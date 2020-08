DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

Kadın kılığındaki soyguncuların vurduğu kuyumcu: Ben yaralı halde kıvranırken, altınları topladılar

ADANA'da kadın kılığında müşteri gibi gelen 2 soyguncu tarafından tabancayla vurularak yaralanan kuyumcu Osman Bolhocalıoğlu (49), "İçeri girip, silahı çekmeleri saniyelikti. Vurulduktan sonra bilincim hep açıktı, yere yatmıştım, kıvranıyordum. Onlar altınları topluyordu" dedi.

Soygun, 11 Ağustos günü, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında yaşandı. Kadın kılığında müşteri gibi kuyumcuya gelen 2 şüpheli, iş yeri sahibi Osman Bolhocalıoğlu'nu tabancayla vurarak, yaraladı. Ardından da yanlarında getirdikleri çantaya altınları doldurup, dükkanın kilitli olan kapısının camını kırıp, kaçtı. Yaralı Bolhocalıoğlu ihbar üzerine gelen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

150 GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİAsayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu dükkanı ile bölgedeki 150'ye yakın güvenlik kamerası görüntüsünü mercek altına aldı. Soygun saatinde, kuyumcunun bulunduğu caddede bulunan şüphelileri araştırdı. Görüntülerden Hakan Ünver (21) ve F.B. (18) oldukları saptanan ikilinin, çevrede kimsenin olmadığı anda soygunu gerçekleştiren şüphelileri telefonla aradıkları belirlendi. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerin ise Samet Uçak ve Abdullah K. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin olay günü, kuyumcuya yakın metruk binada bekleyip hazırlık yaptıkları, gözcülerin kendilerini telefonla aramasının ardından soygunu gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Soygun sırasında ise şüphelilerin bir miktar altının yanı sıra kasada çorap içinde bulunan metal paraları altın lira zannederek aldıkları ortaya çıktı.

YERLERİ TESPİT EDİLDİŞüphelilerin, F.B.'nin ailesine ait Kiremithane Mahallesi'ndeki evde buluştukları, daha sonra da Samet Uçak'ın babası H.U. (44) ve annesi S.U.'nun (42) Kozan ilçesine bağlı Şevkiye Mahallesi'nde kiraladıkları eve gittikleri belirlendi. Samet Uçak'ın kuzeni A.G.'nin (17) de yardım ettiği soyguncuların, bir miktar altını bozdurdukları saptandı.

YAKALANDILARBelirlenen adreslere Özel Harekat Polisi'nin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerden Samet Uçak, gözcüler Hakan Ünver ve F.B. ile soyguna yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve taksici H.K. (26) yakalanarak, gözaltına alındı.

200 BİN TL'LİK ALTINI TOPRAĞA GÖMMÜŞLERPolis, operasyon yapılan evin bahçesinde gömülü halde yaklaşık 200 bin TL değerinde 400 gram ağırlığında 30 bilezik, 1 altın kolye başlığı bulundu. Kuyumcu Osman Bolhocalıoğlu'na ait tabancanın da ele geçirildiği aramalarda, 300 TL'si madeni olmak üzere 3 bin 470 TL bulundu.

'YAKALANMAMAK İÇİN KADIN KILIĞINA GİRDİK'Şüphelilerden Samet Uçak'ın ifadesinde, "Yakalanmamak için kadın kılığına girdik. Yüzümüzü gizlemek için de pazardan maske aldık. Ara sokaklara yakın ve kaçmanın kolay olduğu için bu kuyumcuyu seçtik" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede şüphelilerden Samet Uçak ve Hakan Ünver tutuklandı, gözcülük yaptığı iddia edilen F.B., şüphelilerin kaçmasına ve saklanmalarına yardım ettikleri öne sürülen H.U., S.U., A.G. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soygunu gerçekleştiren şüphelilerden Abdullah K. ise aranıyor.

'YARALI HALDE KIVRANIRKEN, ALTINLARI TOPLADILAR'Soyguncuların tabancayla vurarak yaraladığı Osman Bolhocalıoğlu, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Kuyumcu Bolhocalıoğlu, "Bilincim hep açıktı, yere yatmıştım, kıvranıyordum. Onlar altınları topluyordu, kapıyı zorladılar, açılmayınca tekmelediler. Sonra silahla kapıya ateş etmeye başladılar. Bir ara soygunculardan biri bana dönüp, 'Aç kapıyı sıkarım' diye bağırdı. Sonrasını hatırlayamıyorum. İçeri girer girmez ilk göğüsüme sıkıldı. Akciğerime ve karaciğerim parçalanıyor. Öldürmeye sıkmasalar neden göğüsüme sıksınlar. Niyetleri öldürmekti. Emniyete, valiliğe, Kuyumcular Odası'na teşekkür ediyorum. Kolluk kuvvetleri ellerinden geleni yaptı. Şehir Hastanesi'ndeki doktorlar hemşireler de bizimle baştan bu yana ilgilendi. Yakalanmaları da bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah en ağır cezayı alırlar. Cezalarını da çekerler" dedi

