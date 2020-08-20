DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

PİTAYAYA, ARAP ÜLKELERİNDEN YOĞUN TALEP

MERSİN'in Silifke ilçesinde yetiştirilen, ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi, Arap ülkelerinden de yoğun talep görüyor. Meyvenin kilosu 25 TL'den alıcı buluyor.

Silifke'nin Narlukuyu Mahallesi'nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, meyveyi uzun süre araştırdığını, ürünün kolay yetiştirilmesi ve pazar sıkıntısının olmaması nedeniyle üretim yaptığını kaydetti. Silifke'nin isminin, limondan sonra ejder meyvesi ile anılmasını umut ettiğini söyleyen Öztürk, 2 ay sonra ürün hasadına başlayacaklarını dile getirdi. Öztürk, ejder meyvesinin diğer sera ürünlerine göre daha zahmetsiz yetiştirildiğine dikkat çekerek, emeğinin az ama getirisinin yüksek olduğunu anlattı.

LÜKS OTELLER SATIN ALIYOR

Meyvenin güzel görüntüsü ve lezzeti sayesinde pek çok kesimin ilgisini çektiğini vurgulayan Öztürk şunları söyledi: "Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL'den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş. Bu nedenle kaktüsgillerden olan bu ürün sağlık konusunda da aranan bir meyve. Kolon kanserine iyi geldiği belirtiliyor, bu yönde talepler de oluyor zaman zaman. Kivi, ananas ve muz karışımı bir aroması var. Oldukça lezzetli."3 dönüm olarak örtü altında yetiştirdiği meyvenin tek zor yanının hava sıcaklığı olduğunu belirten Öztürk, bu nedenle sabahın erken saatlerinde hasadının yapıldığını kaydetti. Üreticilere de seslenen Öztürk, ejder meyvesi hakkında öğrenmek istedikleri her türlü bilgiyi verebileceğini ve bu meyvenin daha çok üretilmesi için kendisinin de elinden geleni yapmayı istediğini ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Meyde bahçesinden görüntüMeyvelerden görüntüÜretici Kubilay Öztürk'ün meyveleri toplamasıÜretici Kubilay Öztürk ile röp.

Haber-Kamera: Atike Ceylan KAÇAR/SİLİFKE(Mersin),

Haber Kodu : 200820029

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ADANA'DA SAHASI OLMAYAN BEYZBOLUN, SOPASINA YOĞUN İLGİ ŞAŞIRTIYOR

BEYZBOL sahası ve kulübünün olmadığı Adana'da, beyzbol sopaları yoğun ilgi görüyor. Spor malzemeleri ve ahşap imalatı yapılan iş yerlerinde 20 - 30 TL arası değişen fiyatlarla satılan beyzboy sopaları, özellikle 18-30 yaş arası kişiler tarafından sporun dışında kullanılıyor. Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzol sopasına el koyuyor.

Seyhan ilçesinde ahşap ev gereçleri yapan Mehmet Ali Özçağla, talep edenlerin beyzbol sopalarını genellikle kavga etmede veya kendilerini savunma amaçlı kullandıklarını söyledi. Beyzbol sopalarının fiyatlarının boyutuna göre değiştiğini 20 ila 30 TL arasında satıldığını dile getiren, Özçağla, "Evlerde ve otomobillerde bulunduruyorlar. Herhangi bir hırsızlık ve kavga anında kullanmak için. Günlük 5-6 adet satıyoruz, fiyatları boyutuna göre değişiyor. Gelen müşterilerimiz açık açık söylüyor, 'Kavga edeceğim, arabaya koyacağım' diyorlar. Caydırıcı oluyor, tabi kullanıldığında ciddi zarar verebilir" dedi.Beyzbol sopasını 5 dakikada üreten Yakup Özcağla ise, "Alanlara demek ki lazım oluyor, kimi dövüyorlar bilemem" diye konuştu. Kentte belli aralıklarla denetimlerde bulunan polis, araçlarda yaptığı aramalar sırasında bulduğu çok sayıda beyzol sopasına el koyuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Muhabir çağlar öztürk anonsBezbol sopası yapanlarla röpVatandaş röpüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Haber Kodu : 200820029

