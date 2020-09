DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

Cesedi valize konulup dereye atılan Zeynep'in annesi: Kızıma nasıl kıydılar

ADANA'da 7 yıl önce, öldürülüp, cesedi bir valize konularak dere yatağına atıldığı ortaya çıkan Zeynep Söğüt'ün (22) annesi Arbiye Ballı (53), kızının yıllardır yolunu beklediğini kaydetti. Ballı, "Caniler öldürmüş kuzumu, sonra da susmuş. Benim evladımdan beter olsunlar. Kızıma nasıl kıydılar?" dedi.

Olay, 24 Aralık 2013 tarihinde Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Zeynep Söğüt ile Savaş Sanatman birlikte yaşamaya başladı. Taksicilik yapan Sanatman tarafından başka erkeklerle para karşılığı ilişkiye zorlandığı öne sürülen Söğüt, birlikte olduğu kişilerden birinden hamile olduğunu fark edince durumu Savaş Sanatman'a söyledi. Çocuğu aldırmak istemediği öne sürülen Söğüt ile Sanatman arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sanatman'ın akrabası Ersin Yalçınkaya, eve misafir olarak geldi. Sanatman, sabah kahvaltısı öncesi, ekmek almak için markete gitti. Bir süre sonra dönen Sanatman, Yalçınkaya'nın kollarını ve suratını kanlar içinde görünce ne olduğunu sordu. Yalçınkaya, "Zeynep'i öldürdüm. Boğuşma sırasında tırnaklarıyla kollarıma ve yüzüme zarar verdi. Bu iş duyulursa seni de öldürürüm, sakın sesini çıkarma ve bana yardım et" dedi. Bunun üzerine 2 şüpheli, kentte çiçekçilik yapan akrabaları Nazlı Tuğulucan'ın yanına gitti. Yalçınkaya'nın öldürmekle korkuttuğu Tuğulucan'ın aracıyla eve gelmesini, cesedi taşımaya yardım etmesini istediği öne sürüldü.

DEREYE ATIP, TELEVİZYONA BAĞLANDILAR

Birlikte eve giden şüpheliler, Söğüt'ün cesedini valize koyup Sanatman'a ait taksinin bagajına yerleştirdi. Yalçınkaya, daha sonra Sanatman ve Tuğulucan'a otoyola çıkmalarını, kendisinin arkadan geleceğini, polis çevirmesi veya yol kontrolü olması halinde haber verilmesini istedi. Pozantı ilçesi Bürücek Mahallesi'ne giden şüphelilerden Ersin Yalçınkaya, Zeynep'in cesedinin bulunduğu valizi dereye attı. Birkaç saat sonra tekrar bölgeye giden Ersin Yalçınkaya, valizin yerini değiştirdi. Ardından şüpheliler, kayıp başvurusunda bulundu. Olayın ardından Yalçınkaya'nın diğer iki şüpheliden sürekli para istediği iddia edildi. Tuğulucan, eşiyle birlikte işlettiği çiçekçi dükkanını Yalçınkaya'nın istemesi, vermeyince tehditleri üzerine evini önce Denizli'ye, ardından Antalya'ya, son olarak da Erzurum'a taşıdı. Şüphelilerin, Söğüt'ün annesi Arbiye Ballı'nın 2019'da kızından yıllardır haber alamadığı gerekçesiyle televizyona çıkınca şüpheliler canlı yayına bağlanıp, kendilerinin de haberlerinin olmadığını savundukları ortaya çıktı.

7 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalardan sonuç alınamayan Zeynep Söğüt'ün dosyası, cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirilerek 7 yıl sonra yeniden açıldı. Cinayet Büro ekipleri, Söğüt'ün en son görüştüğü kişi olan Savaş Sanatman'ı sorguya aldı. Ekipler, Savaş Sanatman'ın verdiği ifadeleri çelişkili bulunca, 2013'te kullanılan taksinin plakasını Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) sorguladı. Aracın, Söğüt'ün kayıp ihbarının yapıldığı tarihten 2 gün önce Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Tekir Gişesi'nden çıkış yaptığı saptandı. Ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Yapılan sorguda Sanatman, olayı itiraf etti. Savaş Sanatman'ın ifadesi doğrultusunda Yalçınkaya ve Nazlı Tuğulucan da yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, Söğüt'ün cesedinin atıldığı Pozantı ilçesi Bürücek Mahallesi'nde de arama yaptı. Özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada, içinde genç kadının cesedinin olduğu valiz bulundu. Valizde yapılan incelemede, birkaç kemik parçasına rastlandı. Şüphelilerden Ersin Yalçınkaya sorgusunda, "O gün Zeynep ile evde tektik, bana boşandığım eşim hakkında bir şeyler söyledi. Ben de dedikodu yapmaması gerektiğini söyledim. Küfretti, bende yastıkla boğdum" dedi. Nazlı Tuğulucan ise olaydan dolayı her gün vicdan azabı çektiğini, bu cinayeti itiraf etmek isteğini, ancak Yalçınkaya'nın tehdit ve baskılarından korktuğunu öne sürdü.

TAHLİYE OLABİLMEK İÇİN KİREÇ SÖKÜCÜ İÇMİŞDört kez evlenip boşanan Ersin Yalçınkaya'nın, olay öncesi 'yağma ve gasp' suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden şartlı tahliye olduğu belirtildi. Yalçınkaya'nın cezaevinden sağlık sebebiyle tahliye olabilmek için kireç sökücü içtiği, kaldırıldığı hastanede midesinin yarısının alındığı ifade edildi. Emniyette sorguları tamamlanan Savaş Sanatman, Nazlı Tuğulucan ve Ersin Yalçınkaya, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'BU HABERİ BEKLEMİYORDUM'Kızı Zeynep Söğüt'ün cesedinin bulunduğu ve zanlıların tutuklandığı haberini alan anne Arbiye Ballı, "7 senedir kızımın yolunu bekliyordum, bu haberi beklemiyordum hiç" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Ballı, "Her gün, her saat, her dakika kızımı bekledim. Caniler öldürmüş kuzumu, sonra da susmuş. Cezaevinde ölmesinler, parça parça olsunlar, benim evladımdan beter olsunlar. Ben evladıma bakardım. Yakalanıp tutuklanmalarına çok sevindim. Devletten Allah razı olsun. Devletin adaleti büyüktür, yanına bırakmadılar. Adalet yerini buldu. Orada ölmesinler de sürünsünler. Biz evladımızdan haber bekliyorduk. Hiç bu haberi beklemiyorduk. Benim kızım bunları yaşamayı hak etmiyordu. Allah onların cezalarını versin. Nasıl sustunuz 7 sene? Ben kızımı gözümün yaşıyla, ağlaya ağlaya büyüttüm. Nasıl kıydılar?" diye konuştu.

