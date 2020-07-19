DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR - Son Dakika

Antep fıstığı nöbetinde droneli dönem

GAZİANTEP'te, 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının hasadının yaklaşmasıyla tarlalardaki önlemler de arttı. Ellerinde av tüfekleriyle 24 saat nöbet tutan bekçiler, gelişen teknolojiyi de kullanarak drone ile hırsızlara karşı arazileri havadan izliyor

Hasat dönemine yakın olası hırsızlık olaylarına karşı 15-20 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için gece-gündüz nöbet tutuyor. Bazı bekçiler eski yöntemler ile nöbet tutarken, gelişen teknolojiye ayak uyduran Halil İbrahim Şahin, araziyi yaya olarak dolaşmak yerine hem gece hem de gündüz drone ile hırsızlık olayına karşı havadan izliyor.

Bu yıl var yılı olması nedeniyle rekoltenin yüksek beklendiği Antep fıstığında, hasat dönemi yaklaştıkça bahçelerdeki güvenlik önlemleri de arttı. Arazi sahipleri fıstık bahçelerine askeri birliklerdeki kuleleri anımsatan 15-20 metre yükseklikte nöbet kulübeleri yaptırarak bekçi tutuyor. Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar olan 2 aylık sürede, bekçiler av tüfekleriyle 24 saat nöbet tutuyor. Arazideki ağaçlardan fıstık toplamaya çalışanları havaya açtıkları uyarı ateşiyle uyaran bekçiler, jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

OMUZUNDA AV TÜFEĞİ, ELİNDE DRONE

30 yıldır fıstık arazilerinde bekçilik yapan Halil İbrahim Şahin, gelişen teknoloji ile birlikte drone öğrenmeye merak sardı. Kısa sürede öğrendiği drone ile arazisini izleyen Şahin, omzunda av tüfeği elinde drone ile 24 saat yeşil altını hırsızlardan korumaya çalışıyor.

Hırsızlarla baş etmenin en iyi yolunun bekçiler olduğunu belirten Şahin, hırsızların bekçisi olmayan arazilere araçlarla ve silahlarla gelerek ağaçtaki bütün fıstıkları topladığını ifade etti.

Eski dönemlerde araziyi dolaşmanın 1 saat zamanını aldığını ifade eden ancak drone öğrendikten sonra bu zamanın kendisine kaldığını anlatan Halil İbrahim Şahin, 24 saat araziyi kontrol altında tuttuğunu söyledi.

FISTIK DEĞERLENDİ, HIRSIZLAR ARTTI

Fıstık çok değerlenince hırsızlar çoğaldı. Herkes gibi ilerleyen teknolojiye ayak uyduruyoruz. Hem motorla geziyoruz hem de drone öğrendim araziyi öyle izliyorum. İnternette gördüm ve araştırdım. Sonra aldım ve kendi kendime öğrendim. Benim için çok kolaylık sağlıyor. Aldığım içim çok memnunum. Bu yıl yeni başladık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk görmedik ama çok faydasını göreceğime eminim. 500 metre yüksekten arazimi rahat rahat izliyorum" dedi.

'SADECE UYARI ATEŞİ YAPIYORUZ'

Fıstık Bekçisi İbrahim Dağdelen de fıstığın yeşil altın olduğunu ve değerinden dolayı titizlikle korunması gerektiğini söyledi.

Fıstık ağacının uzun yıllar sonra verim verdiğini ifade eden Dağdelen,"Fıstık çok değerlendi. Bir araç çok geç yetişiyor. Fıstık ağacı insan gibidir. O kadar uzun zaman emek veriliyor ama hırsızlar bu emeği bir gecede alıp gidebiliyorlar. Biz de o yüzden bekçilik yapıyoruz. Hırsızı gördüğümüz zaman uyarı ateşi yapıyoruz. Yakaladığımız oluyor bazen onları da jandarmaya teslim ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fıstık tarlası

Bekçilerin araziyi kontrol etmesi

Tüfekle uyarı ateşi yapılması

Bekçinin drone hazırlması

Drone uçurması

Bekçilerin devriyesi

Halil İbrahim Şahin ile Röp.

İbrahim Dağdelen ile Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

Haber Kodu : 200719019

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Kaçırıldığı evden polisin kurtardığı Melis, devlet korumasına alındı

ESKİŞEHİR'de, Murat Ünel (26) tarafından kaçırıldıktan sonra polisin baskını sonucu bulunan Melis A. (13), devlet korumasına alındı. Psikolojik tedavi göreceği belirtilen Melis A.'nın annesi Filiz Çatalo ise kızını kaçıran Murat Ünel'in en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. Eşinden ayrı ve yüzde 58 oranında (serebellar ataksi) engeli olduğunu ifade eden Filiz Çatalo, iş bularak hayatını yeniden kurduktan sonra kızını yurttan alarak normal hayatlarına dönmek istediğini ifade etti.

Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde, annesi Filiz Çatalo ile birlikte oturan Melis A., geçen Salı günü evlerinin önünden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Filiz Çatalo çifti, çevrede yaptığı aramalarda kızına ulaşamayınca polise haber verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekipleri, kentte arama çalışması başlattı. Karagözler Mahallesi'nde, Murat Ünel ile birlikte bir evde olduğu tespit edilen Melis A., polisin baskınıyla bulundu. Melis A.'yı kaçırıp, alıkoyduğu öne sürülen Murat Ünel ve ona yardım ettiği belirlenen 2 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Ünel tutuklanırken, ona yardım ettiği belirlenen arkadaşı Mehmet D. adli kontrolle, kardeşi Erdal D. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

KORUMA ALTINA ALINDI, PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRECEK

Olayın ardından psikolojik sorunları olduğu belirlenen Melis A., savcılık talimatıyla devlet koruması altına alınarak yurda yerleştirildi. Anne ve babası ayrı olan Melis A.'nın psikolojik tedavi göreceği belirtildi. Öte yandan eşinden ayrı yaşayan ve yüzde 58 (serebellar ataksi) engelli olan Filiz Çatalo'ya Eskişehir'de faaliyet gösteren Sevinçle El Ele Yardımlaşma, Dayanışma, Eğitim ve Kültür Derneği (SEVDER) sahip çıktı. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Çatalo'nın ihtiyaçlarını karşılayan dernek iş bulması konusunda da yardım ediyor.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Kaçırılan Melis A.'nın annesi Filiz Çatalo, kızını kaçırıp alıkoyan Murat Ünel'in yakalanmasına çok sevindiğini söyledi. Kızını kaçırdığı için en ağır cezayı almasını isteyen Çatalo, "Evimizin önünden kaçırıldı ve çok şükür kaçıran kişi yakalandı. Buna çok sevindim, onun en ağır cezayı almasını istiyorum. Kızım yurtta şimdi, tedavi görecek. Psikiyatri tedavisi görecek. Kızımı yurtta görmedim. Kızımı görmek istiyorum ama bir yandan bu kötü olur benim için çünkü dayanamayacağım. Görürsem dayanamayacağım. Tek yaşıyorum işsizim, iş istiyorum. Evim kira, boşandım eşimden, anlaşamadık. Ben yardım falan istemiyorum, sadece iş istiyorum. Engelliyim, kendime göre bir iş istiyorum. Temizlik olur, yemek dağıtımı olur, hasta bakımı olur. Babam vefat etti, annem, ağabeylerim ve kız kardeşim var. Onlarla yaklaşık 6- 7 yıldır görüşmüyorum. Ailemin yanına dönmeyi düşünmüyorum çünkü gidersem kızıma ve bana kötü şeyler yaparlar. Televizyona çıktım ve kızımın bu olayları olduğu için beni tehdit ederek istemediler. Böyle dedikleri için ben de gitmiyorum" diye konuştu.

SEVDER SAHİP ÇIKTI, İŞ ARIYOR

SEVDER Genel Sekreteri Fatma Türkmen, Melis A.'nın annesi Filiz Çatalo'ya uygun iş aradıklarını söyledi. Ellerinde titreme olan anne için duyarlılık beklediklerini kaydeden Türkmen, "Filiz hanımın kızıyla yaşamış olduğu bu olayı duyduktan sonra iletişime geçtik. Derneğimizin sunduğu imkanlardan kendisine bahsettiğimiz zaman 'ben kimseden para istemiyorum, gıda istemiyorum. İş istiyorum' dedi. Biz Filiz hanıma belediyelerimizden ve iş insanlarının yardımıyla iş bakıyoruz. Herkesi bu konuda duyarlılığa çağırıyorum. Fabrikalarda iş bulduk ama genetik bir titremesi var Filiz hanımın. Bu yüzden çok ince iş yapamıyor. Hasta bakıcılığı, bulaşıkçılık, aşçı yardımcılığı olabilir. Çok ağır olmamak kaydı ile temizlik işleri olabilir. Özür durumuna göre bu hanımefendi için iş istiyoruz. Hayatını idame ettirebilsin, kızını yurttan aldıktan sonra da onunla beraber yürüyebilsin" dedi.