Simge, minik elleriyle sepet yaparak ailesinin geçimine destek oluyor MERSİN'de 12 yaşındaki Simge Bağan, minik elleriyle kamışlardan sepet yaparak ailesine destek oluyor.Mezitli'ye bağlı Tece Hürriyet Mahallesi'nde yaşayanların büyük bir bölümü, sepetçilik yaparak geçimini sürdürüyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte orman ve dere kenarlarına giden sepetçiler, 'bıçkı' adı verilen özel bıçakla kamışları kesiyor. Yılan ve böcek tehlikesine karşın sepetçiler, kestikleri kamışları yaşadıkları mahalleye getirip kurumaya bırakıyor. Kuruyan kamışları bölerek örülebilir hale getiren çoğunluğu Roman vatandaşlardan oluşan sepetçiler, çeşit çeşit sepet üretiyor. Sepetler merkez Çeşmeli yolunda kurulan metrelerce uzunluktaki stantlarda satışa sunuluyor.

ANNESİNİN ELİNE BAKARAK SEPET YAPMAYI ÖĞRENDİSimge Bağan, kamışlardan sepet yaparak ailesine destek oluyor. Pandemi döneminde annesini izleyerek kamıştan sepet yapmayı öğrenen Simge, sepetçilik mesleğini yaşatıyor. Sepet yapımının çok zor olduğunu dile getiren Bağan, "Sepet yapıp satarak aileme destek oluyorum. Sepet yaparken elime budak batıyor. Zor bir meslek. Annemin ellerine bakarak bu mesleği öğrendim. Şu an okullar kapalı olduğu için sepet yapıyorum ama okulumu çok özledim. Okulumu, öğretmenimi çok seviyorum" dedi.

'GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORUZ'3 çocuk babası Tevfik Bağan ise, "Simge okullar kapalı olduğu için bize yardım ediyor. Dersleri çok iyi. İyi bir eğitim alması için elimden geleni yapıyorum. Sepet satarak geçimimizi sağlıyoruz" diye konuştu.

Adana'da 'sarı altın' mısırın hasadı başladı

ADANA'da, 'sarı altın' olarak tabir edilen mısırın hasadı başladı. Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, mısırın geçen yıl bu dönemlerde hasadının bittiğini ancak bu yıl havadaki nem oranını yüksek olmasından dolayı yeni başladığını söyledi.

Türkiye'nin 6 milyon ton mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Adana'da 'sarı altın' olarak tabir edilen mısır hasadı başladı. Geçen yıl bu dönemlerde hasadın bittiğini ancak bu sene havadaki nem oranının yüksek olmasından dolayı yeni başlandığını belirten Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, mısır üretiminin arttırılmasını gerektiğini kaydetti. İncefikir, "Ülkemizde toplam mısır rekoltemiz 6 milyon ton, bunu önümüzdeki dönemlerde 10 milyon tona çıkarmamız gerekiyor. Şu anda verimlilik orta seviyede, mısır özellikle yağ ve yem alanlarında kullanılan çok önemli bir ürün. Girdi maliyetlerinin biraz daha düşürüldüğü takdirde, rekoltemizi arttırma kapasitemiz var" diye konuştu.

El örgüsü sepet yaparak geçimini sağlıyor BOLU'da, 2 çocuk babası Erdoğan Sönmez (71), geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle çalışamaz hale gelince küçük yaşlarda babasından öğrendiği söğüt dalından sepet örgüsü işini 50 yıl sonra yeniden yapmaya başladı. Sönmez, yaptığı el emeği sepetleri 20 ile 100 TL arasında satarak geçimini sağlıyor.

Sarıcalar Mahallesi'ndeki tek katlı evde ailesiyle birlikte kirada oturan Erdoğan Sönmez, çevreden topladığı söğüt dallarından ördüğü sepetleri 20 ile 100 TL arasında satıyor. Sönmez, vatandaşlardan ilgi gören sepetlerin satışından elde ettiği gelirle aile bütçesine destek oluyor.

