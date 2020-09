DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

1 ayda 9 tekne motoru çalınan balıkçı köyünde, sezon açılmasına rağmen balığa çıkılmıyor

İZMİR'in Urla ilçesinde, geçimini tarım ve balıkçılıkla sağlayan kırsal Balıklıova Mahallesi'nde, bir ayda 9 tekne motoru hırsızlığı meydana geldi. Balık sezonu açılmasına rağmen, çalınır korkusuyla teknelerine motorlarını takamayan köylüler, hırsızların bulunmasını istedi. Hırsızlık olayları, mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Urla ilçesine bağlı, vatandaşların büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve balıkçılıkla sağladığı kırsal Balıklıova Mahallesi'nde, son 1 ayda 9 tekne motoru çalındı. Çeşitli model ve özelliklerde motorların çalınmasının ardından, mahalleli teknelerindeki motorları çalınır korkusuyla çıkardı. Balık sezonu açılmasına rağmen balığa çıkamayan ve huzursuz olduklarını ifade eden birçok mahalleli, mağdur olduklarını söyleyerek, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.

'1 AYDA 9 MOTOR ÇALINDI'

Bugüne kadar 2 tekne motoru çalınan, mahalleli Atilla Oğultekin, "Bundan 15 gün önce yan komşumun tadilattan dolayı kapı ve penceresi açık olduğundan, saat 14.00 gibi gelip arabayı park ediyorlar. Alet edevatlarını çıkarıp, benim evimin önündeki iskele tarafında bulunan teknemin motorunu alıp gidiyorlar. Daha sonra, diğer tarafındaki komşunun ev tarafından geliyor ve ikinci aldığım motoru çalıyor. Burada bir erkete durumu var. Değilse kimse benim ikinci motoru aldığımı bilmez. Ayrıca, ben sensörlü ışık koymuştum, onu da etkisiz hale getirmişler. Bana kalırsa bu Çeşme'deki göçmen kaçakçılığı ile ilgili. Hep de 9.9, 15 ve 20 beygirlik motorları çalıyorlar. Toplamda 1 ay içinde 9 motor çalındı. Jandarmaya haber verdik, Sahil Güvenlik'ten arkadaşlar geldiler, ancak parmak izi alamadılar. Sebebi, deniz kenarı olduğu için parmak izi 4-5 saat içinde uçup gidiyormuş. Ben artık korktuğumdan kıçtan takma değil, içten motorlu tekne almak için girişimlerde bulunuyorum" dedi.

'SEZON AÇILMASINA RAĞMEN BALIĞA ÇIKAMIYORUM'

Oğultekin, Balıkova'da balıkçılıkla uğraşan çok sayıda kişi olduğunu belirterek, "Kooperatifimizde her gün saat 10.30'da toplamda 22 aktif balıkçı toplanır, aslında aktif balıkçılarından dışındakileri de sayarsak bu rakam çok daha fazladır. Buranın koy oluşu ve deniz dibinin otla kaplı olması açısından, balığın yuvalanması için oldukça verimli bir yer. 22 balıkçının hepsi çok tedirgin. İnsanlar teknelerini bırakamaz hale geldiler. Balıkçılık sezonu da açıldı, hayırlısı olsun diyeceğim ama biz yakında balığı ancak fotoğrafta göreceğiz. Sezon açılmasına rağmen, ben balığa çıkamıyorum çünkü teknemde motor yok. Polisin bu işin üzerine gitmesi gerekiyor" diye konuştu.

'3 ZİNCİRLE BAĞLADIM, YİNE DE ÇALINDI'Motoru çalınan bir diğer mahalle sakini Bülent Dokur, devamlı olarak huzursuz olduklarını söyleyerek, "Motorlarımız mütemadiyen çalınıyor. Benim de arkadan takma, 9.9'luk bir motorum vardı. Bir kere açıldım ve daha sonra bana motor hırsızlığı olaylarının olduğu söylenince 3 tane zincirle bağladım. Bana, 'Nasıl güvenip de motorunu bırakıyorsun' dediler, ancak 'Zincirledik, bir şey olmaz' dedim. Ertesi sabah geldiğimde benim de motorumun çalındığını gördüm. Buradaki sürekli olan motor hırsızlığı ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ancak hiçbir sonuç alınamıyor. Herkes bundan şikayetçi ve bir önlem alınmasını istiyoruz. Bir güvencemiz yok. Sezon açıldı, ancak teknenin üzerine motor koyamadıkları için köylülerimiz balığa çıkamıyor" dedi.

Yerli ve yabancı turistlerden 'Kızkalesi'ne yoğun ilgi

MERSİN'de, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tatil beldesi Kızkalesi, sıcak havaların etkisini gösterdiği Doğu Akdeniz'de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bazı tatilciler ise maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasından şikayetçi.

Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Kızkalesi'nde turist yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 33 dereceye yükseldiği kentte tatil yerleri dolup taşarken, yerli ve yabancı turistlerin tercihi yine Kızkalesi Plajı oldu. Güneş ve kumsalın tadını çıkartan misafirlerden bazılarının, tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.

'KİMSE KURALLARA UYMUYOR'Kayseri'den tatil için gelen Ayşe Başal (45), maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayanlara tepki gösterdi. Vatandaşların kurallara uymasını isteyen Başal, "Hava çok sıcak. Denize girerek serinliyoruz. Maskemize, sosyal mesafemize dikkat ediyoruz ama kimse kurallara uymuyor. Herkes iç içe. Lütfen kurallara uyalım" dedi.

'TADINI ÇIKARIYORUZ'Yozgat'tan gelen Orhan Ekici (34) ise "Kızkalesi'ne geldik. Sıcak havanın tadını çıkartıyoruz. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuyoruz. Vatandaşlarımızın da maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz. Sağlık hepimizin sağlığı. Lütfen dikkat edelim" diye konuştu.

Adana'da vaka sayısındaki artışa rağmen maske takılmıyor

YURT genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana kent merkezinde bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olduğu semt pazarı tezgahtarında maskesiz satış yapıldığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre yurt genelinde umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Buna rağmen kamuya açık alanlarda Adanalıların çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kurallara uymayan vatandaşların çoğunun, maskelerini çenelerinin altına ve koluna takması kameralara yansıdı. Maske takmadan gezen bir vatandaş ise nefes darlığı çektiğini ve kentin çok sıcak olmasından dolayı takamadığını ileri sürdü.

