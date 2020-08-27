DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR - Son Dakika

Fabrikasında istihdamla kızların erken evlenmesini önlüyor

BİNGÖL'de yaşayan Hatice Anşin (52), uzun yıllar çalıştığı tekstil sektöründe deneyim kazanmasının ardından kurduğu fabrikada, çoğu kız 60 kişiye istihdam sağladı. Anşin, bölgede yapılan yatırımlarla genç kızların erken evlilik oranında düşüş sağladığını, bu nedenle bölgedeki yatırımların artması gerektiğini belirterek, "Geçmişte kızlarımızın erken yaşta evlilikleri vardı. Bu tür istihdamların Doğu Anadolu Bölgesi 'nde artmasıyla ekonomik özgürlüğünü kavuşan gençlerimizin erken evlilik yaş sınırını minimum seviyeye düşürdü. Bu da bizim gibi firmalara mutluluk veriyor" dedi.

Uzun yıllar tekstil sektöründe çalışan Hatice Anşin, kendi işini kurmaya karar verdi. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu'ndan (İş-Kur) aldığı destekle 6 ay önce tekstil fabrikası kurdu. 20 kişiyle işe başlayan Anşin, şu an 60 kişiyi fabrikada istihdam ediyor. Fabrikada ürettiği cerrahi önlükleri Türkiye'nin birçok yerine pazarlayan Anşin, hedefinin daha çok istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

'BİR KADIN BAŞIMA BUNLARI BAŞARDIM'20 yıldır tekstil sektöründe çalıştığını anlatan Anşin, kaybetmeyi değil, başarmayı düşünmek gerektiğini söyledi. Bu yola başarı elde edeceğine inanarak çıktığını ifade eden Anşin, "Daha önce Karlıova ve Solhan ilçelerinde başka tekstil firmalarında yönetici olarak çalıştım. Ben bu işi, tek başıma ayakta durabileceğime inandığım için kendi tekstil firmamı kurdum. Şu anda burada 60 personelimiz istihdam ediliyor. Geçmişte kızlarımızın erken yaşta evlilikleri vardı. Bu tür istihdamların Doğu Anadolu'da artmasıyla ekonomik özgürlüğünü kavuşan gençlerimizin erken evlilik yaş sınırını minimum seviyeye düşürdü. Bu da bizim gibi firmalara mutluluk veriyor. Bir genç kızımız kendi kazanımıyla istediği gibi ekonomik özgürlüğünü alabiliyor. Ben bu tarz fabrikaların ve firmaların açılmasını isterim. Ben bir kadın girişimci olarak KOSGEB'den yararlandım. Kadın girişimci olarak makinelerimi aldım. İŞKUR'dan personelimi aldım. Bir kadın başıma bunları başardım, başaracağıma da inandığım için bu yola çıktım. Her şeyden önce kaybetmeyi değil de, başarmayı düşünmek lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Tekstil fabrikasından detaylar-Fabrikada üretilen ürünler-Fabrikada çalışanlar-Hatice Anşin'in konuşması-Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Haber Kodu : 200827076

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Koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlık tespit edildi MALEZYA, İtalya, Amerika ve Çin'de ayrı ayrı yapılan çalışmalar ve yazılan makaleleri takip eden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Gerik, koronavirüs hastalığına yakalanan erkeklerin sperm sayısında düşüş ve kısırlık yaşandığının tespit edildiğini söyledi. Koronavirüsten ölen 12 kişinin testislerinin alındığını ve yapılan patolojik çalışma sonucunda bu testislerde bozulmalar olduğunun tespit edildiğini belirten Gerik, "Spermleri taşıyan kanallarda çamurlaşmalar, tıkanmalar olduğu, hücrelerde şişmeler ve hücre bozulması dediğimiz stoplazma kitlesinde bir azalma olduğundan bahsediliyor. Dolaysıyla bunların hepsi kısırlığa sebep olacak faktörler" dedi.

Diyarbakır'da özel bir hastanede görevli Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gerik, koronavirüsün testislere verdiği zararıyla ilgili olarak dünyaca ünlü dergiler ve makaleler üzerinde araştırma yaptı. Malezya, İtalya, Amerika ve Çin'de ayrı ayrı yapılan çalışmaları inceleyen Gerik, koronavirüs hastalarında sperm düşüklüğü ve kısırlığın tespit edildiğini söyledi. Koronavirüsten ölen 12 kişinin testislerinin alındığını ve yapılan patolojik çalışma sonucunda bu testislerde bozulmaların olduğunu anlatan Gerik, şunları söyledi: "Yaptığım birkaç yayın taramasında gördüğüm çok ilginç çalışmalar oldu. Mayıs ve haziran ayı içerisinde 4-5 tane yayınlanmış çok ciddi yayınlar var. Malezya'da yapılan bir çalışmada koronavirüs hastalığının sperm kalitesini nasıl bozduğuyla ilgili, hastalığın iki yolla kısırlığa sebep olduğundan bahsediliyor. Sonrasında DNA fragmantasyonu oluştuğuyla ilgili yayınlar var. Çok ciddi çalışmalar bunlar ve erkeklerde sperm kalitesinin bozulduğu DNA fragmantasyonuna bağlı olarak hastalarda kısırlık gelişebildiği belirtiliyor. Çin'de ve Amerika'daki iki merkez tarafından yapılmış bir çalışmada ise hastalık benzer şekilde etki ediyor. Koronavirüsten ölen 12 kişinin testisleri alınmış ve incelenmiş. Yapılan patolojik çalışma sonucunda bu testislerde çok ciddi anlamda bozulmalar olduğunu ve smileför dediğimiz spermleri taşıyan kanallarda çamurlaşmalar, tıkanmalar olduğu, hücrelerde şişmeler ve hücre bozulması dediğimiz stoplazma kitlesinde bir azalma olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla bunların hepsi kısırlığa sebep olacak faktörler. Ama bu konuda, yaşayanlar üzerinde bir çalışma var mı? Açıkçası ben göremedim. Ölmüş insanlar üzerinden bu çalışmalarda sonuçlar gerçekten çok ciddi hasar oluşturduğunu gösteriyor bize. Araştırılması gereken konulardır. Açıkçası bana bu şikayetle başvuran olmadı. Ama böyle bir risk her zaman vardır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Gedik'ten detay-Gedik'in konuşması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