'BOLU'NUN İLK VE SON SEPETÇİSİYİM' Çocuk yaşlarda sepet yapmayı öğrendiğini ifade eden Sönmez, "Eskiden insanlar yapıyordu ben de o şekilde öğrendim. Sonra 20 yaşındayken yapmayı bıraktım. Daha küçükken biliyordum bunu yapmayı. 50 sene falan yapmadım. 50 sene sonra burada bir arkadaşın vasıtasıyla yeniden yapmaya başladım. Bolu'nun ilk ve son sepetçisiyim. Benden başka bunu Bolu'da yapan yok. Bu el emeği göz nuru. Fiyatı da uygun. Hanım da yardım ediyor. Hayat mücadelesi veriyoruz" dedi.

'BUNUN EMEĞİ BİRAZ FAZLA'Sepetlerin el yapımı olduğu için harcanan emeğin fazla olduğunu söyleyen Sönmez, "Şimdi sepetine göre fiyat değişiyor. 25 liraya da sepet var, 50 liraya da 100 liraya da var. Çamaşır selesi, lamba avizesi, pazar sepeti, piknik sepeti her türlü sepeti yaparım. Bu ağaçtan her türlü sepet olarak yapılır. Bunu şimdiki gençler pek bilmiyorlar. Bunun emeği biraz fazla. Ben bu yaşta yapacak bir şeyim olmadığı için yapıyorum. Tabi ki ekmek parası kazanıyorum. Kazanmıyorum dersem yalan olur. Öyle çok bir para kazandığımız da yok. Günde 1- 2 tane yapıp satıyoruz. Öyle idare edip gidiyoruz. Hiç yoktan iyidir. Çalışmak güzel bir şey" diye konuştu.

'SEBZE- MEYVEYİ KOKUTUP ÇÜRÜTMEZ?'Erdoğan Sönmez, söğüt dalından yapılan sepetlerin sebze- meyveyi çürütmediğini ve içinde saklanması halinde ömrünün daha uzun olduğunu belirterek, "Bu bir el işi bir antika değeri var. Önemli olan da bu. Çarşıdan naylon bir kap alınabilir. Bunun bir doğallığı var. Sebzeyi meyveyi kokutup, çürütmez. Çok isteyen arkadaşlar var. Yetiştiremiyorum. Gelip alan çok oluyor. Allah'a şükür idare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tuz Gölü Havzası'nda 72 endemik bitki türü tespit edildi AKSARAY Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ile Doç. Dr. Mehtap Tekşen, Tuz Gölü'nün güney sınırlarında arazide endemik bitkileri inceledi. Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, "Tuz Gölü Havzası'nda bugüne kadar yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde dünyada eşi olmayan 72 farklı endemik bitki türü tespit ettik" dedi.

Tuz Gölü'nün güney sınırlarında Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Karaman Erkul ile Doç. Dr. Mehtap Tekşen ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necati Gökçe, arazide endemik bitkiler üzerinde incelemede bulundu. Çalışmalarda 72 farklı endemik bitki türü tespit edildi. Dünyada sadece Tuz Gölü havzasında yetişen bitkilerin milli değerler olduğunu söyleyen Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, "Tuz Gölünde yaklaşık 72 kadar endemik tür mevcut. Endemik bitkiler özel habitatları çok seven bitkilerdir. Bu alanın bu derece zengin olmasının başlıca faktörlerinden birisi de bu, yıllardır üzerinde bulduğumuz bölgeden bilim dünyasına yeni türler tanıtılmakta. Son yıllarda Literatüre kazandırılan bu yeni türler özellikle halkımız ve bilim çevresi tarafından çeşitli kurumlar tarafından çok dikkat çekmekte. Halkımızın da bu anlamda çok bilinçli olması gerekiyor. Çünkü bu endemik türlerimiz dünyada sadece kendi yöremizde yetişen bitkiler bizim milli değerlerimiz. Nesillerini koruma altına almak için bunları koruyabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu bağlamda Aksaray Üniversitesi olarak gerek bireysel, gerek Ankara Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz" dedi.

'BİZE HAS BİTKİLERİ KAÇIRIYORLAR'Türkiye coğrafyasında bilimsel amaçlı olarak dahi bitki toplamak için gerekli yasal izinler almak gerektiğini belirten Doç. Dr. Seher Karaman Erkul, "Bilim insanları olarak biz bu izinleri alarak arazi çalışmaları yapıyoruz. Tabi burada kötü niyetli, özellikle yurt dışından gelen toplayıcılar bize has bitkileri toplayıp kendi ülkelerine götürmeye çalışabiliyorlar. Bunlar için konulmuş çok yüksek miktarda para cezaları mevcut. Bu noktada da özellikle doğada bitki toplaması ya da hayvan toplaması yapan kişilerin mutlaka ne amaçla geldiğinin sorulması ve bu kişilerin yine halkımız tarafından hem de araştırmacılar tarafından gerekli mercilere şikayet edilmesi gerekiyor. Bu bölgede Türkiye'ye has Tuz Gölü'ne has bitkilerimiz yaşamakta" dedi.

