceği şeklinde. Türkiye'de ekonominin olumlu gelişmeler göstermesi, doğalgazın ciddi anlamda ekonomiye kazandırılması ve enerjideki dışa bağımlılığın yüzde 50 oranlarında geriye çevirecek olursa dövizin değer kaybetmesine Türk parasının kıymet kazanmasına yol açar. Bu da altının ons fiyatı yerinde kaldığı takdirde fiyatların gerilemesinin bir gerekçesidir. Ancak bunlar birtakım ihtimallere bağlı olan görüşlerdir" diye konuştu.

'YASTIK ALTI ALIMLARIN BAŞLAYACAĞI ÜMİDİNDEYİZ'Altın fiyatlarının 485 liraya ulaştığı dönemde vatandaşların ciddi anlamda altın sattığına dikkat çeken Başman, şöyle konuştu: "O dönem ellerindeki altını getirip sattılar. Bu da demektir ki yastık altı diye nitelendirdiğimiz halkın elinde bulunan bu tür altın miktarı yeniden işlenmek üzere kuyumculara ve rafinerilere geri döndü. Fiyatların şu anda 460'larda seyretmesi bu yatırımcılar, müşterilerimiz, aynı zamanda yastık altındakilerini satmış olanlar yeniden bu altınlarını yerine koymak için tekrar alışverişe başlayacakları ümidindeyiz. Yavaş yavaş bir kısmı tekrar altınını alıp yerine koymaya başladı. Adana genelinde aşağı yukarı 3,5 ton civarında bir altın olduğunu tahmin etmekteyiz."

Altın alışverişine gelen Elem Büyüknisan da, "Yatırım için altını tercih ediyorum. 3-4 haftadır aynı seyirde olduğu için altın almaya karar verdim. Adana burması aldım. Yatırımımı Adana burmasından yana yapıyorum. Çünkü işçiliği çok az" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman ile röp.Altın alışverişine gelen Elem Büyüknisan ile röp.Altınlardan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,====================================

Yaralı sokak kedisinin patisi ampute edildi OSMANİYE'de bir hayvansever tarafından bulunan yaralı sokak kedisinin sol arka patisi, ampute edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Öğrencisi Ezgi Eser (23), merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sokak hayvanlarını beslediği sırada, sol arka patisi yaralı bir kediye rastladı. Eser, kedinin tedavisi için hemen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği ile irtibata geçti. İhbar üzerine HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, ivedi bir şekilde kediyi olduğu yerden aracıyla arak, tedavisi için gereken tüm müdahaleyi HAYTAP Tedavi Sistemi bünyesinde gerçekleştirdi. Uzun zaman açık yara ile yaşam mücadelesi vermiş olan ve çok parçalı kırık tespit edilen kedinin patisi ameliyatla ampute edildi.

'BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU'1 yaşında olduğu tahmin edilen dişi kedinin yapılan muayenesinde tarsal kemikte birçok parçalı kırık tespit edildiğini belirten Laçinbala, "Ampute etmekten başka çaremiz yoktu. Ancak ileriki günlerde 3D yazıcı ile protez bacak yapma ihtimalinden dolayı yaralı bacağı kurtarabildiğimiz en uç noktadan kestik. Muz kabuğu şeklinde açmış olduğumuz kas ve deri bütünlüğünü tarsal kemiğin boyun kısmından kestiğimiz bölgeyi saracak şekilde tekrar birleştirerek kas ve deri bütünlüğünü sağladık. Bu halde yaşaması mucize, çok güçlü bir kediymiş. Uzun zaman açık bir yara ile yaşam mücadelesi vermiş artık kasları bitmişti ve uyuz etkenine rastladık. Muhtemelen iç parazitleri de vardı diye tahmin ediyorum. Yapmış olduğum ağız ve diş muayenesinde herhangi bir çürük veya enfeksiyon göremedim. Operasyon sonunda paraziter yönden de gerekli müdahaleleri yaptık. Tedavisinin ardından protez bacakla alakalı çalışmaları planlamaktayız" dedi.HAYTAP'a teşekkür eden Ezgi Eser ise bundan sonraki süreçte kedinin geri kalan yaşamına destek olacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yaralı kedinin tel örgüler kenarında zorlukla hareket ederken görüntüsüYaralı kedinin sol arka ayağıKedinin tedaviye alınmasıYaralı bacağın traş edilmesi ilaçlanmasıYaralı kedi sedye üzerinde baygın yatışıYaralı bacağın ameliyata hazırlanmasıAmeliyat öncesi bacağın ilaçlanmasıAmpute için neşterin hazırlanması, dikiş atılmasıAmeliyat sonrası kedi ve sargılı patisiDişlerine ve parazitel bakım yapılmasıKediye iğne vurulmasıVeteriner Hekim Ali Laçinbala ile röp.Hayvansever Ezgi Eser ile röp.Tedavi sonrası kedinin kutuda yatarken görüntüsü, sahiplenen Ezgi Eser

