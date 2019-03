Dha Yurt Seçim Bülteni -10

Muhittin Böcek oyunu kullandıCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, oyunu Konyaaltı ilçesinde kullandı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, oyunu Konyaaltı ilçesinde kullandı. Böcek, "Demokrasi kazansın" dedi.



Millet İttifakı'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Konyaaltı ilçesindeki Bedriye Bileydi İlkokulu'nda 1176 numaralı sandıkta kullandı. Böcek, okuldaki sınıfları dolaşarak görevlilerle selamlaştı. Oy sırasına oğlu Gökhan Böcek ile geçen Muhittin Böcek, vatandaşların sırasını vermek istemesine rağmen beklemeyi tercih etti.



Oy kullandıktan sonra kendisini bekleyen gazetecilere açıklamada bulunan Böcek, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Adaylık çalışmasında bugün 100'üncü gününde olduğunu belirten Böcek, "Gece gündüz demeden 19 ilçedeki her mahalleye ulaşmaya çalıştık. Demokrasi kazansın, hayırlısı Allah'ın ve milletin desteğiyle olacaktır. Bütün adaylara başarılar diliyorum" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oyunu kullandı



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, oyunu eşi Berrin Zolan ile birlikte Merkezefendi ilçesi Hayırseverler Ortaokulu'nda kullandı.



Denizli'de 2077 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Zolan'ın hayli heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Eşi ile birlikte sabah saatlerinde oy vermek için okula gelen Başkan Zolan, sıranın kendisine gelmesinin ardından görevlilerden oy pusulası ve zarfı alarak oy verme işlemini gerçekleştirdi.



Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaan Başkan Zolan, seçimlerin Denizli ile birlikte Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi. 5 yıl daha göreve talip olduğunu belirten Başkan Zolan, bu temennisinin gerçeğe dönüşeceğine inandığını söyledi. Zolan, "Oy kullanmaya dua ederek geldik. İnancımız çerçevesinde 'hayırlı olmasını' diledik. Hayırlısı neyse o olsun. İnşallah ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun. Milletimizin kararı her zaman doğru olmuştur bu seçimde de doğru olacaktır" dedi.



Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan oy verme işleminin ardından okullardaki sandıkları gezip, görevlilere kolaylık diledi.



Denizli Büyükşehir adayı Ümit Bahtiyar oyunu kullandı



MİLLET İttifakı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Ümit Bahtiyar, oyunu kullandı.



Millet İttifakı Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı İYİ Parti'li Ümit Bahtiyar, oyunu eşi Nurcihan Bahtiyar ile birlikte, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki Sadettin Kıbrıslıoğlu İlkokulu'nda kullandı. 1019 numaralı seçim sandığında oy kullanma işlemini gerçekleştiren Bahtiyar, kentte demokratik bir seçim kampanyası yürütüldüğünü belirterek, "3 aylık bir kampanya süreci yürüttük. Çok demokratik bir kampanya oldu. Bütün partilerin belediye başkan adaylarına teşekkür ediyorum. Bugün de vatandaşlarımız duyduklarını, gördüklerini, projelerimizi değerlendirecekler. Yaşadığımız seçimlerin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Seçimin en erken bittiği sandık



BATMAN'ın Yolveren köyünde 2014 yerel seçimlerde 2 olan seçmen sayısı, son dönemlerde Almanya'dan gurbetçilerin köylerine dönmesiyle seçmen sayısı 23'e çıktı. Sabah saatlerinde oy verme işleminin başlamasıyla, Yolveren köyündeki 2313 nolu sandık, Batman'da seçimin en erken btten sandığı oldu.



Batman'da 2014 yerel seçimlerde 2 seçmenle sandığa giden Yolveren köyü, son dönemlerde Almanya'da gurbetçilerin köylerine dönmesiyle seçmen sayısı 23'e çıktı. 354 bin 124 seçmenin bulunduğu Batman'da sabah 07.00'de oy verme işleminin başlamasıyla, Yolveren köyünün 23 seçmeni sandık başına gitti. 2313 nolu sandıkta oy verme işleminin başlamasıyla, köyde seçimler kısa sürede tamamlandı.



2 ay önce kaybettiği eşiyle birlikte 2014 seçimlerinde oy kullandıklarını anlatan Yolveren köyü muhtar adayı 7 çocuk babası Mehmet Alcu (81), "19 yıldır bu köyde muhtarlık görevi yapıyorum. Bu kez sandıkta oy kullanan seçmen sayımız Almanya'da oturan seçmenlerin gelmesiyle arttı. Buruk bir seçim yaşıyorum. 2 ay önce eşimi kaybettim. Bu kez sandık başına giderken eşimi hatırladım. Çocuklarım Almanya'da yaşıyor. Köyde yeniden muhtar adayı oldum. Rakibim de yok. Seçimin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Yerleşik yabancılar sandık başında



Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti.



