DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

Koronavirüsü yenen doktor: 7 yaşındaki kızımın saçına ak düştü, oğlum 4 kilo verdi

ŞANLIURFA'da yakalandığı koronavirüsü yenen Harran Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Satış, hastalık sürecinde kendini felçli ve enkaz altında kalmış gibi hissettiğini anlatarak, "Karantinadan çıktıktan sonra 7 yaşındaki kızımın saçında beyaz teller gördüm. O ağladı ben ağladım. Oğlum da bu süreçte 4 kilo verdi" dedi.

Harran Üniversitesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Serap Satış, bir ay önce yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti ile Covid-19 testi yaptırdı. Testi pozitif çıktı. Gördüğü tedaviyle hasalığı yenen Satış, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

Serap Satış, "Hastanede mesai bitimine doğru aniden ateşimin çıktığını fark ettim. Eve gittiğimde baş ağrısı ve halsizlik başladı. Gece uykudan uyandığımda enkaz altından çıkmış gibiydim. Hemen kendimi izole edip korumaya aldım. Test için hastaneye giderken 7 yaşındaki kızım kapıda beni tutarak, 'Anne ölmeni istemiyorum' deyince çok kötü oldum" dedi.

Hastalığın bütün semptomlarını yaşadığını ve psikolojisinin çok kötü olduğunu ifade eden Satış, "Bu hastalıktan çocuklarım gerçek anlamda çok etkilendi. Öleceğimi düşünüyorlardı. Beni yanlarında istiyorlardı. Onları düşünmek beni daha çok yıprattı. Bu hastalıktan dolayı felç olduğumu, enkaz altında kaldığımı düşünüyordum. Çok yüksek ateşim vardı, solunum sıkıntısı çekiyordum. Bunlar bir yere kadardı. Çocuklarımın üzüntüsünü bir türlü sindiremedim. O süreçte, 'ben ölürsem onlar ne olacak' diye düşünüyordum. Hastalığım başladığında iki gün evde kaldım. Kendimi bir odaya kapattım, çocuklarımı teyzesi götürdü. Çocuklarım emin ellerdeydi ama yinede aklım onlardaydı. Üçüncü gün ateşim yükselince ben hastaneye geldim. 6 gün hastanede kaldı. Taburcu olduktan sonra da 7 gün evde karantinada kaldım" diye konuştu

TEL ÖRGÜLER ARKASINDA ÇOCUKLARIMI GÖRDÜMHastanede tedavi süresince sevdiklerinden ayrı kalmanın yanında ölüm duygusunu da hissettiğini belirten 2 çocuk annesi Serap Satış, çocuklarından daha fazla ayrı kalamayacağını meslektaşlarına ilettiğini belirterek, "Bunun üzerine hastane bahçesinde, tel örgüler arkasından çocuklarımı göz yaşları içerisinde izledim" dedi.

Serap Satış şöyle konuştu: "Hastanede yattığım sürede çok ağladım. Hep çocuklarımı istedim. Daha sonra çocuklarımı getirdiler. Tel örgünün arkasında yaklaşık 2 metre uzaklıktaydılar. Kızım resmen tel örgüyü kıracaktı. Karşılıklı ağlayıp, durduk. Bu süreci çok şükür atlattık ama psikolojik olarak çok zor günler geçirdik. Bir anne için bu hastalık daha kötü bir durum. Çocuklarımın bensiz ne olacağı düşüncesini kafamdan bir türlü atmadım. Çocuklarıma bunu yaşatmaya hakım var mı diye kendimi sorguluyordum. Hiç maskesiz gezmedim. Hiçbir hastaya eldivensiz dokunmadım. Bir şekilde bu hastalık bana da bulaştı. Karantinadan çıktıktan sonra kızım Miray'ı ilk yıkayıp, saçını kuruttuğumda saçında beyaz telleri görünce hem o ağladı, hem de ben ağladım. Beni teselli etmeye çalışıyordu. Kızım, 'Anneciğim bunlar gelip geçer' diye beni teselli etti. Oğlum Mustafa Emir de bu süreçte 4 kilo verdi. Kızım sürekli 'anneciğim ben sensiz uyuyamıyorum' diyordu. Çok şükür bu zorlu günlerimiz geçti. Sevdiklerimizin yüreğini yakmamak için tedbirli olalım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Öğretim Üyesi Serap Satış poliklinikte çalışmasıÖğretim Üyesi Serap Satış yapılan röp.Hastaneden genel görüntüGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Asırlık halıları yeniden kullanıma sokuyor

NİĞDE'de Bünyamin Çiçek (56), kaybolmaya yüz tutmuş asırlık halı ve kilimleri yenileyerek yeniden kullanıma sokuyor.