'NESLİ TÜKENMEKTE OLAN ENDEMİK BİTKİLERİ KORUMA ALTINA ALDIK'Doç. Dr. Erkul, "Tuz Gölü'nde bulunan bu endemik bitkilerin bazılarının tür eylem planlarını yapılmış durumda buna örnek olarak tuz beğendi otunu örnek verebiliriz. Tehlike kategorisi oldukça yüksek kritik olan bir bitki koruma altına alınıyor, alınma önlemleri var. Bunun yanı sıra burada görmüş olduğumuz sentiora tuz gölü ensis bitkisini de Aksaray Üniversitesi'nden hocalarımız korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapmakta. Bu bağlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Bitkilerin korunmasına yönelik olarak türlerin yayılış popülasyonlarına bakarak tehlike durumu yüksek olan bitkilerle ilgili çeşitli kurumlarla ortak çalışmalar yürütmekteyiz" diye konuştu.

'TIBBİ ALANLARDA KULLANILAN BİTKİLER VAR'Tuz Gölü havzasında papatyagillere ait bir tür olduğunu, bu bitkinin de tıbbi alanlarda kullanıldığını belirten Doç. Dr. Mehtap Tekşen ise şunları söyledi:

"Papatyagillere ait bir türümüz olan hiyarasuyum tuzcul karakterde, tuzcul topraklarda yetişebilen endemik bir tür. Tuzcul karakterde olduğunu, yapraklarının etlenmiş ve tüylenmiş olmasından anlıyoruz. Çünkü bu alanlar çok kurak ve suyu az bulan bir alan. Bitkiler suyu depo ederek kendilerini buraya adapte etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de adaçayı olarak bilinen ama çok fazla türü olan bu bitkiden çay yapılır ya da tıbbi alanlarda kullanılır. Tuz Gölü çevresinde tuzcul karakterde yetişebilen nadir türlerden birisidir."

Emekli öğretmen, Kahramanmaraş'ta 'fındık' yetiştirdi KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Cirit, 3 yıl önce Karadeniz Bölgesi'nden getirip, toprakla buluşturduğu fındıkların hasadına başladı.

Andırın ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Cirit (80), Karadeniz Bölgesi'nden getirdiği 400 fındık fidesini yaklaşık 2 dönümlük arazisine dikti. 3 yıl boyunca özenle bakımını yaptığı fidanlar büyüyüp, ağaç oldu. Hasada başlayan emekli öğretmen Cirit, 1,5 ton fındık almayı hedefliyor.

Yakınlarının 'Burada fındık olmaz' demesine rağmen şansını deneyen Cirit, topladığı fındıklarının kilosunu 10 TL'den satmaya başladı. Karadeniz'den getirdiği fidelerin meyve vermesiyle mutlu olan Cirit, "Kendi memleketim olan Andırın'da fındık dikmeye karar verdim. Karadeniz'den 400 adet fide getirdim ve yaklaşık 2 dönümlük arazime diktim. Daha sonra ziraatçılara sordum, onlar da bu bölgede yetişmeyeceğini söyledi. Ona rağmen ben fidelerimi ektim. 3 yıl geçti ve fındıklar çok güzel yetişti" dedi.

'FINDIĞIN PAZAR SORUNU YOK'Hasadına başladığı fındığın pazar sorunu olmadığını da dile getiren Mustafa Cirit, "Şu an fındık hasadına başladım. Fındığın burada pazar sorunu yok. Daha çok fındık ekmeyi düşünüyorum ancak su sorunumuz olduğu için kısıtlı şekilde üretiyorum. Fındık, çok karlı bir ürün herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Doğu'nun 'çiçekçi kuzenleri'

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde yaklaşık 12 yıl önce çiçekçiliğe başlayan kuzenler Fatma (45) ve Hülya Canbaş (46) ile Ayşe Okur (45), yaşadıkları tüm zorluklara rağmen büyük başarılara imza attı. 17 bin çiçekle başladıkları işlerini 1 milyon üretim hedefiyle sürdüren kuzenlerden Fatma Canbaş, "Avrupa Birliği Projesi ile hayatımız değişti. Hedeflerimiz çok büyük" dedi.

Uzundere ilçesinde yaşayan amca kızları Fatma ve Hülya Canbaş ile halalarının kızı Ayşe Okur, 2006 yılında 'Çiçekçiliğin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında düzenlenen kursa katıldı. Kursu başarıyla tamamlayan kuzenler, 2007 yılında 2 kadın arkadaşlarını da yanlarına alarak çiçek üretmek üzere kolları sıvadı. Arkadaşlarının ayrılmasıyla başbaşa kalan kuzenler, Uzundere Kaymakamlığı'nca tahsis edilen alanda sera kurarak çiçek üretimine başladı. İlk yıllarında 17 bin çiçek üreten kuzenler, sonraki yıllarda 500 binlere kadar ulaştı. Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu'daki kamu kurumları ve özel sektörün taleplerini karşılayan çiçekçi kuzenlerin hedefi 1 milyon kesme çiçek üretimine ulaşmak.