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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CNN Travel'a göre cağ kebabı ve su böreği en lezzetli Türk yemeği

ERZURUM'un en önemli lezzetlerinden biri olan cağ kebabı ve su böreği CNN Travel Dergisi tarafından Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasında gösterildi. Derginin yazarı Lisa Morrow, cağ kebabı için "O kadar ki bir parça sıcak ve lezzetli cağ kebabı için 12 saat beklemeyi göze alıyorlar" ifadesini kullanırken, su böreğinin ise en sık karşısına çıkan yemek olduğunu peynir, tereyağı ve suyla yapıldığını yazdı.

CNN Travel yazarı Lisa Morrow, Türkiye'nin en iyi 23 yemeğini kaleme aldı. "Türkiye zengin ve çeşitli mutfağını coğrafi yapısına borçlu. Sönmüş volkanlardan oluşan verimli platolar ve düzlükler, karla kaplı dağlar ve hızla akan nehirler, zengin ve çeşitli bir tabak yaratıyor" ifadelerini kullanan Morrow, "Akdeniz kıyılarının zeytinyağlı yemeklerinden, Orta Anadolu'nun doyurucu hamur işlerine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hafif baharatlı tatlarına kadar her şey var ve şu ana kadar sadece başlangıçları saydık" sözlerine yer verdi.

Piyaz, Ezogelin çorba, Şakşuka, Kısır, Mercimek köfte, Zeytinyağlı yaprak sarması, İnegöl köfte, İskender kebap, Hamsili pilav, Perde pilav, Mantı, Testi kebabı, Gözleme, Pide, Simit, Lahmacun, Çiğ köfte, Baklava, Dondurma, Lokum, Ekmek kadayıfına yer verdiği yazısında Erzurum'un önemli lezzetleri cağ kebabı ve su böreğine ayrı bir paragraf açtı.

'12 SAAT BEKLEMEYİ GÖZE ALIYORLAR'CNN Travel Yazarı Lisa Morrow, cağ kebabıyla ilgili şu satırları yazdı: "Erzurumlular için et çok ciddi bir mesele. O kadar ki bir parça sıcak ve lezzetli cağ kebabı için 12 saat beklemeyi göze alıyorlar. Et öncelikle soğan, tuz ve karabiberle kaplanıp yarım gün boyunca marine ediliyor. Ardından uzun bir şişe takılıp ateşin üzerinde yatay pişiriliyor. Soğan, domates ve sivri biberle birlikte dürüm olarak da yenebiliyor."

KUZU ETİNDEN YAPILIYORÜnü dünyaya yayılan cağ kebabı, Erzurum ve çevresinde kuzu etinden yapılıyor. Ustalar, etleri döner etinden daha kalın olacak şekilde açtıktan sonra kalın tuz ile tuzlayıp bir gece bekletiliyor. Rendelenen soğan ve karabiberle karıştırılan etler yaklaşık bir gün dinlendikten sonra küçük parçalardan başlayarak şişe takılıyor. Şişe dizilen etler daha sonra odun ateşinde pişirilmeye bırakılıyor. Ateşte kızaran etler cağ denilen küçük şişlere saplanıp bıçak ile yatay olarak kesiliyor.