Haber Kodu : 200827081

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Doğu Anadolu fayındaki izler bulunup, olası depremler tahmin edilecek ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK iş birliğiyle Hazar Gölü'nde kapsamlı deprem araştırması yaptı. Türkiye'de ilk kez bir gölde mikrobatimetrik yöntemin kullanıldığı çalışmada göl tabanının yüksek çözünürlüklü görüntü morfolojisi elde edilecek ve sondajla göl tabanında karotlar alınarak, binlerce yıllık depremlerin izleri tarihlendirilecek. Çalışma sonucunda gölün altından geçen Doğu Anadolu fayına ait kollar ortaya çıkartılacak ve fayın ne kadar sürede bir tetiklenip harekete geçileceği tespit edilerek ileride olabilecek depremlerin zamanları tahmin edilebilecek.İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK iş birliğiyle 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde mikrobatimetrik çalışma yaptı. Türkiye'de ilk defa bir gölde yapılan bu bilimsel çalışmayla göl tabanının yüksek çözünürlüklü görüntü morfolojisi elde edilerek gölün altından geçen Doğu Anadolu fayına ait kollar ortaya çıkartılacak. Fay kollarının kinematik özelliklerinin görülebileceği çalışma sonucunda depremsellik periyodlarına bakılacak. Sondajla göl tabanında karotlar alınarak, burada eski deprem izleri tarihlendirilecek ve fayın ne kadar sürede bir tetiklenip harekete geçileceği tespit edilerek ileride olabilecek depremlerin zamanları tahmin edilebilecek.

'BİNLERCE YILLIK DEPREM KAYITLARINA ULAŞILABİLECEK'Araştırmayı yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Eriş, Hazar Gölü ve çevresinin depremsellik riskini araştırdıklarını belirterek, göl tabanında çökelen sedimentleri örnekleyerek bu bölgede geçmişte meydana gelen depremlerin kayıtlarına ulaşarak ortaya çıkartacaklarını söyledi. Göl tabanından aldıkları örnekleri radyokarbon tekniğiyle yaşlandırarak geçmişteki depremlerin tarihlerini ve deprem tekrarlanma aralıklarını ortaya çıkartacaklarını ifade eden Prof. Dr. Kadir Eriş, şunları kaydetti: "Hazar gölü ve çevresinin depremsellik riskini araştırıyoruz. Bu modüler platform üzerinde Hazar Gölü'nde binlerce yıllık göl tabanında çökelen sedimentleri örnekleyerek bu bölgede geçmişte meydana gelen depremlerin kayıtlarını araştırıyoruz ve ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Karotiel sistemle göl tabanlarını hiç bozmadan, sedimenti bozmadan numune alıyoruz. Bu sayede yaklaşık 6 metreye yakın örnekleme yapabiliyoruz. Aldığımız bu örnekleri, karotları açarak, geçmişte meydana gelen depremlerin oluşturduğu izleri çeşitli parametrelerle ortaya çıkararak bunları radyokarbon yaşlandırma teknikleri kullanarak geçmişteki depremlerin tarihlerini ortaya çıkartıyoruz. Dolayısıyla sonunda deprem tekrarlanma aralıklarını ortaya çıkarabiliyoruz. Bu bize Doğu Anadolu fayının bu bölge üzerinde geçen segmenti üzerinde meydana gelen geçmişteki depremlerin ne kadar sıklıkta meydana geldiğini ve dolayısıyla da gelecekte ne kadar sıklıkta bu depremlerin oluşabileceğini tahmin edebiliyoruz. Depremin zamanını tabi bilmek mümkün değil, fakat bu paleosismoloji dediğimiz yöntemde, özellikle su altı paleosismolojinde denizlerde ve göllerde uygulanan ve yüzde 90 sonuç alınabilen önemli bir yöntem."

'YAŞANMASI OLASI DEPREMLER TAHMİN EDİLEBİLECEK'Hazar Gölü'nün tektonik bir göl olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kadir Eriş, mikrobatimetrik yöntemle gölün tabanının haritalandırarak Doğu Anadolu fayına ait kollarını tespit edip fayın buradaki kinematik özelliğini ve karakteristiğini de ortaya çıkartacaklarını aktardı. Prof. Dr. Kadir Eriş, şöyle devam etti: "Doğu Anadolu fayının hem uzunluk açısından, hem de üretebileceği deprem potansiyeli açısından önemli bir segment üzerinde yer alıyor Hazar Gölü. Hazar Gölü'nün oluşumu da zaten tektonik bir göl. Dolayısıyla tektonik bir göl üzerinde ilk defa böylesi bir çalışma yapılıyor. Deprem tekrarlanma aralıklarını tespit etmek ve önümüzdeki depremleri tahmin edebilme açısından önemli bir bölge. Biz Doğu Anadolu fayının Hazar Gölü'nü kesen segmentine bağlı yan kollarının da Hazar Gölü içerisinden geçtiğini düşünüyoruz. Bunların tespiti için de biz yine bu çalışma kapsamında mulitibeam batimetri yöntemiyle göl tabanının morfolojisini çok yüksek çözünürlükte ortaya çıkararak bu kolların göl içinde nasıl geçtiğini ve bu kollar üzerindeki depremler sırasında meydana gelen düşey yer değişimlerini tespit ederek fayın buradaki özelliğini, kinematik özelliğini, karakteristiğini de ortaya çıkartmış olacağız. Türkiye'de tektonik yönde ilk defa böylesi bir kapsamda çalışma yapılıyor."

