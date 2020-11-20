DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

ESKİ SEVGİLİ, UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN RUS KADININ PEŞİNİ BIRAKMADI

ANTALYA'da Vehbi S.'nin (38) iş yerinin camlarını kırıp, tehdit ettiği Rus asıllı Anna Orekhova (39), uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kendisini takip edip, izlediğini belirttiği eski sevgilisinden bir kez daha şikayetçi oldu ancak mahkemeden olumsuz yanıt aldı. Orekhova'nın avukatı Şafak Baysal karara tepki gösterdi.

Olay, 29 Ekim'de saat 18.30 sıralarında Fener Mahallesi'ndeki kuaför salonunda meydana geldi. Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova ile Vehbi S., 2 yıl önce sevgili oldu. Çift, birlikte yaşamaya başlarken, Orekhova, hamile kaldı. Orekhova, hamileliğinin 5'inci ayında Vehbi S.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Orekhova, "Uyuşturucuyu bırak ya da ayrılalım" deyip, Vehbi S.'den ayrıldı. Ancak Orekhova'nın evinden taşınıp, aynı sokakta ev kiralayan Vehbi S., kadına psikolojik şiddet uygulamaya başladı. Çocuğun dünyaya gelmesinin ardından Vehbi S.'nin baskıları arttı. Anna Orekhova da geçen temmuz ayında polise şikayetçi olarak, eski sevgilisine yönelik 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Orekhova, uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından Vehbi S.'den şiddet görmeye devam etti. Avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararının uzatılması için mahkemeye başvuran Anna Orekhova, olumsuz yanıt aldı.

CAMLARI KIRDI, ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

29 Ekim akşamı ise Vehbi S., Anna Orekhova'nın kuaför salonuna geldi. İkili bir süre konuştu. Sinirlenen Vehbi S., önce kadının cep telefonunu kırdı, ardından Orekhova'yı saçından sürükledi. İş yerinin camlarını kırıp, eline aldığı kırık cam parçası ile Anna Orekhova'yı ölümle tehdit etti. Tepki gösteren bir kadını da tehdit eden Vehbi S., gelenler olduğunu görünce kaçtı.

Şiddet olayının basına yansımasının ardından Vehbi S. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yakalama kararı çıkarıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'silahla tehdit' suçlamalarıyla gözaltına alınan Vehbi S., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesinde olay günü çocuğunu görmek için iş yerine gittiğini öne süren Vehbi S., "İş yerine gittiğimde alkollüydüm. Çocuğumu görmek istedim. Anna, hakaret etti. Ben de alkolün etkisiyle o anlık psikolojimle cama vurdum. Sonrasında bu olaylar gelişti. Yaşananlardan dolayı pişmanım" dedi. Vehbi S., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince haftada bir gün polis merkezine giderek imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrolle serbest bırakıldı. Vehbi S.'nin, adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösteren Anna Orekhova ise "Benim can güvenliğim yok. Sadece benim değil, kızımın ve annemin de can güvenliği yok" dedi.

SAVCILIĞA GELİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Dün bir kez daha avukatı Şafak Baysal ile Antalya Adliyesi'ne gelen Anna Orekhova, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Orekhova, hakkında 30 Kasım'a kadar uzaklaştırma kararı olan Vehbi S.'nin kendisini takip edip, izlediğini bu nedenle korktuğunu söyledi. Vehbi S.'nin iki gün önce evinin tam karşısında, sokak ortasında durup 15 dakika boyunca kendisini izlediğini belirten Anna Orekhova, "Dün de öğle saatlerinde iş yerimin önüne gelerek yarım saat boyunca beni rahatsız edecek şekilde gözetledi. Özellikle kameranın olmadığı açılarda durdu. Buna iş yeri çalışanım da şahittir. Vehbi S.'den şikayetçiyim" dedi.

Anna Orekhova'nın avukatı Şafak Baysal ise sanık hakkında uygulanan yasakların yeterli bir tedbir olmadığını daha önce dile getirdiklerini ifade ederek, "Müvekkilin can güvenliği hala tehlikededir. İhbar ediyorum. Maalesef ki yetkililerin vurdumduymazlığı yeni bir kadın cinayetinin kapılarını aralamak üzere" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------RÖP: Avukat Şafak Baysal ile röportajAnna Orekhova ve avukat Şafak Baysal'ın birlikte görüntüsüVehbi S.'nin Anna'ya saldırması ve işyerinin camlarını kırması (G.Kamerası-arşiv)Adliye dış planRÖP: Anna Orekhova ile röportajRÖP: Anna'nın arkadaşı ile röportaj