Kadife, petunya, ateş, aslanağzı ve yıldız olmak üzere 20'den fazla çeşit çiçek üreten kuzenlerin kurduğu seralar, ilçedeki kadınların da çalışmak için sıraya girdikleri bir tesis haline geldi. Kuzenler, gelen iş taleplerini geri çevirmiyor.

AB PROJESİ HAYATIMIZI DEĞİŞTİRDİÇiçekçi kuzenlerden Ayşe Okur, ilçede düzenlenen AB destekli kursla hayatlarının değiştiğini söyledi. Kursun kendileri için bir milat olduğunu belirten Ayşe Okur, "Kuzen demek, kardeş demek. Köyde yaşarken bir AB projesiyle hayatımızın değişmesi bizim için milat oldu. Hayatımız değişti. Ehliyet ve araba aldım, çiçekçiliğe başladıktan sonra üniversiteye girdim. Uzundere'de açılan yüksekokulda peyzaj teknikerliği okudum" dedi.

3 KUZEN YOLUMUZA DEVAM ETTİKÇiftçilikten geldikleri için çiçekçilikte hiç yabancılık çekmediklerini belirten Fatma Canbaş, şunları söyledi: "2006 yılında AB projesiyle başladık. Projeye dahil olduktan sonra 5 kişi kaldık. 2 kişinin de ayrılmasıyla 3 kuzen yolumuza devam ettik. Yaklaşık 12 senedir çiçek sektöründe kendi kendimizin rakibi olarak işimizi devam ettiriyoruz. Uzundere'de istihdam oluşturuyoruz. Seramız, çalışmak isteyen hanımların sıraya girdiği bir yer haline geldi. Çalışmak isteyen onlarca kadın var. Bunların içinden seçmek zorunda kalıyoruz. Talep gören bir iş yeri olduk. Elimizden gelen bütün gayretle kadınların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz."

'BU İŞ, AŞK İŞİ'Yaşamlarını iki bölüme ayırdıklarını ifade eden Fatma Canbaş, "İlk başladığımızda hayal bile kuramıyorduk. Hayal dünyam o kadar geniş değildi. Ama bu sektörde çok güzel şeylerle karşılaştık. Kuzenim Ayşe'nin bir sözü var. 'Milattan önce ve milattan sonra' diye bizi adlandırıyor. Hedeflerimiz çok büyük, bunu yaşadıkça göreceğiz. Gerçekten de bu iş hem ilçemize bir ödül, bizim zaten ödülümüz. Özverili bir şekilde çalışıyoruz. Bu işi aşkla yapıyoruz. Bu iş kesinlikle aşk işi" diye konuştu.

Muş'ta 250 bin kovanda bal sağımına başlandı MUŞ'ta, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu güven ve huzur ortamının sağlandığı yayla ile dağlık alanları rahat bir şekilde kullanan arıcılar, hasat dönemine girdi. Zengin florasıyla arıcıların akınına uğrayan kentte, 250 bin arılı kovandan 3 bin ton bal üretimi bekleniyor.

Muş'ta, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu güven ve huzur ortamının hakim olduğu yayla ile dağlık alanlar, arıcıların meskeni haline geldi. Gezgin ve yerli olmak üzere 250 bin arılı kovanın bulunduğu kentte arıcılar, üretilen balların sağımını yapıyor. Merkeze bağlı Karlıdere köyünde yaz boyunca arıcılık yapan üreticiler, bal sağımlarına start verdi. Arazide tek tek açılan kovanlardan çıkarılan petekler, bal sağımı için hazır hale getirildi. Temizlenen petekler, makinelere yerleştirilerek, bal sağımı gerçekleştirildi. Peteklerden süzülen ballar ise, daha sonra teneke ve kavanozlara dolduruldu.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI 90 MİLYON TLKentte, 2020 yılı için 3 bin ton bal üretimi beklendiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Haluk Aydınoğlu, "Muş'ta yaklaşık olarak 250 bin arılı kovan mevcuttur. 2020 yılı için 3 bin ton civarında bal üretimi beklemekteyiz. Bununda ülkemiz ekonomisine katkısı yaklaşık olarak 90 milyon TL'dir. İlimiz, sahip olduğu bitki örtüsü ve bitki florası sayesinde özellikle gezgin arıcı ve yerli arıcıların oldukça fazla tercih ettiği bölgelerin başında gelmektedir. Çünkü yaylalarımız ve geniş mera alanlarımız mevcuttur. Buralarda da arıların özellikle tercih ettiği geven, kekik gibi bitki örtüleri endemik bitki örtüleri mevcuttur" dedi.