CAĞ KEBABI İŞLETMECİLERİNİ MUTLU ETTİCağ kebabının Türkiye'nin en iyi 23 yemeği arasında gösterilmesi Erzurum'daki işletmecileri memnun etti. Dergi sayesinde cağ kebabını dünyanın tanıdığını belirten Fatih Koç, "1982 yılında babam Kemal Koç tarafından üretilen cağ kebabı artık Türkiye'nin milli bir yiyeceği oldu. Şu anda Erzurum'da 55 cağ kebabı işletmecisi var ama bunun mucidi ve ticarete dönüştüren kişisi babam Kemal Koç'tur. Erzurum'un en önemli yemeklerinden birisinin dünyaca bilinen bir dergide yer alması bizleri mutlu etti" dedi.

Oltu Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle cağ kebabının coğrafi işaret belgesinin 2008 yılında Oltu adına tescil edildiğini belirten MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, "Oltu cağ kababının CNN Travel dergisinde Türkiye'nin 23 yemeği arasında gösterilmesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Coğrafi işaret belgesi Oltu ilçemiz adına olan kebabın tanıtımı için güzel bir haber. Biz de MÜSİAD olarak cağ kebabı için 1 milyon koyun üretimini gerçekleştirecek bir proje başlattık. İnşallah gelecekte cağ kebabı konusunda büyük bir yatırım gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

HEDEFİMİZ ULUSLARARASI PAZARCNN Travel'da su böreği de en iyi 23 yemek arasına girdi. Yöresel civil peynir ve tereyağıyla yapılan 12 yufka hamurundan oluşan ve ocakta pişirilen Erzurum Su Böreği'nin uluslararası bir dergide yer almasının sevindirici olduğunu belirten Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, bu alandaki yatırımların devam edeceğini kaydetti. Su böreğinin coğrafi işaret belgesinin kısa bir süre önce Erzurum adına tescil edildiğini ifade eden Oral, şunları söyledi: "Su böreğinin coğrafi tescil belgesini almıştık. Onun ardından haberin yayınlanması bizi gururlandırdı. İnşallah hedefimiz olan uluslar ve uluslararası pazarlara girmeye başladık. Yeni yatırımlarla beraber devam edeceğiz. Su böreğinin Erzurum adına tescil edimesinden sonra dünya çapında dergide yayınlanması lezzetinin dünya basınında tescil edilmesi bizi mutlu etti. Su böreğini donmuş ürün olarak uluslarası pazara sunmayı hedefliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cağ kebabın hazırlanışı-Etlerin şişe dizilişi-Cağ kebabın ateşte pişirilmesi-Cağ kebabın kesimi-İşletme sahibi Fatih Koç ile röp-MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat DEMİR ile röp-Erzurum Ticaret Borsa Başkanı Hakan Oral ile röp-Su böreğinin hazırlanışı ve pişirlmesinden detaylar

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM/,

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Kars'ın 'Ata Tohumları' yaygınlaştırılıyor

KARS'ın ata tohumları Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu'nun çalışmalarıyla yeniden toprakla buluşmaya başladı. Bölgenin 13 bin yıllık buğday tohumu 'kavılca'dan sonra 1960'dan sonra ekilmeyen 'Peygamber arpası' da arazilerde yaygınlaştırıldı.

Kars'ta yıllar önce ekilen 'Peygamber arpası'nı Ankara'da gittiği sempozyumda gören Boğatepe Çevre Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu, Tarım Bakanlığı Tohum Araştırma Merkezi'nde çoğalttı. Koçulu, "Orada bir hoca bana bu arpa çeşidinden 100 gram verdi. Ben de bunun 50 gramını oradaki hocalara verirken geri kalanını Kars'a getirerek çoğaltmaya başladık. Ektiğimiz peygamber arpasından 80 kilogramlık tohum elde ettik. Sonra öğrendik ki Ankara'nın köylerinde olan o tohum çeşidini tohum araştırma merkezi almış ıslah ediyor. Geçtiğimiz yıl sağ olsun tohum araştırma merkezi bize 5 ton civarında ürün verdi. Burada hepsi yetişmeyebilir diye korktum. Eskişehir'de, Nazilli'de ve Ankara'da ektirdikten sonra 3 tonu da Kars'ta Akyaka, Arpacay, Selim, Ardahan Göle'de 10 çiftçiye dağıttım. Bunlardan şimdi toplamaya başladık ürün çıktı. Dönüme 500 kilogram ürün aldık çok verimli oldu. Ununun da çok faydalı olduğunu biliyoruz. Hem ülkemizin ekonomisi için hem bölge çiftçisi için hem de bizim ürettiklerimizle beslenen bizim yararlanıcılarımız için çok iyi oldu. Ürün arpa ama kabuğu soyuluyor. Ekmeklik bir buğday formuna geçiyor. Büyüklerimizden çok dinledik, tarih kitaplarımızda çok okuduk. 'Biz arpa ekmeği yiyerek Kurtuluş Savaşını, Anadolu'yu kazandık. Anadolu da bir Türk Devleti kurduk' kelimesini çok duymuşsunuzdur. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında emeği olan arpadır bu ekmeklik arpa" diye konuştu.

