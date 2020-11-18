DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA AŞIRI KEBAP TÜKETİMİ KALBİ VURDU; BİR YILDA 6 BİN KİŞİ ANJİYO OLDU

ET tüketiminin en fazla olduğu kentlerden Şanlıurfa'da, sık tüketilen kebap ve yağlı yemekler kalp sağlığını olumsuz etkiledi. Kardiyoloji doktoru Bedri Caner Kaya, kebap ve yağlı yemeklerin yoğun tüketilmesinin Şanlıurfalıların diğer illere oranla kalp hastalıklarına yakalanma oranının yüksek olduğunu belirterek, "Ciğer, kebap, yağlı yemekler kolesterol yükünü artırıyor. Bu nedenle son yıllarda özellikle 40 yaş altında damar tıkanıkları hastalıkları çok görülmeye başlandı. Bundan dolayı yılda ortalama 6 bin kişiye anjiyo, 4 bin kişinin ise damarına stent uygulaması yapıyoruz" dedi.

Kebap diyarı olarak da bilinen Şanlıurfa'da, kebap tüketiminin fazlalığı nedeniyle birçok kişi kalp ve damar hastalıklarına yakalandı. Haliliye Devlet Hastanesi'nde görevli kardiyoloji doktorlarından Bedri Caner Kaya, bölge insanının kebap ve yağlı yemekleri sevdiğini, bu tür yemeklerin de kolesterolü yükseltmesinin bunun kalp sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Bedri Caner Kaya, kalp damar hastalıklarının dünyada en çok ölüme sebep olan hastalıkların başında geldiğine dikkat çekerek, bölge insanının yeme alışkanlıkları nedeniyle kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin diğer illere kıyasla daha yüksek olduğunu kaydetti. Şanlıurfa'da vatandaşların en çok kebap ve yağlı yemekleri sevdiğinin altını çizen Kaya, bunun da kalp sağlığı açısından risk oluşturduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Türkiye'de yemek kültürünün en zengin illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da sabahtan akşama kadar başta ciğer, kebap ve kırmızı et tüketiliyor. Yemeklerde özellikle kuyruk yağı gibi katı yağlar kullanılıyor. Bölge insanı kebaba düşkün olduğu için kolesterol de yükseliyor. Bu da kalp ve damar sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Kalp rahatsızlığını tetikleyen ilk faktör yeme alışkanlığından geliyor. Ciğer, kebap, yağlı yemek kolesterol yükünü artırıyor. Bu nedenle son yıllarda özellikle 40 yaş altında damar tıkanıkları hastalıkları çok görülmeye başlandı. Bundan dolayı yılda ortalama 6 bin vakaya anjiyo uyguluyoruz. 4 bin kişinin ise stent uygulamasıyla damarlarını açıyoruz."

'YEME ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTIRMEMİZ GEREKİYOR'Şanlıurfa'da vatandaşların yeme alışkanlığının değiştirilmesi gerektiğini de dile getiren Kaya, "Kebap ve kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa'da kalp hastalıklarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Öncelikle yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunun için zeytin yağlı, sebze ağırlıklı yemekler ile beyaz et ve balık yeme alışkanlığının kazanılması gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kardiyoloji Uzmanı Öğretim Üyesi Bedri Caner Kaya röp.Kalp hastalarını muayne eden KayaKebap hazırlanması çiğer yiyenlerYağlı et ve sakatat alanlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA - DHA)======================================

MALATYA'DA KAYISI ÜRETİCİSİNİN DEPO SEVİNCİ

MALATYA'da, kayısı üreticisinin hayali olan Lisanslı Depoculuğun hayata geçmesiyle Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımını başlattı. Alım sayesinde fiyatta istikrar sağlanırken, yıllardır kayısının fiyatı konusunda sıkıntı yaşayan üreticilerin sorunu da böylelikle çözülmüş oldu.Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, Malatya'da lisanslı deiponun hayata geçmesiyle üreticiler kayısıların Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle depoda bekletebiliyor ve istediği zaman satabiliyor. Aynı zamanda ürün depodayken üreticiye faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. Depoya getirilen kayısıların numunesi alındıktan sonra değeri tespit ediliyor. Laboratuvarda incelendikten sonra depolara alınan kayısıları alımını Toprak Mahsulleri Ofisi de yapıyor. 4 numara diye adlandırılan kayısının 23 liradan alınmasıyla fiyatta da istikrar sağlandı. Üreticiler kayısıları TMO'ya satmasıyla fiyatların yükselişe geçmesi üreticileri memnun etti.