'DUA ET, KAFAMA TAKMAMIŞIM'Sokaklarda maskesini çenesine takıp gezen vatandaşlardan bir diğeri de 'Neden maske takmadınız?' sorusuna 'Dua et kafama takmamışım' cevabını verdi. Vatandaşların çoğunun haftalık alışveriş için kullandığı semt pazarında ise tezgahlardaki satıcıların maske takmadan müşterilerle ilgilendiği kaydedildi. Maske takmadan mısır satışı yapan bir tezgahtar ise kulaklarında ağrı yaptığı için maskeyi takamadığını ileri sürdü.

Adana'da çiftçilerin yaktığı anız yangını havayı zehirliyor

ADANA'da, çok sayıda çiftçinin yeni ekim yapmak için tarlada anız yakması sonucu kentteki hava kirliliği arttı. Anız yakımı sonucu havanın kirlenmesinin yanı sıra toprağın veriminin de kaybolduğunu belirten Adana Çevre Mühendisler Odası Başkanı Kenan Doğan, "Kentte partikül sınır değeri aşıldı. Anız yakımı havaya daha fazla zehir karışmasına neden oluyor" dedi.

Çukurova'nın zengin tarım alanların sahip kentlerinden Adana'da sıcak yaz günlerinin gelmesiyle birlikte birçok tarlada çiftçilerin yaktığı anızdan dolayı duman yükselirken itfaiye ekipleri de gün içinde birçok ihbara giderek anız yangınlarına müdahale ediyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından 2020 Mayıs ayında yayınlanan Türkiye 2019 Hava Kirliliği Raporu'nda tüm kentlerde hava kirliliği sorununun yaşandığı belirtildi. Hava kirliliğinin en yoğun olduğu kentlerin 'Bursa, Adana, Ankara, İstanbul, Iğdır, Şırnak, Muş, Manisa, Kahramanmaraş, Karabük, Çanakkale, Denizli, Zonguldak, Edirne- Keşan ve Şanlıurfa olduğu belirtildi.

'PENCERE- KAPI AÇAMAZ HALE GELDİK'Üreticinin maliyeti azaltmak amacıyla yaktığı anızın tam tersine yakılmaz ise uzun vadede toprağa verim katarak zenginleştireceğini belirten Adana Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Kenan Doğan, özellikle yaz aylarında kentte neredeyse her noktadan anız dumanı yükseldiğini söyledi. Bu durumun büyük bir çevre sorunu olduğunu kaydeden Doğan, "Özellikle oluşan dumanla birlikte kentimizde yıllardır insanlar yaz aylarında anız yangınlarının yarattığı olumsuzluklara maruz kalıyorlar. Artık kapı, pencere açamaz hale geldik. Hem toprağa hem insana zarar veren bu faaliyet bir an önce son bulmalı ve yeni çözümler sunulmalıdır" dedi.

'CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL'2019 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yoğun bir hava kirliliği yaşandığına dikkat çeken Doğan, kentin 54 gün boyunca partikül maddede sınır değeri aştığını dile getirdi. Yaz- kış ayırmaksızın insanların bu tür sebeplerden dolayı zehir soluduğunu ifade eden Doğan, cezaların caydırıcı olmadığını hatırlattı. Çözümün yerel yönetimler bazında başlaması gerektiğine dikkat çeken Doğan, "İlgili kurum ve kuruluşlarca çiftçilerimize bilgilendirme toplantıları yapılması gerekir. Eminim ki çiftçilerimiz bu eğitim sonunda anızdan vazgeçecektir. Sonuç alınamaz ise verilen cezanın artırılması şarttır. Dekar başına 74 lira yeterli bir ceza değildir" diye konuştu.

GÜNDE 30'A YAKIN ANIZ İHBARIYaz mevsiminin özellikle itfaiye erleri için anız yangını mevsimi olduğunu söyleyen Adana İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf ise bu dönemde günde yaklaşık 30'a yakın anız yangını ihbarı aldıklarını kaydetti. Her gelen ihbarı dikkate alarak önemli bir sorun olan anız yangınlarına müdahalede bulunduklarını vurgulayan Sarraf, "Bu yangınlar sadece yakanın toprağına değil etraftaki diğer bahçe ya da tarlalara da zarar verebiliyor. Maalesef Adana'da Ağustos ayında başlayan anız yangını 3- 4 ay kadar devam ediyor. Bu konu hakkında birçok defa uyarılarda bulunmamıza rağmen maalesef vatandaşlarımız anız yakmaktan vazgeçmiyor" dedi.

Pandemi doktoru, koronavirüs ile birlikte yaşadıklarını anlattı

GAZİANTEP Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde koronavirüs servisinde çalışan acil tıp asistanı doktor Tutku Tanrıkulu Tek, pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Dr. Tek, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmasının ardından kendisini duygulandıran birçok destek mesajı aldığını söyledi.

Koronavirüs salgınının başından bu yana koronavirüs servisinde görev yapan 1 çocuk annesi acil tıp asistanı Dr. Tutku Tanrıkulu Tek, salgın sürecinde sağlık personellerinin yaşadıklarını anlattı. Birçok duygusal sınavdan geçtiklerini belirten Tek, bir meslektaşının babasının kolları arasında yaşamını yitirdiğini ve olaydan çok etkilendiğini belirtti. Pandemi sürecinin zorlu bir süreç olduğunu ifade eden Tek, "Gerçekten, en azından benim için kısa süreli meslek hayatımda tecrübe etmediğim önü kapalı ve zorlu bir süreç. Sonunu bilmediğin bir şeyle mücadele etmek hem biraz korkutucudur hem de biraz yorucudur. Biz sürekli bu girdabın içindeyiz. Her birimiz ailelerimizden uzakta, farklı şehirlerde bu mesleği, sağlık çalışanından tutun, hemşiresine kadar hepimiz bir mücadele içinde sürdürüyoruz. Geçenlerde yaşadığım bir anıyı sosyal medyada paylaştım ve insanların yorumları gerçekten beni duygulandırdı. Bu benim kısa bir anımdı, fakat kim bilir başka bir yerde paylaşmayan insanlar neler yaşıyorlar. Gerçekten her gün bizim için bir mücadele. Her sabah 'acaba yeni kaç hastaya çare olabileceğiz?' ama bir yandan da endişemiz 'ne kadar katlanacak?' girdabı içinde işe gelip, insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. En azından birilerinin yüreğine dokunabilmiş olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

