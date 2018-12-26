Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Sazlıkta Erkek Cesedi Bulundu

Dha Yurt - Sazlıkta Erkek Cesedi Bulundu

45 dakika önce İlandır

ADANA'da bir dere yatağında bulunan sazlıkta, yaklaşık iki haftalık çürümüş erkek cesedi bulundu.

Dha Yurt - Sazlıkta Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
ADANA'da bir dere yatağında bulunan sazlıkta, yaklaşık iki haftalık çürümüş erkek cesedi bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yukarıçiçekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Narenciye bahçesinde çalışan Suriye uyruklu bir tarım işçisi, sazlık içinde erkek cesedi görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yardımıyla sazlık içindeki cesedi çıkarttı. Üzerinde entari bulunan ve yüzü yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan ceset, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaklaşık iki hafta önce öldüğü tahmin edilen cesedin, Suriye uyruklu bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor. Cesedin kimliği ve ölün nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerindeki polislerden görüntü

Olay yeri inceleme polisinin sazlıkta inceleme yapması

İtfaiye erlerinin cesedi çıkartmak için çalışma yapması

Cesedin, bulunduğu yerden çıkartılması

Polisin, cesedi incelemesi

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'41" - BOYUT: 188 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:15 Kaynak: DHA

İtfaiye, Suriye, Adana, Güncel
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