'DOĞA NE VERSE O BİZE YETİYOR'Peygamber arpasının içindeki yaban bitki tohumların ayrıştırılması çalışmasını titizlikle takip ettiklerini kaydeden Koçulu, "Biz çünkü burada Fast Food kullanmıyoruz doğa ne verse o bize yetiyor, bize bir sıkıntı da yaratmıyor. Şundan dolayı; biz samanı hayvanlara veriyoruz içindeki otlar da samanı güçlendiriyor. Bu yüzden bizim için sıkıntı yok. Rızkımızı biz buradan alıyoruz. Tohumun içindeki yaban bitkiler, tohumluk özelliği olmayanlar ve boyları unluk, tohumluk ayrı ayrı selektörde ayrılmaktadır" dedi.

'TEMEL HEDEFİMİZ YAYGINLAŞTIRMA'Anadolu'daki tüketim kooperatiflerine un olarak dağıtmaya başlayacaklarını ifade eden Koçulu, şunları söyledi: "Çünkü bu sene 10 tonun çok üzerinde bir ürün var. Biz 4-5 tonunu una dönüştüreceğiz, diğerini yine köylülere dağıtıp önümüzdeki sene 50-100 tonlara çıkacağız. Yaygınlaştırma temel hedefimiz. Buğday içindeki nişasta biliyoruz ki hepimizde beslenme süresince vücudumuzda olumsuz etkiler yaratmaktadır. Arpanın içerisindeki besin değeri yüksek bileşenleri bizim sağlığımız açısından beslenmemizde bizi koruyacak ve bünyemizi daha güçlü kılacak. Bunun önünde kavılcaya 20 yılımı verdim antik bir tohumdur. Kavılcanın yanında bu buğday da antik bir tohumdur. Bu sene Kars ilinde 350 kg ile ekmeye başladığımız tohum miktarı 700 tonun üzerine çıktı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sellektörde tohumların ayrıştırılmasından genel ve detaylar-İlhan Koçulu'nun konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Kayısı bahçesinde film gösterimi

IĞDIR'da bisiklet kulübü üyeleri kayısı bahçesine kurdukları beyaz perdede sosyal mesafe kuralına uyarak Türk Alman ortak yapımı olan 'Temmuzda' filmini izledi. İlk defa kayısı bahçesinde film izlediklerini belirten grup üyeleri pandemi nedeniyle açık alan etkinliklerine katıldıklarını belirtti.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, İrem bağlarında açık havada film etkinliği düzenledi. İrem bağlarına düzenlenen tura katılan 50'ye yakın bisikletli, bahçede kurulan beyaz perdede film izleme keyfi yaşadı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilen etkinlikte bahçeye sinema biletleriyle giren grup üyeleri sandalyede ya da çimenlere oturarak Fatih Akın'ın yönetmenliğini yaptığı Türk-Alman ortak yapımı 'Temmuzda' filmini izledi. İlk defa kayısı bahçesinde film izlediklerini söyleyen bisikletliler, koronavirüs nedeniyle açık hava etkinliğine katıldıklarını söyledi.

Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ümit Sönmez, "Sportif etkinliklerimizi doğa ile bütünleştirirken bu kez sanatı da kattık. Bölgemizin en gözde doğal güzelliklerinden 'İrem Bağları'na' bisiklet turu düzenleyerek bağ içinde açık hava sinema gösterimi yaptık. Pandemi sürecinde ağırlık verdiğimiz açık alan etkinliklerine sinema gösterimini de ekledik. Hem yeşilliğin içinde bol oksijen alarak doğanın tadını çıkardık hem de dolunayın altında filmimizi izledik. Çok eski bir kültür olan açık hava sinemalarının ruhunu yaşatmak bunu bisiklet sporu ile bütünleştirmek adına bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bisikletli grubun kayısı bahçesine gelmesi-Kulüp Başkanı Ümit Sönmez ile röp-Davetlilere sinema bileti verilmesi-Bisikletlilerin sinema izlemeleri-Sinema keyfinden genel ve detay

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

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Dünyanın en saçma binasına 30 milyon lira ile talipli çıktı

GOOGLE'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak arama yapıldığında ilk sırada yer alan yapılardan olan ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasına karar verilen 18 katlı Özel İdare İş Merkezi'ne talip çıktı.Kahramanmaraşlı iş insanı Mustafa Gök, binaya 30 milyon lira vermeye hazır olduğunu belirterek, "Şehrin depreme dayanıklı en sağlam binasını yıkmak yerine gerekli tadilatlarla bir marka yapıp şehrimize kazandırmalıyız. İhale ile satılması durumunda binaya 30 milyon lira ile talibim" dedi.

Kahramanmaraşlıların 'Sarı bina' olarak adlandırdığı Özel İdare İş Merkezi, görselliği nedeniyle internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada yer alıyor. Vatandaşların hem buluşma noktası hem de birine adres tarif ederken kullandıkları ilk yol olan Özel İdare İş Merkezi, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı şehir meydanı projesi kapsamında yıkılacak.

Yıkım kararıyla birlikte Türkiye gündemine gelen binanın yıkılmasını istemeyen isimlerden olan müteahhitlik yapan iş insanı Mustafa Gök, binanın bir marka olarak şehre kazandırılması gerektiğini söyledi. 1994 yılında yapılan Özel İdare İş Merkezi'nin saçma olarak nitelendirilmesinin nedeninin görsellikle alakalı olduğunu belirten Gök, "İnşaat teknolojisi gelişmiş durumda ve görselliği değiştirilebilir. Şehrin merkezinde 2 bin metrekare alan üzerine kurulmuş, şehrimizin fore kazık ile yapılmış ilk en sağlam binasından biri. Bu binanın yıkılması ülke ekonomisi açısından da, şehrimiz açısından da büyük bir kayıp. Bizim de bu kayba gönlümüz razı olmadığı için satılırsa talip olacağımızı gündeme getirdik. Şu an bu binaya 30 milyon lira veremeye hazırım. Bu binanın içerisinde tadilatlar yaparak şehrimize bir marka kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. O bina ihale ile satılması durumunda 30 milyon liradan çok daha fazla eder ve ihale anında 30 milyonun üzerine de çıkartırız. Yeter ki yıkılmasın, tadilata izin verilsin" diye konuştu.

'BİNANIN YIKILMASI ŞEHRİMİZ İÇİN BÜYÜK KAYIP OLUR'Binanın boş olan bölümlerinin çelik konstrüksiyon ile kapatılabileceğini kaydeden Mustafa Gök, "Kafamızda çeşitli düşünceler var şehrimize bir marka kazandırma amaçlı bir otel konsepti düşünüyoruz. Üstü restoran altında dükkanları, fitness salonları, düğün salonu olan komple bir tesis olarak düşünüyoruz. Çünkü binamızın altında 3 kat otoparkı var. Buraya yapacağınız yeni bir binanın şehrin trafiğine ekstra bir yük getirmemesi gerek. Binanın içerisindeki otopark kendi yükünü hafifletecek. Ondan dolayı binanın yıkılması bence şehrimiz için büyük bir kayıp olur" dedi.

