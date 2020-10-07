DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ-TEKRAR - Son Dakika

'Koronavirüse karşı kolonya sürdü, 0.27 promil alkollü çıktı' iddiası

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde polis denetiminde iddiaya göre 0.27 promil alkolü olduğu tespit edilen ticari araç sürücüsü Mehmet Kabataş'a (52) para cezası uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu. Alkol kullanmadığını öne süren, hastanede yaptırdığı testinde ise kanında alkole rastlanılmadığını belirten Kabataş, alkollü çıkmasının sebebinin koronavirüsten korunmak için yüzünü kolonya ile dezenfetke etmesi olduğunu söyledi.

Gülyalı ilçesinde, 28 Haziran gecesi saat polis kontrol noktasında kullandığı ticari aracı ile durdurulan Mehmet Kabataş'a alkol testi yapıldı. Test sonucunda 0.27 promil alkollü çıkan sürücüye bin 228 lira para cezası uygulandı, 20 ceza puanı kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkol kullanmadığını öne süren Kabataş, aynı gece Ordu Devlet Hastanesi'nde test yaptırdı. Test sonucunda kanında alkol rastlanılmayan sürücü, kontrolden kısa bir süre önce koronavirüsten korunmak için el ve yüzünü kolonya ile dezenfekte ettiğini, alkollü çıkmasının nedeninin kolonya olduğunu öne sürdü. Kabataş, Ordu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezaya itiraz etti. Mahkeme belirtilen yasal süre içerisinde kan testi yaptırmadığı gerekçesiyle aldığı raporu geçersiz sayarak başvuruyu reddetti. Kabataş, karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

'KANIMDA ALKOL ÇIKMADI'Yaşananları anlatan Mehmet Kabataş, "Kavşakta ellerime ve yüzüme kolonya sürdüm. Yaklaşık 1 dakika yolumuza devam ettikten sonra polisler kontrol noktasında bizi durdurdu, alkolmetreye üfletti. Cihaz 0.27 promil alkollü olduğumu gösterdi. Polisler 'alkollüsün' diyerek, arabamı kenara çektirdi. Polislere 'alkol kullanmadığım, yolda yüzüme kolonya sürdüm ve bu nedenle alkol çıkabilir' dedim. Bana ceza kestiler. Arabayı kullanması için yeğenimi çağırdım ve hastaneye gittim. Test sonuçlarında kan değerlerinde alkol çıkmadı. Yargıya başvurdum. Mahkeme kan tahlili için 95 dakika içerisinde tahlil olmam gerektiğini belirterek başvurumu reddetti. Cihazın arızalı olabileceğini, çalışmış olduğum birimdeki insanlara sorularak alkol kullanıp kullanılmadığımın tespit edilebileceğini ifade ettim ancak bunlar da kabul görmedi. Hukuk mücadelem sürüyor. Eğer benim haklı olduğum kabul edilirse, ödemiş olduğum cezayı geri almak istiyorum" dedi.'KOLONYA KULLANSAK DENETİMDE TAKILIYORUZ'Cezayı ödediğini anlatan Kabataş, "Bölgemizde fındık hasadı yapıldı. Şoför olmadan bahçeme gidemedim. Eşim hastanede çalışıyordu, onu işe getirip götürüyordum ancak bu süreçte sıkıntı yaşadık. ya bir yakınımızı çağırıyorduk ya da yoldan geçen birinden rica ediyorduk. Kolonya kullanmasak pandemi var, kullansak denetimde, üflemede takılıyoruz, ehliyetimiz alınıyor. Seyir halindeyken yüzünüze kolonya sürmeyin. Alkolmetreye üflemeden önce yüzünüzü yıkayın" diye konuştu.'KOLONYA SÜRDÜM 'ALKOLLÜ ÇIKTIM' TIBBEN MÜMKÜN DEĞİL'Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt ise, kanda alkol değeri bulunmaması halinde, ölçüm yapılan cihazlarda hata olabileceğini söyledi. Enginyurt, "Kolonyayı elime sürdüm, yüzüme sürdüm, alkollü çıktım' denmesi tıbben mümkün değildir. Bunun iki sebebi vardır. ya sürücü yalan söylüyordur, gerçekten alkol almıştır. İkinci sebep ise alkolmetrenin kalibrasyonu bozuktur. Bunlar çok hassas cihazlar olduğu için sık sık kalibre edilmesi gerekiyor. Çünkü bizim hastanelerde kullandığımız alkolmetreler de aynı şekildedir. Keza tüm tıbbi malzemeler kalibrasyon gerektiriyor. Kalibrasyon bir cihazın doğru ölçümü yaptığının test edilmesidir. O cihazlar çok sık test edilmediği takdirde, kalibrasyon ayarları bozulacağı için, bir önceki sürücünün alkollü sürücünün değerini tekrar karşımıza getirebilir. Kalibre edilmemiş cihazlarda bununla biz karşılaşıyoruz. Kolonya içilmediği takdirde, nefes yoluyla ölçmüş olduğumuz alkolmetrelerde alkol çıkmaz. Alkollü mendilde de, dezenfektanda da, kolonyada da çıkmaz. Kanda alkol değeri bulunmuyorsa ölçüm yapılan cihazda arıza vardır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sürücünün kolonya sürme görüntüsü-Sürücünün araç kullanma görüntüsü-Ceza makbuzunun görüntüsü-Diğer detaylar-Ceza yiyen sürücü ile röportaj-Prof. Dr. Özgür Enginyurt ile röportaj

