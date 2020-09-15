DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR

Nikahta 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısı açtılar ADANA'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlerin yasaklanması üzerine Murat Kasap (31) ile İpek Yıldırım (24) çiftinin düğünü, planlanan tarihten geç yapıldı.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR, System.String[]

Nikahta 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısı açtılar

ADANA'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlerin yasaklanması üzerine Murat Kasap (31) ile İpek Yıldırım (24) çiftinin düğünü, planlanan tarihten geç yapıldı. Törende nikah memurunun, "İpek Yıldırım'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "Sonsuza kadar evet" diye cevap verdiği sırada arkadaşlarının Müslüm Gürses'in 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açması, komik anlar yaşattı. Kasap, "Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir cevap olan 'Evet', arkadaşlarımız vasıtasıyla daha da unutulmaz bir anı olarak kaldı" dedi.

Ceyhan ilçesinde öğretmenlik yapan Murat Kasap ile İpek Yıldırım çifti, evlenmeye karar verdi. 29 Ağustos'a düğün ve nikah için gün alan çift, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerin yasaklanması üzerine, bu tarihi ertelemek zorunda kaldı. Bir süre bekledikten sonra 5 Eylül gününe nikah tarihi alan çift, pistte ilk danslarını yaptıktan sonra nikah törenine geçti. Bu sırada Murat Kasap, nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna cevap verdiği sırada, çiftin arkadaşları Erdi Uçman ile Denizhan Kırgıl, Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' adlı şarkısını açtırdı. Gürses'in 'Son pişmanlık, neye yarar?' sözleri eşliğinde nikah memurunun sorusuna "Sonsuza kadar evet" diyen Murat Kasap, eşi İpek Yıldırım ve davetliler, arkadaşlarının bu şakasına uzun süre güldü.

'ŞAKADAN HABERİMİZ YOKTU'Sıkıntılı geçen düğün sürecinin ardından nikah töreninde arkadaşlarının yaptığı şakanın kendileri için güzel bir anı olarak kaldığını kaydeden Murat Kasap, "Düğünümüzü bir yıl önce planlamıştık ancak pandemi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Sonrasında nikah töreni yapmaya karar verdik. Nikah memurunun sorusu üzerine ben de farklı bir şekilde 'Sonsuza kadar evet' demek istedim. Tam cevap verdiğim sırada Müslüm Gürses, 'Son pişmanlık neye yarar?' diye giriş yapınca bir anda dondum. 'Sesim Müslüm'e mi benziyor?' diye bir şaşırdım açıkçası. Şakadan haberimiz yoktu" diye konuştu.

'BU GÜZEL ANI İÇİN MUTLUYUZ'Törenin bir an önce bitmesi ve davetlilerin sağlık durumlarını etkilememesi için gergin olduklarını ifade eden Kasap, "Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir cevap olan 'Evet', arkadaşlarımız vasıtasıyla daha da unutulmaz bir anı olarak kaldı. Sağ olsunlar bizi heyecanlandırdılar. Bir de düşünsenize şakanın ardından nikah memurunun gittiğini, yoldan çevirdiğimizi. Sağ olsun herkes anlayış gösterdi. Bu güzel anı için mutluyuz" dedi.

'MURAT'IN ŞARKI SÖYLEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Şakanın kendileri için güzel bir anı olarak kaldığını belirten İpek Yıldırım ise, "Açıkçası çok şaşırdık. Ben Murat'ın şarkı söyleyeceğini bekledim. Arkamı döndüğümde arkadaşlarımızın şaka yaptığını gördüm. Aslında insanlardan 'Geline bu yapılır mı?' şeklinde tepkiler aldık ama onlar benim arkadaşlarım. Bu şaka genel olarak insanları güldürmüş" diye konuştu.

Müslüm Gürses, Evlilik, Düğün, Kasap, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 12:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Vedat Muriqi'yi 17,5 milyon euroya Lazio'ya gönderdi Son dakika: Korona yasaklarını delerek eğlence mekanlarının ruhsatlarını değiştiren işletmeler kapatılacak Kapıda ateş ölçme uygulamasının koronavirüsü önlemede bir anlamı yok Yunan milletvekili Kammenos'tan Meis itirafı: Lahey'e gidersek kaybederiz Leicester City ile Crystal Palace, Fenerbahçeli Ozan Tufan ile ilgileniyor Trump'tan Esed'le ilgili bomba itiraf: Öldürmek istedim, general karşı çıktı Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Parkta oynarken üzerine aydınlatma direği düşen 10 yaşındaki Görkem, ağır yaralandı Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu Bamya yedikten sonra fenalaşarak ölen minik Alya'nın son görüntüleri Brezilyalı model MC Rielle, en değerli şeyim dediği kalçalarını sigortalattı 8 katlı binanın çatısından yere çakılan Ukraynalı kadının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı Yeniden ekrana çıkan Rasim Ozan Kütahyalı'ya " Şeref yoksunu" diyen Hidayet Türkoğlu, Beyaz TV'ye çağrıda bulundu Kılıçdaroğlu, CHP'yi karıştıran "Atatürk" tartışmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı Riyad Mahrez'in kız kardeşlerinin işlettiği güzellik salonu, bir çetenin saldırısına uğradı         
15:16
Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş Engelli kadının yengesine anlattıkları korkunç olayı ortaya çıkardı! 4 kişi cinsel saldırıda bulunmuş         
15:11
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yeni bir aşka yelken açtı         
14:55
Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı Marmaris'e demir atan lüks yata 124 bin litre yakıt ikmali yapıldı         
14:49
PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu PTT memuru zimmetine geçirdiği 3 milyon TL ile ortadan kayboldu         
14:46
Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti Gülben Ergen, mavi mayolu pozuyla yaza veda etti         
14:46
Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu Kocaeli'de izolasyon kararını deldiği için yurtlarda karantinaya alınacak vatandaşlardan tahsis edilecek ücret belli oldu         
14:34
Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu Jude Bellingham, Nuri Şahin'i geçerek kulüp tarihinin gol atan en genç futbolcusu oldu         
14:28
Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı Anayasa Mahkemesi üyesi bisiklete binerken çekildiği fotoğrafıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yaptı         
13:55
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın pozları, ilişki bulma sitesine düştü         
13:52
Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi         
13:07
Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, Karantinayı delip sahile giden koronavirüslü kadın, "Ölmek istemiyorum" diye bağırıp etrafa tükürdü         
12:50
Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Mandzukic, Fenerbahçe'nin teklifine ikna oldu         
12:46
Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var Pınar Gültekin'in otopsi raporu Çıktı! Cinayetle ilgili kan donduran detaylar var         
12:38
Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor Asgari ücretliler, bu aydan itibaren yüzde 20'lik gelir vergisi dilimine giriyor         
12:20
55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı 55 yıl sonra Süper Lig'e çıkan takımların tamamı ilk haftada kazandı         
12:10
Hindistan'da koronavirüs vakalarındaki artış yüzünden medikal oksijen bulunamıyor Hindistan'da koronavirüs vakalarındaki artış yüzünden medikal oksijen bulunamıyor         
12:08
Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın 125 milyon TL'ye sattığı villayı iş adamı Mustafa Aktaş'ın aldığı ortaya çıktı         
11:47
Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada Ülkü Ocakları eski yöneticisine sokak ortasında silahlı saldırı! O anlar kamerada         
11:42
Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti Lüks araçlı dilenciler yakayı ele verdi! Polis önce çöplüğe çevirdikleri arsayı temizletti         
11:39
Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı Son Dakika: Türkiye, Yunanistan'ın Lozan'ı ihlal ettiğini bildiren NAVTEX yayınladı         
11:24
Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor         
11:21
Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil Bu köyün adını duyanlar şaşırıyor, vatandaşlar ise durumdan şikayetçi değil         
10:27
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri         
10:23
Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi Fenomen Meriç İzgi, yasak olmasına rağmen 3. kez maymun sahiplendi         
10:06
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı         
08:48
Burcu Kıratlı, Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu         
08:17
Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır, traktör tekerli motosiklet yaptı         
08:16
Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu         
23:25
Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
22:57
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 18:55:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei