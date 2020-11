DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - Son Dakika

Çetince köyünde 20 ayda 5 muhtar değişti

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince köyünde, 20 ayda 5 muhtar değişti. İlki görevinden istifa eden, ikincisi sabıka kaydı olduğu için, üçüncüsü ikametgahı 6 ayı doldurmadığı için itiraz üzerine görevden alınan muhtarlardan dördüncüsü Ayşe Adıgüzel ise geçen yıl öldürüldü. Geçen yıl ağustos ayında göreve getirilen aza Mehmet Ali Almacı da birkaç gün önce iş kazası geçirince görevinden istifa etti. Şimdi köyün mührü, yeni göreve gelecek muhtarı bekliyor.

2014 yılı öncesinde belde olan ve son çıkan yerel yönetimler yasası ile nüfusu yetersiz kaldığı için köy statüsüne dönüştürülen Çetince'de 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, Yahya Yürekli muhtarlığa seçildi. Ancak Yahya Yürekli 20 günlük görevini 'Ben bu işi yapamayacağım' diyerek bıraktı. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu köyde yeniden seçim yaptı. Bu kez seçimi Mehmet Ali Er kazandı. Er mazbatasını almaya hazırlanırken, sabıka kaydı olduğu ve muhtar olamayacağı anlaşılınca mazbata bu kez muhtar adaylarından Selahattin Adıgüzel'e verilmek istendi.

6 AY İKAMETGAH ZORUNLULUĞUİlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazda, Selahattin Adıgüzel'in son 6 aydır köyde ikamet etmediği öne sürüldü. Mernis bilgileri de bu iddiayı doğrulayınca bu kez mühür bir başka muhtar adayı olan, köyde 'Efe Ayşe' lakabı ile tanınan Ayşe Adıgüzel'e verildi. Köy belde statüsündeyken mahalle muhtarlığı da yapan Ayşe Adıgüzel, göreve geldikten 3 ay sonra, öldürüldü. Geçen yıl 16 Ağustos'ta Ramazan Duyan'ın dini nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen Ayşe Adıgüzel, kurşunların hedefi olarak, yaşamını yitirdi.

MUHTAR ADAYLARI BİTİNCE GÖREV AZAYA VERİLDİKöyde 4'üncü muhtarın yaşamını yitirmesi üzerine Yalvaç Kaymakamlığı bu kez köyün mührünü ihtiyar heyetinde birinci sırada aza seçilen Mehmet Ali Almacı'ya verdi. İlk başta işlerinin yoğun olduğunu, köyün işlerine fazla zaman ayırmayacağını belirterek görevi kabul etmeyen Mehmet Ali Almacı, halkın da ısrarıyla mührü aldı.

EN UZUN GÖREVİ O YAPTIKöyde seracılık işleri ile uğraşan Mehmet Ali Almacı, 2019 yılı ağustos ayından bu yana 15 aydır muhtarlık görevini yürütüyordu. Ancak Mehmet Ali Almacı geçen pazartesi günü köyde incelemelerde bulunduğu sırada bir inşaat duvarından düşünce kalça kemiği ve beli kırıldı. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilerek tedavisine başlanan Almacı, önceki gün sosyal medya hesabından duyuruda bulunarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.

'BU TALİHSİZLİK'Muhtarsız kalan köyün halkı, birbiri ardına yaşanan olayları talihsizlik olarak değerlendirirken, en kısa zamanda köylerine bir muhtar atanmasını beklediklerini ifade etti. Köy halkından Veysel Tokmak, "Bu yaşanan olaylar her yerde olabilir. Bu bir tesadüftür. Yaşanan olayları talihsizlik olarak görüyoruz. Olay daha yeni oldu, muhtarın istifa edip etmediğini bilmiyorum. Ama bu olanları bir yere bağlamak doğru değil. Tedirginlik de yok" dedi.

'BENCE BİR TALİHSİZLİK'Muhtarlık binası olarak kullanılan büroda vatandaşların işlerinin görülmesi ise muhtarın bir yakını bekliyor. Muhtarlık mührü de masanın çekmecesinde tutuluyor. Geçici olarak vatandaşların işlerini yapan kişi yaptığı açıklamada, "Köyümüzde seçimde göreve gelen ilk muhtar istifa etti. Sonra yeniden seçim yapıldı. Seçilen muhtarın sabıkası olunca görev verilmedi. Bir diğerinin de ikametgahı 6 ayı doldurmadığı için olmamıştı. 'Efe Ayşe' olarak tanınan Ayşe Adıgüzel de bildiğiniz gibi cinayete kurban gitti. Son olarak Mehmet Ali Almacı göreve gelmişti. O da talihsiz bir kaza sonrası sakatlanınca görevi bıraktı. Şimdi Kaymakamlık tarafından bir görevlendirme yapılmasını bekliyoruz. Bu olayların muhtar olma ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Zira bu kaza muhtar olmasa da olabilirdi. Bence bir talihsizlik" ifadelerini kullandı.