'SAVAŞ'LA BİRLİKTE OLUNCA AİLEDEN UZAKLAŞTI'Katil zanlılarından olan Savaş Sanatman ile birlikte yaşamaya başladıktan sonra kızı Zeynep Söğüt'ün aileden uzaklaştığına dikkat çeken Ballı, şunları söyledi: "Savaş ile birlikte olmaya başladıktan sonra hepimizden uzaklaştı. Aileden uzaklaştı. Kızım benim telefonlarımı çok açmazdı. Demek ki Savaş'ın elindeymiş telefonlar. Arada bir sesini duyururdu, 'tamam anne işim var' derdi. Demek ki Savaş açtırmıyordu, ben arayınca telefonları kendi kapatıyordu."

'TELEVİZYONA BAĞLANIP, SUÇU BAŞKALARINA ATIYORDU'2019'da kızını bulmak için televizyon programına çıktığında Savaş Sanatman'ın telefonla bağlanarak konuları hep saptırdığını vurgulayan Ballı, şöyle konuştu: "Suçu başkalarının üzerine atıyordu. 'Annesi, babası, kardeşi biliyor' diyordu. Savaş'ın bildiğini biliyorduk biz ama elimizden bir şey gelmiyordu. Ben baştan beri Savaş'tan şüpheleniyordum. Kimin yanında gidebilir? Zeynep, Savaş'ın sağ koluydu. Hiç yanından ayrılmıyordu ki. Telefon açtığımızda bile taksideyken 'Zeynep yok, telefonunu burada unutmuş' diyordu. Yalan söylüyordu. Savaş bırakmazdı ki Zeynep'i, bırakacak biri değildi. 'Ben öldürmedim, eski kocasına gitti, babasına gitti. Benim hiçbir ilgim, bilgim yok' diyordu. Zaten 3'ü kurmuş öldürmüştür."

Hobi olarak yaptığı ateş dansı mesleği oldu

İZMİR'de, bir gencin sahil kenarında yaptığı ateş dansı görenleri hayrete düşürdü. İki yıl önce izlediği bir gösteriden etkilenen Yiğit Gürbüz'ün(26) hobi olarak başladığı ateş dansı mesleği haline geldiği öğrenildi.

İzmirlilerin sıkça uğradığı Alsancak Kordon, dün akşam saatlerinde ilginç bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Bir gencin, ateş topları ile yaptığı tehlikeli dans görenleri hayrete düşürdü. Birçok vatandaşın cep telefonları ile görüntülediği ateş dansı, renkli karelere sahne oldu. Öte yandan, gösteri sonrası DHA muhabirlerine konuşan Yiğit Gürbüz, iki yıl önce merak ederek ve hobi olarak başladığı ateş dansının bugünlerde mesleği haline geldiğini belirtti. İki yıl önce gittiği müzik ve dans festivalinde bir etkinliğe katılan Gürbüz, izlediği ateşli sirk dansından çok etkinlendiğini ve hobi amaçlı kendi çabalarıyla denemeler yaparak ateş dansına başladı. Yaptığı bu işe ilgisinin olduğunu gören Gürbüz, kısa bir süre sonra profesyonel anlamda sahne almaya başladı. Sirk dansının psikolojik alanlarda tedavi yöntemi olarak kullandığını ifade eden Gürbüz, "Bipolar bozuklukta da kullanılıyor, ben Poi'lerle (oyuncak) öfke kontrolümü öğrendim. Daha önce çok sinirim yüksekken, ani parlamalar yaşıyorken bu oyuncak bana bunu kontrol etmeyi öğretti" dedi.

"ÖFKE KONTROLÜNÜ ÖĞRENDİM"Yaptığı işin sirk sanatları olarak adlandırıldığı söyleyen Yiğit Gürbüz, "Yaptığım işin ismi sirk sanatları, olarak geçiyor. Aynı zamanda flow art da diyebiliriz. Birçok oyuncağı çevirebiliyorum. İlk Poi'lerle tanıştım bu oyuncaklarla tanıştım. Baktım kendimi dövüyorum hırslanıyorum daha çok yapmaya çalışıyorum başka oyuncakların peşinden koşturdum. Bir çok şeyi öğretti aslında bu oyuncaklar bana psikolojik çok fazla alanda tedavi için kullanıyor. Bipolar bozuklukta da kullanılıyor, ben Poi'ler de öfke kontrolümü öğrendim. Daha önce çok sinirim yüksekken, ani parlamalar yaşıyorken bu oyuncak bana bunu kontrol etmeyi öğretti. Çünkü ani yükseldiğim anda kafama, gözüme ve burnuma çarpabiliyor" diye konuştu.

"PARA KAZANAMIYORUZ" Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir sahne alamayan Gürbüz, " Ateş dansı mesleğe dönüştü ama hala hobi olarak devam ediyorum. Şuan salgın döneminden dolayı, etkinliklerimiz iptal oluyor. O yüzden bu sene çok boş geçti. Buna nasıl bir çözüm bulacağız onu da bilmiyorum çünkü para kazanamıyoruz" dedi.

"YAPTIĞIM İŞ RİSKLİ"Antremanlarını ateşsiz oyuncaklarla yaptığını ve bu işin riskli olduğunu belirten Gürbüz, " Ateşsiz oyuncaklarım var, pratik oyuncaklarımla antrenmanlarımı yapıyorum. Yaptığım işi riskli buluyorum. Ateş çok güçlü bir şey, tarihten bugüne gelene kadar daha önceki dinlerde şamanizm de özellikle güneşe tapmak değil de güneşin tanrının bir yansıması olarak kabul eden insanlar var. Ateşin gücüne inanan insanlar var. Güneş olmazsa insanlık, yaşamda olmazdı. Bizde bunu bilerek ateşin gücüne inanarak yapıyoruz" diye konuştu.

Sokağa atılan maskeler tehlike saçıyor MERSİN'de kullandıktan sonra muhafaza edilmeden rastgele yerlere atılan maskeler tehlike oluşturuyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Gülden Ersöz, maskelerin kullanıldıktan sonra 2 ayrı poşetin içine konulup atılması gerektiğini belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bulaşı engelleyen maskenin kullanımı ülke genelinde zorunlu hale getirilirken, uzmanlar kullanıldıktan sonra bilinçsizce ortalığa atılan maskelerin, tehlike oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Dr. Gülden Ersöz, kullanılmış maskelerin nasıl muhafaza edileceği ve maske kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

'MASKE EN ÖNEMLİ BARİYER'Solunum yolu enfeksiyon etkeni olan koronavirüse karşı en önemli bariyerinin maske olduğunu belirten Dr. Ersöz, "Maskeler bulundukları yere göre farklılıklar gösterebilir. Toplumda kullanılan maskeler cerrahi maske ya da buna eş değer maskeler olmalı. 2 çeşit maske var. Biri pamuklu kumaş içermeyen bizim kullandığımız 3 katlı maskeler, diğeri ise toplumda kullanılması daha uygun olan pamuklu kumaştan yapılan maskeler. Maskelerin ıslandığı ya da kirlendiğinde yıkanarak kullanılması mümkün olabilir ama tıbbi maskeler kirlendiği zaman atılmalı. Maske takılmadan önce mutlaka ellerin yıkanması gerekiyor. El hijyeni sağlandıktan sonra maske takılmalı. Maskenin yüzü tam sarması ve burnun üst tarafını sıkacak bir metalin olması gerekiyor. Maske yanlardan tutularak çıkartılmalı. Maskeyle birlikte siperlik de kullanılabilir. Ama tek başına siperlik etkili değildir" dedi.

'MASKELER 2 AYRI POŞETE KONULUP ATILMALI'Maskenin tıbbi olarak düşünülmesi gerektiğini belirten Dr. Ersöz, "Maske çıkartıldığı zaman herhangi bir yere konulmamalı. Tekrar kullanacaksak temiz bir naylon poşet içinde veya kağıt bir zarf içinde muhafaza edilmeli. Ama kirlendiyse mutlaka tıbbi atık olduğunu düşünelim. Nasıl bizi hasta ettiyse başkalarına da virüs bulaştırıp hasta edebilir. O yüzden 2 poşet içine koyup atmalıyız. Önümüze gelip hiçbir yere atmayalım" diye konuştu.

'Engelsiz Atölye' ile engeller aşılıyor

MERSİN'de Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından hayata geçirilen tekstil atölyesinde engelliler hem istihdam ediliyor, hem de sosyal hayata karışıyor.Merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde açılan Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında kurulan atölyede üretilen tekstil ürünleriyle engelliler, ev ekonomilerine katkı sağlayacak. Mersin'in engelli kooperatifi tarafından hayata geçirilen atölyede 7 makine ile üretim başladı. Proje ile birlikte hedef 1 yıl içerisinde 130 engelli vatandaşı istihdam etmek.Atölye hakkında bilgi veren Kooperatif Başkanı Soner Demir, çalışanların tamamının engelli olduğunu söyledi. Meslek edindirme kursları ile birlikte eğitimlerini tamamlayan engellilerin kooperatifte istihdam edileceğini belirten Demir, ayrıca limon, zeytin, portakal çiçekli kolonyalar da üreteceklerini dile getirdi. Türkiye'nin ilk engelsiz e-ticaret sitesini de kurduklarını kaydeden Demir, "Arkadaşlarımızın üretmiş olduğu tekstil ürünleri, zeytinyağı ve yöresel gıda ürünlerimizi e-ticaret üzerinden satışa sunuyoruz. Engelli kardeşlerimizin istihdamı için başka kooperatiflerle de işbirliğimiz sürüyor" dedi.

İLK SİPAPİŞ AKDENİZ BELEDİYESİ'NEKooperatif olarak ilk siparişi Akdeniz Belediyesi'nden aldıklarını ifade eden Demir, "Akdeniz Belediyesi için 5 bin adet bez pazar-market çantası dikiyoruz. Poşet torba kullanımdan kalktığı için artık çevre dostu bez torbalara dönüyoruz" ifadesini kullandı.

'BELEDİYE OLARAK ÜRÜNLERİ VATANDAŞA ULAŞTIRACAĞIZ'Atölyeyi ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise projeye araç, gereç ve teçhizat yönünden destek verdiklerini belirterek, "Engelli kardeşlerimizin hayatta karşılaştığı engelleri ortadan kaldırmak adına Akdeniz Belediyesi olarak yanlarında olduk. Burada üretilen ürünlerden, pazar çantalarından siparişler verdik ve farklı kurum ve firmalara da arkadaşlarımızı yönlendirdik. Emekleri sonucu ortaya güzel ürünler çıktı. Belediye olarak burada üretilip satışa sunulan ürünleri alarak vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Böylelikle engelli vatandaşlarımıza da istihdam sağlamış oluyoruzö diye konuştu.

İNTERNET ÜZERİNDEN SİPARİŞ VERİLEBİLECEKKonuşmaların ardından, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölye'sinin açılışı, kesilen kurdele ile gerçekleştirildi. Sonrasında da Başkan Gültak, atölyedeki makinelerin başına geçerek, bir süre ürünlerin üretim sürecini izledi. Öte yandan, Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Engelsiz Atölyesi'nde üretilen zeytin ve zeytinyağı, süt ürünleri, tatlı ve şekerlemeler ile daha birçok gıda ürününü, tekstil ve kozmetik ürünlerinin kooperatifin internet sitesi üzerinden sipariş verebilebileceği kaydedildi.

Ahşap fıçı ustası, 70 yıldır dede mesleğini sürdürüyor OSMANİYE'de ahşap fıçı ustası Ruhi Özat (79), çocuk yaşlarda başladığı dedesinin mesleğini 70 yıldır sürdürüyor.

Alibeyli Mahallesi Kadir Çavuş Sokak'ta açtığı dükkanda, şalgam fıçısı, bal teknesi, oklava, yayık ve ekmek tahtası gibi araç gereçleri oğlu Metin Özat (47) ile birlikte üreten Ruhi Özat, dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan mesleğinde ağacı işleyerek kazanç sağlıyor. Evli ve 4 çocuk babası Özat, "Bu meslek dedemden gelme. Dedemden babama, babamdan da ben devam ettiriyorum. Yaşım 80'e dayandı ama bende mesleğimi oğluma bırakacağım artık. Buradaki ürünlerimizi dut, çam ve meşe ağacından yapıyoruz. Yayıklarımız ve yoğurt kaplarımız çam ağacından olur, sirke türü ise meşe ağacından yapmaktayız. Şalgam fıçılarımızı ise dut ağacından yapıyoruz" dedi.

