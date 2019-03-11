Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Pikniğe Giden 5 Kişinin Çadırda Cesedi Bulundu (2)- Yeniden

Dha Yurt - Pikniğe Giden 5 Kişinin Çadırda Cesedi Bulundu (2)- Yeniden

18 dakika önce

ADANA'nın Karataş ilçesine balık tutup piknik yapmaya giden akraba olan Habib Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu ile Ali Turan ve Zeki Kılınçcı, kaldıkları çadırda üzerinde mangal bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Dha Yurt - Pikniğe Giden 5 Kişinin Çadırda Cesedi Bulundu (2)- Yeniden, System.String[]
ADANA'nın Karataş ilçesine balık tutup piknik yapmaya giden akraba olan Habib Topaluğurlu, Yusuf Topaluğurlu, Murat Topaluğurlu ile Ali Turan ve Zeki Kılınçcı, kaldıkları çadırda üzerinde mangal bulunan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.

Olay, Karataş ilçesine bağlı Tuzla Aydınlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Adana il merkezinden balık tutmak için 8 Mart günü Karataş'a gelen ve Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı ile birlikte sahilde çadır kurdu. Geldikleri gün gece saatlerinde yakınlarıyla telefonda konuşan 5 kişiden daha sonra haber alınamadı. 5 kişiye ulaşamayan yakınları, çadır kurulan yere geldiklerinde acı durumla karşılaştı. Çadırdaki 5 kişinin haraketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekbinin yaptığı kontrolde 5 kişinin, çadır içinde yaktıkları üzerinde mangal bulunan bacasız kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirnelerek öldükleri belirlendi. İncelemede kurulan çadırın termal olduğu ve hava geçirmediği öğrenildi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri ekibini çalışması

Çadırdan detaylar

Jandarma ekiplerinden detay

Cenaze araçlarının gidişinden detay

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:34 Kaynak: DHA

Karataş, Adana, Güncel
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