DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

Karadeniz'de ani dere taşkınları 'erken uyarı sistemi' ile öğrenilecek

KARADENİZ Bölgesi'nde sellere neden olan ani taşkınların önüne geçebilmek için dere yataklarına 'erken uyarı sistemi' kurulmasına başlandı. Pilot bölge seçilen Trabzon Rize ve Giresun 'da 3 dereye 'erken uyarı sistemi' yerleştirildi. Sistem ultrasonik sensörün uyarı göndermesi ile ani su yükselmelerini anında bildirecek. Devlet Su İşleri Trabzon 22'nci Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçalı , "Sistem, dere yatağının taşmaya 50 santimetre kala uyarı verecek ve yetkililere bununla ilgili haber vereceğiz" dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinden fazla ısınıp buharlaşarak lokal şiddetli yağışlara neden olduğunun tespit edilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgede 6 ili kapsayan 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise, sel ve taşkın olaylarına neden olan derelerdeki ani su yükselmelerinin erken haber alınmasına yönelik proje geliştirdi. Taşkınların önüne geçebilmek için uzun yıllardır derelere taşkın ve rusubat kontrol tesisleri yapan DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü, ani taşkın tehlikesini haber vermek üzere de dere yataklarına 'erken uyarı sistemi' kurmaya başladı. Pilot bölge olarak seçilen Trabzon, Rize ve Giresun'da 3 dereye 'erken uyarı sistemi' yerleştirildi. Sistemdeki ultrasonik sensörler; su seviye yükselip dere yatağının taşmasına 50 santimetre kaldığında DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürlüğü'nde kurulan merkeze uyarı gönderecek. Bu sistemle; taşkın tehlikeleri önceden tespit edilerek yerleşim birimlerine ve yetkili ekiplere haber verilecek, gerekli tedbirlerin alınması için süre kazanılacak.

'DERE YATAKLARIN KAPATILMASI TAŞKINA NEDEN OLUYOR'DSİ Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Vekili Dr. Emre Akçalı, Karadeniz'de bugüne kadar 545 taşkın ve rusubat kontrol tesisi yaptıklarını, 105 projenin de inşasının sürdüğünü söyleyerek, "Yoğun yerleşimlerin olduğu ana derelerde ıslah çalışmalarını tamamladık. Olumlu sonuçlarını da son zamanlarda görüyoruz. Yoğun yerleşim yerlerinin olduğu bu derelerde son zamanlarda taşkın olayı meydana gelmiyor. Maalesef vatandaşlarımızın veya bazı yetkililerin kesiti yetersiz köprü menfez yapmaları veya dere yataklarının üzerini kapatması nedeniyle taşkınlar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın duyarlı olması, kendi taşkınlarını kendilerinin yaratmaması lazım" diye konuştu.

'GEÇİRGEN TERSİP BENTLERİ KURDUK'Taşkın kontrol tesislerinin yukarı havzalarında ise, dere yataklarında tesisleri tıkayan malzemelerin tutulması amacıyla rusubat tutucu yapılar inşa edildiğini ifade eden Akçalı, "Dünyadaki yeni gelişmeleri takip ediyor ve ülkemizde uygulamaya çalışıyoruz. Geçirgen tersip bentlerini ilk olarak Rize'de uyguladık, bir tanesini de Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tamamladık. Bunları yaygınlaştırarak yukarı havzadan gelen odunsu materyalleri tutuyor, mansap kesiminde köprü ve menfezlerin tıkanmasını önlüyoruz" dedi.

'SU SEVİYESİNİ ÖLÇECEK SİSTEMLERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'Bölgedeki yağışların derelerde akışa olan etkisi ve su seviyesini ölçecek bir sistem uygulamaya başladıklarını aktaran Akçalı, "Akım gözlem istasyonlarımıza ilave çalışma olarak su seviyesini ölçecek sistemleri pilot olarak uygulamaya başladık. Sistem, Dere yatağının taşmaya 50 cm kala uyarı verecek ve yetkililere bununla ilgili haber vereceğiz. Bir tane Trabzon Vakfıkebir'de, bir tane Rize Gündoğdu'da, bir tane de Giresun Eynesil'de pilot istasyon kurduk. Denemeleri tamamlandıktan sonra bunları da bölge çapında yaygınlaştıracağız. Yoğun yerleşimlerin olduğu yerlerde bu tesisleri yapmak hayati önem taşıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜRize Arılı deresinde kurulan 'erken uyarı sistemi' mekanizması Derede taşkın yaşandığında 'Erken uyarı sistemi'nin DSİ'de bulunan merkeze alarm vermesi Trabzon Yomra deresinde DSİ tarafından yapılan tesislerDSİ'nin ana derelere inşa ettiği rusubat tutucu yapılarTrabzon Araklı Çamlıktepe mahallesinde sel felaketinden görüntülerÇamlıktepe mahallesi drone görüntüsüÇamlıktepe'de sel mağdurlarına yardım edildiği anlarDevlet Su İşleri Trabzon 22'nci Bölge Müdürü Dr. Emre Akçalı röportajıTaşkın ve sel görüntüleriDetaylarHABER KAMERA: Selay SAYKAL- Tolga SAĞLAM/TRABZON-DHA