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KANALLARIN DAHA TEMİZ OLDUĞUNU SAVUNUP, TEHLİKELİ SULARA ATLADILAR

ADANA'da sıcak havadan bunalan gençler, tehlikeye aldırmadan kanallara girerek serinliyor. Akıntıya aldırış etmeyen gençler, kanal suyunun havuzlardan daha temiz olduğunu iddia etti. Kanala giren gençlerden Mustafa Kaput (16), "Havuz suyu pis. Serin ve derin değil. Kanal akıntılı su ve daha temiz" dedi.Adana'da ağustos ayıyla birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanallara gelen gençler, belediyelerin açtığı ücretsiz havuzlar yerine, her yaz onlarca kişinin boğulduğu kanallarda yüzmeye devam ediyor. Grup halinde gelerek, kanal kenarındaki bariyerlerden suya atlayan gençler, havuz sularının düzenli temizlenmediğini iddia etti. Yaz sıcağıyla birlikte bunaldıklarını belirten Mustafa Kaput, "Hava sıcak. Yaz sıcağı malum. Serinliyoruz biz de. Havuz suyu pis. Serin ve derin değil. Kanal akıntılı su ve daha temiz. Ayrıca serin. Havuzu mesela bir iki ay boyunca doğru düzgün temizlemiyorlar. En azından burası akıntılı su" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sulama kanalına atlayan gençlerGençlerle röportajlarYüzenlerden görüntüler

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

Haber Kodu : 200820013

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BALIKÇILARIN YENİ SEZONDA UMUDU PALAMUT VE ÇUPRA

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ağ ile balık yasağının kalkmasına günler kala balıkçıların hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor. Balıkçılar bu sezon bol miktarda palamut ve çupra yakalamayı umduklarını söyledi.Karamürsel ilçesinde 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu öncesinde hummalı bir çalışma devam ediyor. İlçenin büyük bir kısmı balıkçılık ile geçinen Ereğli mahallesinde ağlar örülüyor, teknelerin motorları gözden geçiriliyor. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece 00.00'da ilk ağlarını atacak olan balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını son hızıyla sürdürüyor. Yeni sezonun başlangıcında ağlarına palamut ve çupra vurmasını beklediklerini söyleyen balıkçılar, fiyatların sezonun ilk 15 gününde yüksek seyrettikten sonra düşmesini tahmin ettiklerini söyledi.Yeni sezon için 700 metre kadar ağ ördüklerini söyleyen Birol Seymen, "Bu sene sezonu 15 gün kadar erken kapadık pandemi dolayısıyla. Ondan sonra ağlarımızı çıkarttık. Ağlarla beraber motorların temizliğini yaptık. Eski ağlarımızı çıkardıktan sonra, burada 600-700 metre bir ağ yaptık. Hamsi ağı yaptık. Hamsiyi bu ağla yakalamak istiyoruz. Şu anda çok hamsi var gibi gözükmüyor. Palamut Karadeniz'de fazla. Karadeniz'e gitmek gibi bir düşüncemiz var. Şimdi motorlarımızı kızağa çekeceğiz. Bunların hepsinin sezona yetişmesini umut ediyoruz. İstavrit ve hamsi bu sene biraz zayıf gibi. Hepimiz palamuta yükleneceğiz gibi gözüküyor. Fiyatlar tahminimce ilk 15 gün biraz pahalı olur. Sonra düşerö dedi.Karamürsel iskelesinde demirli Boralar 2 teknesinin sahibi Aydın Bora, "Hazırlıklılarımızı yaptık. Bu pandemi dönemiyle Bu pandemi sebebiyle biraz geç kaldık. Fakat işlerimizi zor da olsa toparladık. Şu anda yeni av sezonuna hazırız. İnşallah, bu dönemde pandemiyle birlikte nasıl geçecek bilmiyorum ama biraz zor geçeceğini ümit ediyoruz. Bakalım, göreceğiz. İnşallah olur diyoruz. Çıkıp göreceğiz. İnşallah olur diyoruz. 1 Eylül'de sezon açıldığı zaman bakıp göreceğiz. Balığın şu anda denizde ne durumda olduğunu bilmiyoruz. İnşallah olur diyoruz. Söylenecek başka bir şey yok. Herkes hazırlığını yaptı. Biraz geç de başlasak, büyük ölçüde toparladık. Herkes hazır şu anda. Zaten şurada kaldı 2 hafta. Herkesin ağları, tekneleri, her şeyi hazır." şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kıyıda demirli teknelerTekne mürettebatlarının hazırlıklarıHazırlık yapanlarla röplerDetay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL(Kocaeli),

Haber Kodu : 200820027

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KURMA KAVGASINDA OTOMOBİLİNİ İNSANLARIN ÜZERİNE SÜRDÜ: 4'Ü ÇOCUK 12 YARALI