EN ÇOK SİPARİŞ ADANA'DANSipariş üzerine Türkiye'nin her tarafına ağaçtan yaptığı araç gereçlerden gönderdiğini kaydeden Ruhi Özat, en çok talebin de Adana'daki şalgam üreticilerinden geldiğini belirtip, "Makineyi çalıştırırken sağa sola bakmayacaksın, daima bıçağa bakacaksın. Bakmazsan parmakların gider. Meslek zor ama buna şükür. Yeri gelir az, yeri gelir çok kazancı olur. Ürettiğimiz şalgam fıçılarını en çok Adana'daki esnaflarımıza veriyoruz. Bunun yanı sıra Mersin, İzmir gibi birçok şehirdeki şalgam firmalarına göndermekteyiz. Zeytinyağı ve sirke üretimi yapımının gerçekleştiği firmalarımıza gönderiyoruz. İnsanların istediği şekilde üretim yaparak yolluyoruz" diye konuştu.

'İŞÇİ BULAMIYORUZ'Baba mesleğini devam ettiren Metin Özat ise mesleğin Selanik'ten gelme olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bu meslek Selanik'ten gelme, biz göçmeniz. Sıra konaklar dediğimiz yerde, büyük dedem bu mesleği kayınbabasından öğreniyor. Babam da 9-10 yaşlarında 1950'lerde dükkanda çalışmaya başlıyor. Bu dükkan 1918'lerde açılma. Babamın büyümesiyle dedem dükkanı babama devrediyor. Arkasından da ben babamla beraber çalışıyorum ve babam mesleği bana devretti. Bu fıçıcılık mesleği ölmeyecek bir meslek. Ama şu anda bir tane çalıştıracak işçi bulamıyoruz. İŞKUR'a da başvurduk oradan da bulamadık. Gençlere söylüyorum, her şey memurluk değil biraz da esnaflık diyorum."

'BU MESLEKTE TEK KALDIM'Ahşap ürünler üreten Türkiye'de sayılı kişilerin olduğunu ifade eden Metin Özat, şunları kaydetti: "Sadece şalgam fıçısını üreten Türkiye'de bir tek ben kaldım. Bu mesleğe öncelik ve öncülük versinler. Fıçıcılık mesleğini yayalım. Bu meslek ölmez, şalgam biterse ancak bu meslekte biter. Ağaç fıçıları sağlık açısından çok faydalı olduğu için çok tercih ediliyor. Eskiden insanlar 105-110 yaşına kadar yaşarmış. Plastik çıktı, insan yaşamı ortalama 60-65'e düştü. Çünkü plastik kansorejen. Ahşap yoğurt kaplarımız var, bir yoğurt tutuyor çok güzel rehası oluyor. Bir plastikteki şalgamı için, bir de ağaç fıçıda yapılan şalgamı için, aradaki farkı çok fazla olduğunu göreceksiniz. Ahşap daha kaliteli olmasını sağlar."

Denizde boğulan genç kaleci unutulmadı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip, 2,5 ay süren yaşam mücadelesini 4 gün önce kaybeden İttifak Holding Konya spor'un U19 takımı kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş (18), arkadaşları tarafından yeşil sahada anıldı. Genç kalecinin eldivenlerini kalenin önüne bırakan takım arkadaşları ile antrenörleri, ellerini kalplerine götürerek, "Mustafa Berzan ölmedi, kalbimizde yaşıyor" diye seslendi.Konya Spor Lisesi'nden bu yıl mezun olan ve İttifak Holding Konyaspor'un U19 takımı kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, haziran ayında arkadaşlarıyla gittiği Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği denizde aşırı dalga nedeniyle boğuldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesiyle duran kalbi çalıştırılan Tekbaş, yaklaşık 2,5 ay süren yaşam mücadelesini 7 Eylül günü kaybetti. 10 yaşından itibaren Konyaspor'un alt yapısında yetişmeye başlayan ve en son U19 takımda forma giyen Mustafa Berzan Tekbaş'ın tek hayali Konyaspor'un A takımında forma giyip, uzun yıllar kalesini korumaktı. Boyu ve fiziğiyle de gelecek vadeden, yıllardır Konyaspor Futbol Akademisi sporcusu olarak azimle kendisini yetiştirmeye çalışan Mustafa Berzan Tekbaş'ın ölümünün ardından eldivenleri ve kalesi boş kaldı. Giydiği 30 numaralı forması da soyunma odasında askıda asılı olarak tutuluyor.

'HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA İLERLİYORDUMustafa Berzan Tekbaş'ın Konya Spor Lisesi'nden itibaren beden eğitim öğretmeniliği ile akademide antrenörlüğünü yapan Mustafa Hakan Ünal, Mustafa Berzan'ın Konyaspor A takımının kalecisi olmak istediğini ve hedefleri doğrultusunda da ilerlediğini belirtti. Ünal, şunları söyledi:

"Mustafa Berzan Tekbaş, Anadolu Selçukluspor'da 10-12 yaş gruplarında bize başladı. En son, Konya Spor Lisesi'nde 3 yıl okul takımında beraberdik. Bir Türkiye ikinciliğimiz var. Geçen sene U-19 takımında kalecimizdi. İş disiplini çok iyi olan, işini çok seven, çok dürüst; takım arkadaşlarını annesinden, babasından daha çok seven birisiydi. Babası, evinin bodrumunu, onun kendisi çalışması için özel donatmıştı. Sabah, akşam çalışan, kendini bu işe adayan çok güzel bir insandı. Hedefleri vardı ve hedefleri doğrultusunda ilerliyordu. Kaza hepimiz çok üzgünüz. Kazayı haber aldıktan sonra Alanya'ya gittim O günden bugüne kadar hemen hemen her gün ailesiyle beraberdim. Konya'nın çocuğu ve Konyaspor'a aşıktı. Konyaspor'un maçlarını statta seyreder ve kaleci hocalarının videolarını izlerdi. A takımından abilerinin, hocalarını söylediklerini yerine getiren birisiydi. Biz Mustafa Berzan'dan çok umutluyduk, ileride Konyaspor'un kalesini koruyacaktı; ama bu üzücü olay yaşandı."