6 BİN TON KAPASİTELİ LİSANLI DEPOMalatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, üreticilerin hasat döneminden hemen sonra ürününü nakliye araçlarıyla 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa etmiş oldukları 6 bin ton kapasiteli Lisanlı Depoya getirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Burada ürünün tartımı kantarlarda yapıldıktan sonra da oradaki eksper ve yetkili arkadaşlarımız ürünün muhtelif bölgelerinden numune alarak laboratuvara intikal ettiriyor. Laboratuvara da ürün, gıda mühendisleri tarafından gerekli tahlil ve tetkiklerinden sonra depoya kabul edilip, edilmeyeceği kararı veriliyor. Bu da Ticaret Bakanlığı'mızın özellikle ürün kabul kriterleri diye adlandırdığımız birkaç takım ön şartları var. Bu şartları yerine getiriyorsa ürün depoya kabul ediliyor ve sundurmadaki arkadaşlarımız gelen ürünü burada 500 kiloluk kasalara alıyor ve hangi depoda kaç numaralı rafa, hangi bölgeye konulacağını kararı verildikten sonra yerleştiriliyor. Eğer üretici ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hemen satmak istiyorsa da burada üyelik ve yatırım hesabı açıldıktan sonra da 3 gün içerisinde üreticinin hesabına parası aktarılmış oluyor."

KAYISI FİYATLARINA DÜZENLEMEŞu anda 4 numara ve 1'inci kalite diye adlandırılan ihracat kükürtlü ürün 21 lira, natürel ihracat 4 numara diye sınıflandırılan ürünün fiyatının 23 lira olduğunu belirten Özcan, "Toprak Mahsulleri Ofisi bu fiyatlardan ürünü satın alıyor. Eğer üretici ürünü satmayı değil de, depoda bekletme kararıyla geliyorsa da yine bu defa devletin sunmuş olduğu, özellikle Tarım Bakanlığı'nın finanse ettiği, desteklediği faiz kredilerden faydalanma imkanı sunuyor, nakliye desteği sunuyor, laboratuvar desteği sunuyor. İsterse bekleme süresi içerisinde arzu ettiği bir günde de ürününü tekrar Toprak Mahsulleri Ofisi'ne burada yeniden de satışını gerçekleştirebiliyor" dedi.

ÜRETİCİ ÇOK MUTLUÖzcan, en büyük beklentilerinin piyasayı regule etmesi olduğunu ifade ederek, "Piyasada arz talepten kaynaklı yaşadığımız büyük sorun özellikle arzın yüksek olduğu talebin düştüğü dönemlerde fiyatlarda ciddi bir istikrarsızlık oluşuyordur. Üretim maliyetlerinin altında ürün sattığımız yıllar oldu ama şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi hem taban fiyat belirlemiş oldu, artık bu fiyatların üzerinde şuanda piyasada hareketleri izliyoruz. Hem üretici maliyetlerini göz önünde bulundurduğumuzda da ürünün, mahsulün bol olduğu yıllarda çok sıkıntılı dönemler yaşıyorduk ama şimdi artık ürüne devlet sahip çıkmış oldu. Devlet piyasaları daha çok yönlendirecek ithalatçıya da caydırıcı olarak görünen kurallar ve kaidelerle de bunu başarmış oldu. Üretici çok mutlu, üretim maliyetlerini bugün iki katı büyüklüğünde ürününü değerlendirme fırsatı bulmuş oluyor. Buda üreticiye bir güven sağlıyor. Bundan sonra artık üretimi azaltmak yerine üretimi arttırıcı faaliyetlerde bulunuyor. Biraz daha üretimde ihracatı arttıracak ürünle ilgili de yeni kapı aralanmış ve yeni ihracat alanları ve bölgeleri de bu saatten sonra çok rahatlıkla da bu kaliteyle de bulunmuş oluyor" şeklinde konuştuKayısı üreticileri ise Toprak Mahsülleri Ofisi sayesinde fiyatların düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Lisanlı depodan görüntüKayısılarKasalardan detaylaboratuvarda kayısının incelenmesiDeponun dışından detayRamazan Özcan röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,========================