Bursa'da boş arazide kurdukları çadırda yaşayan 20 aile arasında yer kavgası çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürerek, ezmeye çalıştı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak'taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 20 aile arasında 'yer' kavgası çıktı. Çadırları kurdukları yer konusunda anlaşamayan aileler, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgada, bir kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürdü. Otomobil sürücüsü diğer insanlar tarafından sopalarla otomobile vurularak, durduruldu. Bazı kişilerin yoldan geçen araçlara da taş attığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgadaki bazı saldırganlar ise kavgayı ayırmaya gelen polis ekiplerine taşla saldırdı. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı güçlükle ayırdı. Çadır kuran ailelerin çoğu bölgeden uzaklaşırken, polis çadırların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Onlarca kişinin taşlı sopalı kavgasından görüntüler-Bir sürücünün otomobilini insanların üzerine sürmesinden görüntüler-Otomobil sürücüsünün sopayla vurularak durdurulmasından görüntü-Bazı kişilerin yoldan geçen araçlara taş atıp trafiğe tehlikeye düşürmesinden görüntü

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: BURSA,

Haber Kodu : 200820015

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BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE NİLÜFER BAHÇESİ GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURUYOR

TÜRKİYE'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü, her bir bölgesi ayrı güzellik barındırıyor. Gölde üzerinde 8 bin metrekareye varan nilüfer çiçeği bahçesi fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerin ilgisini çekiyor. Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin lira.

Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü çevresinde ise 3 plaj bulunuyor. Gölün bir eşsiz güzelliği de 8 bin metrekareye ulaşan nilüfer bahçeleri. Beyşehir Gölü üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor. Nilüferler ziyaretçileri adeta büyülüyor. Balıkçıların keşfettiği bölgeye ulaşım ise balıkçı tekneleriyle sağlanıyor. Gölde balıkçılıkla uğraşan aynı zamanda Beyşehir Fotoğraf kulübü yöneticisi İbrahim Erdoğan "Burası çocukluğumuzdan beri olan bir yer. Her sene Mayıs ve Ağustos aylarında açan bir çiçek ve senede 3- 4 ay görsel bir şölen sunuyor. Biz balıkçılar buradan devamlı balık avına gittiğimiz için devamlı denk geliyoruz ve bu görselleri izleme imkanımız oluyor. Biz burayı fotoğraf kulübü ve turizm derneği olarak birkaç arkadaş ziyaret ettik burayı fotoğrafladık ve görselleri sosyal medyada paylaştık. Bu görsellere ilgi duyanlar, fotoğrafçılar, doğa meraklıları bizim limana geldiler görmek istiyorlardı, bizde elimizden geldiği kadarıyla teknemizle yardımcı olmaya çalıştık. Fotoğrafladılar çok güzel izlenimlerle buradan ayrıldılar. Gerçekten burası doğa harikası güzel bir yer biz balıkçılar olarak bize sıradan geliyor her gün gördüğümüz için ama dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten doğa harikası korunması gereken güzel görsel bir şölen herkesi de buraya davet ediyoruz gelsinler buradaki görsel şöleni nilüfer çiçeğini görsünlerö dedi.

KOPARMANIN CEZASI 73 BİN LİRA

8 bin metrekareye ulayan bir alanda bulunan nilüferlerin koruma altında olduğunu koparılması durumunda 73 bin lira cezası olduğunu söyleyen Beyşehir Kültür Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı. "Yaklaşık 8 bin metrekareye ulaşan bir alanda nilüferleri izleme şansı ve fotoğraflama şansına sahibiz. Nilüferler Beyşehir gölünün endemik sayılabilecek çiçekleridir. Üç çeşit nilüfer vardır; beyaz ve sarı olanı genelde sık görülür. Nilüfer çiçeği koparması yasak ve koruma altında olan bir güzelliktir. Koparmanın cezası da 73 bin liradır. Beyşehir Fotoğraf Kulübü olarak burada fotoğraf etkinlikleri yapıyoruz. İnsanlara burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Burada fotoğraflar çekerek sergisini açıp, burayı tanıtmaya çalışıyoruz. Çocukluktan beri hayalim olan işte bu nilüfer bahçesi ile ilgili hayallerim inşallah milli parklarında girişimleri ile yapılan proje ile daha olumlu hale gelecek. Nilüfer özellikle fotojenik bir çiçektir. Hem yakından hem uzaktan çok güzel fotoğraf verir. Bu yüzden insanları buraya çekip bizim fotoğraf kulübü yöneticilerimizi buraya çekip fotoğraflarını çekmesini ve tanıtmasını sağlıyoruz. Türkiye'de ve dünyadan fotoğrafçıları buraya çekmek istiyoruz. Zaten fotoğrafçılar aşağı yukarı öğrenmeye başladı ve gelmeye başladılar. Buranın tek sıkıntısı işte buraya kayıkla ulaşmamız gerekiyor ama milli parklarla yapılan projede inşallah gerçekleşirse bir yürüme bandı ve bir seyir balkonu ile çok daha rahat ulaşılabilecek.ö Diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Balıkçı İbrahim Erdoğan röp-Beyşehir Kültür Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı röp-Nilüferlerden görüntüler-Balıkçı tekneleriyle görüntüler-Drone görüntüleri-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet SIDAL/BEYŞEHİR,(Konya),

