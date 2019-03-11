Dha Yurt - Pikniğe Giden 5 Kişinin Çadırda Cesedi Bulundu (1)
1 saat önce
ADANA'nın Karataş ilçesinde balık tutup piknik yapmaya giden 5 erkeğin çadırda cesedi bulundu.
ADANA'nın Karataş
ilçesinde balık tutup piknik yapmaya giden 5 erkeğin çadırda cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre gençlerin çadırda yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.
Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla
Aydırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adana
il merkezinden balık tutmak için Karataş'a gelen 5 kişiden yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine balık tutmak için Aydınlar
Mahallesi sahilinde bulunan 5 kişinin çadırına gelen jandarma ekibi, içerde hareketsiz yattıklarını fark edip, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içerisinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi.
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Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA,
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:03 Kaynak: DHA
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