'ANNEME BABAMA ULAŞAMAMAYLA YÜZLEŞTİM'Sosyal medyada anlattığı anısını paylaşan Dr. Tek, başka bir şehirdeki meslektaşının babasının koronavirüs nedeniyle kendilerine başvurduğunu ve yaşamını yitirdiğini söyleyerek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir akşam saati, kapıda, doktor babası olduğunu sonradan öğrendiğim bir amca vardı. Biz polikliniğin kapısı kapalı tek tek içeri aldığımız için hastaların asıl durumunu göremiyoruz ama durumu kötü olan hastalar bize bilgi veriyor. Beklerken durumu o kadar kötü değilmiş ki sırasını beklemiş. Herhangi bir imtiyaz herhangi bir öne geçme talep etmeden kendi muayenesini olurken 15 dakika gibi bir süre zarfında kötüleşti hastamız. Bu süre zarfında da meslektaşım olan kızı, 'ben size bilgi vereyim doktor hanım, babamın seyri böyleydi, ben de pandemi polikliniğinde çalışıyorum. Bizim yaklaşımımız böyleydi, siz nasıl yaklaşıyorsunuz?' diyerek bilgi almak istedi. Doktor hanım telefonu kapattıktan sonra babasının aniden kötüleşmesi, benim babasını bizim resüsitasyon odası dediğimiz hayati tehlikesi olan hastaları aldığımız odaya alıp müdahale etmem saniyeler içinde gerçekleşti. 1 saat sonrasında ne yazıkki amcayı kollarımda kaybettim. Doktor hanımın amca entübe olduktan sonra benimle yaptığı telefon konuşması beni asıl sarsan durum oldu. Mesleğimiz gereği ne yazık ki insanların ölümleri ile iç içeyiz, ben doktor hanıma 'elimden geleni yapıyorum bana güvenebilirsiniz' dedim. Empati yaptığımı anlatmak için 'benim babam da olabilir' dedim. Bana, 'Allah korusun sizin babanız olmasın' dedi. Bu onun öyle bir acının içindeyken, babasının hayati tehlikesinin çok yüksek olmasına rağmen bana sahip çıkıp aslında o da bana doktorluk yapıp beni korumaya çalışıyordu. Çok sarsıldığım bir olay. İstanbul'da benim ailem o dakikalarda benim annem, babam da bir hastanenin acil servisinde entübe edilebilir ama benim elim kolum onlara yetemez bununla yüzleştim. "

'KENDİLERİNİ KORURKEN BİZİ DE KORUYORLAR'İnsanların çok basit önlemlerle kendilerini ve başkalarını koruyabileceğini aktaran Dr. Tek, "Biliyorum ki biz Türk toplumu olarak dayanışmaya, birlikteliğe, özel günlere, kötü günlere önem veren insanlarız. Bir anda yüzyıllardır gelen gelenekleri ortadan kaldırmalarını kimse isteyemez ama birinin bir kalabalığında, bir organizasyonunda başka birinin annesini, babasını, çocuğunu riske edebileceklerini düşünsünler istiyorum. Yoksa tabi ki mutlu günler, üzüntülü günler ancak birlikteyken kolay aşılabilen şeyler ama yine de maske takarak, izolasyon önlemlerini dikkat ederek ve her şeyden öte kendilerini korumaya çalışarak aslında bizi de koruyorlar. Benim İstanbul'daki ailemi koruyorlar. Kars'taki akrabalarımı koruyorlar. Her biri Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan hiç tanımadıkları insanlara hizmet veren sağlık çalışanlarını koruyorlar" diye konuştu.

Su altında evlenme teklifi

KONYALI iş insanı Bekir Gülcan, öğretmen olan kız arkadaşı Hasibe Akın'a Antalya'nın Alanya ilçesinde, su altında evlenme teklifi yaptı. Akın'dan 'evet' cevabını alan Gülcan mutluluk yaşadı.

Medikal malzeme sektöründeki iş insanı Bekir Gülcan, 6 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı öğretmen Hasibe Akın'a sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedi. Akın ile birlikte Antalya'nın Alanya ilçesine giden Gülcan, bir organizasyon firmasıyla anlaşarak kız arkadaşına su altında evlilik teklifi yaptı. Hasibe Akın suya dalış yaptığında 'Karagözlüm benimle evlenir misin? Evet dersen sarıl, hayır dersen oksijenimi al git' yazılı pankart açıldı. Bu sırada Akın'ın yanına gelen Gülcan, yanında getirdiği yüzüğü çıkararak evlilik teklifinde bulundu. Akın, evlenme teklifini kabul ederek Gülcan'a sarıldı. Gülcan da evlilik yüzüğünü Akın'ın parmağına taktı.

Türkiye'nin en uzun mağarasında pandemi sessizliği

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedilen Tınaztepe Mağaraları, doğal oluşumu nedeniyle ziyaretçilerini büyülüyor. Pandemi nedeniyle bu yıl sessizliğe bürünen mağaranın işletmecisi Bayram Çelmeli, "Şu anda Tınaztepe Mağaraları'nın turizme açılmış bölümü 1580 metredir. Ama yeraltı gölü olarak devam ettiği kısım 22 kilometredir. Bu özelliğiyle turizme kazandırılmış mağaralar yönünden Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Dünyada da turizme açılmış mağaralar sıralamasında üçüncü sırada" dedi.

Seydişehir- Antalya karayolu üzerinde Toros Dağları üzerindeki geçişinde yer alan Tınaztepe Mağaraları,1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından keşfedildi. Doğal oluşumuyla gelen turistleri kendisine hayran bırakan mağara, 22 kilometre uzunluğuyla turizme açılmış mağaralar arasında Türkiye'de birinci dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor.

'230 MİLYON YIL YAŞINDA'Mağaranın işletmecisi Bayram Çelmeli, mağaranın önemli bir doğal oluşum olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tınaztepe Mağaralarının keşfi 1968 yılında Fransız bilim insanı Michel Bakalowichz tarafından yapılmış. O zamanki imkanlarla mağaranın içsel haritalarını çıkartmış. Şu anda Tınaztepe Mağaraları'nın turizme açılmış bölümü 1580 metredir. Ama yeraltı gölü olarak devam ettiği kısım 22 kilometredir. Bu özelliği ile turizme kazandırılmış mağaralar yönünden Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Dünyada da turizme açılmış mağaralar sıralamasında üçüncü sırada. Yapılan araştırmalarda mağaramızın 230 milyon yıl yaşında olduğu tespit edilmiş. Tınaztepe Mağaraları, bulunduğu bölge okyanus suları altında ama bu suların çekilmesiyle birlikte doğal bir oluşum olarak meydana gelmiş. Suların mağara içerisinde hareket ettikleri yerlerde kalker tüfleri, tavan ve yan taraflardaki çatlaklardan sızan sularla çok güzel travertenler, sarkıt ve dikitler oluşmuş."

'BU YIL YERLİ TURİST AĞIRLIKLI ÇALIŞIYORUZ'Pandemi nedeniyle yabancı turistin gelmediğini, yerli turist ağırlıklı çalıştıklarını belirten Çelmeli, "2001 yılında Orman Bakanlığından tahsisle mağaranın yapımına başladık. 2004 yılında 1200 metrelik kısmını 2005 yılında da toplam 1580 metrelik kısmını turizme kazandırdık. Yerli ziyaretçimizden memnunuz. Pandemi nedeniyle ziyaretçi sayımız epey bir azaldı. Geçen seneye göre yüzde 70 oranında bir ziyaretçi kaybımız var. Bir sene Koreli ziyaretçimiz fazlaydı, bir sene Amerikalı, bir sene de Polonyalı ziyaretçimiz fazlaydı. Bu sene eğer pandemi çıkmasaydı, ağırlıklı ziyaretçimiz Çinli turistlerimiz olacaktı. Maalesef bütün organizasyonlar iptal oldu. Bu sene için yüzde yüz yerli turist ağırlı çalışıyoruz" diye konuştu.Mağara içerisindeki tüm uyarılara rağmen bazı kişilerin duvarlara yazı yazdığı da gözlendi.

Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor

DİYARBAKIR'da, koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesine rağmen, kent genelinde maske takanların sayısı azaldı. Koronavirüs tedbirlerine uymayanların kalabalıklar arasında maskesiz gezen ve maskelerini kollarına takanlar, kameraları görünce yüzlerini kapattıkları anlar görüntülere yansıdı.

İçişleri Bakanlığı, 8 Eylül günü 81 il valiliğine gönderilen genelgede mesken dışında her yerde maske takmak zorunlu hale getirildi. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla uygulama sürerken, Diyarbakır'da son günlerde vaka sayılarında artış olmasına rağmen bu yasağı ihlal edenler oldu. Kentin en işlek caddeleri arasında yer alan merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde de yürüyenlerin arasında maskesiz çok sayıda kişi görüldü. Bazı vatandaşların ise maskeleri kollarına veya çene altlarına takarak gezince, kameraları görünce yüzlerini kapatmaya çalıştı.

'ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR'Yaşar Kemal Caddesi'ndeki esnaf Adem Pusat, maske takılmanın dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, 4 gün önce amcasını koronavirüsten kaybettiğini söyledi. Pusat, "Şu an bir amcam da yoğun bakımda tedavisi sürüyor. İnsanlarımız bu işi ciddiye almıyor. Bu, ciddi bir durumdur ve sorumluluk almak lazım. Maske ve sosyal mesafeye çok önem verilmesi gerekiyor" dedi.

'MASKEYİ SADECE KENDİMİZ İÇİN AİLEMİZ İÇİN DE KULLANMAK ZORUNDAYIZ"İsmail Pusa, maske takmamanın çok yanlış bir davranış olduğunu ve insan sağlığı açısından risk taşıdığına dikkat çekerek, "Türkiye'de ve dünyada insan kaybı yaşıyoruz. İnsanlardan tek ricam maskeyi lütfen takalım. Bunu kendi şahsımız için olmazsa bile ailemiz ve çocuklarımız için kullanmak zorundayız. İnsan sağlığı dünyadaki en önemli şeylerden biridir. Bundan 3 gün önce çok değerli aile büyüğümüzü kaybettik. Şu an da ise biri de yoğun bakımda" diye konuştu.

POLİSLER DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDIÖte yandan, Diyarbakır Emniyet'ine bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgenin ardından denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri yaya ve motorize olarak yoğunluğun olduğu duraklarda denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları, taksi, minibüs ve otobüslerde maske kuralları ile alınan tedbirleri kontrol etti. Kent genelinde ise trafik polislerden oluşan yaya ve motorize ekiplerin ise şok uygulamalar yaparak denetimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Eylül ayıyla birlikte grip ve koronavirüs vakaları çok karışacak'

EYLÜL ayıyla beraber artış göstermesi beklenen ve belirtileri koronavirüsle benzerlik gösteren grip vakalarını, salgından ayıran en önemli belirtinin solunum sıkıntısı olduğunu vurgulayan Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Bir kişide ateş, halsizlik, yorgunluk, hafif bir öksürük varsa grip de olabilir Covid-19 da olabilir ama nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Covid-19 açısında araştırmamız gerekiyor. Tabi ki bu süreç içinde hastalarımız bundan sonra çok karışacaktır. Buradaki temel fark, özellikle solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsinler" dedi.

Türkiye'de eylül ayıyla birlikte artış gösteren koronavirüs vakaları ile birlikte mevsimsel geçiş nedeniyle grip ve nezle vakalarında da artış bekleniyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Covid-19, grip ve nezlenin 3 farklı virüsün neden olduğu enfeksiyonlar olduğunu ve özellikle grip ve Covid-19'un karışabildiğini söyledi. Özellikle eylül ve ekim ayı ile birlikte artık grip mevsiminin de başladığına dikkat çeken Tekin, "İkisi arasındaki temel farklara baktığımız zaman aslında çok yakın hastalıklar. Ateş, öksürük, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve baş ağrısı ikisinde de olabilecek semptomlar ama Covid-19'u gripten ayıran temel özellik solunum sıkıntısı olmasıdır" diye konuştu.

'BU SÜREÇTE HASTALARIMIZ ÇOK KARIŞACAK'Gribin daha çok üst solunum yollarını tuttuğunu, Covid-19'un ise daha çok akciğere indiğini vurgulayan Prof. Dr. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buna bağlı olarak da nefes darlığı, öksürük, solunum sıkıntısı yaratabilmektedir. Bu semptomların ikisini klinik ya da bulgulara bakarak ayırt etmek çok zor. Ancak bunun ayırımını yapabilmek için laboratuvar testlerine ihtiyacımız oluyor. Bu konuda dikkat etmemiz gereken aslında solunum sıkıntısı. Bir kişide ateş, halsizlik, yorgunluk, hafif bir öksürük varsa grip de olabilir, Covid-19 da olabilir ama nefes darlığı ya da solunum sıkıntısı başlıyorsa onu kesinlikle Covid-19 açısından araştırmamız gerekiyor. Bunun için gerekli testleri yapıp tedavimizi ona göre belirlememiz lazım. Tabi ki bu süreç içinde hastalarımız bundan sonra çok karışacaktır. Buradaki temel fark, özellikle solunum sıkıntısı semptomlarına dikkat etsinler. Her halsizlik her ateş Covid-19 olmak zorunda değil. Bu tür şikayetleriniz varsa ve bunun yanında da solunum sıkıntısı varsa Covid-19 açısından test yapmamız gerekecek. Bu ayrımı yapabilmemizin tek şartı testtir."

'MASKE, MESAFE VE HİJYEN'Normalleşme süreci sonrası vaka sayılarında bir artış olduğunu anımsatan Prof. Dr. Tekin, şunları söyledi: "Tekrar bazı uyarılarda bulunmak gerekiyor. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda halkımızın bu konuda gerekli hassasiyeti gösterip tedbirlere uyarak, virüsün yayılmasını ve hastalık oluşturmasının önüne geçmek gerekiyor. Bir diğer önemli nokta tabi ki izolasyon. Bilindiği üzere hastalığı geçiren, pozitif olan veya temaslı olan kişilerin evlerinde 14 gün boyunca karantinada olması gerekiyor. Maalesef ki pozitif olan ve evde kalması gereken hastalarımız dışarı çıkıp markete, kafelere gidebiliyor. Bunun önemli yaptırımları var ama şunu istiyoruz özellikle hastalarımızdan; bu toplum sağlığı için ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Lütfen evde izolasyona dikkat edin. Diğer taraftan maskemizi lütfen takalım. Sadece maske değil bununla birlikte özellikle mesafemizi koruyalım ve hijyene, özellikle yüzeye temas ettikten sonra ellerimizi yıkayıp ondan sonra normal gündelik hayatımıza devam edelim."

Kedi saldırısından kurtardığı karga yanından ayrılmıyor

ERZURUM'da yaşayan 3 çocuk babası Yüksel Özpolat'ın kedi saldırısından kurtararak 'Gak' ismini verdiği karga, yanından ayrılmıyor. Özpolat'ın bir kaç kez doğal hayata bıraktığı karga geri dönerken, "Besledik ama gözümüzü halen oymadı" diyen Özpolat, karga Gak'ı 4'üncü çocuğu gibi gördüğünü söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde yem satışı yapan Yüksek Özpolat, geçen yıl Temmuz ayının ilk günlerinde park halindeki araçların arasında bir kedinin yavru kargayı avlamak üzere olduğunu gördü. Kediyi kovalayan Özpolat, kargayı da alarak iş yerine getirdi. Yaralı kargayı tedavi ettiren Özpolat, ona bir de yuva yaptı. Gak ismini verdiği kargaya iş yerinde bakmaya başlayan Özpolat, özel yemlerle besledi. Özpolat, peşinden yürüyerek kahveye gelen, uçarak omzuna konan kargayı uzun bir süre yanından ayırmadı. İş yerinin önünde uçan bazen de yürüyen karga için kedi ve köpek saldırılarına karşılık bir de kafes yaptıran Özpolat, banyo yapma alışkanlığı da kazandırdı. Bir yıldan fazla süredir 4'üncü çocuğu gibi baktığı kargayı bir kaç kez doğal hayatına bırakmak isteyen Özpolat, her defasında başarısız oldu. Özpolat, her defasında uçarak yanına gelen karga Gak'ı doğal hayatına bırakmaktan vazgeçti.

'BESLEDİK AMA GÖZÜMÜZÜ HALEN OYMADI'Omzunda bekleyen kargayı sevdikten sonra "Besledik ama gözümüzü halen oymadı" diyen Özpolat, "Demek ki kıymet, değer biliyor, seveni de tanıyor. Karga Gak'la dostluğumuz bizi öldürebilir. Çünkü kargaların uzun yaşadığını söylüyorlar. Gak'a bizden sonra da bakan birisi olur. Karganın bakımı sülalecek devam edecek. Benim 3 çocuğum var karga 4'üncü çocuğum oldu" dedi.

'DOSTLUĞUMUZ DAHA UZUN YILLAR SÜRECEK'Bir yıldan fazladır baktığı kargaya komşu esnafın da alıştığını, sosyal medyadan iyi dileklerini iletenlerin yazılarını okuduğunu söyleyen Özpolat, "Bir kaç kez doğal hayatına bırakmak istedim. Köşk Mahallesine, Pasinler ilce yoluna bıraktım, bir süre ağaçlarda uçan karga tekrardan iş yerine geri dönüyor. Biz de artık burada koruma altına aldık. Yumurta sarısı, ekmek kırıntısı ve özel yemlerle besliyorum. Elma sirkesi ve üzüm sirkesinin karışımı suyla banyosunu yapıyor. Şimdilik bir hastalığı ya da sıkıntısı yok. Dostluğumuz daha uzun yıllar sürecek" diye konuştu. Yüksel Özpolat ile karga Gak arasındaki arkadaşlık görenlerin de dikkatini çekiyor. Bazı vatandaşlar kargayla fotoğraf çektirirken bazıları da olup biteni meraklı gözlerle izliyor.

Danişment Melik Ahmet Gazi'nin türbesi ziyaretçilerini bekliyor

TOKAT'ın Niksar ilçesinde bulunan ve Anadolu'nun fethinde önemli bir yere sahip olan Büyük Türk İslam Komutanı Danişment Melik Ahmet Gazi'nin türbesi, zamana meydan meydan okuyor.

Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan'ın komutanlarından biri olan Danişment Ahmet Gazi, Sultan Alparslan tarafından Anadolu'da fetihler yapmak için gönderildi. Ahmet Gazi, Bizanslılardan Sivas'ı aldıktan sonra Danişment Hanedanlığı'nı kurdu. Amasya, Tokat, Niksar, Kayseri, Zamantı, Develi ve Çorum gibi pek çok bölgeyi fetheden Danişment Ahmet Gazi, Niksar'ı başkent ilan etti. Selçuklu hükümdarı Sultan Kılıçarslan ile birlikte Haçlı seferlerine yönelik muharebelere katılan Danişment Gazi, 1105 yılında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Niksar'da defnedilen Danişment Ahmed Gazi'nin adını taşıyan türbe yüzyıllardır dimdik ayakta duruyor. 2018 yılında restorasyonu yapılan türbe ziyaretçilerini bekliyor.