Haber Kodu : 200820054

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ŞANLIURFA'DA 'BOZ FISTIK' HASADI SÜRÜYOR

ŞANLIURFA'da, çoğunlukla baklava ve tatlı yapımında kullanılan boz fıstık hasadı sürüyor. Sabah erken saatlerde bahçeye gidenler tarafından toplanan boz fıstık; tesislerde kabuk, dal ve çöplerinden ayrıldıktan sonra satışa sunuluyor.

Bölge halkının 'yeşil altın' olarak isimlendirdiği fıstığın içi yeşil olan ve 'boz' olarak adlandırılan ilk ürününün hasadı sürüyor. Fıstığın ilk etabında toplanan boz fıstık; baklava, çikolata ve tatlılarda kullanılıyor. Hasadın sürdüğü kentte yüzlerce kişi sabah erken saatlerde fıstık bahçesine gidiyor. Öğle saatlerine kadar çalışanların topladıkları fıstıklar daha sonra tesislere götürülüyor ve burada kabuk, dal ve çöplerinden ayrılıyor. Kentteki fıstık tesisi işletmecisi Celal Kaya, bu yıl fıstık rekoltesinin yüksek olduğunu söyledi. Bahçelerden toplanan fıstıkların daha sonra tesise geldiğini ve bu yıl yoğunluk yaşandığını anlatan Kaya, "Bu yıl var yılı olduğu ve yüksek rekolte nedeniyle yoğunluk var. İnsanlar bahçelerinden topladıkları boz fıstığı buraya getiriyor. Biz temizleyerek kurumaya bırakıyoruz" dedi.

Öte yandan bahçelerde günlük fıstık toplama işine katılanlar ise günlük 50-60 lira arasında yevmiye alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Kavlatma tesislerine getirilen fıstıklarMakinalarda sap ve çöpleri ayrılan fıstıklarGüneşte kurutmaya bırakılan fıstıklarFıstık işinde çalışan işçiler ve röpİsletme sahibi Celal Kaya'yla yapılan röp.Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

Haber Kodu : 200820032

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BALIKÇILAR 1 EYLÜL'DE 'VİRA BİSMİLLAH' DEMEK İÇİN GÜN SAYIYOR

ZONGULDAK'ta balıkçılar, ağ ile av yasağının kalkmasına kısa süre kala son hazırlıklarını sürdürüyor.

Kozlu ilçesinde bulunan balıkçı barınağında, 1 Eylül'de sona erecek ağ ile avlanma yasağı öncesinde balıkçılar hazırlıklarına başladı. Ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başlayan balıkçılar, av sezonuna hazır halde girmek istiyor. Geçen yıl palamuttan umduğunu bulamayan balıkçılar, bu sezon çapari ile avda kendini gösteren palamuttan umutlu olduklarını söylediler. Balıkçı Çağrı Eliyazıcı(32), son hazırlıkları da tamamlamak üzere olduklarını söyledi. Bu sezondan umutlu olduklarını ifade eden Eliyazıcı, "Şu ana kadar bütün hazırlıklarımızı bitirdik. Biran önce 1 Eylül'ü bekliyoruz. Geçen yıla göre bu yıl palamut daha bol olacağını düşünüyorum. 2-3 yıldır palamut pek yoktu. Bu sezondan inşallah bütün balıkçılar bereketli şekilde sezonu kapatacak diye düşünüyorum. Ağlarımızın dikinin tamamladık. Kayıklarımızın bakımları, araçların bakımları yapıldı. Ağların kayıklara yüklenmesi ve tayfaların gelmesini bekliyoruz şu an." dedi.Ağ tamiri yapan Turgut Kaya(66) ise ağları 1 Eylül'e yetiştirmeye çalıştığını ifade etti. Sezonu bol balıkla geçmesini temenni ettiğini söyleyen Kaya, şöyle dedi: "Amatör olarak bu işi yaparak arkadaşlara yardımcı oluyorum. Emekli memurum. Şimdi palamut zamanı. Bende onlara ağ tamiri yaparak yardımcı oluyorum ki biran önce 1 Eylül'e yetişmeleri gerekiyor av sezonuna. Hem eğleniyorum burada hem yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu sene duyduğum kadarıyla iyi bir balık sezonu olacak diyorlar. Allah'ta verirse bu işi götürecekler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Balıkçıların ağ tamiri-Kayıklara kasaları taşımaları-Balıkçı Çağrı Eliyazıcı ile röp.-Ağ tamiri yapan Turgut Kaya ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Haber Kodu : 200820029

