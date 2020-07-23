DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

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Arı soktu, kalp krizi geçirdi ADANA'da, arı sokması sonucu fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kamil Yazar'ın (47), kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

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Arı soktu, kalp krizi geçirdi

ADANA'da, arı sokması sonucu fenalaşıp hastaneye kaldırılan Kamil Yazar'ın (47), kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Tedaviye alınan Yazar, "Daha önce hiç kalp rahatsızlığım yok. Arı sokunca kalp krizi geçireceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.

Adana'da, geçen hafta iş yerindeki çiçekleri suladığı sırada arı tarafından sokulan Kamil Yazar, fenalaşıp baygınlık geçirince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazar, kardiyoloji servisinde yapılan müdahalede kalp krizi geçirdiği ortaya çıkınca, tedaviye alındı. Burada anjio olan Yazar, operasyonun ardından gözetim altına alındı. Eski sağlığına kavuşan Yazar, "İş yerinde çiçek suluyordum, bu sırada birkaç arı soktu. Daha sonra baygınlık geçirdim, gözümü hastanede açtım. Daha önce hiç kalp rahatsızlığım yoktu. Arı sokması sonucu kalp krizi geçireceğim hiç aklıma gelmedi. Arının zehri bile gıdadır derler, normalde arı sokunca iğnesini çıkarırız, biraz kabarır ve yolumuza devam ederiz. Tedavimin ardından eski sağlığıma kavuştum" dedi.

'RAHATSIZLIK OLMASA BİLE ARI SOKMASI RİSK'Yazar'ın sağlık durumunun sürekli kontrol edildiğini belirten Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir ise şunları söyledi: "Arı sokmasına bağlı olarak şişlik, kızarıklık olabiliyor bunlar normal şeyler. Ancak arı sokmasına bağlı olarak karaciğer, böbrek ve kas yıkımı da görünebilen durumlar. Bu vakamız çok nadir görülebilen bir durum. Arı sokmasına bağlı kalp krizi çok sık görülmüyor. Arının sokması ciddi alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Kalp damarlarında spazma yol açıyor ve hastalarda bu spazma bağlı kalp krizi oluşturuyor. Hiç kalp krizi rahatsızlığı olmayan biri arı veya başka bir böceğin sokması sonucu kriz geçirebilir. Arı ve böcek sokmasına karşı, zehri hafife almamak lazım. Göğüs ağrısı ve şoka girdiği zaman mutlaka sağlık kuruluşuna gelinmesi gerek. Hastamız evinde bayılmıştı, alerji oluşmuş. Yaptığımız incelemede arı sokması sonucu kalp damarlarındaki sorunun alerjik bir neden olduğunu saptadık. Yaptığımız anjiyo sonucu sağlığına kavuştu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hasta ve doktordan detaylarHasta Kamil Yazar ile röp.Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Şerafettin Demir ile röp.Detay görüntülerHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Haber Kodu : 200723022=============================

Binlerce araç çürümeye terk edildi

MERSİN'de yediemin depolarında bulunan ve değeri 50 milyon TL'yi bulan binlerce araç, sahipleri tarafından alınmayınca çürümeye terk edildi.Devlet tarafından trafik, asayiş olayları ve haciz yoluyla el konulan araçlar çekici tarafından yediemin depolarına çekiliyor. Depolara çekilen araçlar kanuni işlemleri sonrası sahipleri tarafından teslim alınması gerekirken, birçok araç alınmayarak çürümeye terk ediliyor. Mersin'deki 6 yediemin deposundan biri olan Ata Otopark ve Yediemin Deposu'nda da bine yakın araç ile 5 binin üzerinde motosiklet sahipleri tarafından alınmayı bekliyor. Birçoğu artık kullanılmayacak duruma gelen ve otların arasında kalan araçlar, görenlerin yüreklerini burkuyor. Dışarıdan hurdalık gibi görünen ancak içerisinde bir servet yatan depodaki araçların piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira civarında. Otopark ve depoyu 35 yıldır işleten 53 yaşındaki Ahmet Kuş ile oğulları Melih ve Mehmet, devletin kendilerine teslim ettiği araçlara gözü gibi bakarken, hurdaya dönen araçlar dahil hiçbirinin zarar görmemesi için dönüşümlü olarak gece gündüz depoda bekliyor.BİNLERCE ARAÇ ÇÜRÜYOR

Otopark işletmecisi Mehmet Kuş, araçların muhafazaları altında güvende olduklarını söyledi. Otoparklarında bine yakın binek araç ve 5 bine yakın motosiklet bulunduğunu belirten Kuş, "Araçlar 7/24 gözetimimiz altında. 50 binden 500 bin TL'ye kadar araç var. Bunların yaklaşık piyasa değeri 50 milyon TL civarında. 20 yıllık araçlar var burada. İşlemlerin hızlanması, bu araçların bir an önce yollara çıkmasını istiyoruz. Bunlar milli servet. Çürüyüp gitmesinler" dedi.

Kalp Krizi, Adana, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:47 Kaynak: DHA

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