Haber/Kamera. Mustafa KIRLAK-ORDU

Haber Kodu : 201007075=============================

Kaynak suyu, 3 dükkanın deposunu sular içinde bıraktı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kendiliğinden çıkan kaynak suyu nedeniyle 3 dükkanın deposunu su basıyor. İş yeri sahipleri, her gün temizlik yapmaktan bıktıklarını belirterek, çözüm bulunmasını istedi.Derince'deki Çenesuyu Caddesi'nde bulunan kafenin arka bahçesinde kendiliğinden çıkan kaynak suyu, 3 dükkanın zemin katını su basmasına neden oluyor. Soğutucu ve çeşitli elektrikli eşyaların kullanıldığı depolara giren su, tehlike oluştururken, dükkan sahipleri de durumu yetkililere bildirmelerine rağmen henüz sonuca ulaşamadıklarını söyledi.Mağdur olduklarını söyleyen esnaftan Vedat Temel, "İSU'yu çağırdık, çıkan suyun kaynak suyu olduğunu söylediler. 3 dükkan etkileniyor ve pompa yetiştiremiyoruz çıkan suya. Yetkililer de çaresiz kaldı ve biz de çaresiziz. 3 dükkan deposunun içinde makineler var. Allah göstermesin, birisi çarpılıp ölecek. Bize yapılan tahlil sonucunda suyun kaynak suyu olduğunu ve pompa bağlanıp dışarı atılması gerektiğini söylediler. Esnaf mağdur ve suyun nereden geldiğini gerçekten bilmiyoruz" dedi. 'SUYUN NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR'Kaynak suyunun son 2 aydır çıktığını belirten Ebubekir Taşdemir ise "Ben dükkanımı 7 ay önce kiraladım ve buradan ekmek parası çıkarmaya çalışıyorum. Son 2 aydır kaynak suyu çıkıyor. Bize yetkililer 'Kendi çabanızla halledin' diyor. Dükkanı su basıyor ve her tarafımızda elektrik var. Bir şey olursa onun hesabını kimse veremez. Zabıtalar gelip fotoğraf çekti. İSU kaynak suya bir şey yapamayacağını ve kendi çabalarımızla yapılacağını söylüyor. Yaklaşık 300 metre ileri su bastık aldığımız pompayla ama pompa dayanmıyor, yanıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu suyun kaynağını da bilmiyoruz. Oturduğumuz muhite çıkan bu su yeter. Su boşa akıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------------ -Pompa bağlanan kaynak suyun dışarıya atılması -Vatandaşlarla röp -Kaynak suyu çıkan bodrum kat ve suyun çıktığı nokta

Haber-Kamera-Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

Haber Kodu : 201007085==============================

Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi MUĞLA'nın Ula ilçesinde, iş insanı 70 yaşındaki Turhan Şahin tarafından 52 dönümlük arazide deneme, araştırma amaçlı oluşturulan, 1300 fidanın yer aldığı avokado bahçesi dikkat çekiyor. Aşırı soğuktan ve güneşten korumak için kafes içine alınan fidanları görenlerin kimisi füze rampası, kimisi tuvalet kimisi ise türbe zannetmesi, esprilere neden oluyor. Şahin, bekledikleri verimi almaları halinde 500 dönüm alana daha avokado fidanı dikmeyi hedeflediklerini söyledi. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Turhan Şahin, 5 yıl önce bir sohbet sırasında bahsi geçen Türkiye'nin Güney Amerika'dan ithal ettiği avokado fidanı konusunda, merak edip, araştırmalar yaptı. Şahin, araştırmalarının ardından Türkiye'de avokado yetiştirmek için kolları sıvadı. Şahin, ilk olarak Muğla'nın Ula ilçesindeki tarlasının toprak analizlerini yaptırdı. Analiz sonuçları avokado yetiştirmeye uygun çıktı. Şahin, önce deneme amaçlı 5 fidan dikti. Diktiği bu fidanlardan beklediği verimi alan Şahin, geçen nisan- mayıs ayları arasında 52 dönümlük arazisine, 800 bin TL harcayarak 1300 avokado fidanı daha diktirdi. İstanbul'da yaşayan ve fırsat buldukça Ula'ya gelerek fidanları ile tek tek ilgilenen Şahin, oluşturdukları bahçenin daha çok deneme, araştırma amaçlı olduğunu söyledi.Avokado fidanlarının 3 yıl özenli bir bakım istediğine dikkati çekip, "Adeta yeni doğmuş bir bebek gibi kundakta bakılması gerekiyor. Aşırı soğuk ve güneşten korumak için fidanların tamamını fideledik. 3 yıl boyunca suyunu, gübresini vereceğiz. Tabii ki yapacağımız bu işlemlerin hepsi, organik olacak. Bölge için iyi tarım sertifikası da aldık. 3 yılın sonunda ilk meyveleri alacağız. 4'üncü yılın sonunda başa baş diyeceğimiz meyve oranına ulaşacağız. 5'inci yılda ise ticari meyvelerimizi alıp, kendi yerli avokadolarımızı pazara sunacağız" dedi.'ÜLKEMİZDE YETİŞEN BİR BİTKİYE PARA VERİLMESİ AĞIRIMA GİTTİ'Avokado yetiştirebilmek için büyük bir yatırım yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Yaptığım tetkikler ve araştırmalar sonrasında Türkiye olarak biz bu bitkisi için 2019, 2020 yılları içinde Güney Amerika ve Güney Afrika'ya toplam 113 milyon dolar gibi bir para ödemişiz. Dolayısıyla bizim ülkemizde yetişen bir bitkiye para verilmesi, biraz ağrıma gitti ve 'Biz bunu yaparız' dedik. Gözümüzü kararttık böyle bir yatırıma girdik. Son teknoloji ile donatılmış bir bahçe kurduk" diye konuştu.Şahin, hedeflerinin babadan kalma 500 dönümlük arazide de avokado bahçesi oluşturmak olduğunu vurgulayıp, tamamlandığında 2.5 milyon TL'lik bir yatırım yapmış olacaklarını kaydetti.'KİMİ FÜZE RAMPASI, KİMİ TUVALET KİMİ DE TÜRBE ZANNEDİYOR'Oluşturdukları avokado bahçesi ile ilgili başlarından çok ilginç olayların geçtiğini, çok çeşitli senaryolar duyduklarını belirten Şahin, şöyle devam etti: "Bu bölgede genelde tarla tarımı yapılıyor. Susam, buğday, mısır gibi ürünler yetiştiriliyor. Bu bölgede bizim yaptığım gibi bir dikim pek görülmüş bir şey değil. Kafes içindeki fidanlar yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Fidanların kafeslerini görenlerden kimisi Doğu Akdeniz'deki hadiselerden dolayı 'Ordu buraya füze rampası yerleştirdi. Bu kafeslerin içinde rampalar var' kimisi de 'Seyyar tuvalet kuruldu' dedi. 'buraya uzaylılar inmiş. Uzaylıların barınağı' burası diye esri yapanlar bile oldu. Burası adeta bir türbeye döndü. Yoldan gelip, geçenler buraya durup, bir bakıyor. Merak ettiklerini söyleyip, ziyarete gelen bile oluyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Avokado bahçesinin drone görüntüsü- Bahçe çalışma yapılmasından görüntü-Avokado fidanını görüntüsü-Avokado bahçesi oluşturan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Turhan Şahin ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA,

Haber Kodu : 201007080==========================

Nar dolandırıcılarına hapis cezası üreticiyi sevindirdi MERSİN'de narenciye üreticilerinden mal alıp, parasını ödemeyen 2 kişiye hapis cezası verildi. Mahkemenin kararını değerlendiren Avukat Ahmet Ekin, kararın emsal oluşturması açısından üreticiler için sevindirici olduğunu söyledi.Merkez Mezitli ilçesinde ticaretle uğraşan Yusuf Asfuroğlu'nun nar bahçesine giden Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık, geçen yıl Ekim ayında ticaret yapmak amacıyla bahçeyi gezmek istediklerini söyledi. Koldaş ve Dayıcık, Asfuroğlu'ndan 55 ton nar almak için anlaştı. İkili, Asfuroğlu'na bin lira kaparo verip, kalan parayı da 8-11 Ekim'de iki taksit halinde ödeyeceklerini söyledi. Taraflar el sıkışarak ayrılırken, görüşmeden 2-3 gün sonra narları alan Koldaş ve Dayıcık, ödeme için arayan Asfuroğlu'nu oyalamaya başladı. Satın aldıkları narın bekledikleri gibi çıkmadığını söyleyen Koldaş ve Dayıcık'tan parasını alamayan Asfuroğlu, durumu polise bildirdi. Yürütülen soruşturma sonrası Metin Koldaş ve Fevzi Dayıcık hakkında, Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Karar duruşması görülen davada, Dayıcık ve Koldaş ürünlerin sorunlu çıktığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, Koldaş ve Dayıcık'a 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.'DOSYA ADİ SUÇ ÖRGÜTÜ KAPSAMINA ALINMALI'Mağdurların avukatı Ahmet Ekin, davayı değerlendirdi. Mağdurların şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Ekin, "Şahıslar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Dava sürerken başka kişiler de mağdur olduklarını belirterek bize başvuruda bulundu. Onlar adına da şikayette bulunduk. Nar dolandırıcılığı 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı. Sanıklara alt sınırdan uzaklaşılarak 3 yıl 4'er ay hapis cezası ve 20 bin TL para cezası verildi. Adalet tecelli etti, sanıkları cezalandırıldı. Diğer mağdurlar yönünden yaptığımız şikayet başvurusu da soruşturma aşamasında. Biz olayı gerçekleştirenlerin aynı şahıslar olması nedeniyle adi suç örgütü kapsamında olduğunu düşünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Emniyet binası ve tabelası-Adliye binası-Avukat Ahmet Ekin masa başında çalışırken-Avukat Ahmet Ekin ile röp.

Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN,

Haber Kodu : 201007050==========================

Niğde'de kışlık patates hasadı başladı

TÜRKİYE'de patates üretiminde ilk sırada olan Niğde'de kışlık patates hasadı başladı. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kentte yaklaşık 230 bin dekar alanda patates ekimi yapıldığını, 850 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.Niğdeli patates üreticilerini hasat heyecanı sardı. Kentin patatesi ile ünlü olduğunu belirten Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, yazlık patates kadar, kışlık patatesin de ön planda olduğunu dile getirdi. Hasadı yapılan kışlık patatesin mayıs ayına kadar depolarda satışa sunulduğunu aktaran Kenar, "Niğde'de yazlıklar bitti. Kışlık patates hasadı başladı. Niğde'de yaklaşık 230 bin dekar alanda patates ekimi olmaktadır. Bunun yanında 230 bin dekar alana müteakip 850 bin ton civarında patates hasat edeceğiz, üreteceğiz ve depolara koyacağız. Bu da kış boyu vatandaşımıza sebze yemeği olarak çıkmış olacakö dedi.'TABAN FİYAT OLUŞTURULMASINI İSTİYORUZ'Fasulyede olduğu gibi patateste de devlet kuruluşlarının destekleme alımı yapmasını isteyen Kenar, şöyle konuştu: "Fasulyede bu yıl Tarım Kredi Kooperatifi, Türk Şeker ve Ziraat A.Ş gibi firmaların, devlet kuruluşlarının destekleme alımı yaptığını gördük. Durum böyle olunca fiyatlarda çok fazla dalgalanma yaşanmadan hak ettiği değerde fiyat aralığında çiftçilerimizin memnuniyetini sağlayarak sürmüş oldu. Aynı şekilde patateste de bu firmaların, kuruluşların devreye girerek fiyatların maliyetlerin üzerinde satın alarak bir taban fiyat oluşturulmasını istiyoruz. Çiftçilerimiz bu konuda hemfikirler."'PATATESİN 3 LİRA, 5 LİRA OLMASINI BİZ İSTEMİYORUZ'Patatesin 3 lira, 5 lira olmasını istemediklerini kaydeden Kenar, şunları söyledi: "90 kuruşa mal ettiğimiz patatesi kalitesine göre 1- 1,5 liraya satarsak bizim için yeterlidir. Biz hükümetimize, yetkililere buradan çağrı yapıyoruz. Çiftçiler adına, Niğde Ziraat Odası adına, bütün patates üreticisi arkadaşlar adına ne olur 0,30 kuruş çok büyük paradır. Çiftçi zarar ederse önümüzdeki yıl ekimler düşer. Daha pahalıya yemek zorunda kalırlar.ö'VERİM YÜKSEK FİYATLAR DÜŞÜK'

Konaklı Kasabası'nda patates üretimi yapan çiftçi Bayram Elmas, bu sene 200 dekar alanda ekim yaptığını, geçen seneye göre ekimi biraz daha arttırdığını ifade etti. Elmas, verimin bu sene iyi olduğunu, ancak fiyatın geçen seneki rakamda kaldığını belirtti.