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BATI KARADENİZ'İN EFES'İ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı projeyle Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olan Konuralp Antik Tiyatrosu'nda Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklığıyla kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan ve tarihi milattan önce 3. Yüzyıla kadar dayanan Konuralp Antik Tiyatrosu'nda kazıların 3 yıl içinde bitirilerek ziyaretçilere açılması planlanıyor.Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan ve tarihi milattan önce 3. Yüzyıla dayanan ve bilinen adı Prusias ad Hypium Antik Kenti olan alanda Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ile Düzce Belediyesi'nin katkılarıyla kazı çalışmaları başladı. Kazılarda yıllardır üstü kapatılan yada kapanan çok sayıda dehliz, bütünlüğü bozulmayan bazı kütleler ile antik eşyalara rastlandı. Bütün bulunan malzemeler Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Konuralp Müzesi'nde koruma altına alındı."TÜRKİYE VE DÜNYA TURİZMİNE SUNMAK İSTİYORUZ"Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosu olma özelliğini taşıyan bölgede ki kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Biz daha önce başlatılan kazılara hız verdik. Özellikle belediyemiz bünyesinde ciddi bir iş gücü desteği veriyoruz. Yaklaşık 50 kişilik iş gücüyle bu çalışmaları destekliyoruz. Esasen çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürüyor. Düzce Üniversitesi'nin danışmanlığında devam ediyor. Biz belediye olarak iş gücü ve teknik destek gibi konularda yardımcı oluyoruz. Burada bir tarihi tiyatroyu, antik kenti gün yüzüne çıkarıp, Türkiye ve Dünya turizminin hizmetine sunmak istiyoruz. Bu çalışmaları inşallah 3 yıl içinde tamamlayacağız. Bunun sonucunda sadece kazı değil, kazıyla birlikte restorasyon çalışmalarını da yürüteceğiz. Güzel bir çalışma yürütüyoruz. Motivasyonumuz oldukça yüksek. Sadece işçilerimiz değil, belediye çalışanlarımızda kazılara katılıyorlarö dedi."HEYECANLANDIRAN YAPILANAR ÇIKIYOR"Bölgenin tamamıyla düzenleneceğini ve destinasyon merkezi olacağını söyleyen Özlü, "Konuralp için güzel bir çalışma yürüttük. Sadece çevresini değil bu bölgeyi destinasyon merkezi yapmak için bir çalışma yaptık. Bir kültür sokağımız olacak. Burada tarihi eserlerin dışında insanların dinlenebilecekleri, insanların rahatlıkla gelebilecekleri mekanlar oluşturacağız. Projeler tamamlandı. Şimdi uygulamaya geçeceğizö dedi.Toprak altından çıkan yapıların kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Belediye Başkanı Özlü, "Zaman zaman bizi heyecanlandıran yapılar ortaya çıkıyor. Kazdığımızda bazı yapıların sağlam şekilde halen yerinde olması doğrusu bize kıvanç ve güven veriyor. Ayrıca yaptığımız işin ne kadar doğru bir iş olduğu konusunda kendimize güvenimiz artıyorö dedi."FARKINDALIK OLUŞTURUYORUZ"Çalışmalar sonrasında bölgenin ziyarete açılacağını söyleyen Özlü, "Batı Karadeniz Bölgesi'nin tek antik tiyatrosudur. Burada yaptığımız kazılarda ortaya çıkacak tiyatronun restore edilmesinin akabinde inşallah ileride konser ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Aslında bu çalışmayı yaparken burada ve Düzce'de yaşayan insanlarımızda bir farkındalık oluşturuyoruz. Burada tarihi bir yapı var, burada tarihi bir eser var. Bunu gün ışığına çıkarıyoruz. Burada yaşayan insanların bu yapıyı sahiplenmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Benim çağrım bütün Düzcelilerin Konuralp'e ve burada ki tarihi eserlere sahip çıkmalarıdır. Bu bir değerdir ve büyük bir değerdir. Parayla alınacak bir şey değildirö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, -

Haber Kodu : 200820019

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PALANDÖKEN'DE ÇİM KAYAĞI

KAR kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de yazında çim kayağı yapılacak. Kar yerine yemyeşil çimde kayak yapan gençler, kar tanelerinin yolunu gözlemeyecek.

