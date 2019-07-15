ŞEHİT ASKERİN NAAŞI ORDU'YA GETİRİLDİ

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan ve Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesi, Ordu'ya getirildi. Askeri uçakla saat 23.00 sıralarında Ordu- Giresun Havalimanı'na getirilen Altuntaş'ın naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Havalimanında düzenlenen törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Milletvekilleri Şener Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin annesi Sayma ve baba Kenan Altuntaş çifti ile uzman çavuş olan ağabeyi Sami Altuntaş da aynı uçakta havalimanına geldi. Gözyaşlarını tutamayan aileyi, vali ve belediye başkanı teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesi yarın Ordu'nun Aybastı ilçesindeki törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenazenin getirilişi

Omuzlarda taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU,

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)