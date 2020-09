DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ -TEKRAR - Son Dakika

Dünya yıldızı Anderson, Adana Demirspor'un U-16 antrenörü oldu

MANCHESTER United kulübünde oynadığı dönem Şampiyonlar Ligi Kupası kaldıran ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız futbolcularla top koşturan Anderson Luis de Abraeu Oliviera (32), Adana Demirspor'un U-16 antrenörü olarak göreve başladı. Anderson, "Adana'daki bu çocuklara bütün bilgi ve tecrübelerimi aktaracağım. Belki bir gün onlarla yıldız bir futbolcu arkadaşımı da tanıştırırım" dedi.

Profesyonel futbol kariyerine henüz 15 yaşındayken Brezilya'nın Gremio takımında başlayan ve genç yaşta Portekiz Ligi'nin Porto takımına transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Anderson Luís de Abreu Oliveira, 2007 yılında 35 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Manchester United kulübüne transfer oldu. Burada Sir Alex Ferguson gibi tecrübeli teknik direktörle çalışma fırsatı bulan Anderson, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Carlos Tevez gibi dünya çapında yıldız olan futbolcularla top koşturdu. Anderson ayrıca bir dönem Brezilya Milli Takımı formasını da giyerek ülkesine hizmet etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI KAZANDIManchester United ile 2007-2008 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea'yı 3-1 yenerek kupayı kaldıran kadroda da bulunan Anderson, bu maçta penaltı atışlarında da bir vuruşu gole çevrime başarısı gösterdi. Kariyerinde daha sonra bir düşüş yaşayan Anderson, son olarak 2018 yılında Adana Demirspor'un kadrosuna katıldı. Burada bir sezon top koşturan Anderson 2019 yılında ise futbol hayatını noktaladı. Bu sezon ise Adana Demirspor'un teklifini kabul ederek U-16 takımının başına geçen Anderson, geçen günlerde çok sevdiğini söylediği Adana'ya gelerek kulüpteki yeni görevine başladı.

'KULÜBE ANTRENÖR OLARAK HİZMET VERECEĞİM'Bu hafta Adana Demirspor U-16 takımıyla kulüp tesislerindeki ilk antrenmanına çıkan Anderson, antrenman sonunda DHA muhabirinin sorularını yanıtlayıp, duygularını paylaştı. Kendisine bu görev için teklif geldiğinde çok heyecanlandığını ve antrenörlük kariyerine Adana Demirspor'da başladığı için mutlu olduğunu kaydeden Anderson, kulüp başkanı Murat Sancak'a kendisini bu göreve laik gördüğü için teşekkür ettiğini söyledi. Şu an çalıştıkları çocukların yaşındayken profesyonel futbol kariyerine başladığını hatırlatan Anderson, Adana Demirspor'da futbolculuk dönemini kapatsa da kulübe antrenör olarak hizmet vermeye devam edeceğini dile getirdi.

'TÜM TECRÜBEMİ VE BİLGİMİ ONLARA AKTARACAĞIM'Henüz 16 yaşında Porto'ya transfer olduğunu ve 18 yaşında 35 milyon Euro transfer bedeliyle Manchester United'a geçtiğini dile getiren Anderson, burada Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırmanın kariyerinin en önemli anlarından biri olduğunu söyledi. Bu tecrübelerini kulüpte top koşturan çocuklara aktarmak için sabırsızlandığını belirten Anderson, "Futbolda her şey mümkündür. Çok çalışmamız, ailemizi, hocalarımızı ve sevdiklerimizi çok iyi dinlememiz lazım. Burada evimde gibi hissediyorum. Adana, Brezilya gibi çok sıcak bir yer. Burayı çok seviyorum. Adana Demirspor'da evim gibi. Son iki sezondur güzel bir performans gösterdiler. Bir dönem ben de onlarlaydım. Bu sezon her şey daha da güzel olacak. Çocukların başarılı olması için elimden geleni yapacağım. Belki geçmişte birlikte oynadığım futbolcu bir arkadaşımı sürpriz yaparak buraya getirir onlarla tanıştırırım" dedi.