İNTERNETTEN HAYVAN SATANLARA PET MARKETLERDEN TEPKİ: YILAN, BAYKUŞ, AKREP BİLE SATIYORLAR

ADANA Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, pet market işletmemesine karşın birçok kişinin merdiven altı üretim yaparak, internetten satış yaptığını belirtti. Bu satışlarda yasaklı ırk hayvanların da satıldığına değinen Kalaycıoğlu, "Her şeyi satıyorlar. Yılan, aslan, maymun, sincap, akrep, baykuş gibi aklınıza ne gelirse" dedi. Kalaycıoğlu internetten hayvan satışı yapılan bir sayfadan örnek gösterdiği sırada pitbull satılan ilanlardan birinde "Karşılığında bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" yazması dikkat çekti.Türkiye'de geçmiş yıllardan bu yana evinde evcil hayvan besleyenlerin oranı günden güne artarken bu hayvanların satış yetkisi pet marketlerde bulunuyor. Pet marketlerde satışı yasal olan hayvanların alım-satımı yapılabilirken yasaklı ırk hayvanların ise satışı yapılmıyor. Ülkede birçok internet sitesinde yetkili olmayan kişiler tarafından hayvan alım-satımı yapılırken, özellikle bu sayfalarda satılması yasak olan ırk hayvanlar ön plana çıkıyor. Bu sorunun sıkı bir denetimle önüne geçilebileceğini kaydeden Adana Pet Market ve Üreticiler Derneği Başkanı Çağlar Kalaycıoğlu, merdiven altı üretim yapıp hayvan satışı yapan bu sayfaların günden güne çoğaldığını dile getirdi.

'PİTBULL SATIYORUM, MUHABBET KUŞU VE BİSİKLETLE TAKAS OLUR'İnternet üzerinden hayvan satışı yapan birçok sayfayı gözler önüne seren Kalaycıoğlu, örnek olarak bir sayfayı arayarak hayvan satın almak istediğini söyledi. Yasal olmamasına rağmen sürekli hayvan sattıklarını dile getiren sayfa sahibi ile Kalaycıoğlu'nun konuşması DHA tarafından görüntülendi. Kalaycıoğlu'nun örnek gösterdiği internet sayfalarından birinde paylaşım yapan birinin pitbullunu satmak için "Karşılığında bisiklet ya da muhabbet kuşu ile takas olur" yazması dikkat çekti.

'ASLAN, YILAN, SİNCAP, MAYMUN, BAYKUŞ, AKREP NE ARARSAN VAR'Uzun süreden beri merdiven altı üretim yapıp internetten satış yapan kişilere karşı mücadele verdiklerini dile getiren Kalaycıoğlu, sadece Adana'da 30'dan fazla internet sayfasında hayvan alım-satımı yapıldığını belirtti. Konuyla ilgili gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını baktaran Kalaycıoğlu, "Bu kişiler bizi de, hayvanları da mağdur ediyorlar. Bilinçsizce hayvan üretimi yapıyorlar. Bu şekilde kaliteli ırk üremesinin önüne geçiyorlar. Hayvanlarda birçok sağlık problemi ortaya çıkıyor. Bizim adımız da kirleniyor. İnsanlar bu sayfaları pet marketçi zannediyorlar. Sanki biz temin ediyoruz, satıyoruz gibi bir algı oluşuyor. Buralardan hayvan satın alanlar daha sonra hayvanlar hasta diyerek sokağa bırakıyor. Bu acı verici bir durum. Bu sayfalar bizler tarafından satılması yasal olan hayvanların yanı sıra satılması tamamen yasak olan ırk hayvanları da satıyorlar. Pitbull, aslan, sincap, yılan, maymun gibi aklınıza ne gelirse satıyorlar. Buradan söylüyorum. Devlet bu sorumluluğu bize verdi. İnternet üzerinden satış yapan arkadaşlar buna son verip bize danışsınlar" diye konuştu.

Kızına köpek almak için pet markete geldiklerini kaydeden Bensu Balceli ise ilk olarak internetten hayvan almak için baktıklarını fakat güvenemedikleri için pet markete geldiklerini ifade etti.