'DENİZE GİRMEYE KORKARDI' U19 Takımı teknik direktörü Çağdaş Çankaya, Konyaspor Futbol Akademesi olarak, Mustafa Berzan Tekbaş'ı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti. Mustafa Berzan'ın iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden Çankaya, "İyi bir oyuncumuzu kaybettik. Berzan'ın ilk lisansını alan hocasıyım. Futbola başladığı ve U19 geldiği nokta arasında dağlar kadar fark var. Daha önce 1922 Konyaspor takımımızın alt yapısındaydı ve sonra Konyaspor'a aldık. Gelişim gösteren iyi bir kalecimizdi, hedefleri vardı. İşini çok seviyordu. İnanılmaz işine sadıktı. Bizde ondan ümitliydik ama böyle bir olayla karşı karşıya geldik. Denize girmeye korkan bir oyuncumuzdu, inanılmaz üzüntülüyüz. "diye konuştu.

'AYKUT KOCAMAN'IN ANTRENMALARINA KATILDI 'Çankaya, "U19 takımında bu yıl birinci kaleci olarak düşünüyordum. Ama olmadı. Konyaspor'da Aykut Kocaman döneminde, A takımında antrenmanlara katıldı. Onun için planladığımız süreç istediğimiz gibi gidiyordu. İlk etapta 2'inci ligdi mücadele eden 1922 Konyaspor'da profesyonel olarak oynatmayı düşünüyorduk. Ardından da zamanla Konyaspor A takımında. Bu elim kazı bizi üzdü." dedi. Kaleci antrenörü Yunus Emre Sürmeligöz de, "Genç ve yetenekli bir sporcumuzu kaybettik. Üzüntülüyüz. Mustafa, U15 yaş grubundan itibaren bizimle birlikte Konyaspor Futbol Akademisi'nde kaleci eğitimi almaktaydı. O yaş grubundan bu tarafa Konyaspor Futbol Akademisi'nde arkadaşları tarafından sevilen ve iyi diyalogu olan, hedefi olan birisiydi. Konyaspor A takımı kalecisi olup uzun süre forma giymek istediğini belirtirdi. Bu doğrultuda da çalışırdı "diye konuştu. Takım arkadaşlarından Oğuzhan Eskiköy, Mustafa Berzan'ı 4 yıldır tanıdığını ve güzel anılar paylaştıklarını söyledi. Eskiköy, "Konyaspor'da 6'ncı yılım. Mustafa'yı 4 yıldır tanıyorum. Geçen yıl da takım arkadaşımdı. Çok karakterliydi. Konyaspor A takımında kaleci olmak istiyordu. Uzun yıllar orada kalmak istiyordu. Onunla güzel bir anımız olmuştu. Bir deplasman maçında biz 1-0 öndeydik ve son dakikalarda rakip takıp penaltı kazandı. Mustafa'da bize 'Ben kurtaracağım ve bu maçı alacağız' dedi. Penaltıyı kurtardı ve onun sayesinde maçı kazandık." dedi. Mustafa Berzan ile hem liseden, hem de spor akademisinden arkadaş olduklarını belirten Furkan Günal, " İyi bir arkadaşımızdı. Bana veya takıma hiçbir zaman kötülüğü veya yanlışı olmadı. İyi ve kötü anılar oldu; ama hiçbir zaman birbirimizi kırmadık. Futboldan ve Konyaspor'dan başka bir şey düşünmezdi." dedi.

Türk Sanat Müziği dinleyen bıldırcınlarda verim arttı DÜZCE'de, Ahmet Münir Yelboğa (72) çiftliğinde bıldırcınlara Türk Sanat Müziği dinletiyor. Yelboğa, müziğin bıldırcınları sakinleştirdiğini, yumurtalarının daha büyük olduğunu söyledi.

Düzce Tokuşlar Mahallesi'nde bıldırcın yumurtası üretimi yapan Ahmet Münir Yelboğa, 35 yıldır bıldırcınlarını Türk Sanat Müziği eşliğinde besliyor. Ahmet Münir Yelboğa bu sayede stres yaşamayan bıldırcınların diğer bıldırcınlara göre daha büyük yumurta yaptığını söyledi. Ahmet Münir Yelboğa, "35 senedir bu işi yapıyorum. Bu durumu bu mesleğe başladığım ilk zamanlarda fark ettim. Yumurtanın büyük olması, strese girmemesi, bir insan girdiği zaman ürkmemeleri için baktım Türk Sanat Müziği dinlediklerinde ürkmüyorlar, devam ettirdim. Bütün radyolarım Türk Sanat Müziği'ne kilitli. Bu bıldırcınlar müzikle büyüyorlar, müzikle yetişiyorlar, müzikle yumurtluyorlar. Piyasada satılan yumurtalardan büyük yumurta yapıyorlar. Yüzde 90-95 verim alıyorum. Çünkü hayvanlar strese girmiyorlar. Normalde insandan korkarlar, strese girmedikleri için müzik eşliğinde ürkmezler.ö dedi.

Bıldırcın yumurtasının astım, bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Yelboğa, "Bıldırcın yumurtasının astım, bronşit gibi hastalıklara faydası olduğu biliniyor. Özellikle çocukların gelişiminde de katkısı var. Çok faydalı bir ürün. Ama tohumlu olmak şartıyla. Marketlerde satılan yumurtalarda tohum yok. Çünkü dişinin arasına erkek koymuyorlar. Onlar tohumsuz oluyor. Tohumlu yumurtanın büyük faydaları var. Doğal viagra olduğu tıbbi olarak kanıtlanmış durumda.ö diye konuştu.

Şırnak'ta öğretmenler, okullarını boyadı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Kaden'in başlattığı kampanya kapsamında İstanbul'da bulunan bir boya firması, yaklaşık 80 bin TL değerinde 3 ton boya gönderdi. Bir araya gelen çok sayıda gönüllü öğretmen, kolları sıvayıp boyacı ustalarıyla birlikte okulu boyadı.

Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Kaden'in, sosyal medyada okulları için başlattığı kampanyaya İstanbul'daki bir boya firması, 80 bin TL değerinde 3 ton boya gönderdi. İlçeye ulaştırılan boyalarla okulda boyama çalışması başlatıldı. Boya ustalarının çalışmalarına, hizmet içi eğitim seminerine katılan öğretmenler de destek oldu. Bazı öğretmenler ellerine aldıkları fırçalarla okulun boyamasını yaparken, bazıları da temizlik çalışmasına katıldı.

Okul müdürü Adem Kaden, boya firması ile gönüllü öğretmenlere teşekkürlerini ileterek, "Okulumuzun iç ve dış boyasının yapılmasına ihtiyaç vardı. Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattık. Kampanyamıza İstanbul'dan bir firma cevap verdi. Yaklaşık 3 ton boya hibesinde bulundular. 2 hafta önce başlatmış olduğumuz okul boyama işlerine seminerde olan öğretmenlerimiz işi hızlandırmak için boyacı ustalarımıza yardım ediyorlar. Boya, badana işlerine bizzat kendileri katıldılar. Boya gönderen firma ve gönüllü çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Okulda Arapça öğretmeni olarak görev yapan Hatice Derya Gürsu ise, "Mesleki seminer çalışmaları için memleketimizden geldik ve okulumuzun bakım ve onarımının devam ettiğini gördük. Gönüllü olarak hem bu sürecin hızlanması hem öğrencilerimizin daha temiz bir ortamda ders görmeleri için boyacı arkadaşlarımıza yardım etme kararı aldık" diye konuştu.

Koronavirüse karşı ses komutuyla çalışan asansör sistemi geliştirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde hizmet veren bir firma, koronavirüs salgını nedeniyle asansörlerde temas yoluyla bulaş riskini engellemek amacıyla ses komutuyla çalışan asansör sistemi geliştirdi. Sistemin tamamının Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini belirten firma sahibi Mustafa Duman, şimdiden birçok sipariş aldığını söyledi.

Bilişim Vadisi'nde Ar-Ge çalışmaları yapan bir yazılım şirketi, insanların yoğun olarak kullandıkları asansörlerde koronavirüs bulaş riskini en aza indirmek için ses komutlarıyla çalışan bir asansör yazılım sistemi geliştirdi. Yaklaşık 4 ay önce yapımına başlanan ve tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılım, test amaçlı olarak Bilişim Vadisi'ndeki asansörlerde kullanılmaya başlandı. Kapısına gelindiği sırada, asansör önünde bulunan cihaz aracılığıyla hareket sensörüne temas etmeden ve ses komutu verildiği anda devreye giren yazılım ile asansörü çağırma, kapıyı açma-kapama ve kat değiştirme gibi tüm işlemler sesli olarak yapılabiliyor.

'HİÇBİR ŞEKİLDE TEMAS ETMENİZE GEREK YOK'Amaçlarının koronavirüsün yayıldığı alanlarda yüzeylerle teması en aza indirmek olduğunu belirten firma sahibi Mustafa Duman, "Koronavirüs sürecinde insanlar evdeyken dışarı çıktıkları sırada, insanların çok fazla temas ettiği noktalarda teması en aza indirmek adına neler yapabiliriz diye düşündük Ar-Ge ekibimizle beraber. Bu bağlamda 'Aasansörlere ses ile komut verebilir miyiz?' diye düşündük. Bu düşünce sonucunda tasarladığımız ürünün donanım ve yazılım işlerine başladık. 4 aylık bir süre boyunca da ürünü tamamladık şu an hiçbir şekilde asansöre temas etmeden istediğiniz kata gidebiliyorsunuz" dedi.

'İNGİLİZCE VE TÜRKÇE ÇALIŞABİLİYOR'Salgın döneminde insan hayatını kolaylaştırmak için yaptıkları çalışmalara devam edeceklerini belirten Mustafa Duman, şöyle konuştu: "Sistem asansör önüne geldiğiniz anda devreye giriyor. Kapı önünde bulunan cihaza sesli komut vererek asansörü çağırabiliyorsunuz. Daha sonra asansör içinde de yapacağımız işlemleri sesli olarak yapıp dilediğimiz kata gidebiliyoruz. Bilişim Vadisi içinde tamamı Türk mühendislerimiz tarafından geliştirildi bu sistem. Koronavirüs döneminde insanlar peçeteler ya da herhangi bir şeyin ucuyla düğmelere basıyordu. Biz de toplu alanlarda asansör kullanımının çok yaygın olduğunu bildiğimiz için bu alanlarda teması en aza indirmeye çalıştık. Şu an Türkçe ve İngilizce olarak çalışabiliyor, diğer diller için çalışmalarımız da devam ediyor."

'BİRÇOK YERE SATIŞLARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK'Yazılımı tamamlanan ürünün şu anda üretim aşamasında olduğunu söyleyen Duman, sözlerine şöyle devam etti: "İnsanlar bu asansörü ilk gördükleri zaman şaşırıyorlar daha sonra uygulamaya başladıkları zaman beğendiklerini söylüyorlar. Yerli bir girişim olduğunu ve Bilişim Vadisi'nde Türk mühendisler tarafından yapıldığını belirttiğimizde daha da seviniyorlar. Bu sistem hastaneler, okullar gibi toplu yaşam alanlarında da kullanılabilir. En önemli özelliği de çevrimdışı bir şekilde çalışabiliyor. İnternet bağlantısı şart değil, hiçbir ağ bağlantısına gerek duymadan çalışabiliyor bu sistem. Şu an ürünümüzün seri üretimine başladık, 2 hafta içinde stoklarımız elimizde olacak birçok yere satışlarımızı gerçekleştirdik. Sevkiyat için şu an üretimin bitmesini bekliyoruz."

Kamu spotları okul duvarlarında BATMAN'da Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve Kızılay iş birliğiyle kent merkezindeki okulların duvarlarına gönüllüler tarafından kamu spotları yazıldı. 'Okul yolu, irfan yolu' projesi kapsamında 80 okulun ihata duvarlarına, kamu spotları ve çeşitli figürler işlediklerini belirten resim öğretmeni Ali Balibay, "Tek isteğimiz, eğitim duvarlarının bundan böyle kirletilmemesi. Güzergah sakinlerinden duvarların temiz kalması için herkesin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz" dedi

Batman Belediyesi, Kızılay ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı çalışmayla kent merkezindeki okulların ihata duvarları, kamu spotları ve çeşitli figürler işleniyor. 'Okul yolu, irfan yolu' projesi kapsamında kent merkezindeki 80 okulun ihata duvarları eğitimin ve kan vermenin önemi gibi birçok sosyal mesajın yer aldığı kamu spotları ile duvarlara daha farklı görünüm verilmesi için ressamlar tarafından figürler işlenecek. Çalışmayla çevre kirliliğinin önüne de geçilmesi hedefleniyor.