Kentte çocukluğundan beri halı ve kilimleri yenileyen Bünyamin Çiçek, babasından devraldığı mesleğini, gelişen teknolojiye rağmen sürdürüyor. Aynı zamanda eski ve değerli halıların ticaretini de yapan Çiçek, el dokumacılığının yeniden hayat bulmasını istedi. Dokuma mesleğini sanat dalı olarak değerlendiren Çiçek, "Halıdan anlamak için ilmek ilmek dokuyup, tozunu yutmak, renk ve desenlerini şiir gibi okumak gerekir. Bu topraklar üzerinde çok sayıda medeniyetler yaşamış ve her medeniyetin bir dokuma kültürü var. Bu kültürleri ortaya çıkarmak için halının mistik havasını, kokusunu, renk kültürünü ve desenlerini bilmek gerekir. Bazı medeniyetler, medeniyetlerini kayalar üzerine motifler kazımış, bazıları da halılar üzerine işlemiş. Kayalar üzerine kazınmış motifler ne kadar değerli ve müzelerde sergileniyorsa, halılar üzerine işlenmiş motiflerde o kadar değerlidir" dedi.

'GELİNLİK KIZLAR ESKİDEN HALI ÜZERİNDE AŞKINI ANLATIRDI'Halı dokumada işçilik ve kullanılan malzemenin çok önemli olduğunu dile getiren Çiçek, tezgahlarda dokunan halı ipliğinin kök boyası ile boyanması ve yün olması gerektiğini söyledi. Üzerine yapılan desenlerin halının değerini artırdığını vurgulayan Çiçek, "Öyle halılar var ki; gelinlik kızlar eskiden halı üzerinde aşkını anlatırdı. Aşkını sevdiğine anlatamayan genç kızlar dokudukları halıların üzerine motiflerle, desenlerle anlatırlarmış. Dokudukları halıları çeyiz sandıklarına kaldırıp evlendiklerinde yere sererek sürekli aşkını sevdiğinin gözleri önünde sergilermiş. Bu eserler nadide eserlerdir. Bu tür halılarda aşk var, sevgi var, hasretlik duyguları vardır. Bunları ancak halı dokuyanlar okuyabilir. Öyle halılar var ki bir parça da kalsa servet değerindedir. Bu serveti ancak halı dokuyanlar ve tamir edenler bilebilir. Bu nedenle yok olmaya yüz tutmuş halı ve kilim tamirciliği mesleğinin yeniden hayat bulması gerek. Kaybolan değerlerimizin yeniden hayat bulması için halı dokuma kursları açılmalı. Kaybolan değerlerimizin yeniden hayat bulması da beni çok mutlu eder" diye konuştu.

'ESKİ HALILARIN ÇÖPE GİTMESİNİ ENGELLİYORUZ'Eski halıların artık günümüzde meraklıları tarafından tercih edildiğini ve hediyelik amaçlı değerlendirildiğini belirten Çiçek, şunları söyledi: "Eski halıların çöpe gitmesini engelliyoruz. Halıların son bakımlarını yapıyoruz. Halıları önce yıkıyoruz, sonra mevcut ve yıkama ile birlikte oluşan arızaları gideriyoruz. Böylece milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu halıların meraklıları var. Artık gençler pek tercih etmiyor. Çünkü onlar mobilyalarına göre rengarenk el emeği olmayan makine halıları tercih ediyorlar. Ancak yine de eski halılara ilgi gösterenler var. Örneğin turizm amaçlı da değerlendiriliyor."

ESKİTİLMİŞ HALILAR DA TERCİH EDİLİYORBazı kişilerin eskitme halıları tercih ettiği için talebe göre eskitme de yaptıklarını aktaran Çiçek şöyle devam etti:

"Bu işlem de ustalık gerektiriyor. Halının yapısına, desenlerine ve renklerine göre eskitme işlemi yapılıyor. Bizim amacımız eski, el emeği göz nuru halı geleneğini yaşatmak, onların atılmasını önlemek. Çünkü bu da bir nevi israf. Eski halıların her yönüyle bakımlarını yapıp, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu işlem de emek istiyor. Çünkü halının bakımı için arızalarını gidermek için elden geçiriyor ve adeta nakış nakış tamir ediyoruz."

Çevrede 'halı doktoru' olarak tanındığını dile getiren Çiçek, bakıma aldığı ve kendi deyimiyle 'ameliyat edip, yeniden canlandırdığı' eski halının fiyatının dokuma ve desenine göre değişmekte olduğunu aktardı.