HABER-KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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ÇİN AŞISI, TÜRKİYE'DE İLK KEZ VATANDAŞLAR ÜZERİNDE DENENECEK

TÜRKİYE'de gönüllü sağlık çalışanları üzerinde denenen ve Çin aşısı olarak bilinen Sinovac firmasının CoronaVac aşısının faz 3 çalışmasında yeni bir aşamaya geçildi. 700'ün üzerinde sağlık çalışanı üzerinde denenen ve antikor oluşturan Çin aşısı, pazartesi gününden itibaren gönüllü vatandaşlar üzerinde denenecek. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Çin aşısı denemelerinde yüzde 92 ile 98 arasında bir oranda koruyuculuk görüldüğünü belirterek, "Artık toplum gönüllülerine yönelik aşı çalışmamıza başlayacağız" dedi.

Türkiye'de faz 3 çalışması kapsamında yürütülen ve antikor oluşturan Çin aşısı, sağlık çalışanlarından sonra pazartesi gününden itibaren gönüllü vatandaşlar üzerinde denenmeye başlanacak. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, toplum gönüllülerine yapılacak aşı çalışmasının Türkiye'de 14 merkezde yürütüleceğini söyledi. Prof. Dr. Çelen, aşı gönüllüsü vatandaşları kendi merkezlerine davet ederek, aşılama işlemini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

'COVİD-19 GEÇİRMEMİŞ 18-59 YAŞ ARALIĞINDAKİ KİŞİLER GÖNÜLLÜ OLABİLECEK'

Toplum gönüllülerine yapılacak aşı için gönüllü olmak isteyenlerin 18-59 yaş aralığında olması ve daha önce Covid-19 geçirmemiş olması gerektiğini açıklayan Çelen, belli bir kotalarının olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Ülkemizde yürütülen ve Çin aşısı olarak adlandırılan aşının Diyarbakır ayağını biz Dicle Üniversitesi'nde yürütüyoruz. Sağlık gönüllülerinde bugüne kadar 90'ıncı hastayı gönüllüye almış olduk. Pazartesi itibariyle de artık toplum gönüllülerine yönelik aşı çalışmamıza başlayacağız ve burada faz 3 çalışmasının toplum gönüllüleri üzerindeki etkilerini de önümüzdeki haftalarda görmeye başlayacağız. Burada belli bir kotamız var. Türkiye'de 14 merkez bu çalışmanın içerisinde ve belli bir sayı miktarımız var. Bundan dolayı bizler farklı kanallar aracılığıyla topluma ulaşıp, aşı gönüllüsü olmak isteyenleri davet ediyoruz. 18-59 yaş arası olması gerekiyor, herhangi bir komorbiditesi olmaması, daha önce Covid-19 geçirmemiş olması, antikor oluşturmamış olması ve okuryazar olması lazım. Çünkü sonuçta bu bir faz çalışmasıdır ve bir sözleşme imzalanıyor. Bu konuda çok büyük bir beklenti vardı. Mevcut alacağımız hasta sayısı da sınırlı olduğu için biz vatandaşlarımıza mümkün mertebe ulaşıp, kendilerini belli bir randevu sistemiyle davet edeceğiz."

'AŞI, ARALIK AYINDA TOPLUM AŞILAMASINA GEÇİLMESİ NOKTASINDADIR'

Çin aşısının aralık ayında toplum aşılamasına geçilmesi noktasına gelindiğinin altını çizen Prof. Çelen, toplum gönüllülerinde antikor ve PCR testleri negatif olan kişilere önce bir doz, iki hafta sonra da ikinci doz aşının yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Faz 3'ün bu çalışmasında öncelikli olarak bir tarama yöntemi uygulanacak. Antikor ve PCR'a bakılacak. Negatif olan hastaları çağırıp önce bir doz aşı yapacağız, iki hafta sonra da ikinci doz aşısını yapacağız. Sonra da bir yıl süreyle onları takip edeceğimiz bir program olacak. Çin aşısıyla ilgi beklentiler aralık ayının sonuna kadar artık yavaş yavaş çalışma ayağından çıkıp toplum aşılamasına geçilmesi noktasındadır. The Lancet dergisinde Çin çalışmasına ait faz 1, faz 2 sonuçları yayınlandı ve orada da başarı yüzde 92-98 oranında gösterildi. Bu çok yüzleri güldürücü bir durum. Haliyle 2020'nin sonuyla birlikte artık pandemi sürecinde, her ne kadar pandemi devam etse de pandeminin gündemimizden düşeceğini ve artık bağışıklığı olan kişilerin sayısının artacağını göreceğiz."