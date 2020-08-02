DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR

YAHUDİ KIZIN SAÇLARINI TAŞIYAN 79 YILLIK 'ESRARENGİZ BEBEK' İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında 'Auschwitz' toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği, 79 yıllık bez bebeğin içinde sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi arıza...

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR, System.String[]

YAHUDİ KIZIN SAÇLARINI TAŞIYAN 79 YILLIK 'ESRARENGİZ BEBEK'

İKİNCİ Dünya Savaşı sırasında, 1941 yılında 'Auschwitz' toplama kampında kimliği belirsiz Yahudi kızın katledilmeden önce kesilen saçlarının dikildiği, 79 yıllık bez bebeğin içinde sergilendiği vitrinin aydınlatma sistemi arıza yapınca, elektrik tesisatı yenilendi. Buna rağmen arıza devam etti. Müze görevlileri de bebeğe, 'esrarengiz bebek' adını verdi.

Kepez Belediyesi'nce 2017'de Dokumapark alanında hizmete açılan Anadolu Oyuncak Müzesi, sergilenen oyuncak ve eserlerle her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün oyuncaklarının da yer aldığı müzede 13 binin üzerinde oyuncak ve eser yer alıyor. 16 Avrupa ülkesi ile Anadolu'nun dört bir yanından getirilen oyuncaklar arasında en ilgi çekeni ise gerçek saça sahip bez bebek. Bebek, İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'daki toplama kampı 'Auschwitz'e esir olarak getirilen Yahudi kız çocuğunun kesilen saçlarını taşıyor. Küratörün özel sergisinden alınarak müzeye getirirken bebek, özel bölmede sergileniyor.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Anadolu Oyuncak Müzesi Müdürü Emrah Ünlüsoy, Almanya'daki Yahudi STK'larından temsilciler ile akademisyenlerden oluşan bir grubun müzeye gelerek, saçlardan DNA örneği aldığını söyledi. DNA örneğinden kız çocuğunun geçmişine ulaşılmasının amaçlandığını kaydeden Ünlüsoy, kendilerine sonuçla ilgili henüz bir bilgi gelmediğini ifade etti.

ESRARENGİZ BEBEK OLDU

Hikayesini duyan herkesin müzeye gelerek, bez bebeği görmek istediğini anlatan Emrah Ünlüsoy, ilgiden memnun olduklarını söyledi. Bebeğin bakımının düzenli aralıklarla yapıldığını belirten Ünlüsoy, 1 yılı aşkın süredir ilginç bir olaya tanıklık ettiklerini de vurguladı. Ünlüsoy, "Bebeğin bulunduğu vitrinin aydınlatılmasında sık sık arıza yaşandı. Biz de elektrik aksamından sigortalarına kadar her şeyi yeniledik ama sorun devam ediyor. Sadece bebeğin olduğu bölümün aydınlatması arızalanıyor. Bunu bebeğin yaşadığı karanlık, üzücü geçmişine bağlıyoruz. Bu nedenle bebekten artık 'esrarengiz bebek' olarak bahsediliyor" dedi.

AUSCHWITZ TOPLAMA KAMPI

Naziler tarafından Polonya'nın Krakow şehrinde kurulan en büyük toplama kampı olan Auschwitz'e Sovyet Sosyalist ve Alman polisinin, 1940 ve 1945 yılları arasında en az 1,3 milyon kişiyi gönderdiği tahmin ediliyor. Kampa gönderilen 1,1 milyon kişinin bu süreçte öldürüldüğü değerlendiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Bebekten detayMüzeden genel detayBebeğin saçlarından detayRÖP: Müze Müdürü Emrah Ünlüsoy röp DHA Muhabiri Alparslan Çınar anonsları

Bebeğin vitrininden detay

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

Haber Kodu : 200802049

==============================

DİYARBAKIR'IN 'MASKELİ ÜÇLÜLERİ' MASKE KULLANIMINI SANATA DÖKTÜLER

SAĞLIK Bakanlığı tarafından açıklanan son dönemlerdeki verilerde koronavirüs vakalarında artış yaşanan Diyarbakır'da, Bir Dünya Tiyatro gurubu, çektikleri skeçle mizahi bir şekilde yanlış maske kullanımına dikkat çekti. Tiyatro oyuncusu Sait Coşkun, uzmanların bölgedeki vaka artışlarını yanlış maske kullanımına bağladığına dikkat çekerek, "Farkındalık oluşturmak için bu skeci çektik, istiyoruz ki insanlar doğru maske taksınlar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının günlük bilançosunu açıklarken, birçok kez Diyarbakır'daki artışa dikkat çekti. Kentteki artışın en önemli sebebi ise yetersiz ve yanlış maske kullanımı olduğu hem Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu hem de İl Pandami Kurulu tarafından açıklandı. Bir Dünya Tiyatro grubu adıyla sanatsal etkinlikler sergileyen bir grup profesyonel tiyatrocu, bir araya gelerek maskenin doğru kullanımını sanata döktü. Diyarbakır Valiliği'nin yanlış maske kullanımını önlemek amacıyla başlattığı 'Doğrusu korur' kampanyasına da mesaj verildiği skeçte, oyuncular kendilerini Diyarbakır'ın 'Maskeli üçleri' olarak tanımladı.