Haber Kodu : 200906050

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Affettiği eşi tarafından öldürülen Emine Demir'in oğlu: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil MERSİN'de kocası Habip Demir (43) tarafından öldürülen Emine Demir'in (39), olaydan 1,5 ay önce çocuklarıyla evi terk ettiği ancak eşine acıyıp geri döndüğü ortaya çıktı. Emine Demir'in oğlu Nurullah Demir, "Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil" derken, babasının en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, geçtiğimiz yıl 18 Aralık'ta Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde Emine Demir ve eşi Habip Demir'in tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri zili çaldı, ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Emine Demir'i kanlar içinde bulan polis, kadına müdahale edip, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde birçok yerinden bıçaklanan Emine Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi toprağa verilirken, Adana'da yakalanan katil zanlısı Habip Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan dava açılan Habip Demir'in 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam ediliyor.

'ANNENLE TARTIŞTIK' DEMİŞOlayın en yakın tanıklarından 6 kardeşin en büyüğü Nurullah Demir, olay günü iş yerinde öğlen molasındayken sanık babasının kendisini arayıp, 'Annenle tartıştık. Mersin'i terk edeceğim, gidip intihar edeceğim' ifadesini kullandığını belirtti. Demir, "Bir süre konuştuktan sonra telefonu kapattı. Bir şey yapabilir korkusuyla birkaç saat sonra kız kardeşimi aradım, 'eve git annemin yanında dur' dedim. Kız kardeşim eve gittiğinde annem kapıyı açmamış. Kız kardeşimde anahtar olmadığı için babamı aramış 'anahtar sende, gel kapıyı aç' diye. Fakat gelmeyince kız kardeşim korkup dayımı aramış. Dayım ve kardeşim içeri girdiğinde annemi o halde görmüşler. Dayım beni aradı, 'annen fenalaştı gel hastaneye götürelim' diye. Ben eve geldiğimde kapının önünde polis ve ambulansları gördüm. Meğer annemi öldürmüş" dedi.

'ANNEM EVİ TERK ETTİ, ACIYIP EVE GERİ DÖNDÜ'Olaydan bir ay önce tartıştıklarını ve evi terk ettiklerini ancak annesinin acıyarak geri döndüğünü dile getiren Nurullah Demir, "1,5 ay önce aralarında kıskançlık tartışması oldu. Biz evi terk ettik. Geldi yalvardı, anneme 'geri dön' diye ağladı. Annem geri döndü. Annem eve dönmesin diye baskı uyguladım. Annem ona acıdığını söyledi. 'Yaşlı oğlum, başının çaresine bakamaz, biz ona bakmazsak perişan olur' dedi. Annem affetti, sabretti. 1,5 ay sonra da öldürüldü. İşsizdi, her gün birimizle tartışırdı, bağırırdı. Her gün bir olay yaşanırdı. Biz de bıkmıştık artık. Bir gün gelir anneme '10 yıl daha çalış emekli ol' derdi, öbür gün 'çalışmayacaksın' derdi. Borçlarımız bitene kadar çalışmak istediğini söyledi. Annemin bel fıtığı rahatsızlığı vardı, çalışırken zorlanıyordu" diye konuştu.

'ALACAĞI EN AĞIR CEZA BİLE BİZİM İÇİN TESELLİ DEĞİL'Sanık babasının en ağır cezayı almasını isteyen Nurullah Demir, şunları söyledi:

"Zor bir süreç oldu bizim için, kardeşlerimi zorla toparladık. Kelimelerle ifade edebilecek bir süreç değildi bizim için. Şu an alacağı en ağır ceza bile bizim için teselli değil."