'BU YILIN BALI ÇOK KALİTELİ'Bölgenin güven ve huzura kavuşmasından ötürü rahat bir şekilde bal üretimi yaptıklarını belirten Muş Arıcılar Birliği Başkan Yardımcısı ve üretici Ekrem Demir ise, "Çok şükür güvenlik konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Huzurumuz yerindedir. Muş'un en ücra, en yüksek kesimlerine balımızı, kovanlarımızı bıraktık. Şu anda balımızı sağmaya başladık. Allah devletimize zeval vermesin. Güven ve huzur ortamının sağlanmasıyla beraber çok şükür bu yıl Muş'a, yaklaşık 250 bin kovanlı arı geldi. Muş'ta yoğunluk olarak kekik ve geven balı üretiliyor. Bu yılın balı, çok kalitelidir. Arılar bu yıl bütün bitkilerden verim aldı. Bütün bitkiler arılara verimi verdi" diye konuştu.

Teknofest'te 3 bin ve 6 bin metre roket yarışmasında finalde yarışacaklar

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Varda SkyTeam takımı, Teknofest 2020 kapsamında Roketsan tarafından organize edilen roket yarışmasının ilk turunu başarıyla geçti. Hazırladıkları projelerin raporlama süreciyle katıldıkları ilk turda yüksek puanlar alan takım, yüksek irtifa 6 bin metre kategorisinde Türkiye 1'incisi, orta irtifa kategorisi 3 bin metrede 2'nci olmayı başardı. ETÜ Varda SkyTeam, Eylül ayının ortalarında Tuz Gölü'nde yapılacak final öncesi roket yapımını sürdürüyor. Roketleri evlerinin bahçesine kurdukları atölyede tamamlamaya çalışan öğrencilerin hedefi Türkiye şampiyonluğu.

Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan ve mühendislik fakültesi öğrencilerinden oluşan Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı, geçen yıl orta irtifa kategorisi 3 bin metrede 4'üncü oldukları Teknofest 2020 teknoloji yarışmasına iddialı hazırlanıyor. Bu yıl Teknofest kapsamında yapılacak roket yarışmasına yüksek irtifa kategorisi 6 bin metre ve orta irtifa kategorisi 3 bin metrede iki ayrı roketle katılacak olan ETÜ Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı, hazırlıklarına geçen yıl Eylül ayında başladı.

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Hüseyin Kaplan'ın danışmanlığını yaptığı Taha Kalaycı, Mehmet Kuruçolak, Bırak Yılmaz, Sefa, Vefa Kırsaç, Cemil Çolak ve Mustafa Mert Hacıoğlu 6 bin metreye çıkaracakları roketin yapımına başladı. Prof. Dr Ferhat Bülbül'ün danışmanlığındaki Furkan Koçyiğit, Sedat Kaya, Muhammet Demir, Celal Çiloğlu ve Eyüp Tekin de 3 bin metreye fırlatacakları roket için kolları sıvadı. Aksaray Tuz Gölü'nde Roketsan'ın deneme alanında düzenlenecek yarışmanın ilk etabı olan raporlama bölümüne katılan Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Projelerini raporlandırarak yarışma jürisine sunan yüksek irtifa kategorisi 6 bin metre takımı Türkiye 1'incisi olurken, orta irtifa 3 bin metre takımı 2'nci oldu.

EVLERİNİN BAHÇESİNİ ATÖLYEYE ÇEVİRDİLERGeçen yıl ETÜ laboratuvarlarında çalışmaya başlayan öğrenciler, pandemi süreciyle birlikte kendilerine yeni bir atölye kurdu. Yüksek irtifa kategorisinde yarışacak takımın ikiz kardeşleri Sefa-Vefa Kırsaç, merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtindeki evlerinin bahçesinin bir bölümünü roket yapımı için atölyeye çevirdi. Sefa Kırsaç, "Biz bu yarışmaya 2018'de katıldık. Bu sene birincilik alabilmek için iki takım olarak güçlerimizi birleştirdik. Pandemi sebebiyle evimizin bahçesini atölyeye dönüştürdük. Okul ortamından rahat. Çalışmalarımız bazen gece 01.00 ya da 03.00'e kadar sürüyor. Evin bahçesinde atölye olması bizim için iyi oldu" dedi.