'DEPREM KUŞAĞINDAKİ ŞEHİRDEKİ DEPREME DAYANIKLI BİNAYI YIKMAK MANTIKLI DEĞİL'Binanın her ne kadar 26 yıl önce yapılmış olsa da depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini kaydeden Mustafa Gök, şöyle devam etti: "Yapım aşamasında çalışan mühendis arkadaşlardan edindiğimiz bilgiye göre binanın altında yatay ve dikey 16 metre fore kazık var 3 kattan sonra. ve bina 8 şiddetindeki depreme dayanıklı bir bina. Yani deprem kuşağında olan şehrimizde depreme dayanıklı bir binanın yıkılıp farklı bir alan kazandırılmak istenmesi çok mantıklı da değil. Çünkü alanımız 2 bin metrekare. Bu 2 bin metrekareyi hangi alanda kullanacağız? Yani bu binanın yıkılması şehre büyük bir meydana, alan kazandırmayacak ki."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Binadan detayMustafa Gök'ten detayMustafa Gök ile röp.Google2da arama yapılmasıBinanın drone görüntüsü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Acarlar Longozu, yapım ve bakım çalışması nedeniyle 450 gün kapalı kalacak SAKARYA'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yer alan, dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri olan Acarlar Longozu, 450 gün sürecek olan yapım ve bakım işlemleri nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Karasu ve Kaynarca ilçelerinde yer alan ve 24 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük su basar ormanlarından biri olarak kabul edilen Acarlar Longozu, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Sakarya Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yapım ve bakım ihalesi kapsamında 450 gün boyunca ziyaretçiye kapatıldı. Alınan karar sonrasında longozun giriş ve çıkışlarına tabela ve pankartlar asıldı. Ankara, Kocaeli, İstanbul, Bolu ve Düzce gibi çevre illerden gelen ziyaretçiler ise geri dönmek zorunda kaldı. Çalışma öncesi içerideki dükkanları boşaltmaya gelen işletmeci Tayfun Tosun uzak yoldan gelen vatandaşları longozun yanındaki restoran alanına kadar alarak onları Acarlar Longozu'nu görmeden geri yollamadı. Acarlar Longozu'nun ziyarete açık kısmında bulunan 650 metrelik yürüyüş alanının 2 bin 100 metreye çıkartılacağı, seyir terası için bir kule inşa edileceği ve alışveriş, restoran alanlarının yeniden yapılandırılacağı çalışma için 450 gün kapalı kalacak. 650 metre olan yürüyüş yolunun 2 bin 100 metreye uzatılacağı öğrenildi.

VATANDAŞLAR GERİ DÖNÜYOR Acarlar Longuzu'nu görmek için arkadaşlarıyla birlikte Ankara'dan Sakarya'ya gelen Ziya Çağdaş Öğüt, "Burayı çok görmek istiyorduk, bu yüzden geldik fakat kapatıldığını görünce üzüldük. Umarım bir dahaki sefere tekrar geldiğimizde açılmış olur. Daha güzel haliyle görmüş oluruz. İşletme sahibi bizi içeri aldı, kenardan da olsa görmüş olduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Acarlar Longozu detay görüntüler Vatandaşların gezi yaptığı görüntülerin detayı İşletmeci Tayfun Tosun röp. Ziya Çağdaş Öğüt röp. Kapı üzerindeki yazının detayı Drone görüntüleri

HABER: Ramiz Kaan OKTAR/KAMERA: Murat HAZER/KARASU (Sakarya),

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Türkiye'de nadir görülen ak kuyruklu kartal, tedaviye alındı

TOKAT'ta doğada bitkin halde bulunan ak kuyruklu kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kent merkezinde Geyras mevkisinde yorgun ve bitkin halde bulunan kartal, vatandaşların ihbarı üzerine, Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede kartalın Türkiye'de nadir görülen ve Avrupa'nın en irisi olarak bilinen ak kuyruklu kartal olduğu belirlendi. Kanat açıklığı 2,5 metreyi bulan kartal hakkında bilgi veren müdürlüğün veteriner hekimi Ülkü Gümüş, "Kartalımızı besleyip bakımlarını yaparak güçlendikten sonra aynı bulunduğu mevkiden tekrar doğal yaşamına bırakacağız. Yaptığımız incelemede kartalımızın Türkiye'de nadir görülen ak kuyruklu kartal olduğunu tespit ettik" diye konuştu.