'MUTLU OLDUK'Adana Demirspor Altyapı Sorumlusu Gökhan Göktürk ise başarılı bir kariyere sahip olan Anderson'un genç yıldız adaylarına tecrübelerini aktararak güzel bir takım ortaya çıkaracağını ve kendisinin bu göreve gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Karagöz ve Hacivat Yörük kıyafeti giydi, göçe katıldı MERSİN'de Karagöz sanatçısı ve kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, Yörük yaşamına dikkat çekmek için Yörük göçünü, Hacivat ve Karagöz kuklalarıyla tasvir edecek.

Karagöz sanatçısı ve kukla oynatıcısı Tevfik Dinç, halk bilimci bir arkadaşının tavsiyesi ile dikkat çekici bir çalışmanın altına imza attı. Atölyesinde Karagöz tasvirleri ve kukla yapan Dinç, Hacivat ve Karagöz'e Yörüklere özgü kıyafet giydirerek Yörük göçüne uyarladı. 35 parçadan oluşan eser, açılacak sergide beğeniye sunulacak.

Çocukluğunda severek izlediği Karagöz ve Hacivat gölge oyunlarını, gençlik yıllarında uğraştığı tiyatro çalışmalarının ardından biraz daha geliştirme kararı aldığını belirten Dinç, "Adana Devlet Tiyatrosu'ndan Raif Hikmet Çam'dan ön bilgileri aldım. Daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan Mustafa Mutlu'dan ele alarak Karagöz kukla sanatçısı oldum. Her işin bir inceliği olduğu gibi Karagöz sanatının da inceliği var. Bu işteki en önemli incelik Karagöz'ün, kuklanın bir ruhu olduğunu mutlaka hatırlamamız gerekiyor. Oyuncu da seyirci de bunu mutlaka bilmeli. Tabi bunu seyirciye geçirecek olan oyuncudur. Bir basit deri olarak göreceğimiz materyallerin aslında bir ruh olarak hissettirebilmeli" dedi.

'EN FAZLA KARAGÖZ İLGİ GÖRÜYOR'Gölge oyunlarında Karagöz'ün ön planda olduğunu kaydeden Dinç, "Oyunumuzun adı da Karagöz'dür. Hacivat yan karakterdir, oyun Karagöz üzerine kurulu. Kukla oyunlarında ise öne çıkan İbiş'tir. Karagöz aslında yetişkin oyunudur. Ama Cumhuriyet döneminde çocuk oyunu olarak oynattığımız için çocuk oyunu olarak devam ediyoruz. Geçmişte yetişkin oyunu olarak oynatılır aile dramları gösteriler içerisinde yer alırmış ama şimdi tamamen çocukların eğitimi ile alakalı oyunlar yazarak oynuyoruz" diye konuştu.

'PARKLAR, BAHÇELER SAHNE OLARAK AÇILSIN'Yeni nesil arasında kuklaya ciddi derecede merak saran bir kitle olduğunu belirten Dinç, şunları söyledi: "İçlerinde yetenekli arkadaşlarımız var. Güzel işler yapanlar var ama tabi ki seyirciye ulaşabileceğimiz imkanlarımızın olması gerekiyor. Bunu AVM'lerden, okul salonlarından çıkartıp halka açık olan yerlerde insanlarla buluşturup daha çok sevdirebiliriz. Ama bu tek başımıza bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Yerel idarelerin bizlere sahip çıkması, sahne olarak parkları bahçeleri açmalarını istiyoruz. Eskiden atalarımız bunu açık alanlarda, çay bahçelerinde oynatırmış. Biz sadece okul salonlarında ya da AVM'lerin uygun görülen yerlerinde gösteri yapmaya çalışıyoruz."

35 PARÇADAN OLUŞAN 'YÖRÜK GÖÇÜ' TEMALI ÇALIŞMAHalk bilimci bir arkadaşının önerisi ile Yörük göçünü ifade eden bir koleksiyon yapmaya başladığını ifade eden Dinç, "İlerleyen aşamalarda sergi açmak istiyorum. Bu bağlamda Karagöz ve Hacivat'ı Yörük olarak düşündüm. Yörük kıyafeti giydirerek bir göç başlattım. Birlikte hareket eden aileler olacak. Sazıyla bağlamasıyla ozanlarımız olacak. 35 parçadan oluşan bir sergi planlıyoruz. Yörüklerin yaşamına dikkat çekmek için böyle bir çalışmaya girdik." dedi.

Suriyeli Mustafa, bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti İZMİR'in Bayraklı ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Suriye uyruklu Mustafa Faraç (41), çöp konteynerinin yanında bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti. Yapılan araştırmada paranın pazarcılık yapan ve mal almak üzere İzmir'e gelen Bursalı Yahya Ok'a ait olduğu belirlendi. Telefonla ulaşılan Ok, paranın bulunduğunu öğrenince büyük sevinç yaşayarak, Faraç'a teşekkür etti.

Suriye'de iç savaş nedeniyle 6 yıl önce Halep şehrinden ailesiyle birlekte İzmir'e göç eden Mustafa Faraç, örnek bir davranış sergiledi. Hurdacılık yaparak zor şartlarda geçimini sağlayan 3 çocuk babası Mustafa Faraç, Manavkuyu Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin yanında poşet buldu. Poşetin içerisine bakan Faraç, kağıda sarılı 13 bin lira para olduğunu gördü. Çevrede bir müddet paranın sahibi arayan Faraç, daha sonra evine gitti.

POLİSE TESLİM ETTİMustafa Faraç, Türk bir arkadaşına durumu anlatarak, parayı polise teslim etmek isteğini ve kendisinin de yardımcı olmasını istedi. Ardından 155 Polis İhbar İhbar hattını arayan Faraç, bulduğu para hakkında bilgi verdikten sonra Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bulduğu 13 bin lirayı polise teslim etti.

SAHİBİ BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE ORTAYA ÇIKTIKayıp para ile ilgili çalışma başlatan polis, Bursa yakınlarında polis merkezine başvuran Yahya Ok'un İzmir'de para kaybettiği yönünde başvuru yaptığını belirledi. Paranın, yapılan telefon görüşmesinde Yahya Ok'a ait olduğu saptandı. Demirören Haber Ajansı'nın telefonla ulaştığı Yahya Ok, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde oturduğunu ve geçimini pazarcılık yaparak sağladığını söyledi. İzmir'e mal almaya geldiği belirten Ok, dönüş yolunda Bursa yakınlarında parayı düşürdüğünü farkedip polis merkezine başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İzmir'e mal almaya gelmiştim, işim bittikten sonra askerlik arkadaşımla beraber bir restoranda çorba içtik. Çıkışta da cebimden parayı düşürmüşüm. Daha sonra yola çıktım, Bursa'ya yaklaştığımda paranın olmadığını fark ettim. En yakın karakola giderek durumu bildirdim. Polis aradı beni, parayı hurdacılık yapan Suriye uyruklu vatandaş bulmuş ve karakola teslim etmiş. Allah razı olsun 3 çocuğumun rıskı, tek bir kuruşuna bile dokunmamış. Allah o arkadaşa bol kazançlar nasip etsin, benim gibi onunda 3 çocuğu varmış. Ona çok teşekkür ederim, en kısa sürede İzmir'e gelip paramı teslim alacağım."

'VİCDANEN RAHATIM'Hurda ararken parayı bularak polise teslim eden Suriyeli Mustafa Faraç, tercüman eşliğinde DHA muhabirine konuştu. Faraç, "Parayı çöp topladığım sırada buldum, para gün içerisinde bende kaldı. Daha sonra gidip polise müracat ettim. Böyle vicdanen rahatım, parayı teslim ettiğim için mutluyum, huzurluyum" dedi.

Fikriye'nin pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, vücudunda sigara söndürmüş ADANA'da, kendisini darbettiğini öne sürdüğü eşi Hakan Özbek'i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Fikriye Özbek'in (28), ifadesine DHA ulaştı. 2 çocuk annesi, daha önce gördüğü şiddet nedeniyle 183 Aile İçi Şiddet Hattı'nı arayıp yardım istediğini ancak eşinin kendisini 'ailesine zarar vermek' ile tehdit etmesi üzerine eve gelen polislere şikayetçi olmadığını söylediğini anlattığı ifadesinde, Hakan Özbek'in vücudunda sigara söndürdüğünü iddia etti.

