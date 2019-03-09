Dha Yurt - Şanlıurfa'da Öğrencilerin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
12 dakika önce
ŞANLIURFA'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu.
ŞANLIURFA'da traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerine çıkan 9 öğrencinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu. Karaköprü
ilçesinde hareket halinde olan sürücüsünün adı ve plakası öğrenilmeyen traktörün arkasına bağlı kültivatör üzerinde yolculuk yapan 9 öğrenciyi bazı sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Traktörün sağında, solunda ve tarla sürmek işinde kullanılan kültivatör üzerinde ayakta duran 9 öğrencinin tehlikeye aldırış etmeden kilometrelerce yol alması görenleri korkuttu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Seyir halindeki traktör
Traktörün arkasında tehlikeli yolculuk yapan öğrenciler
Traktöre tutunmaya çalışan öğrenciler
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:25 Kaynak: DHA
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