'BU ÇALIŞMAYLA DOĞU ANADOLU FAY ZONU ÇÖZÜMLENECEK'Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz ise Doğu Anadolu fayı üzerinde oldukça fazla yerleşim yeri olduğuna dikkat çekerek, bu yerleşim yerleri için hem günümüzde hem de önümüzdeki dönemlerde meydana gelecek depremlerin büyük risk oluşturduğunu söyledi. Bu çalışmanın bölgede yapılan ilk çalışma olduğunun da altını çizen Prof. Şaşmaz, çalışma sonucunda Doğu Anadolu fay zonunun çözümlenmesi açısından bilinmeyen pek çok olayın ortaya çıkarılacağını ifade etti. Prof. Dr. Şaşmaz, şunları söyledi: "6.8'lik Elazığ depremi bize Doğu Anadolu fayının oldukça riskli tektonik yapılardan biri olduğunu gösterdi. Bilindiği gibi bu fay üzerinde oldukça fazla yerleşim yeri var. Bu yerleşim yerlerinin riskleri oldukça, hem günümüzde hem de önümüzdeki dönemlerde meydana gelecek depremlerde büyük risk oluşturmaktadır. Bu kapsamda Doğu Anadolu fay zonu üzerinde yüzeysel çalışmalar, jeolojik çalışmalar oldukça fazla yapılmıştır ancak özellikle göl tabanını ilgilendiren konularda çok fazla çalışma yoktu. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi ile yapılan bu çalışma, bölgede yapılacak ilk çalışma. Bu çalışmanın sonuçlarını oldukça önemsiyoruz. Çünkü sadece yakın zamana ait verileri kapsamayacak bu çalışmanın sonuçları, belki 5 bin yıllık, belki 10 bin belki de 20 bin yıllık verileri yakalamış olacağız depremle ilgili konularda. Bu kapsamada alınmış olan örneklerin sonuçlarının dataları, bizim için özellikle Doğu Anadolu fay zonunun çözümlenmesi açısından bilinmeyen pek çok olayın ortaya çıkarılması açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu verilerin sonuçlarını yakın zamanda çözümledikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

'SİVRİCE DEPREMİNİN SİSMİK AKINTISI TESPİT EDİLECEK'Çalışma ekibinde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Gülşen Uçarkuş da bu çalışmada eski depremlerin yanı sıra güncel olan 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin yarattığı sismik akıntının da izlerine ulaşacaklarını ve Hazar Gölü'nün yüksek çözünürlüklü taban topografyasını çıkartarak Doğu Anadolu fay hattının göl içerisindeki kollarını belirleyeceklerini söyledi. Hazar Gölü ile ilgili çok önemli bir veri seti elde edeceklerini kaydeden Uçarkuş, Marmara Denizi'nde 20 yıldır bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini ancak bir gölde bunun ilk defa yapıldığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan anonsu-Hazar Gölü-Göl yüzeyine krulan platform-Platform üzerinde deprem araştırması-Deprem araştırmasına katılan uzmanlar-Göl tabanından örnek alınması-Prof. Dr. Kadir Eriş ile röp-Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan anonsu-Drone görüntüler -Prof. Dr. Ahmet Şaşmaz ile röp-Yardımcı Doç. Dr. Gülşen Uçarkuş'un değerlendirmesi -Genel ve detay

Haber - Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN - Burak EMEK - Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,

Haber Kodu : 200827121

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Kazada hayatını kaybeden futbolcunun ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepkili İZMİR'in Urla ilçesinde, otomobiliyle, elektrikli motosiklete çarparak Semih Vardar'ın (29) yaralanmasına kardeşi Somasporlu futbolcu Melih Vardar'ın (27) ölümüne neden olan alkollü sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösteren aile, imza kampanyası başlattı. Ölen Melih Vardar'ın eşi Büşra Vardar (25), "Bu olayın kayıtlara kaza değil, cinayet olarak geçmesini istiyoruz" dedi.

Geçen 14 Ağustos günü yaşanan kazada, Çeşme'den İzmir yönüne giden Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı A.B.A. yönetimindeki otomobil, eski Çeşme Yolu'nda, TFF 3'üncü Lig 3'üncü gruptaki Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar ile ağabeyi Semih Vardar'ın bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Savrulan motosiklet yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada Semih Vardar yaralanırken, Melih Vardar yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan A.B.A. ise sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜNÜN SERBEST BIRAKILMASINA AİLEDEN TEPKİA.B.A.'nın kaza sırasında alkollü olduğunu ve olaydan sonra kaçtığını belirten aile, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Vardar'ın eşi Büşra Vardar da sosyal medyada, 'melihvardariçinadalet' etiketiyle imza kampanyası başlattı.

'KAYITLARA KAZA DEĞİL CİNAYET OLARAK GEÇMESİNİ İSTİYORUZ'Adalet arayışlarının süreceğini söyleyen Büşra Vardar, "Kazanın yaşandığı gün Tire'de annemlerin yanındaydım. Melih'i aradığımda kazayı öğrendim. Hemen hastaneye gittim. Canımız gitti ancak haykırışlarımızın duyulmasını istiyoruz. Sosyal medyadan da sesimizi duyurabilmek için uğraştık. Bu olayın kayıtlara kaza olarak değil, cinayet olarak geçmesini istiyoruz. Olayı düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum. Nefes almaya zorlanırken adalet arayışına girmiş olmamız aslında saçma geliyor. Ancak inanıyorum ki o şahıs en ağır cezayı alacak. Bu süreç yıllarımızı alsa da önemli değil. Bu olay, bu şekilde kapanıp gitmemeli. Bir eş, bir evlat, bir kardeş gitti. Başkaları da kendilerini bizim yerime koyup sesimize destek versinler" dedi.

