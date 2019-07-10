3 KİŞİ TUTUKLANDI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobildeki patlamayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber: REYHANLI(Hatay),