Olay, 2 Eylül gecesi, Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuklu Fikriye-Hakan Özbek çifti, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında eşinin kendisini darbettiğini öne süren Fikriye Özbek, Hakan Özbek'e pompalı tüfek ile ateş açtı.

Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hakan Özbek'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, genç kadın gözaltına alındı. Yakınlarına, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecektiö dediği öğrenilen ve polisteki sorgusunda öldürme amaçlı ateş etmediğini söyleyen Fikriye Özbek, sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

'VÜCUDUMDA SİGARA SÖNDÜRDÜ'Demirören Haber Ajansı Fikriye Özbek'in, ifadesine ulaştı. Eşi Hakan Özbek'in alkol bağımlısı olduğunu, zaman zaman da uyuşturucu hap kullandığını anlatan Fikriye Özbek, ifadesinde, "Eşim beni sık sık tekme tokatlarla hatta kemer ile döverdi. 2017 yılı içerisinde eşim beni kıskandığı gerekçesiyle dövdü ve içtiği sigarayı sol kolumun omuza yakın bölgesi ile dirsek altına bastı. Sigara bastığı yerlerin izleri halen belli. Beni evden çıkarmadığı ve korktuğum için hastaneye gidemedim. Bu olaydan sonra eşim yağma olayına karıştığı için cezaevine girdi, Covid-19 sebebiyle cezaevinden nisan ayında tahliye oldu" dedi.

'ÇOK GÜZEL OLMUŞSUN, YÜZÜNÜ YAKACAĞIM'Olaydan 15 gün önce eşinin alkollüyken kendisini darbettiğini ve komşuları tarafından kurtarıldığını anlatan 2 çocuk annesi, şunları kaydetti: "30 Ağustos günü 2 çocuğumuzun sünnet düğününü yaptık. Bu düğünde elbise giymiştim. Eşim arkadaşlarıyla düğün boyunca alkol almıştı. Düğün bitip, herkes dağıldıktan sonra evimize geçip uyuduk. Gece saatlerinde yatağımda uyuduğum sırada eşim ayağıma tekme atarak beni uyandırdı ve bana 'kalk bana yemek hazırla' dedi. Ben de kalktım mutfakta eşime yemek hazırlamaya başladım. Bu sırada eşim bana, 'Düğünde elbise giymiştin, çok güzel olmuştun, sana kimler bakmıştır, ... gibi giyinmişsin' dedi. Ardından mutfakta bir sandalyeye oturttu ve kendi atletini yırtarak, beni sandalyeye bağladı. Ağzımı da aynı atletin parçasıyla kapattı. Daha sonra 'Senin yüzünü yakacağım, kimse sana artık bakamayacak' dedi. Ardından ocağın üzerine bir tava koyup, tavaya da yağ döktü ve ocağı yaktı. Bu sırada çok korkmuştum. Nefes alamamaya başladım. Bunun üzerine ağzımdaki bezi çözdü. Ellerimi de ben çözdüm."

'HADİ BENİ VUR'Olay gecesi saat 01.30 sıralarında ise alkollü olduğunu belirttiği eşinin tüfeği kendisine doğrulttuktan sonra 'Şimdi senin ayağına sıkacağım' dediğini, korkuyla sandalyenin arkasına saklandığını ifade eden Fikriye Özbek, "Ben sandalyenin arkasına saklanınca, 'Burada değil seni annenlerin önünde kafana sıkıp, öldüreceğim' dedi. Saçımdan tutup, beni duvara sıkıştırıp elinde bulunan tüfeği elime zorla tutuşturdu. Tüfeği almamaya çalışsam da 'Tutacaksın' deyip, eliyle kafamı sert bir şekilde duvara yasladı. Bu sırada tüfeği elime tutuşturdu. 'Ben ölmek istiyorum, hadi beni vur, ben cezaevinde yattım, sen de yat da gör' diyerek, tüfeğin namlusunu önce kendi alnına dayadı. Tüfeğin namlusunu zorla çektim. Ancak zorla tüfeğin namlusunu havaya kaldırıp, 'Tüfeği bu şekilde bana tut, ben bu tüfeğin her şeyini biliyorum. Çocuklarımın ölüsünü öpeyim ki, bu tüfeği tek bir hareketle patlatırım' dedi. Ben eşim ile duvar arasındaydım. Aramızda bir metre mesafe yoktu. Eşim gözü dönmüş bir şekilde hakaretler ederken, tüfeğin namlusuna bir defa vurdu. Eşimin benimle dalga geçtiğini düşündüm. Ancak ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Yine sol eliyle tüfeğin namlusuna ikinci kez vurdu. Ardından 'hadi lan' deyip, namlusuna üçüncü kez vurunca tüfek birden ateş aldı. Eşim göğsünün sol tarafından yaralandı. Tüfek patladığı sırada benim elimdeydi. Ancak elim tetikte değildi" diye konuştu.

AİLE İÇİ ŞİDDET HATTI'NI ARAMIŞDaha önce yaşadığı darp olaylarından birinde 183 Aile İçi Şiddet Hattı'nı aradığını anlatan Özbek, "Görevlilere 'eşimden sürekli şiddet gördüğümü, korktuğumu ne yapmam gerektiğini' sordum. Onlar da bana 'Korkarak bir şey elde edemezsin' dediler. Bu sırada eşim telefonu aldı ve hattaki kadın görevli ile tartıştı. Daha sonra bana geri verdi. Telefondaki görevli, eşimin yanımda ve zor durumda olduğumu anlayınca 'Sana polis göndereceğim, istiyorsan 'evet de' dedi. Ben de 'evet' dedim ve telefonu kapattık. Eşim polislerin geldiğini anlamış olmalı ki bana 'Polisler gelir de onlarla gidersen, bir daha bu eve gelemezsin, ailene zarar veririm' dedi. Polisler geldi. Eşimin söylemlerinden korktuğum için 'Şikayetçi değilim' dedim. Bunun üzerine polisler evimizden ayrıldılar" dedi.

'CİNAYET ŞÜPHESİ ÇEKMEYE ÇALIŞILMIŞ BİR İNTİHAR'Fikriye Özbek'in avukatı Sevil Aracı Bek ise müvekkilinin vücudunda hala darp izleri olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Zaten dört yıl cezaevinde kalmış. Tahliyeden sonra psikolojisi de epeyce bozukmuş, sürekli ağır şiddet uyguluyormuş. Sebepsiz, gereksiz kıskançlıklar... Hafifletici sebebin ötesinde aslında Fikriye'nin olaya dahiliyeti bile yok. Zorla eline tutuşturulan bir silah var. Kendisinin onu öldürme gibi bir niyeti, arzusu, fiili yok. Tamamen adamın yaptığı baskı üzerine kendi eline tutuşturulan tüfeğin patlamasıyla gerçekleşmiş bir olay var. Aslında bu bir intihar. 'Biraz cinayet şüphesi çekmeye çalışılmış bir intihar' diye düşünüyoruz. Biz eğer bunu ispatlayabilirsek Fikriye'nin zaten hiç ceza almaması lazım. Bu ispatlanamasa dahi, onun yıllardır gördüğü eziyetler ve şiddet, bu olayların sonucunda kendi canını kurtarma kaygısıyla hareket etmesi bile meşru müdafaa kapsamında ele alınması gerekir. Tetiği o çekmiş olsa bile meşru müdafaadır diye düşünüyoruz. Biz ceza almaması gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Av sezonu açıldı: Balıkçıların gözdesi palamut istanbul'da 10, van'da 12,5 lira

Av sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahları hareketlendi. Bu yıl balıkçıların gözdesi ise palamut oldu. Palamudun tanesi İstanbul'un Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda 10, Van'da 12,5 liradan satışa sunuldu.

