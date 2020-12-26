Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor - Son Dakika

Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor

26.12.2020 09:23
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor, System.String[]

ADANA Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Belkıs Yakıcı, ev tezgahlarında dokunan bin yıllık tarihi 'Adana bezi'ni yeniden gün yüzüne çıkardı.

ADANA Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi Başkanı Belkıs Yakıcı, ev tezgahlarında dokunan bin yıllık tarihi 'Adana bezi'ni yeniden gün yüzüne çıkardı. Pamuğuyla ünlü kentin kumaşı için coğrafi işaret başvurusu yapılırken, bu kumaştan el dokuması gömlek ve şalvar üretimine de başlandı.

1071 yılında Selçuklular döneminde Anadolu'da yaygınlaşan, Osmanlı döneminde ise kadınların ev tezgahlarında dokuduğu tarihi 'Adana bezi' Verim Kadın İnisiyatifi İstihdam Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi tarafından yeniden üretilmeye başlandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar tekstil fabrikalarında kumaş dokuma üzerine çalışan kooperatif başkanı Belkıs Yakıcı, bu tecrübesinden yola çıkarak pamuğuyla ünlü kente, tarihi kumaşını da yeniden kazandırdı.

Bölgedeki kadınlara verilen kumaş dokuma eğitimi ile üretimine başlanan pamuklu tarihi Adana bezinin iplik numarası, sıklığı, örgüsü, gramajı gibi teknik özellikleri belirlenerek coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Tescillenmesi beklenen kumaş ile kadınlar, modern tasarımlı yöresel Adana gömleği ve şalvarının da üretimine geçti. OSMANLI SARAYLARINDA KULLANILDIAdana pamuğunu canlandırmak için yola çıktıklarını belirten Belkıs Yakıcı, "Dokuma deyince halı kilim türü ürünler akla geliyor. Oysa kumaş dokuma da Adana için çok önemlidir. Tarih boyunca Anadolu Selçukluları Türkiye'de bölgelere beylikler kurdu. Bu beylikler de Orta Asya'dan dokumayı getirdi ve bu sanat oldukça gelişti. O dönemde bile Anadolu'da kumaş dokuma oldukça önemliydi. Selçuklulardan sonra Osmanlı'da da bu çok geliştirildi ve 'Adana bezi' diye bir bez çıktı. Sarayda da kullanılırdı. Çünkü yüzde yüz pamuk, doğal bir dokumadır" dedi. COĞRAFİ İŞARETİ ALINACAKBin yıllık tarihi olan bu kumaşı yeniden çıkarttıklarını dile getiren Belkıs Yakıcı, şöyle konuştu: "Her bölgeye özgü el dokumasının belirli teknik özellikleri vardır. Mesela kutnu Gaziantep'e göredir, Manisa'da 'Manisa bezi' var. Buna göre her el dokuması yapan Adana bezi diyemez. Biz Adana bezinin Kültür Bakanlığı'na iplik numarası, sıklığı, gramajı gibi her detayını vererek bildirimini yapıp coğrafi işareti için de başvuru da bulunduk. Adana pamuğunun nasıl coğrafi işareti varsa kumaşının da olacak. Tarihi Adana Bezi olarak tescillenecek. Bunu da biz kooperatifimiz olarak başarmış olacağız"ADANA GÖMLEĞİ MARKALAŞACAK

Bu kumaştan Adana'ya özgü olan gömlek ve şalvarı modernize ederek üreteceklerini belirten Yakıcı, "Adana'nın şalvarı olduğu gibi bir de gömleği vardır. Erkeklerde 'mintan' kadınlarda da 'göynek' deniyor. Bunu biz modernize ederek uygulamak istiyoruz. Nakış, kanaviçe, kaytan, çarpana gibi teknikleri kendi el dokuması ürünlerimizle birleştirip özgün yeni tasarımlar çıkartıyoruz. Ayrıca marka başvurumuzu yaptık. Bu markayla da gömlek ve diğer ürünlerimizi satışa sunacağız. Bundan sonra ürünlerimiz 'Kamlo' etiketle çıkacak. Azerbaycan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri öncellikli olarak ihracatlarımız başlayacak" diye konuştu.


Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor
Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor

İstihdam, Osmanlı, Kadın, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu 5 aylık doğdu! 'Yaşayamaz' denilen minik bebek 6 ayın sonunda hastaneden taburcu oldu İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş Bakımevindeki "Noel Baba"lı yılbaşı ziyareti, koronavirüs nedeniyle 18 kişinin canını aldı DSÖ'den korona aşılarıyla ilgili hayalleri yıkan sözler: Enfeksiyona karşı koruduğunu gösteren kanıt yok Galatasaray'ın eski futbolcusu Jimmy Durmaz, yeni imajıyla olay oldu! Görenler hayret etti Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı Eski Yunan Bakan: 3 cariyesiyle misafir edilen Abdullah Öcalan'ın valizinden dolarlar çıktı         
09:40
Kemal Doğulu, gözyaşları içinde Doya Doya Moda programından ayrıldı Kemal Doğulu, gözyaşları içinde Doya Doya Moda programından ayrıldı         
08:28
Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler Tefeci aile düzenlenen operasyonla yakalandı: Vatandaşlara borç para verip tehdit etmişler         
08:12
"Sağlık çalışanıyım" diye polisi kandırmaya çalışan kadın, ispatlayamayınca cezayı yedi         
06:38
ABD polisi, patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi ABD polisi, patlayan aracın fotoğrafını paylaşarak halktan yardım istedi         
23:55
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor Bulgaristan Başbakanı Borisov: Erdoğan'ın beni tebrik etmesi rakiplerimi kıskandırıyor         
22:59
Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi         
21:49
Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek         
20:48
Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı         
17:16
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları         
16:42
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2020 09:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bin yıllık 'Adana bezi' yeniden canlandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei