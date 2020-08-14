DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

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Kadın kılığındaki soyguncular, iş yerine otomatik kapı açılınca girmişADANA'da kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda altınları çantaya doldurup kaçan 2 soyguncunun, iş yeri sahibi Osman B.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR, System.String[]

Kadın kılığındaki soyguncular, iş yerine otomatik kapı açılınca girmiş

ADANA'da kadın kılığında müşteri gibi girdikleri kuyumcuda altınları çantaya doldurup kaçan 2 soyguncunun, iş yeri sahibi Osman B.'yi tabancayla yaraladığı sırada dükkandan ayrılan bir müşterinin seslere dönüp bakmadan iş yerinden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı. Soyguncuların, Osman B.'nin içerideki müşterisinin dışarı çıkması için otomatik kapıyı düğmeden açmasını fırsat bilerek iş yerine girdikleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Ağustos'ta merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu iş yeri sahibi Osman B., dükkanda altın soran bir müşterisinin işinin bitmesi üzerine dükkandan ayrılacağı için otomatik kapıyı düğmeden açtı. Bu sırada açılan giriş kapısından içeri giren kadın kılığındaki iki erkek, iş yeri sahibi Osman B.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Dükkandan ayrılan müşterinin, silah seslerine dönüp bakmadan dükkandan ayrılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Soygunculardan birinin, arkası dönük olan müşteriye de tabancayı doğrulttuğu ancak ateş etmediği belirtildi.

KAPI KAPALI KALINCA CAMI KIRDILAR

Şüpheliler, Osman B.'yi yaraladıktan sonra yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurdu. İş yerinden ayrılmak için kapıya yönelen soyguncular, otomatik kapı açılmayınca önce silahla vurdukları camı daha sonra tekmelerek kırdı. Kapalı kapının kırılan camından dışarı çıkan soyguncular, kaçarak uzaklaştı. Çevre esnafın ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Osman B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirliklerine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, kadın kılığındaki şüphelilerin, içeri girdiği anda Osman B.'ye ateş açtığı görülüyor. Şüphelilerin, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, kapıyı açamayınca da tekmeleyerek camı kırdıktan sonra kaçtıkları görülüyor. Hastanede tedavisi süren Osman B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------*ARŞİV*Kadın kılığındaki hırsızların kuyumcuya girmesiİş yeri sahibine silah doğrultmalarıVitrindeki altınları almalarıKadın çantasına doldurmalarıKapıyı kırıp kaçmaları

Haber: Akif ÖZDEMİR - Rüşan Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Haber Kodu : 200814048

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38 rakımda kivi üretti, 'olmaz denileni oldurduk' dedi

MERSİN'de normal şartlarda 600 metre ve üzeri rakımda yetişen kivi, 38 rakımda yetiştirildi. Üretici Alper Ersoy'un ürettiği kiviler, sahil bölgeleri için alternatif ürün haline geline gelirken, "Olmaz denileni oldurduk. 2 yaşında ağaçlarımız meyve vermeye başladı" dedi.Anavatanı Çin olan ve alternatif ürün olarak tercih edilmeye başlanan, nemi sevdiği gibi yüksekliğe de ihtiyaç duyan kivi, 600 metre ve üzeri rakımda yetişiyor. Mersin'de sıkça üretimi yapılan kivi, ilk kez deniz seviyesine kadar indi. Üretici Alper Ersoy, Ziraat Mühendisleri Deniz Gürbüz ile Hacı Murat Berksoy'un desteğiyle merkez Yenişehir ilçesinde 38 rakımda kivi üretmek için tesis kurdu. 2018 yılında 6 dönüm üzerine kurulan tesiste, ağaçlar ikinci yılında meyve vermeye başladı. Tesiste yaklaşık 400 ağaç ile kivi üretimi yapmak için girişimde bulunduklarını belirten üretici Alper Ersoy, "38 rakımda kivi yetiştirmeyi başardık. Olmaz denileni oldurduk. 2 yaşında ağaçlarımız meyve vermeye başladı. Bu yıl 400 kilo civarında ürün bekliyoruz ama seneye 6 dönümden 20 ton ürün almayı hedefliyoruz. Üreticilere örnek bir proje olduğunu düşünüyorum. Çiftçilikte önemli olan para kazanmak ve para kazanılacak cinsleri yetiştirmek. Bunu da sağladığımızı düşünüyorum" dedi.

'KİVİ İTHALATINI AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ'Üretici Ersoy'a destek veren Ziraat Mühendisi Hacı Murat Berksoy da kivinin sahil bölgeleri için katma değeri yüksek alternatif ürün haline geldiğini söyledi. Kivi üretiminin Çin'de yaklaşık 2 milyon ton, Fransa'da 500 bin ton, ülkemizde ise 60 bin ton civarında üretildiğini belirten Berksoy, "Ülkemizin kivi açığını kapatmak için yurt dışından kivi ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bizim de hedefimiz yurt dışından ithalat yapılan özellikle erkenci dönemde kivi üretimini gerçekleştirmekti. Bu nedenle Mersin'de 150 metreye kadar olan rakımlı bölgede kivi üretmeye karar verdik. Şu anda ikinci yılımız ve ilk ürünlerimizi aldık. Amacımı yurt içindeki ithalatı azaltmak ve içerideki üreticilere fırsat yaratmak. Amacımız 500-600 rakımın üzerinde çok daha güzel meyve veren kivi ağacını yetiştirmekti. Bunun da kendi içinde zorlukları vardı ama biz bilgimizle tecrübemizle bunu aştık ve şuanki haline getirdik. Burada normalde bir kivi bahçesi büyüdüğünde dekara 5-6 ton civarında ürün veriyor. Bizim sahildeki hedefimiz ise 3 ton civarında ürün almak. İkinci yılımızda ilk ürünleri almayı başardık. Yaklaşık 500 kilo ürün hasat etmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllardan itibaren de çok büyük rekoltelere çıkacağız. Bunu da sahildeki üreticilerimize gösterebilirsek onlar da kendi ürün çeşitliliğine yeni bir ürün eklemiş ve ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklar" diye konuştu.

'KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ AİLELERE ALTERNATİF ÜRÜN'Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz ise şunları söyledi: "38 rakımda kivi yetiştiriciliği yapıyoruz. Kivi bir çok ilde yüksek rakımda yetişmektedir ama biz bunu deniz seviyesinde yetiştirmek istedik. Bir kivi bahçesi kurduk. Buradaki amaç daha erkenci, diğer yerlerden 1 ay erken ürün elde etmek. Hem ticaret hem de ihracat yönünü değerlendirdiğimizde katma değer boyutu daha yüksektir. Bölgede yeni bir istihdam alanı sağlamak istedik. Küçük ve orta ölçekli üretim yapan ailelere alternatif ürün sunmak, hem de bölgemize alternatif olarak bu ürünleri oturtmak istiyoruz. Kivi C vitamini, fosfor, potasyum yönünden çok zengin bir meyve. Kansere karşı koruyucu özelliği vardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kivi bahçesinden görüntüKivilerden görüntüÜretici Alper Ersoy ile röpZiraat Mühendisi Hacı Murat Berksoy ile röpZiraat Mühendisi Deniz Gürbüz ile röp

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Haber Kodu : 200814024====================================

Aamir Khan, Adana'da kebaba doyamadı

BOLLYWOOD sinemasının en önemli isimlerinden, ünlü aktör Aamir Khan'a ile birlikte ocakbaşına geçen kebapçı Mehmet Gemicioğlu, "Adana kebabını çok sevdi, 3 kişilik kebap yedi" dedi. Hindistan'da koronavirüs nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hintli film yapımcısı ve aktör Khan, önceki günlerde Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra dün Adana'ya geldi. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, burada mangalın başına geçip, kebap pişirdi. Khan, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

3 KİŞİLİK KEBAP YEDİ

Aamir Khan ile mangalın başına geçen Adanalı kebapçı Mehmet Gemicioğlu, ünlü aktörün et kültürü olduğunu ve iyi kebap pişirdiğini belirtti. Gemicioğlu, "Kendisini burda görmekten çok mutlu oldum. Kebabı gayet iyi pişirdi. Fazla konuşamadık ancak kebabımızı çok beğendi, 3 kişilik kebap yedi. Bir daha geleceğini belirtti" dedi.

Mersin, Adana, Kivi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 12:47

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika
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