KÖYLERİNİ KORONAVİRÜSTEN KORUMAK İÇİN VERİLEN MÜCADELE ANLATILDI

Diyarbakır'da 15 kişilik bir ekiple çekilen ve sosyal medyada paylaşılarak beğeni toplayan skeçte, koronavirüsü atlatmış berber Ali'nin, salgının ciddiyetini bildiği için, yaşadığı köyün sakinlerini koruma mücadelesini anlatılıyor. Köye maskesiz kişilerin girmesini önlemek için 'Maskeli üçler' adıyla bir ekip kuran Ali, başka bir köyden maske takmayan 2 kişinin köylerine giriş yapmasını engellerken, yanlış maske kullanımıyla ilgili yaşanan diyalog ve verilen mesajlar, mizahi bir şekilde izleyiciye sunuldu.

'MASKELİ ÜÇLER İLE FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİK'

Skecin yayınlanmasının ardından oyuncular, Diyarbakır'ın sokaklarını dolaşarak kent sakinlerini doğru maske kullanımını anlattı. Skecin yönetmeni ve oyuncusu aynı zamanda birçok ulusal dizide önemli rolleri üstlenen Sait Coşkun (50), çektikleri skeçle doğru maske kullanımı konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Coşkun, "Uzmanlar koronavirüsünün artmasının en büyük nedeninin yanlış maske kullanımı olduğunu söylüyor. Buna bağlı olarak yakınlarımızı kaybettik, üzüldük. Çok dikkat etmemiz gerekiyor, ciddiye almamız gerekiyor. Ayrıca, Diyarbakır Valiliği de buna bağlı olarak 'Doğrusu korur' adıyla bir kampanya başlattı, bu da bizim dikkatimizi çekti. Biz de skeci çekerken bir farkındalık yaratalım dedik. Yani insanlar doğru maskeyi takarak özensin. Koronavirüs, bir gerçeğimiz oldu. Bizim bununla yaşamamız gerekiyor. Bu skeci çekerken insanlara dokunduk, güzel tepkiler aldık. Ama bu maskeyi de bu şekilde bu skeci de ciddiye almamamız gerekiyor. Kendimizi korumamız gerekiyor, maskeyi doğru takmamız gerekiyor. Bunları insanlara anlatmamız gerekiyor. Çünkü sağlığımız gerçekten her şeyden çok önemli. Lütfen dikkat edelim, kendimizi koruyalım, yakınlarımızı da koruyalım" dedi.

Coşkun, Bir Dünya Tiyatro grubu olarak, bu tür sosyal içerikli mesajları aktaran skeçlerinin her hafta çekileceğini belirtti.

Auschwitz, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 12:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi Yangınlarda sabotaj izi var mı? Bakan Pakdemirli canlı yayında yanıt verdi Bakan Pakdemirli, yangınla mücadele ekiplerinin fotoğrafını paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu? Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu Kadın cinayetleri son bulmuyor! Cani koca tartıştığı eşini tüfekle öldürdü Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı Son Dakika: Federasyon nihai kararını verdi: Süper Lig 21 takımla oynanacak Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu Didier Drogba, Fildişi Sahilleri Futbol Federasyonu başkanlığına aday oldu Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama         
14:56
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor         
14:46
Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu Barış Arduç'la evlenen Gupse Özay, hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu         
14:35
2 set çalışanına taciz ve tehditte bulunduğu ileri sürülen Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu 2 set çalışanına taciz ve tehditte bulunduğu ileri sürülen Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu         
14:21
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı         
14:15
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek         
13:11
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
12:36
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı         
11:38
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti         
11:34
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor         
10:51
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
10:40
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu         
10:24
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi         
09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı         
09:26
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada         
08:51
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi         
08:05
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Lunaparkta Lunaparkta "çarpışan otoya çok çarptın" kavgası: 4 yaralı         
02:25
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açık açık uyardı: Bu rahatlıkla virüsle baş edemeyiz         
21:49
Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı         
19:00
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı         
18:21
Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi Afrikalı adamı hayvanat bahçesine kapatıp sergileyen ABD'den 114 yıl sonra özür geldi         
16:39
Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı         
15:48
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi         
12:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2020 19:11:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - TEKRAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei