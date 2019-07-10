DHA YURT - Reyhanlı'da, patlayan bomba yüklü otomobille ilgili 3 kişi tutuklandı (2)
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3 KİŞİ TUTUKLANDIHatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobildeki patlamayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 Suriyeli'nin öldüğü otomobildeki patlamayla ilgili bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Haber: REYHANLI(Hatay),
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