'HEDEFİ GOL KRALI OLMAKTI'Melih'in en büyük hedefinin bu sezon gol kralı olmak olduğunu belirten Büşra Vardar, "Transfer kararlarını tüm aile ortak bir şekilde alırdık. Yeni sezon için yine Somaspor ile görüşüyordu. Böyle bir şeyin başımıza geleceğini bilemezdik. Hem onun hem bizim çok büyük hayallerimiz vardı. Geçtiğimiz yıllarda birkaç golle kaçırdığı için bu yıl gol kralı olmayı hedefliyordu" diye konuştu.

'BİZİ KATLETTİLER'Kazadan yaralı kurtulan Semih Vardar, acılarının çok büyük olduğunu söyledi. Vardar, "Kardeşimle yemeğe gidiyorduk. Yolun sağından seyrediyorduk, gerisini hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Tedavi sürecim devam ediyor. Vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar var. Kardeşimle kaza yapmadık, katledildik. Buna rağmen bize çarpan şahıs dışarıda geziyor. Onun dışarıda olması bizim yaramızı daha da büyütüyor. Adalete inanıyoruz ve bu şahsın en ağır ceza almasını istiyoruz" dedi.Bir oğlunu kaybeden bir oğlu da yaralanan baba İbrahim Vardar ise, karşı taraftan kimsenin başsağlığı dilemediğini belirtip, "Bir oğlumu kaybettim, bunun tarifi yok. Allah'tan tek dileğimiz sabır. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Oğlumu geriye getiremeyiz ancak ona çarpanın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Karşı taraftan kimse bizi arayıp başsağlığı bile dilemedi" diye konuştu.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'Ailenin avukatı Vural Tunç (29), otomobil sürücüsü A.B.A.'nın kaza sırasında alkollü olduğunun tespit edildiğini söyledi. Tunç, şunları ifade etti: "Çarpan sürücü, yoluna devam ediyor. Bu da ölüm veya yaralama meydana geldiği için ölmelerine göz yumduğu anlamına gelir. Bu tarz emsal kararlar mevcut. Karşı tarafın kazadan sonra gidip 4 saat sonra ortaya çıkması üzücü bir durum. Kendisinin alkollü olduğu tespit edildi. Her saatte promilin azaldığını göz önüne alırsak, bu da kaza sırasında 100'ün üzerinde promilli olduğu anlamına geliyor. Bu durum kamu davası açılması için yeterli bir sebep. Kişinin kaçma ve delilleri karartma ihtimali de CMK'da, bir şahsın tutuklanması için yeterli olduğu anlamına gelir. Kamera görüntülerini alırken de çok zorluk çektik. Mücadelemiz devam ediyor ve adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Büşra Vardar ile röp.-Semih Vardar röportaj-İbrahim Vardar röportaj-Avukat röportaj-Aileden detay görüntüler-Melih Vardar detay görüntü-Güvenlik kamerasından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

Haber Kodu : 200827084===============================

Kozan'daki yangında hayvanlarının telef olmasına ağladı ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında, ahırdaki 30 küçükbaşı telef olan Mehmet Karacan (64), "Hayvanlarımı kurtaramadım. Şu an yiyeceğim, giyeceğim, yatacağım yerim kalmadı" diyerek, gözyaşı döktü.

Kozan'da 23 Ağustos'ta çıkan ve 3'üncü günde kontrol altına alınan orman yangını, 200 hektardan fazla alanın zarar görmesine neden olurken, yerleşim alanlarına da sıçradı. Yangında ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi'ndeki evlerini terk etmek zorunda kalan Mehmet ve Seher (59) Karacan çiftine ait ahırda, 30 küçükbaş telef oldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerinin ve hayvanlarının yandığını gören Karacan çifti, büyük üzüntü yaşadı.

İşçi emeklisi olan Mehmet Karacan, 40 yıllık evi yandığı ve hayvanları telef olduğu için üzgün olduğunu belirterek, "2 gün önce saat 23.00'e kadar bekledik. Sonra jandarma, yangının geldiğini ve evi boşaltmamız gerektiğini söyledi. Biz de ilçe merkezine gittik. Yangın çok büyüktü. Yangın, biz ayrılmadan köyün içine kadar inmişti. 2 gün sonra buraya geldik, gördük ki her yer kül olmuş. İtfaiye ekipleri yangınla mücadele etti ama kurtaramadılar. Evimin içinde hiçbir eşyam kalmadı. 30 hayvanım vardı, kurtaramadım. Şu an yiyeceğim, giyeceğim, yatacak yerim kalmadı. Kaderimiz böyleymiş. Elimizden gelen bir şey yokö diyerek, gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Yanan evden drone görüntüsü DHA Muhabiri Anıl Atar'ın yanan ev önünden anonsuAhırda telef olan hayvanlarYanmış hayvanlardan detayEvi yanan vatandaş ile röp.Vatandaşın ağlamasıGenel ve detaylarHaber-Kamera: Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Haber Kodu : 200827017

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40 derece sıcakta ünlü eserleri duvara yansıtıyor

MERSİN'de ressam Nazife Bilgin Hazar (57), Toroslar Belediyesi'nin 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesinin 2'nci etabında binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerini çizmeyi sürdürüyor. Çevre halkı ortaya çıkan eserlerle hem semtin hem de binalarının güzelleştiğini söyledi.

Toroslar Belediyesi, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cephelerini sanat eserine dönüştürmeye devam ediyor. Belediyenin, 2017 yılında 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi kapsamında; Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının renklenmesinin ardından bu kez de Güneykent Mahallesi'nde bulunan konutların dış cepheleri güzelleşecek. Yaklaşık 3 aydır 21'nci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelen, resimlerin yanı sıra inişli çıkışlı özel yaşamı ve politik görüşleri bilenen Meksikalı Ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı eseri, Diego Rivera'nın 'Ayçiçekler ve Kadınlar' eserini resmeden Hazar, projenin son ayağında ise Hollandalı ünlü Ressam Vincent Van Gogh'un otoportresini çiziyor.

Çevreden gelip geçenlerin meraklı bakışları, çevre halkının yoğun ilgisi altında çalışmalarını sürdüren Nazife Bilgin Hazar, bir taraftan Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini sürdürdüğünü, diğer taraftan da boş zamanlarında sosyal sorumluluk projesi kapsamında duvar resmi yaptığını söyledi.

2017 yılında Toroslar Belediyesi geçmiş dönem başkanı Hamit Tuna'dan gelen teklifle yola çıktığını, bu dönemde de yeni Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın projenin Akbelen Mahallesi'nde sürdürmesini istemesi ile yola devam ettiğini belirten Hazar, "Projedeki çalışmaları Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz beyle ile birlikte seçip karar verdik. Bu 3'ncü çalışmayı Atsız Afşin Yılmaz, özellikle yapmamı istedi. Bu çalışma 3 haftamı alacak. Buradaki amaç gördüğünüz gibi, 36-37 yıllık binaların çehresini değiştiriyorum. Onları daha güzel, anlamlı ve bakımlı hale getiriyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Betül Yılmazer (50), yapılan çalışma nedeniyle Belediye Başkanı Yılmaz ve ressam Hazar'a teşekkür ederek, "Ressamımız emek veriyor, çok güzel işler yapıyor. Bizim pencereden kafamızı çıkaramadığımız sıcakta o, bizim sararmış duvarlarımıza renk katıyor. Çok güzel resimler yaptı. Bizim çocuklar da yapılan resimler nedeniyle araştırma yapıyor. Biz de adres verirken 'Frida durağında inin' diyoruz. Misafirlerimiz de böyle rahat geliyor" dedi.

Mahalleli Veysel Polat (19), hayata geçirilen projeyi başarılı bulduğunu ifade ederek, "Bu proje hayata geçmeden önce kimse buraları sevmiyordu. Şimdi duvarlara resim çizildi, buradan geçenler bakmadan edemiyor. Hepimiz kendi çevremizi ve evlerimizi sevmeye başladık" dedi.

Gönül Elgin (50) de, projenin semte renk kattığını dile getirerek, "Sağ olsun Nazife hanım buraları renklendirdi. Eski bina ve apartmanımızı daha yeni hale getirdi. Çok güzel oldu, Projeden memnunuz. Biz bir fırça ve boya ile işin biteceğini sanıyorduk ama burada çok büyük bir emek var" diyerek Hazar ve Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Üç duvardaki çalışmanın görüntüsüRessam Nazife Bilgin Hazar görüntüsüHazar'ın çalışmasıDiego Rivera'nın 'Ayçiçekler ve Kadınlar' eserinden detayHazar'ın Van Gogh'un otoportresini yaparkenHazar'a kahve ikram eden ev sahibiRessam Nazife Bilgin Hazar ile röp.Mahalleli Betül Yılmazer ile röp.Mahalleli Veysel Polat ile röp.Mahalleli Gönül Elgin ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

Haber Kodu : 200827019======================================

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: bulaşıcılığın en fazla olduğu dönem kuluçka dönemi

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüste bulaşma ve hastalanma takvimini açıkladı. Kuluçka dönemine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Taşova, bulguların ortaya çıkmadığı 48 saat ve bulguların görüldüğü ilk günün bulaşıcılığın en fazla seyrettiği dönem olduğunu kaydetti.

Koronavirüs ile ilgili vakaların ve çalışmaların artmasıyla bulaşma ile hastalanma takvimi de ortaya çıkıyor. Ağustos ayındaki sıcaklarla birlikte özellikle gençlerin maskeyi çenesinin altında ve dirseklerinde taşıdığı görülürken Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, virüsün özellikle bulguların ortaya çıkmadığı 48 saatin en fazla bulaştırıcılık yaptığı kuluçka dönemi olduğunu kaydetti. Hiç bulguların olmadığı bu dönemde çevrede dolaşan insanların, çok daha fazla viral yükü olduğundan en fazla bulaştırıcı kişiler olduğunu belirten Prof. Dr. Taşova, maske takılmasının en önemli nedenin de bu kişilerden diğerlerine geçecek olan enfeksiyonu engellemeye çalışmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Hastaya temas ettikten sonra öksürük, ateş, yaygın kas ağrısı, vücut ağrıları gibi ilk bulguların ortaya çıktığı en bulaştırıcı dönem olan kuluçka dönemidir. 4 ile 7 gün arası bir dönem. Bu 2 gün kadar kısa, 14 gün kadar uzun oluyor. Daha bu bulguların hiç ortaya çıkmadığı 48 saat öncesi ve bulguların ortaya çıktığı ilk gün bulaşıcılığın en fazla olduğu dönem" dedi.

