Dha yurt özel gündemi -tekrar - Son Dakika

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6 saat önce

Cezaevinde günde yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyorANKARA'nın Kalecik ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 40 hükümlünün çalıştığı Yumurta Tavukçuluk Atölyesi'nde günde ortalama 49 bin yumurta üretiliyor.

Cezaevinde günde yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor

ANKARA'nın Kalecik ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 40 hükümlünün çalıştığı Yumurta Tavukçuluk Atölyesi'nde günde ortalama 49 bin yumurta üretiliyor. Öncelikle cezaevlerinde satışa sunulan yumurtalar için cezaevi yönetimi taleplere yetişmekte zorlu çekiyor.

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Ankara'daki Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesine Yumurta Tavukçuluk Atölyesi kurdu. Yaklaşık 59 bin tavuğun bulunduğu atölyede 40 hükümlü sigortalı olarak çalışıyor. Hükümlüler her gün elde edilen yaklaşık 49 bin yumurtayı toplayarak, paketleyip hazır hale getiriyor. Önce ceza infaz kurumlarında satışa sunulan yumurtalar, resmi kurumlara da gönderiliyor. Ayrıca, tavuklar da zaman zaman ihaleyle satılarak, kamuya gelir elde ediliyor. Tesiste çalışan hükümlülere, yaptığı işe göre aylık 300 ile 500 TL arasında ücret ödeniyor.

'TAVUKLARA MÜZİK DİNLETİSİ'

Bu arada hükümlüler yaklaşık 59 bin tavuk için cezaevi yöntemine ilginç bir başvuruda bulundu. Hükümler, tavuklara müzik dinletilmesini istedi. Hükümlülerin bu istediği karşısında önce şaşkınlık yaşayan cezaevi yönetimi, daha sonra bu başvuruya onay verdi. Bunun üzerine, tavuklara müzik dinletilmeye başladı. İş Yurtları Kurumu Veteriner Sağlık Teknisyeni Burak Bal, "Hükümlüler hem işlerini yürütürken sevdikleri müzikleri dinliyorlar, hem de yumurtaları topladılar. Müzik uygulamasının ardından yaptığımız çalışma ve analiz sonrasında verimliliklerin yüzde 30 arttığını gözlemledik. Araştırmalarımızı iyice derinleştirdiğimizde müziğin tavukların strese girmesini ve dışarıdan içeri giren seslerin önüne müziğin geçtiğini tespit ettik. Şimdilerde hükümlüler mutlu, tavuklarımız mutlu" dedi.

Günlük ortalama 49 bin yumurta aldıklarını kaydeden Bal, yumurtaların kaliteli olması nedeniyle zaman zaman taleplere yetişmekte zorluk çektiklerini kaydetti.

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Kalecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:37 Kaynak: DHA
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Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda günlük yaklaşık 49 bin yumurta üretiliyor
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