Pandemi sürecinin zorlu geçtiğini ve evlerinin atölyesinde rahat bir ortam oluşturduklarını belirten Vefa Kırsaç, komşularının da kendilerine destek verdiğini söyledi.

'6 BİN METREYE ULAŞACAK'Yüksek irtifada yarışacak Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık Takımı kaptanı ve makine mühendisliği son sınıf öğrencisi Taha Kalaycı, raporlamada elde ettikleri başarıları atışta da göstererek Türkiye 1'incisi olmayı hedeflediklerini söyledi. Kalaycı, Aksaray Tuz gölünde Eylül ayında yapılacak atış yarışmasında 4 kilogram ağırlığındaki roketlerinin 6 bin metreye ulaşacağını kaydetti.Orta irtifa takımının kaptanı Furkan Koçyiğit ise geçen yıl 3 bin metrede 4'üncü olduklarını bu seneki hedeflerinin birinciliği alarak Erzurum'a dönmek olduğunu söyledi.

Yüksek irtifada yarışacak takıma danışmanlık eden Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Hüseyin Kaplan, ETÜ Varda SkyTeam Uzay ve Havacılık takımlarının 3 bin ve 6 bin metre kategorilerinde yarışacağını belirtti. Yarışmanın raporlama aşamasında 6 bin metrede birincilik, 3 bin metrede ise ikincilik alınarak finale kalındığını anlatan Kalfa, öğrencilerin pandemi döneminden fazla etkilenmeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Tuz Gölü'nde yapılacak atış yarışmasında da başaralı olmayı hedeflediklerini ifade eden Kalfa, birinci olarak Erzurum'a dönmeyi istediklerini kaydetti.

Koronavirüsle mücadele eden doktor: Tanık olduklarımı gören biri evden dışarı çıkmazdı

KORONAVİRÜS vakalarının arttığı Diyarbakır'da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, yoğun bakımdaki hastalarıyla yaşadıklarını anlattı. "Benim tanık olduklarımı gören biri, evden dışarı çıkmazdı" diyen Akelma, kornavirüse yakalanan ablasının tomografisini de paylaşarak virüsün akciğerde yarattığı tahribatı gösterdi. Akelma, "Ölmek istemiyorum" diyerek yatağı parçalayan hastasının da yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüs vaka sayısı, yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısında artış yaşanan Diyarbakır'da, pandemi hastanesine dönüştürülen Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Anestezi ve Yoğun Bakım Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Hakan Akelma, yoğun bakımda koronavirüs tedavisinde verdiği mücadeleyi anlattı. Pandemi hastanesinin yoğun bakımında salgının başlamasından bu yana görev yaptığını belirten Akelma, yoğun bakıma giren hastaların yanlarındaki hastaların ölümlerine tanık olduklarında yüzlerinde pişmanlık ifadesi oluştuğuna dikkat çekti. Koronavirüse yakalanan genç bir hastasından söz ettiği sırada elleri ve sesi titreyen Akelma, bu hastanın 'Ölmek istemiyorum' diyerek yatağını parçaladıktan 3 gün sonra yaşamını yitirdiğini güçlükle anlattı.

'HASTALARIMIZIN YÜZÜNDE PİŞMANLIK VARDI'Akelma, tedavide yaşam mücadelesini yitiren hastalarının yüzlerinde pişmanlık olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Anestezi ve reanimasyon uzmanı olarak pandemi hastanesinde salgının ortaya çıkmasından bu yana yoğun bakımda çalışıyorum. Çok hasta türü gördüm. Özellikle Mayıs ayından sonra sıcakların etkisiyle hastalığın azalacağını düşünüyorduk. Fakat yaz ayına gelmemizle birlikte kötü bir tabloyla karşılaştık. Genç hasta da gördüm yaşlı hasta da gördüm. Çoğu ciddi solunum sıkıntısı çekiyordu. Özellikle genç bir hastamız vardı, 55'lerde solunumu vardı, normal bir insan 12 soluk alır. Her an öleceğini hissederek soluk alıyordu. Ben de onu yatıştırmaya çalışıyordum. O hastaları halkımızın görmesini isterdim. Çok büyük bir pişmanlık vardı yüzlerinde. Yine bir başka hastamız vardı, 'Ölmek istemiyorum' diyerek yatağı parçaladı, kendindeki bütün kataterleri çekti, şuuru gitti ve biz o hastamızı 3 gün sonra kaybettik. Bu şekilde deliryuma giren hastalarımız oluyor. Özellikle birçok hastamızda aşırı ajitasyon, aşırı ölmeme isteği ve ölüm korkusu onları resmen sarmalıyor ve yaptıklarına çoğu da pişman oluyor. Hemen yanı başındaki hastalar ölüyor, bunun farkına varıyorlar, bu da onlarda ciddi bir pişmanlık oluşturuyor."