6 ay sürecek çalışmada Batman Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay'ın belirlediği kamu spotlarının duvarlara yazılacağını belirten Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli resim öğretmeni Ali Balibay, çalışmanın gönüllüler tarafından yapıldığını anlattı. Balibay, "3 kurumun başlattığı kampanyaya gönüllülerce sürdürülüyor. Okulların ihata duvarı uzun bir süre sonra güzel bir görünüme kavuşturulacak. Tek isteğimiz, eğitim duvarlarının bundan böyle kirletilmemesi. Güzergah sakinlerinden duvarların temiz kalması için herkesin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz" dedi.

Yaylaya çöp bırakan piknikçilere tabelalı uyarı: Bu bölge ineklerin piknik alanıdır RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kavrun Yaylası'na gelen piknikçiler, çöplerini toplamadan ayrılınca hayvancılıkla uğraşan yöre halkı, uyarı tabelaları astı. Yaylanın birçok noktasına 'Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır' yazılı tabelalar asan yaylacılar, piknikçilerin meralara girmesini yasakladı.

Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Kavrun Yaylası, doğal yaşantısı ve muhteşem doğasıyla, turistlerin ilgi odağı oluyor. Hayvancılığın yapıldığı yaylayı ziyaret eden bazı turistlerin, meralarda piknik yapması ise yaylacılara zor anlar yaşatıyor. Merada otlayan hayvanlar, piknikçilerin bıraktığı çöpleri yiyip hastalanmalarına neden oluyor. Piknikçiler, çöplerini toplamadan yayladan ayrılınca hayvancılıkla uğraşan yöre halkı da çareyi tabelalı uyarıda buluyor. Yayla sakinleri, yaylada piknik yapacaklar için yer ayırıp, diğer mera ve otlak alanlara turistlerin girmesini de yasakladı. 'Bu bölge ineklerin piknik alanıdır. İnsanların piknik yapması yasaktır' yazılı tabelalar asan yöre halkı, piknikçileri uyarıyor.

'TURİZM VE HAYVANCILIĞI BİR ARADA YAŞATMALIYIZ'Kavrun Yaylası Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Tayfun Bekar, "Hayvancılık kültürümüz devam ediyor. Hayvancılıkla beraber artık turizmde bu yaylanın vazgeçilmezi oldu. Turizmin, yaylamıza yararları da zararları da oldu. Yayla sakinleri turistlere yağ, peynir satarak ekonomik katkı sağlıyorlar. Ancak günübirlik gelen piknikçilerimiz, rastgele noktalarda piknik yapıyor ve çöplerini toplamadan gidiyor. Etrafa bırakılan çöpleri hayvanlarımız yiyor, daha sonra hastalanıyor, o zaman da hayvanı kesmek zorunda kalıyoruz. Yaylamızda kamp ve piknik alanlarını ayırdık. Gelen misafirlerimiz bu alanda ücretsiz bir şekilde kamplarını ve pikniklerini yapabilirler. Bu noktalar haricinde diğer alanlarda kamp ve pikniği yasakladık. Yol boyunca da tabelalarımızı asarak misafirlerimizi uyardık. Gelen turistler de burada hayvancılık yapıldığını düşünerek, doğayı buldukları gibi temiz bırakırlarsa hiçbir sorun yaşamayız. Biz burada hem turizmle hem hayvancılıkla geçiniyoruz, bu iki unsuru bir arada yaşatmaya çalışıyoruzö dedi.

'LÜTFEN ÇÖP BIRAKMAYIN'Yayla sakinlerinden Hanife Aydoğdu ise ömrünün bu yaylada hayvancılık yaparak geçtiğini belirterek, "Son yıllarda yaylamıza turistlerin ilgisi arttı. Biz yaylamızda hem hayvancılık yapıyoruz hem de turistlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Buraya piknik için gelenler oluyor, onlardan ricamız piknik alanlarının dışına çıkmasınlar, etrafa çöp bırakmasınlar. Çünkü mera alanlarında piknikler yapılıyor ve hayvanlarımız bırakılan çöpleri yiyerek hastalanıyorö diye konuştu.

Samsun'da kenevir hasadı bereketi TÜRKİYE'de geçen yıl bin dekar olan kenevir ekim alanı, bu yıl 6 bin dekara yükseldi. Bunun 3 bin 500 dekarlık alanını kapsayan Samsun'da, kenevir hasadına başlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, Türkiye'de 19 il için kenevir ekim izni verildiğini belirterek, hasat döneminin yaklaşık 2 ay devam edeceğini belirtti.

Türkiye'de kenevir ekim alanı, bu yıl artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2019'da Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından bölgede kenevirle ilgili yaşanan hareketlilik sürüyor. Türkiye'de kenevir ekim izni verilen 19 kentten biri olan Samsun, bu üretimin öncülüğünü üstleniyor. 2020 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 6 bin dekar kenevir üretim alanı bulunurken, bunun 3 bin 500 dekarlık alanı Samsun'da yer alıyor. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle farklı zamanlarda ekimi yapılan kenevirde, yeni hasat dönemi de başladı. Boyu yaklaşık 4 metreye kadar ulaşan kenevir için Ağustos ayının ortasında başlayan hasat Ekim ayının sonuna kadar sürecek.

Covid-19 salgını sürecinin kenevir ekim döneminde kaymalara neden olduğunu dile getiren Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Bu yıl pandemi sürecinin en yoğun yaşandığı dönem ile kenevir ekim döneminin aynı zaman gelmesi sebebi ile beklediğimiz miktardaki ekim alanını göremedik. Ayrıca pandemi nedeniyle ekim zamanında bazı kaymalar yaşandı. Normalde sahil bandı mart ayında, iç kesimlerde ise nisan ayında ekimi beklerken bazı bölgelerde ekim işlemi mayıs ayına sarktı. Şu anda özellikle lif hasadımız başlamış durumda, tohum hasadı önümüzdeki günler içinde başlayacaktır ve ekim ayının ortalarına kadar hasat devam eder. Ekim ayı içinde tohum hasatları tamamlanmış olur" diye konuştu.

