Dha Yurt - Park Halindeki İki Otomobil Yandı
1 saat önce
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın yanındaki başka bir otomobile sıçradı.
İZMİR'in Gaziemir
ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın yanındaki başka bir otomobile sıçradı. Olayda iki otomobil de kullanılmaz hale geldi.
6. Sanayi Sitesi 576 sokakta park halinde bulunan bir otomobilde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanında bulunan başka bir otomobile sıçradı. LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde patlama meydana gelirken, sesi duyan site görevlileri olay yerine gitti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yangının yakındaki dükkanlara sıçramasını önleyerek, araçlardaki yangını söndürdü. Ardından bir süre soğutma çalışması yapıldı. İki otomobilde yapılan ilk incelemelerde, araçların tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Öte yandan, bir süre önce tamire götürüldüğü öğrenilen otomobilde, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- İtfaiye
ekiplerinin otomobillere müdahalesi
-Yanan otomobillerden görüntü
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:45 Kaynak: DHA
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