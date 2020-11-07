Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar - Son Dakika

Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar

07.11.2020 08:26
Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar, System.String[]

HATAY'da 61 yıldır buğday sapını işleyen Niyazi ve Fatma Köleoğlu çifti, tek geçim kaynakları olan sanatı evlerinde kurdukları atölyelerinde devam ettiriyor.

HATAY'da 61 yıldır buğday sapını işleyen Niyazi ve Fatma Köleoğlu çifti, tek geçim kaynakları olan sanatı evlerinde kurdukları atölyelerinde devam ettiriyor.

Hasat zamanı buğday saplarını özenle seçip hazırlayan ve el emeği göz nuru ürünlerini işleyen Niyazi Köleoğlu (86) ve eşi Fatma Köleoğlu (84), omuz omuza verip sürdürdükleri el sanatını yaşatmaya çalışıyorlar. Topladıkları buğdaylarını bitki kökleri yardımı ile renklendiren Köleoğlu çifti, turuncu rengi nar kabuğundan, mor rengi cevizden, yeşil rengi ise otlardan elde ediyor. Buğday saplarından yüzlerce çeşit ürün işlediklerini ve bununla geçimlerini sağladıklarını belirten Niyazi Köleoğlu, "1959 senesinin eylül ayında sepet örmeye başladım. O zamandan beri ailecek topladığımız buğdaylardan çanta, sepet, taç, şekerlik, sofra ve daha birçok ürün yapıyoruz. Eşimle beraber bu sanatı yapıyoruz. O hasır örmeye benden 6 ay önce başladı. Bu işe başladığımda ne evim vardı ne yiyecek ekmeğim. Ama ekmeğimi sepetten çıkardım buğday saplarını kullanarak ördüğüm ürünlerim sayesinde 4 çocuğumu okutup evimin geçimini sağladım. Güzel yerlere bu sayede geldim" dedi.

'BU SANAT YOK OLMASIN'Niyazi Köleoğlu, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta birçok kursiyere ustalık yaptığını, ancak hasır işlemenin zorluğu ile karşılaşan öğrencilerin bu mesleği devam ettirmediğini söyledi. Çocuklarına da hasır işlemeyi öğrettiğini aktaran Köleoğlu, "Bu sanatı yok olmaması için gençlere öğretmek istedim. Ancak zorlandılar. Bu sanatı çocuklarıma öğrettim, ancak yapan yok. Öğretmen olan oğlum, emekli olduktan sonra bu sanatı devam ettiririm diyor ama belirli bir yaştan sonra yapması çok zor. Ama devam ettirirlerse çok mutlu olurum" diye konuştu.'ÇOK SAYIDA FUARA KATILDIM'Buğday sapı sayesinde Türkiye'nin dört tarafını gezdiklerini belirten Niyazi Köleoğlu, şunları söyledi: "Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleri ile katıldığım birçok yurt içi ve yurt dışı fuarlarda sergilediğimiz ürünlerimiz herkesten tam not aldı. Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimiz başta olmak üzere birçok makamdan aldığım plaket ve teşekkür belgelerimi evimde gururla saklıyorum."

Covid-19 salgını dolayısı ile satışlarının normalin altında olduğunu belirten Köleoğlu, isteğe bağlı olarak sipariş aldığını ve ömrünün yettiği sürece mesleğini devam ettireceğini ifade etti.


Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar
Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar
Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar
Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar
Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar
Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar

Niyazi, Buğday, Hasat, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Buğday saplarını 61 yıldır sanata dönüştürüyorlar - Son Dakika


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