2020-2021 su ürünleri av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. Yasakların kalkmasının ardından balıklar, tezgahlardaki yerini aldı. İstanbul'un Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda yeni sezon hareketliliği sürerken, balıkların İstanbul'dan gönderildiği Van'da hareketlenmeler yeni yeni başladı. Tezgahların gözdesi ise palamut oldu. İstanbul'da tanesi 10 liradan satışa sunulan palamut, geçen yıl tanesi 35 liradan satılan Van'da 12,5 liraya satılmaya başladı. Balıkçılar bu yılki sezondan umutlu olduklarını ve fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların balığa daha fazla rağbet göstereceğini söyledi.

PALAMUDUN TANESİ 10 LİRATarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda balıkçılık yapan Erhan Gün, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da sezondan umutluyuz. Bu sene palamut balığı çok olacak. İrileşmesinde, yağlanmasında, bollaşmasında yağmurların yağması etkili oluyor. Bereketli bir sezon olacak. Fiyatlar makul, ne çok ucuz ne çok pahalı. Her bütçeye uygun balık var şu an. Palamudun fiyatı da iriliğine göre deşiyor. 10-12 lira arasında fiyatlarımız. İlk günlerde biraz yüksekti, 15-20 lira arasında seyretti. Havalar sıcak olduğu için bu aralar hamsi biraz az. Hamsi sıcak suyu sevmiyor. 15-20 güne de hamsi olacak" dedi.

"BU SENE ÇOK DİKKAT ETMELERİ LAZIM"Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda balıkçılık yapan Muammer Arduç ise iyi bir sezon olması için avcılık konusunda denetimlerin yapılması gerektiğini söyleyerek, "'Vira Bismillah' dedik, başladık balıkçılığa. Geçen seneye göre bu sene balıkçılık var ama dikkatli olmak lazım. Geçen sene de aynısı oldu, yasaklara uymadılar. Çok ufak balık yakaladılar. Bir anda vurdular çıktılar balığı. Önü kesildi balığın. Ne hamsi ne palamut yiyebildi halk. Bu sene çok dikkat etmeleri lazım. Devletin, su ürünlerinin denetim yapması lazım ki ileriye dönük balıkçılık olsun. Palamut balığı var şu an, önümüz nasıl olur bilmiyoruz. Şu anda fiyatlar 10-15 lira arasında seyrediyor. Balık büyüdükçe fiyatı artacaktır. Bir palamut iki kişiye yeter. 10 liraya iki kişi doyar" diye konuştu.

"PALAMUT BU YIL BOL OLDUĞU İÇİN FİYATI ÇOK UYGUN"Vanlı balıkçılar, İstanbul'dan balıkların gelmeye başladığını belirterek, "Şu an elimizde olan levrek, çupra, alabalık, palamut ve Van balığı var. Sezona açtık yavaş yavaş başlıyoruz. Birkaç gün sonra hamsi, istavrit ve diğer balık çeşitleri gelmeye başlar. Bütün tezgahlar yavaş yavaş dolar. Şu anda çupra, levrek 35 lira, palamut tane fiyatı 12 lira 50 kuruş, alabalık 28, Van balığı 7 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor. Fiyatlar şu an normal. Van'da en çok rağbet gören hamsi, istavrit ve Van balığı. Onlardan sonra çupra ve levrek geliyor. Geçen seneye göre palamut şu an çok uygun. Geçen yıl bu vakitler fiyatı çok yüksekti ve tanesi 35 liraydı. Bu yıl 12 lira 50 kuruştan satışı başladı. Palamut bu yıl çok bol olduğu için fiyatı çok uygun. Hamsi de bu yıl az bekleniyor" dedi.

"BALIKÇILAR BU YIL PALAMUDUN BOL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"İstanbul'da Tarihi Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'na balık almaya gelen Muhammed Saldırıcı, "Taze balık yemeyi özledik. Bugün de buraya geldik, bakıp seçeceğiz. Balıkçılar bu yıl palamudun bol olduğunu söylüyor. Balık seven birisiyim, bu yıl güzel olacak diye umut ediyoruz. Fiyatların daha ucuz olmasını, herkesin yiyebilmesini isteriz. Fiyatlar çok pahalı değil ama biraz daha ucuzlayabilir" ifadelerini kullandı.Van'da palamudun fiyatının düşmesini beklediğini söyleyen Harun Kaya ise "İstavrit, hamsi ve palamudu tercih ediyoruz. Palamudun da fiyatının düşmesini bekliyoruz" dedi.

15 yıldır sokak hayvanlarını besliyorlar

İZMİT'te yaşayan Arzu Yazıcı Çabuk ile Osman Halis Çabuk çifti, 15 yıldır kentin sokaklarında yaşayan hayvanların aç kalmaması için belirli noktalara mama bırakıyor.

İzmit Karabaş Mahallesi'nde yaşayan Arzu Yazıcı Çabuk (39) ile Osman Halis Çabuk (43) çifti, 15 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. Sokaklarda yaşayan kedi, köpek, güvercin gibi birçok hayvanı besleyen çift, her gün kentin çeşitli yerlerine mama ve su bırakıyor. Özel bir hastanede çalışan Arzu Yazıcı Çabuk ile bir enerji üretim tesisinde operatör olan eşi Osman Halis Çabuk insanlarla zaman zaman kendilerine tepki gösterdiğini, yine de sokakta yaşayan hayvanlar için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

"BÜTÜN 'HAYIR' DİYENLERE RAĞMEN BAŞARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM" Arzu Yazıcı Çabuk bazı insanların kendilerine tepki gösterdiğini ifade ederek, "Hayvanlara olan ilgim ve besleme alışkanlığım küçük yaşta oluştu. Bu biraz da vicdan ve merhamet duygularıyla ilgili bir durum. Bunu bir insana sonradan, zorla empoze edemiyorsunuz. Ama en azından saygıyı öğretebiliyorsunuz. Biz en azından bu çevrede, kendi mahallemizde bunu başardık. Bunun savaşını verdik. Bir şeyler kattık. En azından hayvanları besleyebiliyoruz. Bütün 'Hayır' diyenlere rağmen bunu başardığımızı düşünüyorum. Sadece bu mahallede değil, her gittiğim yerde ben hayvanları besliyorum. Sadece burada oturduğum için, bu bölgede belli noktalar oluşturduk. Bazı insanlar 'Burası mama kokuyor. Hayvan beslemeyin' diyor. Farklı farklı tepkiler oluyor. İnsanların farklı görüşleri var. Biz bunlara alıştık ve karşı koymayı öğrendik. Biz iyi bir şey yapıyoruz ve bunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

"BİRİLERİNE ÖRNEK OLABİLİYORSAK ÇOK MUTLU OLURUZ" Sokak hayvanlarını besleyerek insanlara örnek olmak istediklerini söyleyen Osman Halis Çabuk, "Bizler birer fert olarak sorumluluklarımızı biliyoruz. Bunu yerine getirmekten dolayı da çok mutluyuz. Biz elimizden gelenleri, kazancımızı, imkanlarımızı olması gerektiği gibi, doğru şekilde kullandığımızı düşünüyoruz. İnsanlardan bu konuda anlayış bekliyoruz. Yaptığımız şeyi takdir etmeleri bile bizi çok mutlu eder. Birilerine örnek olabiliyorsak, bu konuda çok mutlu oluruz" diye konuştu.

'Üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında'

GAZİANTEP'te artan koronavirüs vaka sayısında kalitesiz maske kullanımının etkisi olduğunu ifade eden Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Bülent Yılmaz, "Şu anda üretilen maskelerin yüzde 99'u taşıması gereken standartların altında özellikler taşıyor. Tıbbi yüz maskelerinin belirli özellikler taşıması gerekiyor" dedi.

Önceki günlerde Gaziantep'te yaşanan koronavirüs vaka sayısındaki artış gündemi oldukça meşgul etti. Tüketici Hakları Derneği Gaziantep Şube Başkanı Eczacı Bülent Yılmaz ise vaka sayısındaki artışın nedenini sahte maskeler olduğunu söyledi. Yılmaz piyasada hiçbir koruyucu etkisi olmayan maskelerin oldukça fazla olduğunu dile getirerek, "Koronavirüsün çok hızlı yayılması ve aşının bulunamaması virüs sorunun devam etmesinin en büyük etkenlerinden. Bunun yanı sıra en büyük etkenlerin başında vatandaşların kullandığı maskelerin gereken standartları taşımamasıdır. Şu anda üretilen maskelerin yüzde 99'u taşıması gereken standartların altında özellikler taşıyor. Tıbbi yüz maskelerinin belirli özellikler taşıması gerekiyor. Bu maskeler pandemi dönemlerinde enfeksiyon ve yayılma riskini azaltmak için kullanılır. Maskelerde bakteri vilitrasyonu, hava geçirgenliği, sıçrama geçirgenliğinin hepsinin analiz edilmesi gerekiyor. Testleri yaparak gerekli belgelerin alınması lazım" diye konuştu.

MASKELERE KAREKOD SİSTEMİ GELMELİMaskelerin üretiminden itibaren takip edilmesi gerektiğini söyleyen Eczacı Bülent Yılmaz şunları söyledi: "Maskeler üç katlı olmak zorunda. Hepimiz bunu biliyoruz ama üç katlı olması yetmiyor. Çünkü her katta aydı bir malzeme kullanılması lazım. Birinci ve üçüncü katta farklı orta katta esas koruyuculuğu sağlayan farklı kumaş kullanılması gerekiyor. Birinci ve üçüncü katta kullanılan kumaşın kilogramıyla orta katmanda kullanılan kumaşın fiyatı farklı olduğu için kilosu uygun olan ve koruyucu özelliği olmayan kumaşı kullanıyorlar. Standartlara uymayan maske 10 kuruş standartlara uygun olan ise 30 kuruş o nedenle daha uygun üretim yapılıyor. Vatandaş bu koruyucu özelliği olmayan maskeleri takmasa virüse yakalanma riski daha az olacak. Çünkü vatandaş maskem yok diye markete, topluma girmeyecek toplu taşıma araçlarına binmeyecek, ama maalesef vatandaşlarımız maskem var diyerek buralara gitmekten kaçınmıyor. Bu nedenle toplumda bu maskeler nedeniyle artış görülüyor. Bunun çözümü maskelerin üretim aşamasından başlayarak kontrolün yapılmasıdır. İlaçlarda kullanılan karekod sistemi sayesinde ürünün fabrikada üretildiği andan itibaren takibi mümkün oluyor. Bu sistemi maske üzerinde uygulanması gerekiyor. Maskede dikiş kullanılmaması gerekir ve maskenin rengi hiç önemli değildir. Önemli olan maskenin koruyuculuğudur."

Şırnak'ta, otobüsünü 'Meraklı köfteci' dükkanına çevirdi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde oturan Sani Metin, otobüsünü köfte dükkanına çevirdi. Kemal Sunal hayranı olan Metin, dükkanın adını 'Meraklı köfteci' koyup, Kemal Sunal'ın fotoğraflarıyla donattı. Metin, "Rahmetli Kemal Sunal'ı çok sevdiğimiz için onun böyle bir anısını canlandırmak istedim" dedi.

Silopi ilçesinde yaşayan Sani Metin, bir süre önce Diyarbakır'da köfteci arkadaşından esinlenerek, bu işe atılmaya karar verdi. Kullanılmayan bir otobüsü satın alan Metin, 18 bin TL masraf yaparak, köfte dükkanına geçirdi. Kemal Sunal hayranı da olan Metin, otobüsü Kemal Sunal'ın fotoğraflarıyla donatarak, dükkanına da Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan 'Meraklı köfteci' adını verdi. Köfteci dükkanına dönüştürdüğü otobüsü Habur Sınır Kapısı yakınlarına yerleştiren Metin'in en çok müşteri kesimi ise TIR sürücüleri. Köfteci dükkanında 6 kişi çalıştığını anlatan Metin, "Rahmetli Kemal Sunal'ı çok sevdiğimiz için onun böyle bir anısını canlandırmak istedim. Meraklı köfteci ismini otobüse verdim" dedi.