Köy halkından İsa Ünal, "Kazanan kişi başta kalsa böyle olmazdı. Seçim olur da seçilen başa geçerse bir daha böyle olaylar olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİR AN EVVEL MUHTAR SEÇİLMELİ'Köyde bakkal işletmeciliği yapan Lokman Sertdemir da bir an evvel seçim yapılmasını isteyerek, "Bu olaylar tamamen bir talihsizlik. Ne var ki köyümüze bir an evvel muhtar seçilmesi lazım. Köyümüzde muhtar olmadan işler yürümez" dedi.

YENİ SEÇİLECEK MUHTARA BAŞARI DİLEDİ Geçirdiği kaza sonrası halen hastanede tedavi gören eski muhtar Mehmet Ali Almacı ise DHA muhabirine şu açıklamayı yaptı: "Bir süredir yürüttüğüm muhtarlık görevimi geçirdiğim talihsiz bir kaza sonrası bırakma kararı aldım. Şu an tedavim devam ediyor. Yeni seçilecek muhtar arkadaşa başarılar diliyorum. Allah kimseye bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Dualarınızı bekliyorum."

Pandemide Yeşilay'a ilgi arttı; bağımlılıktan kurtulmak için 10 bine yakın başvuru yapıldı YEŞİLAY Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, pandemi dönemi bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyen sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanan 10 bine yakın kişinin Türkiye Yeşilay Cemiyeti Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvurduğunu bildirdi. Bu rakamların vatandaşların bağımlılıktan kurtulmak için bir arayış içinde olduğunu gösterdiğini belirten Aslanbaba, bunları bırakma yönündeki eğilimlerin yüzde 20 oranında artığını kaydetti.

Dünyayı etkisi altına alan ve vaka sayısı her geçen gün artan koronavirüs salgını, daha çok kronik hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri etkilemeye devam ederken, bunda rolü olan sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddeleri kullananların ise YEDAM'a başvurularının arttığı açıklandı. Yeşilay Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, "Biz elimizden geldiği kadar vatandaşımızı doğru bir şekilde yönlendirip, tedavi süreçlerine, rehabilitasyon çalışmalarına ciddi anlamda katkı koymaya devam ediyoruz" dedi.

10 BİNE YAKIN BAŞVURU YAPILDIPandeminin kendini gösterdiği mart ayında başlattıkları çalışmadan bugüne YEDAM'a olan başvuru sayısında ciddi bir artış olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Aslanbaba, "Mart ayında tütün bağımlısı 6 bin 500 kişi, 1000'e yakın uyuşturucu bağımlısı, 1000'e yakın alkol bağımlısı ve yine 1000'e yakın diğer bağımlılık türlerinden kurtulmak için merkezlerimize başvurup bu konuda destek almak, tedavi olmak istediklerini bildirdi. Tabi ki pandemi, merkezlerimize olan talebi artırdı. Bütün bunlar aslında vatandaşımızın bağımlılıktan kurtulmak için bir arayış içinde olduğunu gösteriyor. Bu oranlara baktığımızda bütün bağımlılık yapıcı maddelerin her biri için yüzde 20'lik bir artışı gözlemleyebiliyoruz. Vatandaşlarımızın bu tedavi süreçlerine gönüllü ve istekli olarak bizzat katkı koyduğunu görüyoruz. Bu da bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

'PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRİN'Pandemiyi bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsata çevirmenin mümkün olduğunun altını çizen Aslanbaba, şöyle konuştu:

"Günlük yaşam kalitesini düşüren, bağışıklık sistemini alt üst eden sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddeler malesef insanları çok ciddi anlamda derinden etkiliyor. Koronavirüs dediğimiz bütün dünyayı etkisi altına alan böyle bir salgın karşısında da bu kullanılan maddelerin insan sağlığı ve bağışıklık sistemi üzerinde ne kadar olumsuz etki bıraktığını uzman hekimlerimiz hemen hemen hergün bundan bahsediyor. Bir taraftan pandemi ile uğraşırken öbür taraftan da bunu bir fırsata dönüştürebiliriz. Tam da bırakmanın zamanıdır diyoruz. Yeşilay olarak bunu bir asırdır söylüyoruz ama bugün buna daha çok ihtiyacımız var. Hazır böyle bir süreç yaşanırken de gelecek nesillerimiz için bu tür bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmamız oldukça kıymetli bir karar olacak."