TEDAVİYE BAŞLANILMADIĞINDA 8'İNCİ GÜN YOĞUN BAKIMA GİDEN TABLO OLUŞUYORHastalık geliştikten sonra ilk hafta içerisinde ateş, eklem ve kas ağrıları, koku ve tat almada değişiklik, bazılarında ishal gibi bulguların oluştuğunu dile getiren Prof. Dr. Taşova, birinci haftadan sonra daha çok nefes darlığı ve zatürre bulgularının ön plana çıktığını söyledi. Erken dönem teşhis olduğunda hastalığın daha iyi kontrol edilebildiğini dile getiren Prof. Dr. Yeşim Taşova, hiç tedavisiz ya da bilinmeden giderse yaklaşık 8 ila 10 gün civarında ağır bir tablo haline büründüğünü belirtti. Taşova, "Hastaneye yatıştan 8 gün civarında yoğun bakım gerektiren akut solunum sıkıntısı sendromuna ve yoğun bakıma kadar gidebiliyor hasta. Aslında 2 ile 3 haftalık bir süre içerisinde bu tablo tedavisiz ve ağırlaşacak olan tablo bu şekilde ilerliyor. Ne kadar hafifse geçişi de o kadar kolay oluyor. Ağır olan olgularda ne kadar ağır olarak geçirirse de bulguların ortadan kalkması da o kadar uzun sürüyor" diye konuştu.

'NEKAHAT DÖNEMİNDE VÜCUT AĞRILARI YAŞANIYOR ANCAK BULAŞTIRMA OLMUYORBütün enfeksiyonlarda hastalık sonrası denilen 'nekahat dönemi' kişilerin özellikle vücut ağrılarının devam ettiğinin görüldüğünü kaydeden Taşova, bu dönemde bulaşın olmadığını aktardı. Taşova, şöyle konuştu:

"Şimdiki bulgularımızla bu dönemin biraz da uzun devam ettiğini görüyoruz. Bu viral enfeksiyonlarda özellikle gripte de bazı ağır geçiren kişilerde yaşanan sorunlar olarak görülüyor. Bu nekahat dönemi, iyileşme döneminde geçiş olarak adlandırıyoruz. Bu dönemde bulaşıcılık olmuyor. Bulaşıcılık hiçbir bulgunun olmadığı, daha görülmediği ilk 48 saatte, sonra bulguların görüldüğü ilk birkaç günde oluyor. Ondan sonraki dönemde virüsün üremesi giderek azalıyor ve bu azalmayla birlikte bulaşıcılık da azalıyor. Hastalığı geçirmiş olan kişi nekahat döneminde olan kişinin şimdiki bilgilerimizin ışığında bulaşıcılığının olmadığını biliyoruz."

'BİR MİKROORGANİZMANIN ÇEKİRDEĞİNİ DAHİ BULABİLEN PCR TESTİ 47 GÜNE KADAR POZİTİF GÖSTEREBİLİR'PCR testinin bazı kişilerde 30 hatta 47 güne kadar pozitif kalabildiğini gösterdiğini dile getiren Taşova, "PCR, bir mikroorganizmanın çekirdeğinin bir parçasını buluyor. Yani burada bir ölü mikroorganizma olup, onu da tespit edebilir. Buna yönelik çalışmalar Ankara'da da yapıldı. İstanbul'da bilim kurulu üyemiz Prof. Dr. Kenan Midilli tarafından da yapıldı. Bu noktada bulaşıcılığının olmadığı görüldü" dedi.

Virüsün mutasyon geçirmesi ya da bağışıklık sisteminin yeterli olmaması durumlarında tekrar aynı virüsle enfekte olunabilir mi gibi konuların virüsün henüz 'bilinmeyenleri' olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Ama buna karşı antikor oluştuğunu biliyoruz, ki aşı çalışmaları gayet güzel ilerliyor. Daha nedeni pek belli olmamakla birlikte örneğin Güney Kore'de 160 kişide ikinci kez daha pozitif oluyor, negatif oluyor, iyileşme dönemine giriyor ama sonra tekrar pozitif oluyor. Bu kişilerin bulaştırıcı olup olmadıkları, zaman içerisinde görebileceğimiz bir tablo" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Prof. Dr. Yeşim Taşova ile röp.Maskesi cebinden çıkan genç Maskeyi kolunda taşıyan gençler

Haber-Kamera: Gülşah ÖZGEN/ADANA,

Haber Kodu : 200827020

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Küçük Göl, kuruyunca pembeye büründü KONYA'nın Kulu ilçesindeki 'flamingo cenneti' Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, iklim değişikliği ve bilinçsiz sulama sonucu kurudu. Tatlı su gölü olan Küçük Göl, suların azalmasına bağlı olarak artemia salina bakterisi nedeniyle pembeye büründü. Kuraklığın izleriyle birleşen renk, bölgede güzel manzara oluşturdu.

Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, flamingoların yaşam alanı Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, bölgedeki yoğun yer altı suyu kullanımı ve iklim değişikliği sonucu kurudu. Suda azalmaya bağlı olarak göl, artemia salina bakterisinin patlamalarıyla pembeye büründü. Daha önce flamingolar dahil birçok kuşun yaşam alanı olan Küçük Göl'ün renkleri, kuraklığın izleriyle birleşince görsel güzellik oluşturdu.

'GÖLDEKİ GÖRSELLİK ÇARPICI OLSA DA ACI VERİCİ'Küçük Göl'ün, Kulu'nun 'kuş cenneti' olarak tabir edildiğini söyleyen Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, "Burası 'Kulu'nun kuş cenneti' dediğimiz Küçük Göl diye tabir edilen gölümüz, tamamen kurumuş durumda. Şu sıralarda da zemininde kırmızılıklar görüyoruz. Burada önceden birçok flamingo olurdu ama şu an hiçbiri yok. Çok üzüntü verici ve kuşlar açısından da kayıp bir durum. Bu bölgede flamingolar dahil 200'ün üzerinde kuş barınıyor. Burası İç Anadolu'nun güzide bir yeri. Bu bölgeye Kızılırmak ve ona bağlı olan barajlardan su takviyesi yapılabilir. Göldeki şu an görsellik çarpıcı ve güzel görünse de biz kendi açımızdan büyük bir acıyla ve üzüntüyle görüyoruz" dedi.

'BİLİNÇSİZ SU KULLANIMI VAR'Bölgede var olan suyun da kontrollü kullanılmadığını, bilinçsiz su kullanımına bağlı olarak kuraklığın oluştuğunu belirten Murat Uludağ, şöyle konuştu:

"Burada çiftçilikte ve tarımsal sulamada kullanılan sularımız var. Maalesef zemin suları çiftçilikle kullanıldıkça çekiliyor. Kulu ilçemizin içinden geçen dereyi bile buradaki çiftçilerimiz maalesef bilinçsizce kullanıyor. Böylelikle o suyun da göle gelmesi engellenmiş oluyor. Biz çiftçilerimizin de bu konuya gerekli hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Her şey arpa, buğday ve pancar üretmek değil. Kuşlarımızın da burada yaşama hakkının olduğunu söylüyoruz. Doğal hayatı oluşturan etmenlere zarar verilmemesini istiyoruz. Doğal hayattaki çarklardan biri kırıldığı zaman maalesef düzen bozulmakta. Bu bölgede kuşları önemsememek, bölgenin tarımına da zararı olacaktır. O kuşların beslendiği böcekler çoğalacak ve doğal hayattaki denge bozulacak. Bu konuda yardım bekliyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Pembeye dönüşen Küçük Göl'ün drone ile görüntüsü-Gölden detaylar-Çevresindeki tarım arazileriyle birlikte görüntü-Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ röp

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ-Mehmet YILMAZ/KULU(Konya),

Haber Kodu : 200827023

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Van Gölü'ndeki kirlilik için kapsamlı proje

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce bşlatılan ve birçok alanda uzman 4 bilim insanının yer aldığı projeyle, Van Gölü'ndek kirlilik oranını belirlemek ve bu kirliliği önlemek için harekete geçildi. Proje kapsamında Van Gölü'nde belirlenen 800 metrekare alanda ölçüm yapılıyor. Van YYÜ Üniversitesi'ne bağlı Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr.Öğr.Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, yapılan çalışmalarda Van Gölü'nün ciddi bir kirlilikle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin başlattığı projeyle, Van Gölü'ne kurulan istasyonlar aracılığıyla Van Gölü'nün kirliliği ölülüp, oranı belirleniyor. Van YYÜ Üniversitesi'ne bağlı Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ataman Altuğ Atıcı da aralarında bulunduğu 4 bilim insanı, Van Gölü'ndeki kirlilik oranını ölçüp belirlemek ve kirliliği önlemek için proje hazırladı. 'Van Gölü'nde ne kadar mikro plastik var?' projesi kapsamında başlatılan çalışmalar, 330 mikrometre göz açıklığına sahip olan Manta trawl ağı ile yapılıyor. Tekne ile gölde belirlenen 800 metrekare alan üzerinde 5 bin metreye kadar inilerek, çalışmalar yürütülüyor.

'MİKRO PLASTİKLER, İNSANLARIN YEDKLERİNE VE İÇTİKLERİNE DE GİRİYOR'Çalışmayı yürüten Dr. Öğretim Üyesi Atıcı, dünyadaki tüm su kaynaklarında olduğu gibi Van Gölü'nde de plastik atıklarla ilglii ciddi sıkıntılar olduğunu belirterek, "Biz bunu bir çalışmaya dönüştürmek istedik. Tüm dünyada plastikler ciddi bir problem. Birçok su kaynağında ister istemez plastiklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çalışma da mikro-plastik dediğimiz 5 bin metre altındaki küçük plastik gruplarını incelemeye aldık. Mikro plastikler, daha büyük plastiklerin zamanla parçalanıp küçük parçalardan oluşan bir plastik grubu. Tabi tehlikeli bir durum aslında. Çünkü kullandığımız su kaynakları veya kullandığımız gıdalara bile girmekte. Bunlar insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturuyor. Biliyorsunuz Van Gölü kapalı bir göl, kapalı bir havza konumunda. Bir çok su kaynağı Van Gölü ile birleşiyor. Ancak Van Gölü'nde bir çıkış söz konusu değil. Evinizdeki bir havuz gibi düşünün. Sürekli havuza bir şeyler atıyorsunuz. Ama havuz olduğu yerde kalıyor. Su kaynakları bir yere gitmiyor. Bu şekilde düşünürsek ciddi bir tehlike ile karşı karşıyayız. Özellikle bu noktada vatandaşların çevreyi kirtetmemesi, plastik atıklarının olabildiğince biriktirilip en azından çevreye değil de, çöp kutularına atılması, geri dönüşüm yerleri varsa buralara bırakılması büyük bir önem teşkil ediyor" dedi.