Dünyanın en güzel pistlerine sahip olan ve deniz seviyesiden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin metredeki çimlerle kaplı acemi pistinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün kayak antrenörü Sinan Cemlek eşliğinde çim kayağı yapan milli sporculardan Salih Yusuf Kartaltepe ile Alper Turan Arslan gönüllerince eğlendi. Kayağı tanıtım amaçlı yaptıklarını ve ilk gün Büyükşehir Belediyesi ile bir proje gerçekleştirmeye karar verdiklerini söyleyen Cemlek, "Belediye ile hazırladığımız projeyi hayata sokarsak dünyanın göz bebeği olan Palandökende kayak sezonu 12 ay olacak. Harika bir doğası, nefis manzara ve muhteşem havası ile insanı büyüleyen Palandökene çim kayağı çok yakışacak. Hiçbir tehlikesi olmayan çim kayağı yazın kayak yapmanıza, mükemmel bir doğanın içinde olmanıza imkan tanıyor ama kar kayağına kıyasla birazcık zahmetli. Tamamen demir olan kayakların bakımı, sıcak günlerde kayak ayakkabılarını giymenin ve bazen yamaç yukarı tırmanmak zorunda kalmanın zorluğu bulunuyor. Çim kayağı yapmaya karar verenler birazcık yorulmayı, göze almalı. Ama bir kez çim kayağı yapan bırakmak istemiyor" diye konuştu.

Kayak Milli Takım sporcularından Salih Yusuf Kartaltepe (15), iki yıldır çim kayağı yaptığını belirterek, "Kardaki kayakla çim kayağı bana göre çok farklı. Çim kayağı kardaki kadar hız yapmasada aynı zevki veriyor. Kar kayağını bilenler için çim kayağı çok avantajlı bir spor, kar kayağı ayakkabınızı kullanabilir, kayma ve dönme kurallarını uygulayabilirsiniz" dedi.

Kayak Milli Takım sporcularından Alper Turan Arslan ise "Kardaki gibi çim kayağındada yapmanız gereken ayaklarınızı kullanarak yarım daireler çizebilmek. Güneşin altında uçarak büyük bir keyif alacağınız bu sporu herkesin en az bir kere denemesini isterim. Karın zevkini vermesede kendine göre bir tadı var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Palandöken kayak merkezinden detay-Drone ile çekilen detaylar-Çim kayağı yapan sporcular-Sporcuların kayak merkezine gelmesi-Ellerinde çim kayağı ile birlikte piste tırmanması -Çim kayağı yapmalarından detay -Sinan Cemlek ile röp-Salih Yusuf Kartaltepe ve Alper Turan Arslan ile röp

Haber: Turgay İPEK - KAmera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Haber Kodu : 200820024

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IĞDIR'DAKİ DOĞA KÖYÜNDE ÜRETİM ZAMANI

IĞDIR'da 45 dönüm arazide kurulan 'Aras Doğa Köyü'nde sebze ve meyvelerden organik ürünler elde ediliyor. Başta salça olmak üzere reçel ve marmelat üretimi yapılan Doğa Köyü'nde 25 kişi istihdam ediliyor.

Iğdırlı işadamı Turgay Aras, merkeze bağlı Küllü Köyü'nde 45 dönüm arazi üzerine Doğa köyü kurdu. Yaklaşık 1,5 milyon lira harcanan Doğa Köyü'nde tarla ve bahçelerde üretilen sebze ve meyvelerin işlenmesine başlandı. Çoğunluğu kadın 26 kişinin istihdam edildiği 'Doğa Köyü'nde dev kazanlar kuruldu. Tarladan toplanan domatesler kazanlarda kaynatılarak salçaya dönüştürülürken, üretilen reçel ve marmelatlar kavanozlara doldurularak depolara kaldırılıyor. Iğdır'da yetişen sebze ve meyvelerden üretilen ev salçası, konserve, kurutulmuş biber, patlıcan, kaysısı, dut ve vişneden elde edilen reçel, pekmez, pestil satışa sunulmayı bekliyor.

Aras Doğa Köyü Koordinatörü Erdinç Koşkun, "Iğdır'da ilk defa böyle bir tesis kuruldu. Şimdilik 26 kişiyi istihdam ediyoruz. Gelecek yıl bu sayı daha çok artacaktır. Iğdır çiftçisinin ürünlerini en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşa doğal ürünler sunacağızö dedi.