'SULTAN FATİH, TÜRBE RESTORASYONUNUN TALİMATINI VERDİ'Melik Ahmet Danişment Gazi'nin vasiyeti ile buraya defnedildiğini ve türbesinin yapıldığını ifade eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Niksar Danişmentlilerin başkentidir. Bu manada da Niksar'ın Fatihi, banisi, koruyucusu, hamisidir. Melih Ahmet Danişment Gazi, Aybastı Perşembe Yaylası bölgesinde Bizanslılarla yapmış olduğu bir muharebede yaralanıyor ve 3 gün yaralı kalıyor. Orada da hakkın rahmetine kavuşuyor. Yanındaki tebaasına da kendisini Niksar'a defnedilmesini vasiyet ediyor. O vesile ile türbesi buraya yapılıyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmet, buradan Karadeniz seferine geçerken Ramazan ayında burada ordusuyla 1 ay kadar kalıyor. O dönemde türbenin restorasyonunun talimatını veriyor. Son olarak ise yaklaşık 3 yıl önce Niksar Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu yapıldı" dedi.

'ÖNCE GEZİYOR, SONRA FETHEDİYOR'Melik Ahmet Danişment Gazi'nin fethetmeden önce bu coğrafyayı ziyaret ettiğini belirten Başkan Özcan, "Melik Ahmet Danişment Gazi aslında, 1071'den önce Alpaslan'ın akıncı beyleri ve bir çok komutanı Anadolu coğrafyasına giriyor ve Alparslan'a Anadolu'nun güzelliklerinden, buranın ikliminden, verimli arazilerinden, sulak arazilerinden bahsediyor. 1064 ve 1065'li yıllarda akıncı beyleri buraya geliyor. Bu toprakları Alparslan'a övüyor. Melik Ahmet Danişment Gazi de Alparslan'ın önemli bir komutanı. Sonrasında da Melik Ahmet Danişment Gazi bu coğrafyayı fethediyor. Kalede çok ciddi muhasaraları karşılığında, çok ciddi cenkler ve savaşlar vererek Niksar'ı fethediyor. Bu coğrafya o tarihten bu tarihe işgal görmemiştir. Böyle bir coğrafyadır. Böyle bir mirasın üzerindeyiz. Melik Ahmet Danişment Gazi burayı başkent yaptıktan sonra Tokat, Amasya, Sivas Malatya, batıda Afyon ve Balıkesir'e kadar olan bölgeyi oğlu Emir Gazi sonrasında torunu Nizamettin Yağıbasan'la bu coğrafyayı, Danişment devletini 100 yıl burada hakim kılıyorlar" diye konuştu.

Türbeyi birçok farklı şehirden insanların ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Özcan, "Bu bölgeye, Niksar'a, Melik Ahmet Danişment Gazi Türbesi'ne Karadeniz Bölgesi'nden, sahil şeridi ve Canik Dağları eteklerinde bulunan birçok şehirden ziyaretçiler gelir. Bayramlarda, arife günlerinde gelirler ve burada Melik Gazi'nin ruhuna dualar ederler ve kuran okurlar. Sadece Niksar halkının teveccüh gösterdiği yer değil, özellikle Melik Ahmet Danişment Gazi'yi bilen Giresun'a kadar hatta orada akrabalarından olan insanlar da var. Buraya gelir ve sürekli ziyaret ederler" ifadelerini kullandı.

Edirne'de kuraklık toprakları çatlattı, çiftçi ekim yapamıyor

EDİRNE'de kış ve yaz aylarında yeterince yağış alınamaması nedeniyle yaşanan kuraklık yüzünden üründe verim kaybı yaşayan çifti, yeni ürün ekmek için büyük çatlaklar oluşan tarlaları giremiyor. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, "Bölgemizde kış kurağı dediğimiz ve kış aylarında almamız gereken, yağışları alamadık. Onun devamında da kuraklık devam etti" dedi. Üreticilerden Habil Deviren, tarlasını süremeden geri döndüğünü belirterek, "Toprak olmuş 1 metre derinliğinde. İşimiz zor, şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı. Ekim ayı geldi ama ekin yapamayız, yapsak bile tarladaki çatlaklardan tohum aşağıya gider" dedi.

Trakya'da kışın yağışsız geçmesi, yaz aylarında da yeterince yağış alınamaması nedeniyle bölgede yaşanan kuraklık sürüyor. Ayçiçeği ve buğday gibi ürünlerde kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan Edirneli üretici, son günlerde ekimi hazırlamak istediği tarlalara toprağın oldukça sertleşmesi nedeniyle giremiyor. Kuraklık nedeniyle toprakta derin çatlıkların oluştuğu Edirne'de üreteciler, yağmur yağmaması halinde tarlasını ekime hazırlayamama endişesini taşıyor.

'ÜRÜNLERDE VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜYORUZ"Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, kuraklık dendiğinde, global ısınmaların çok net bir şekilde hissetmeye başladıklarını söyledi. Öztürk, "Bölgemizde kış kurağı dediğimiz ve kış aylarında almamız gereken, yağışları alamadık. Onun devamında da kuraklık devam etti. Tabi kış aylarındaki kar yağışını özellikle alamamaktan dolayı, barajlarımızdaki su seviyeleri çok düşük. Ürünlere baktığımızda, buğdayın özellikle dane oluşumu döneminde, yağmura ya da kara ihtiyaç duyduğu dönemlerdeki, yağışı alamamasından dolayı, bölgemizde şu anda yapılan hasadın sonuçları da netleşti. Buğday da yüzde 25 ve 30, ayçekirdeğinde de yüzde 30 hatta yüzde 40, yüzde 50'ye varan verim düşüklüklerini görüyoruz. Bu sene ay çekirdeğinde yağ oranlarında da düşüklükler var. Yağlık olarak ekilen bir ürün olduğundan dolayı, yağ oranlarını da çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 2 yüzde 3 gibi yağ oranlarında da düşüklük var" dedi.

'KURU TARIMLA ÜRETİMLER YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'Öztürk, kuraklık nedeniyle kuru tarımla ilgili üretim yapılacağını ifade ederek, "Biz arazilerde suyumuz az daha olsa, barajlardaki sulardan, kapalı sistem dediğimiz, basınçlı sistemlerle daha az suyla, en azında bu çeltik arazilerine, danelik, silajlık mısır gibi ürünlere çevirmemiz gerekiyor. Suyumuz yoksa bu sefer kuru tarımla ilgili üretimler yapmak zorunda kalacağız. Şu andaki durumda tehlike arz ediyor. Kar yağışı da alamıyoruz, global ısınmanın etkileriyle mevsimlerde değişiklik oldu. Bizim bölgemiz karasal iklim yaşayan bir bölge ama biz şu anda karasal ilklimi tam olarak yaşayamıyoruz. Doğru düzgün kar yağışı yok, havalar çok soğuk devam etmiyor, kar yağsa bile kısa sürede eriyor. Mutlaka bunların etkilerini göreceğiz. Devlet Su İşleri, bölgedeki yapılacak faaliyetleri çok iyi biliyor. Bunlarla ilgili planlamalarda yapılmış, bunlara hız vermek gerekiyor. Özellikle nehirlerimizden az olan suyu dahi bizim bir şekilde denizlere ulaştırmamız gerekiyor, depolamamız gerekiyor" dedi.

'ÇİFTÇİMİZ CİDDİ ANLAMDA ZORLANIYOR'Türkiye Tarım Danışmanları Derneği (TAR-DER) Başkan Yarımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, bölgede yeni üretim döneminin başlayacağını belirterek, kuraklık nedeniyle üreticinin zorlanacağını söyledi. Açar, şöyle konuştu:

"Uzun bir kuraklık periyodundan bugünlere gelindiğinde, özellikle toprakların çok kuru ve tohum yatağının hazırlanması konusunda çiftçimiz zorlanmaktadır. Bu şartlarda tohum yatağı hazırlamak gerçekten çok zordur. Yağışlar beklenmek durumdadır ve gerekli yağışlar düştükten sonra tohum yatağı hazırlanabilir. Tohum yatağı ve ekin konusu hakkında bir bağlantı kurmak istiyorum, bir tavsiye niteliğinde. Özellikle bunu geçen yılda çok gördük, hububat ekeceğimize göre ekilişleri biraz geciktirmekte fayda var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde düşecek olan yağışlar neticesinde oluşacak olan tohum yatağı hazırlanarak, tohumların ekilmesi. Aksi takdirde bugünkü şartlarda gerçekten tohum yatağı hazırlamanın çok zor olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum. Bu da uzun bir kuraklık periyodunun sonucu olarak, kendini göstermiş oluyor. Aslında toprak işleme bitkisel üretimde önemli işlevdir. Özellikle anızların, dip kazanlarla, alttan patlatılarak yine önümüzdeki günlerde düşecek olan yağışlarla da üst sürümlerle de hazırlanarak, önümüzdeki dönem ayçiçeği ekilişleri içinde, yazlık ekilişleri içinde tohum yatağı hazırlanabilir. Ama mevsim itibariyle şuan da çiftçimiz ciddi anlamda zorlanmaktadır."

'TARLALAR SÜRÜLEBİLECEK GİBİ DEĞİL'Edirneli üreticilerden Bülent Eren, kuraklığın çiftçileri çok zorladığını belirterek, "Verim düştü. İşçilik yapamıyoruz, tarlada çalışılmıyor. Tarlalar sürülebilecek gibi değil, toprak çok sert. Yağmur yağmasını bekliyoruz. Önceki yıllar daha iyiydi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, her şey yağmura bağlı" dedi.

Bahattin Peköz ise, "Toprağın sertliğinden tarlada, ne pulluk, ne ızgara, hiçbir malzeme çalışmıyor. Bütün beklentimiz yağmurun bir an önce yağması. 50-60 kilo ekin biçtik, daha önceki yıllarda da kuraklık yaşadık ama bu seneki gibi hiç görmedim. Söylenenlere göre son 90 yılın en kurak senesiymiş" diye konuştu.

Çiftçilerden Habil Deviren, gittiği tarlasını süremeden geri döndüğünü belirterek, "Toprak olmuş 1 metre derinliğinde. İşimiz zor, şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı. Ekim ayı geldi ama ekin yapamayız, yapsak bile tarladaki çatlaklardan tohum aşağıya gider. Yağmur yağmazsa ekin yapamayız ve gelecek sezon halimiz iyice perişan olur" dedi.

Yusufeli Barajı'nda dev araçlar vinçle havadan taşınıyor

ARTVİN'de Çoruh Nehri'nde yapımı sürdürülen ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda çalışmalar devam ediyor. Baraj inşaatında kullanılan tonluk iş makineleri, yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemi ile havadan taşınıyor.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı devam ediyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megawatt kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde, 229 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Çalışmaların devam ettiği şantiye sahasında dev iş makineleri için de özel bir sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle, tonluk iş makineleri, havadan taşınıyor.

'3 MİLYON 600 BİN METREKÜP BETON DÖKÜLDÜ'Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Devlet Su İşleri (DSİ) Yusufeli Barajı Şube Müdürü Sezai Yıldız, "Pandemi kararları kapsamında inşaat sahamızda önlemler alarak, 24 saat esasına göre 4 bin personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu an 229 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 3 milyon 600 bin metreküp beton dökmüş durumdayız. Proje tamamlandığında 4 milyon 100 bin metreküp beton dökülmüş olacağız. Gövde imalatımızı yılsonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Gövde betonuyla birlikte enerji yapılarındaki santral binası, enerji tüneli imalatları da 24 saat esasına göre devam ediyor. Barajın tüm üniteleri ile birlikte 2021'in yılının 4'üncü ayında bitirilmesi planlanıyor. Herhangi bir aksaklığa meydan vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'ÜLKE EKONOMİSİNE 1,5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK'İnşaat sahasında görevli Endüstri ve İnşaat Mühendisi Nihan Akkaya, "Yusufeli Barajı, 275 metre yüksekliği ve 4 milyon metreküp beton hacmiyle tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak. Şu an 229 metre yükseklikte olan Yusufeli Barajı, faaliyete geçince ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Baraj sahası, jeolojik ve topografik yapısı gereği üstün mühendislik teknolojileri gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Projede 30 kadın görev alıyor. Bu muazzam projede görevlerimizi yerine getirmek adına çalışıyoruz. Bu kadar büyük bir projede yer aldığımız için gurur duyuyoruz" diye konuştu.

'Mavi kapak' toplayan dede- torun, 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı

ESKİŞEHİR'de işçi emeklisi Halit Aydoğan (73) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş (17), topladıkları plastik mavi kapaklarla 13 yılda 373 engelliye tekerlekli sandalye sağladı. Sosyal medya sayesinde tüm Türkiye'nin desteğini aldıklarını ifade eden Melike Sarıtaş, "Yaklaşık 30 bin damacana kapağı bir sandalye ediyor. Küçük kapak olursa 200 bin adet gerekiyor. Kapakları geri dönüşüm firmasına veriyoruz. Oradan sağlanan gelirle tekerlekli sandalye alıp, engelli bireylere ücretsiz olarak veriyoruz" dedi.

Eskişehir'de oturan Melike Sarıtaş, dedesi Halit Aydoğan ile birlikte 13 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklardan elde ettikleri tekerlekli sandalyeleri 373 engelli bireye ulaştırdı. Eskişehir'in yanı sıra sosyal medya üzerinden Türkiye'nin birçok şehrinden de kargo yoluyla destek alan dede-torunun açtığı sosyal medyadaki 'dedetorunmavikapak' hesapları ise 100 binin üzerinde takipçisiyle büyük destek görüyor. Melike Sarıtaş, ilkokul öğrencisiyken sınıfında başlayan kapak toplama kampanyasını dedesi Halit Aydoğan ile birlikte sürdürerek engelli bireylerin yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

İlkokul öğrencisiyken sınıfında başlatılan bir kampanyayı dedesiyle birlikte sürdürerek bugünlere geldiklerini anlatan Sarıtaş, "13 yıl önce sınıfta dersteyken bize bu kampanyadan bahsetti. Onun da engelli bir oğlu olduğu için bu konulara çok duyarlıydı. Dedi ki; 'çocuklar plastik kapak toplayalım ve birilerinin hayatına dokunalım' daha sonra arkadaşlarım gurup halinde kapak toplamaya başladı. Ben tek kaldım ve dedeme gelip ağlamaya başladım, 'dede ben ihtiyaç sahibine yardımcı olamadım' diye. Üstelik sadece 15 kapağım eksik kalmıştı ama kampanya son bulmuştu. Sonrasında dedem bana, 'kızım eğer sen ağlamazsan, bundan sonra gerekirse tüm Türkiye'ye biz yardımcı olacağız. Hem sınıf birincisi hem de okul birincisi yapacağım seni. Hem de ihtiyaç sahibinin yüzündeki mutluluğu biz göreceğiz' dedi ve biz dedemle bu şekilde el ele vererek yola çıktık. Sonrasında bir kardeşimizin yüzündeki mutluluğa sebep olabildik. Sandalye vereceğimiz ortama geldik ve sonrasında kardeşimiz annesine, 'anneciğim keşke bizim de şöyle bir sandalyemiz olsa da, senin de kolların beni taşımaktan kurtulsa artık' dedi. Biz o gün ona, getirdiğimiz sandalye ile sürpriz yapmak istemiştik. Bunu o kardeşimiz bilmiyordu. Dedem ve ben, gözlerimizi yumana kadar bu yoldayız" dedi.

30 BİN DAMACANA KAPAĞI, 1 TEKERLEKLİ SANDALYE OLUYORTopladıkları mavi kapakların tekerlekli sandalyeye dönüşme hikayesini anlatan Melike Sarıtaş, ömrü boyunca kapak toplayıp ihtiyacı olanlara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yaklaşık 30 bin damacana kapağının 1 tekerlekli sandalyeyi karşıladığını kaydeden Sarıtaş, "Yaklaşık 30 bin damacana kapağı bir sandalye ediyor. Küçük kapak olursa 200 bin adet gerekiyor. Bu kapaklar 1- 2 ton kadar biriktiğinde, yıllardır birlikte çalıştığımız bir geri dönüşüm firmasına veriyoruz. Sonrasında bu kapaklar evlerimizde kullandığımız mutfak malzemelerine dönüştürülüyorlar. Böylece hem ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz hem de plastiğin çevremize verdiği zararı azaltarak çevremizi korumuş oluyoruz. En önemlisi de engelli bireylerin yüzündeki mutluluğa vesile olmuş oluyoruz. Sosyal medya sayfamız da var zaten 'dedetorunmavikapak' adında. İlk başladığımızda Eskişehir içinde yapıyorken, sosyal medya sayesinde artık tüm Türkiye'ye yardımcı olabiliyoruz hatta Azerbaycan'a bile bizim sandalyelerimiz gitti. Şu anda tam 373 kişiyi sandalyesine kavuşturduk. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz ama 'kavuşturduk' demek aslında yanlış olur. Bunu biz tüm Türkiye ile el ele vererek yaptık" şeklinde konuştu.

'HEDEFİM 1000 TEKERLEKLİ SANDALYE'İşçi emeklisi Halit Aydoğan ise kapak toplayıp engelli bireylere yardımcı olmayı karşılıksız olarak yaptıklarını söyledi. Engellilerin yaşamlarına dokunabildikleri için çok gururlu olduklarını belirten Aydoğan, "Ben de bu işi karşılıksız, menfaat beklemeden yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum. İlk başladığımda benim hedefim 100 sandalyeydi, şimdi ise hedefim 1000 tekerlekli sandalye kazandırmak. Ben Türkiye'nin tüm vilayetlerinin dedesiyim. Engelli kardeşlerimizin engellerini hafifletip yüzlerindeki mutluluğu gördükçe o mutluluğun aynısını yaşıyorum. Türkiye'nin her tarafından gelen yardımları kabul ediyorum. Onların sayesinde bu güne kadar 373 arabayı verdik. Elimizdeki 32 araba ile toplam 405 araba etti" dedi.

'ENGELLİ ÇOCUĞUM VAR, BEN DE KAPAK TOPLAYIP GETİRİYORUM'

Mahalle komşusu Fatma Yanardağ da çevrede herkesin mavi kapak toplayıp Halit Aydoğan ile torunu Melike Sarıtaş'a yardımcı olmaya çalıştığını ifade ederek, "Engelli çocuğum var. Ben de kapak toplayıp getiriyorum. Dede benim komşum. Onlar bana da yardım ediyor. Melike sürekli yardımcı oluyor, Allah razı olsun. Sadece Eskişehir değil, her yerden mavi kapak gönderenler var" diye konuştu.