'ANNENİZİN, BABANIZIN YANINIZDA ÇIRPINA ÇIRPINA ÖLMESİNİ GÖRMEK SİZİ ÜZÜYOR'Bir hastasıyla tedavi sürecinde yaşadıkları anı anlatırken sesi ve elleri titreyen Akelma, "Bir hekim olarak hastalara annem, babam, kardeşim gibi yaklaşıyorum. Özellikle bir genç hastam vardı. Hani 'erkekler ağlamaz' deniyor ya, ağlayabildiğimi gördüm. Ona, 'Fatma hadi güçlü ol, kendini topla' dediğimde, şu an bile ellerim titriyor, üzüntü duyuyorum, sesim de titredi özür dilerim. Gerçekten Fatma'nın hayatta kalması için çok mücadele verdim, çok uğraştım, o duygular anlatılmaz, bir annenizi bir babanızı yanınızda çırpına çırpına ölmesini görmek sizi üzüyor. O çırpınışlarında elinizden geleni yapıyorsunuz. Entübasyon yapıyorsunuz, her türlü cihazı takıyorsunuz, birçok müdahaleyi yapıyorsunuz ama bir noktadan sonra bu meret çok kötü, akciğeri harap edecek düzeye getirdiğinde hastaya yapabileceğiniz bir şey olmadığını anladığınızda gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Çok hasta gördüm ama koronavirüs gibi beni etkileyen, beni sarsan bir hastalık görmedim. Hastaların periferlerinde siyahlık oluşuyor, morarma oluşuyor, oksijen gitmiyor dokularına, ayaklarına, ellerine, yüzlerine, ve hastaların o haldeki durumu sizi çok ürkütüyor ve üzüyor. Ben hemen hemen her hastam öldüğünde günlerce psikolojik olarak kendimi toparlamaya çalışıyorum" dedi.

'BENİM YERİME YOĞUN BAKIMA GİREN BİRİSİ EVDEN DIŞARI ÇIKMAZDI'Koronavirüsten korunmada meskenin önemine dikkat çeken Akelma, maskenin insanı yoğun bakıma girmekten koruduğunu söyledi. Tedavi sürecinde tanık olduğu anları anlatan Akelma, "Kısmen olsa vakalarda artış var, bu artışın nedeni kurallara uymamaktır. Özellikle bu kuralların içerisinde maske çok önemli. Gerçekten sokakta maske takmayan çok insan var. Küçücük bir bez parçası sizi gerçekten yoğun bakıma gitmekten, yaşlılarınızı öldürmekten koruyor. Bu çok önemli bir şey. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu hastalıktan muzdarip olan aileler biraz daha temkinli ve biraz daha kurallara uyuyor hale geliyor. Ama hiç yaşamamış kişilerde maalesef bir rehavet var. Benim yerime yoğun bakıma girselerdi ve görselerdi, inanın evlerinden bile çıkmazlardı" diye konuştu

ABLASI VE HEKİM ARKADAŞI DA KORONAVİRÜSE YAKALANDIHem ablası hem de hekim arkadaşı koronavirüse yakalanan Akelma, virüsün onların akciğerlerinde yarattığı tahribatı, tomografi üzerinden gösterdi. Ablasının evde tedavisinin devam ettiğini söyleyen Akelma, hekim arkadaşını yoğun bakıma kaldırdıklarını ifade ederek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Koronavirüse yakalanan ablamı Eğitin ve Araştırma Hastanesi'ne getirdim. Bazı tetkiklerini yaptık ve tomografisini çektik. Ablam ayakta duracak halde değildi. Bir iki defa düşer gibi olunca, tekerlekli sandalyeye almak zorunda kaldık. Güçlü biriydi fakat bu hastalık onu o kadar tahrip etmişti ki, yerden kalkacak durumda değildi. Ablamın çekilen tomografisinde buzlu cam görüntüsü çok bariz bir şekilde görünüyor. Akciğeri tahrip etmesine rağmen öksürük bulguları yoktu, bu çok ilginç geldi bana. Bu durum, koronavirüs hastalığının daha bilinmeyen birçok yönünün olduğunu gösteriyor bize. Koronavirüs hastalığı akciğerde periferde başlıyor, aşağı doğru da bronşlarını doldurmuş ve neredeyse hepsini kaplamış. Benim hekim arkadaşım da Kovid-19'dan dolayı evden takip ediliyordu. Onun da akciğer grafisi burada, oksijen doygunluğu azalmıştı. Onda da buzlu cam görüntüsü neredeyse tamamını kaplamış vaziyette ve akciğerinin ne kadar tahrip olduğunu görüyoruz. Onu yoğun bakıma yatırdık."