Antalya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşlar, saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Sandık başlarında ilginç kareler fotoğraflara yansıdı. Kent merkezinde yerleşik yabancıların en fazla yaşadığı ilçe Konyaaltı'ndaki yabancılar, aileleriyle sandık başına geldi. 5 yaşındaki kızı Eva ile oy kullanmaya gelen Ukrayna asıllı Tatyana Gündüz, heyecanlı olduğunu söyledi. Rus asıllı Maria Sinapolikava da kızı 9 yaşındaki Liza Aras'la oy kullandı. 10 yıldır Antalya'da olduğunu belirten Sinapolikava, kentin geleceği için oy kullandığını aktardı. İlk kez sandık başına geleh 18 yaşındaki Aleyna Sülvaç oy kullandığında büyük heyecan duyduğunu söyledi. Sülvaç, "Umarım her şey güzel olur. Oy atarken çok farklı hissettim" dedi.



HASTANELERDEN OY KULLANMAK İÇİN GELDİLER



Bedriye Bileydi İlkokulu'nda oy kullanan vatandaşlardan bazıları uğurlu olması amacıyla çocuklarıyla oylarını sandığa bıraktı. Yaşlı ve engelliler de oy kullanmak için okulun yolunu tuttu. Belediyelerin ve hastanelerin araçları ise hastanede yatan, ancak oy kullanmak isteyenleri okullara taşıdı.



MUHTAR ADAYLARI YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR



Muhtar adayları ve yakınları okul önlerinde vatandaşları ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Muhtar adayları ve ihtiyar heyetleri, her vatandaşa isimlerinin yazılı olduğu kağıtları vermek için birbiriyle yarıştı.



Papağanlarıyla oy kullandı



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde restoran sahibi Mehmet Kıvılcım, 'Alex' ve 'Cafer' isimli papağanlarıyla oyunu kullandı. Şaşkın bakışlar arasında okuldaki sandığına gelen Kıvılcım'ın oyunun bulunduğu zarfı ise papağanı taşıdı.



Pamukkale Mahallesi'nde restoran sahibi Mehmet Kıvılcım, yerel seçimlerde oyunu papağanlarıyla birlikte kullandı. Mehmet Kıvılcım, 'Alex' ve 'Cafer' isimli iki papağıyla, Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na geldi. Diğer seçmenlerin şaşkın bakışları arasında okulun 1'nci katındaki 2259 numaralı sandığa giden Kıvılcım, omzundaki papağanlarıyla sandık kurulunun önüne geldi. Ardından oy pusulalarını alan Kıvılcım, papağanlarıyla birlikte kabinde oyunu kullanıp zarfa koydu. Zarfı ise sandığa kadar, 'Alex' ağzında taşıdı. Daha sona Kıvılcım, oyunu sandığa attı. Mehmet Kıvılcım, papağanlarıyla birlikte demokrasi şenliği yaratmak istediğini belirterek, "Alex iki yaşında. Cafer ise 7 yaşında. Her yere onlarla birlikte gidiyorum. Seçime de onlarla birlikte geldim. Demokrasi şenliği yaratmak istedim. Papağanlarımla birlikte ben de oyumu kullandım" dedi.



Bodrumlular sandığa koştu



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seçmenler oy kullanımının başladığı saat 08.00'den itibaren sandıklara akın etti.



Katılım oranının yüksek olmasının beklendiği Bodrum'da 375 sandıkta 130 bin 972 seçmenin oy kullanak. Bodrum'da, sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanacak olan Bodrumlular, okul bahçelerini doldurdu. Belediye başkan adayları da sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın AK Partili Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş, oyunu Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1143 nolu sandıkta, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Ortakent Yahşi Özel eğitim Uygulama Okulu'ndaki 1357 nolu sandıkta, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Bodrum Anadolu Lisesi'ndeki 1100 nolu sandıkta oylarını kullandı. Sosyal medya hesaplarından oylarını kullandıklarını belirten paylaşımlar yapan başkan adayları, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.



MHP Antalya İl Başkanı oyunu kullandı



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, oyunu Muratpaşa ilçesindeki Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.



Meydankavağı Mahallesi'ndeki Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne eşi Kamile Aksoy ve partililerle birlikte gelen MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, oyunu 1302 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Mustafa Aksoy, "Seçimlerin Antalya'mıza, Muratpaşa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah bütün vatandaşlarımız, bütün seçmenlerimiz vatandaşlık bilinci ve şuuru içerisinde bugün demokrasinin de gereğiyle sandıklara gider ve sandıklara sahip çıkarlar. Aziz milletimizin tecelli eden hür iradesine de bugün sandıklar saat 17.00'de kapanıp, açılmaya başladığı andan itibaren tıpkı eski seçimlerde olduğu gibi saygı duyacağız. Seçim sonuçlarının tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.