'YERLİ TOHUMUMU HİÇ KAYBETMEDİM'Kenevir üretiminde artış olduğunu söyleyen çiftçi Selami Çakır, "Ben kendimi bildim bileli kenevir üretimi yapıyorum ve ekimi hiç bırakmadım. Eski zamanlarda ihtiyaçlarımızı hep kenevirden karşılıyorduk, kenevir bu yörenin geçim kaynağıydı. Daha sonra plastik ürünler çıkınca kenevir değerini kaybetti. Ancak ben az da olsa üretmeye devam ettim ve yerli tohumu hiç kaybetmedim. En geç mart ayında ekimini yapıyoruz biz kenevirin. Ancak bu yıl Nisan ayında ekimi yapabildik. Ben bu yıl 25 dönümde kenevir ekimi yaptım. Son dönemlerde üretimi azalmıştı ancak teşvikler arttıktan sonra üretimde de artış yaşandı. Biz kenevirin dönümünde 2 bin lira kazanıyoruz. Dönümünden 2 bin lira kazanabildiğimiz başka bir mahsul yok" dedi.

'Koronavirüs apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz bir komşu gibi'

ERZURUM'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Altunok koronavirüsü yenerek görevinin başına döndü. Virüsün apartmana taşınan huyunu, suyunu yeni öğrendiğimiz komşuya benzeten Dr. Altunok, "Koronavirisün kime ne yapacağı bilinmiyor. Bu hastalıkta kimse gençliğine de güvenmesin. Genç yaşta solunum cihazına bağladığımız hatta yaşamını yitiren hastalarımız var" dedi.

GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİNMart ayında yakalandığı koronavirüsü 2 haftalık bir tedavinin ardından izolasyon sürecini tamamlayarak hastalığı yenip yeniden görevinin başına dönen Altunok, hastalarını iyileştirmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyor. Hastanede bir enfeksiyon ve 4 de dahiliye uzmanı olarak koronavirüs hastalarının tedavilerini sürdürdüklerini vurgulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Altunok, "Koronaviris hatalığı apartmana yeni taşınmış bir komşu, yeni bir kişi, yeni bir aile ve yeni bir hastalık bizim için. Huyunu suyunu yeni öğrendik. Yaklaşık 10 aylık bir süreç içerisinde yapılan çalışmalar, bilimsel aktiviteler, toplantılar ve bunların sonucunda kanıtlanmış veya deneme aşamasında olan tedaviler ve yönetimlerle biz bu hastalığı yönetmeye çalışıyoruz. Koronavirsün kime ne yapağını çok kestiremiyoruz. Genetik, çevresel faktörler var. Hastanın kişiden aldığı virüsün yükü ve vücudunuzun nasıl tepki vereceğini bilmediğimiz faktörler var. Şu an 70 hastamız var. En genci 18, en yaşlısı 89 yaşında. Bu hastalıkta kimse gençliğine güvenmesin. Hastaneye yatan ve hastalığı çok ağır geçirdiği için solunum cihazları ile desteklemek zorunda kaldığımız genç hastalar var. Bu hastalık süreci yaşlılarda olduğu gibi gençlerde de ağır seyredebiliyor ve slunum cihazlarına bağlanmalarına sebep oluyor. Akciğerleri iyileşse bile ömür boyu nefes darlığı gibi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyor" diye konuştu.

DÖRT ARKADAŞIN HİKAYESİ İLE ÖRNEK VERDİSağlık Bakanlığı'nın sürekli duyurduğu maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini sözlerine ekleyen Dr. Murat Altunok şunları söyledi: "Öncelikle herkesin maske takması, sosyal mesafe kuralına uyması ve temizliğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Maske takılması bu hastalığı tanıdığınız ya da tanımadığınız kişilere bulaşmasını çok ciddi bir şekilde azaltıyor. Maske takan bir koronavirüs hastası diğer insanlara bunu yüzde 80-90 daha az bulaştırıyor. Maske takan bir kişi etrafındaki kişilerden koronavirüse yakalanma ihtimali yüzde 70 azaltıyor. Onun için maske takmak çok önemli. Bundan yaklaşık 1.5 ay önce hastaneye başvuran dört gençten üçü pozitif çıktı. Bunlar aynı araçta kısa bir yolculuk yapmış. İzlerinden biri pozitif ama haberi yok. İçlerinden biri maskeli. Yemeğe gidiyorlar ve yemek sırasında da maskeli olan sosyal mesafeyi koruyor. Dört gencin yapılan testinde maske takan ve sosyal mesafeyi koruyan negatif diğerleri pozitif çıkıyor. Herkes kurallara uymalı. Taşıdığımız hastalığı çok sevdiğimiz kişilere bulaştırıp, hastanede yatmasına, acı çekmesine hatta ölümlerine bile neden olabiliriz."

Tokat'ın yeni lezzeti; kubbeli kebap

TOKAT'ta ilk kez bir restoran tarafından yapılan ve Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen kubbeli kebap, kentin yeni lezzeti oldu.

Kentte 1600'lü yıllarda Horozoğu Zaviyesi olarak yapılan tarihi handa hizmet veren restoran, müşterilerine farklı lezzetler sunabilmek için bir çalışma yaptı. Yapılan denemeler sonrasında güveç tabağı içinde yağsız dana eti, mantar, garnitürler hazırlandı. Yemeğin üzerini hamurla kaplayıp pişiren işletme ustaları, farklı bir tat elde etti. Taş fırında 15 dakika süresince pişirilen ve adına 'Kubbeli kebap' denilen yemek için işletme 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak tescil aldı.

Kubbeli kebabı 3 yıldır müşterilerine sunduklarını söyleyen restoranın işletme müdürü Ayşe Gür, "Tokat kuzu eti kültüründe çok baskın bir bölge. Kuzu etini tandır kebabında ve Tokat kebabında çok fazla kullanıyoruz. Ama dana eti tercih eden misafir kitlemiz var. 'Yağsız dana etini nasıl pişiririz, insanlara alternatif bir ürün olarak nasıl sunabiliriz?' dedik. Fırına güveci soktuk. Marinasını yaptık ve yanına garnitürlerini koyup, hamurla kapladık. En sağlıklı, en lezzetli dana etimiz oldu. Çok da beğenildi. Biz de bunun adının tesisimizle birlikte anılması adına bir hamle yaptık. Ürünümüzü tescilledik. Kubbeli kebabımız için şimdi il dışından gelen misafirlerimiz var" dedi.

Yörenin meşhur yiyeceği olan Tokat kebabının mevsimsel olarak yapıldığını ifade eden Gür "Kubbeli kebabı biz yaz kış yapabiliyoruz. Misafirlerimiz sadece meraktan gelmiyor. Lezzeti beğenip misafir getirenler var. Bu da bizi mutlu ve memnun ediyor" diye konuştu.