'VAN GÖLÜ'NDE CİDDİ BİR KİRLİLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'Van Gölü'ndeki çalışmayı tüm dünyada kullanılan Manta trawl ağ ile yaptıklarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Atıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu ağ, Manta balığına benzediğinden dolayı burada ismini almış bir cihaz. Bu cihazın arka tarafında planton kepçesi dediğimiz ağ yapıda bir yapıya sahip. Yaklaşık 330 mikrometre göz açıklığına sahip. Bu da 5 bin metre atık plastikleri toplamamız için yeterli bir boyut. Tüm dünyada kullanılan bir cihaz. Cihazın kenarlarında kanatları mevcut. Bu cihazla fakültemize ait araştırma teknemizin arkasında su yüzeyinde gezerek, belirlediğimiz istasyonlarda su örneklerimizi alıyoruz. Daha sonra bu su örneklerinde çeşitli elek dediğimiz, farklı boyutlardaki elek gruplarından geçirilerek, plastikleri mikroskop altında inceleme yapıyoruz. Çalışmamız devam etmekte. Ancak gözlemlerimize göre Van Gölü'nde ciddi bir kirlilikle karşı karşıyayız. Özellikle kent nüfusunun yoğun olduğu merkez bölgelerdeki istasyonlarımızda plastik atığı daha fazla gözlemliyoruz. Tabi bu noktada sahil bölgelerine gittiğimizde buralara da maalesef vatandaşların bıraktığı plastik parçaları görmekteyiz. Bu plastik parçalar zaman içinde parçalanarak rüzgarın da etkisiyle suya karışmakta. Kendisini daha sonra mikro plastikler dediğimiz küçük plastiklere ayırıyor. Yaptığımız çalışmada Van Gölü'nde Çarpanak Adası'ndan başlayarak, YYÜ sahili boyunca Van Merkez, Edremit ve Gevaş ilçelerinde istasyonlar belirledik. Bu noktalarda Manta trawl ağımızla belirlediğimiz mesafeler boyunca suyu süzerek plastiklerimizi topladık. Topladığımız su örneklerini eleklerden geçirdik ve atık plastikleri mikroskopta görüntülemeye devam ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle plastikler çok dayanıklı malzemeler. Doğada uzun yıllar kendilerini koruyabiliyor. Atılan her plastik maalesef farklı su kaynaklarında karşımıa çıkacaktır. Bu proje, ünivertemiz tarafından destekleniyor. Projede, kendi alanlarında uzman olan 4 araştırmacı görev alıyor. Su Ürünleri Fakültesi ile Kimya Bölümü'nden hocalarımızla bu çalışmayı yürütüyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Van Gölü'nde tekne ile tur atıp çalışma yapan YYÜ Öğretim üyeleri-Gölde Manta trawl ağı ile yapılan çalışma-Detaylar-YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr.Öğr.Üyesi Ataman'ın çalışma yapması-Dr. Öğretim üyesi Ataman ile röportaj-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

Haber Kodu : 200827021

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 60 KOCAELİ'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos'ta yapılan ölçümlerde, Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 60 olarak belirlendi. Namazgah Barajı'nda ise yüzde 62 olarak ölçüldü. Yaz boyunca yağmurlar etkili olurken, toplam 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı havzasında şu anda 30 milyon 90 bin metreküp su bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yuvacık Baraj havzasından görüntülerAnonsDetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Haber Kodu : 200827050

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'Doğa ve hayvan polisi' görev başında İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın kararıyla 81 ilde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 81 ilin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına başladı. Çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmesi amacıyla kurulan ekipler, görevleri kapsamında; sahipli hayvanları öldüren veya yaralayan, hayvanları zehirleyen, hayvanları pornografik yayınlarda kullanan ve hayvanları kumar oynamak amacıyla dövüştüren kişilere yönelik işlem yapıyor.

EZİYET ÇEKTİRİLEN HAYVANLAR SAHİBİNDEN ALINACAKÇevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara eziyet çektiren kişiler ve pitbull, terrier, japanese tosa gibi tehlikeli cins hayvanları besleyen kişiler hakkında da idari işlem yapacak. Gerekli görülmesi halinde bu kişilere ait hayvanlara, yeniden sahiplendirilmek veya korumaya alınmak üzere el koyulabilecek. Park ve benzeri noktalarda devriye gezen ve ihbarları değerlendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmamaları amacıyla kentin çeşitli noktalarına da su ve mama bırakacak. Ekipler, asli görevlerinin yanı sıra koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde de aktif rol oynuyor.

'BU BİRİMİN KURULMASI GEREKİYORDU'

Köpeği 'Tarçın' ile 8 yıldır birlikte olduğunu söyleyen Gülten Erol, "Böyle bir birim kurulduğu için çok mutlu oldum. Bence geç bile kalınmıştı. Sosyal medyayı görüyoruz. Görünce insan olarak utanıyorum yani. Kendimden utanıyorum. Nasıl bu kadar aciz olabiliyoruz? Bir hayvanın karşısında nasıl bu kadar ezik olabiliyoruz? Ben eziklik hissediyorum. İnsan olduğum için utanıyorum. O yüzden geç bile kalındı. Şiddetle gerekiyordu böyle bir birim. Çok sevinçliyim, çok mutluyum onların adına. Bu birimin kurulması gerekiyordu, şarttı. Bundan sonrası için şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. Bu bizim için bir kazançtır" dedi.

Hayvana şiddet haberlerine çok üzüldüğünü söyleyen Rümeysa Emiral ise "Beni çok mutlu etti ve çok iyi oldu. Çünkü son zamanlarda kadınların yanı sıra köpeklere, kedilere ve benzeri hayvanlara da sürekli tecavüz ediyorlar, şiddet gösteriyorlar. Bunlar gerçekten bizi haberlerde çok fazla üzüyor açıkçası. Polis teşkilatının ayrı bir birim olarak bununla ilgilenmesi çok güzel. İnşallah hedeflendiği gibi ilerler ve dostlarımız da bizim gibi hayatta kalmaya devam eder" diye konuştu.

3 kediye baktığını söyleyen Berivan Dilan Özdemir de "Bence biraz geç alınmış bir karar ama çok güzel bir karar. İnşallah ilerletebilirler. Benim kedim var. Böyle bir şey onların başına gelse çok üzülürdüm. Bunların bitmesi çok güzel olur. İnşallah azalır. İnsanlar kendine gelir, toparlanır. Kadına şiddet, hayvanlara şiddet gerçekten çok saçma ve yapılmaması gereken bir şey. İnşallah akıllanırlar ve bunlar son bulur. Emniyet bununla ilgili çok güzel bir şey yapmış" dedi.