Tesislerde işlediklerin ürünlerin bir bölümünü kendi bahçelerinde yetiştirdiklerini bir bölümünü ise çevre köylerdeki üreticilerden aldıklarını belirten Koşkun, "Iğdır'da yetişen ürünleri reçel marmelat sos domates, biber salçası gibi ürünler doğal ve yöresel olarak hazırlanırken hiçbir katkı maddesi kullanmamaktadır. Çevre köylerdeki üreticilerin mahsullerini toplamaya başladık. İnşallah önümüzdeki sene bunu çok yükseklere çıkaracağız. Günlük domates işleme kapasitemiz 10-12 ton civarındadır. Yaklaşık bir ayda 200-250 ton civarında domates işledik. Domatesleri hem kurutma hem salça olarak yapıyoruz. Bunun dışında tesisimizin hizmete girdiği dönemde gül reçeli yaptık, karadut reçeli, marmelatı yaptık. Iğdır'ın meşhur olan kayısını değerlendirdik. Bölgemizdeki 3 çeşit kayısıdan çok miktarda reçel elde ettikö diye konuştu.

Doğa köyde ürettikleri ürünleri e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye satacaklarını ifade eden Koşkun, gelecek yıl ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Tesisin 1,5 milyon liraya mal olduğunu ancak ilave yatırımlar yapılacağını vurgulayan Koşkun, bir çok ürünün paketlemesinin yapılmasını sağlayacaklarını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kadınların tarla ve bahçelerde ürün toplaması-Toplanan domateslerin görüntüleri-Domateslerin taşınması-Kavanoz şişelerinin taşınması-Kadınların domatesleri yıkaması-Çalışan kadınla röp-Dev kazanlarda salça yapılması-Salça yapımından genel ve detay-Salçanın kavanozlara doldurulması-Erdinç Koşkun ile röp-Köyde işlenen diğer ürünlerin görüntüleri

Haber-Kamera: Özkan AYDIN/ IĞDIR,

Haber Kodu : 200820025

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COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN BALINDA VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ

DÜNYADAKİ 4 ana arı ırkından biri olan Kafkas arısının ana vatanı Ardahan'da çiçek balı hasadı başladı. Türkiye'nin tek coğrafi işaret patentli balı olma özelliğine sahip Ardahan balında bu yıl hava şartlarına bağlı olarak verim düşük olunca, üreticiler hayal kırıklığı yaşadı.

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, Ardahan'da bal hasadının bir haftadır devam ettiğini, ancak olumsuz hava şartları sebebiyle bu yıl verimin bir önceki yıla oranla yüzde 80 civarında düşük olduğunu söyledi. Mayıs ve haziran aylarında yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle nektar için kovandan çıkan işçi arıların kovana dönemediğini, bu sebeple bal akışının sağlanamadığını aktaran Evliyaoğlu şunları söyledi: "2020 bal hasadı yaklaşık bir haftadır başladı. Maalesef 2020 yılı hasadımız çok zayıf. Buda hava şartlarından kaynaklanmaktadır. Arıları, Artvin'de kışlatıp, mayıs ve haziran ayında Ardahan'a getirdik. Ardahan'ın rakımı yüksek olduğu için hava şartları soğuk geçti ve sıcak iklimden gelen arı soğuktan etkilenerek, rüzgar ve aşırı yağışların etkisiyle kovana dönemedi. Buna bağlı olarak işçi arı mevcudunun azlığından dolayı bal sezonumuz çok zayıf geçti. Geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 80'lik bir düşüş görülmektedir. Geçen yıl 750 üyemizle, 45 bini aşkın kovan sayımızla 600 tona yakın bal alımı yapılmıştı. Bu yıl ise kovan başına iki kilogram bal düşmektedir. 45 bin kovandan 85 tona yakın bal alımı beklenmektedir. Bunda kimsenin suçu yok, tamamen iklim şartlarından kaynaklıdır. Verim düşük olduğu için üreticilerimiz üzgün. Bu yıl verim az olduğu için coğrafi işaretli bal paketlenmeyecek. Üreticilerimizin en fazla alacağı bal 400 kilogramdır. Bu yıl fiyatı 100 TL olarak belirledik ama kendi müşterilerimizin ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı bilemiyoruz." Ardahan balı ve Kafkas arısının özelliğinden bahseden Evliyaoğlu, "Ardahan balını değerli kılan yüksek rakım, doğanın kirli olmaması, çiçek bolluğu ve Kafkas arısıdır. Kafkas arısının dili uzun olduğu için bitkilerin en derin küpüne kadar iner. Kafkas arısı dünyada ki 4 ana ırkından birisidir. Ardahan ve Artvin illerinde bulunur. Hortum ve kanat uzunluğuyla tanınan bir arıdır. Balı erken toplar. Ballı bitkilerin en derin tüplerine hortumunu indirebiliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kovanlardan bal hasadı yapılması-Kovandan alınan verimsiz petek çerçeveleri-Kovanda ki Kafkas arılarından genel detay-Arılıktan genel detay

-Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Evliyaoğlu açıklaması

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Haber Kodu : 200820016

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DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN 'GALERİ MEZAR' MARDİN'DE SERGİLENİYOR

MARDİN'deki 3 katlı Dara Antik Kenti'nde sergilenen ve dünyada benzerine rastlanmayan ölenlerin 2 katta toplu defnedildiği 1500 yıllık galeri mezar, ziyaretçi akınına uğruyor. Dara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, toplu mezarı diğer antik dönem mezarlarından farklı kılan yanının, insanlara ait kemik parçalarının bir arada bulunması olduğunu söyledi.

Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi'nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden Dara Antik Kenti'nde, 2010 yılında yapılan kazı çalışmalarında dünyada eşi benzer olmayan 1500 yıllık toplu mezar bulundu. Yüzlerce kemik ve kafatasının bulunduğu alanın girişinde Hazreti İsa'ya ve ortodoksluk inancına ait semboller bulunuyor. Yerli ve yabancı turistlerin rahat ve uygun koşullarda ziyaret edebilmesi için girişi cam cephe ile kapatılarak, ziyaretçiler için yürüyüş platformu oluşturulan çift katlı yapıdaki insan kemikleri için çeşitli görüşler ortaya atıldı. M.S. 6'ncı yüzyılda oluşturulan bu alanın Hristiyanlık inancında yeniden diriliş ayinleri için Romalılar tarafından inşa edilen toplu bir mezarlık alanı olduğu görüşü var. Dara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Kafkas Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, kemiklerle ilgili olarak en makul görüşlerin, o dönem sandukalarda bulunan kemik parçalarının daha sonra gömü yapılmasıyla birlikte aşağı kısma aktarılması veya 530 yılındaki Pers-Sasani savaşında ölen askerleri buraya toplu olarak gömülmüş olması şeklinde olduğunu söyledi.

'DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YAPIYA SAHİP'

İnsana ait kemiklerin bulunduğu galeri mezarla ilgili görüşlerin bilimsel çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Metin, şunları kaydetti:

"Galeri mezarı olarak adlandırılan yer en çok ziyaretçi çeken alanlardan birisidir. İmparator Anastasyus garnizon kenti olarak buraya karar kıldıktan sonra bu alanlar ilk önce kentin sur duvarları ve kamusal yapıları için taş ocağı olarak kullanılmış. Burada geniş bir alan oluşturulduktan sonraki evrede belli bölümlerde mezar yapıları kullanılmış. Bu mezar yapıları farklı niteliktedir. Arkasolium mezarlar, basit sanduka mezarlar ve en dipte dünyada eşi benzeri olmayan bir galeri mezar yapısına sahip. Bu alan Dara'yı diğer tüm antik kentlerden ayıran galeri mezar olarak adlandırılan yapıdır. Mezarın giriş kısmında Hazreti İsa'nın yani Ortodoks inancına ait çeşitli betimler bulunmaktadır. İç kısımda ise çift katlı bir yapı mevcut. Üst katında çeşitli sanduka tipinde ölü yatakları bulunmaktadır. Bu mezarlarda Hıristiyanlık inancına göre bir dizim yoktur. Yani mezarlarda herhangi bir yön yoktur. Bu mezarı diğer tüm antik dönem mezarlarında farklı kılan yanı en alt kısımda bulunan ve gelişi güzel bir şekilde olan yüzlerce insana ait kemik parçasının bir arada bulunmasıdır. Bununla ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. En makul görüş bu mezarların o dönem sandukalarda bulunan kemik parçalarının daha sonra gömü yapılmasıyla birlikte aşağı kısma aktarılmasıdır veya 530 yılında Pers-Sasani savaşlarında ölen askerlerin buraya toplu olarak gömülmüş olması şeklinde yorumlar var."

İstanbul'da oturan ve tatil için Mardin'e gelen Fatih Aslan da, "İnsanlar eskiden burayı bilmiyordu. Biz de bir arkadaş tavsiyesiyle buraya geldik. İnsanlara buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.