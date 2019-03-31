Dha Yurt Seçim Bülteni -11

Geceleri 5 bin kişinin olduğu mahallenin 51 seçmeni varAntalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı, 51 seçmenli Tuzcular Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Erdoğan, gece yaklaşık 5 bin kişinin, gündüz ise 1500 esnafın bulunduğu mahallenin eğlence merkezi olduğunu söyledi.

Geceleri 5 bin kişinin olduğu mahallenin 51 seçmeni var



Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı, 51 seçmenli Tuzcular Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Erdoğan, gece yaklaşık 5 bin kişinin, gündüz ise 1500 esnafın bulunduğu mahallenin eğlence merkezi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Oturanların bir kısmı taşınmış. Seçmen sayımız az ama aktif bir mahalle" dedi.



Muratpaşa ilçesinin en eski mahallesi Kaleiçi Tuzcular'ın 51 seçmeni, oy kullanmaya başladı. Antalya'nın ilk yerleşim mahallesi olan Tuzcular'da seçmenlerin, tarihi okul olan Dumlupınar Ortaokulu'nda oylarını kullandığını kaydeden muhtar Mehmet Erdoğan, "Burası eğlence merkezi. Oturanların bir kısmı taşınmış. Mahallemizde sayı olarak çok az seçmen var. Geceleri yaklaşık 5 bin kişi, gündüzleri de 1000- 1500 esnafın olduğu, yaşayan bir mahalle burası. Seçmen sayımız az ama aktif bir mahalle. Ben dahil 51 seçmeniz. 1370 numaralı sandıkta oylarımızı kullanıyoruz. Kentin turizm bölgesi Saat Kulesi'nde olduğu için merkezi bir mahalleyiz. Mahallemizi seviyoruz. Ayrıca Kaleiçi 4 mahalleden oluşuyor. 4 mahalle muhtarı arkadaşımızla birlikte benim ilk dönemim. Kazanırsam inşallah ikinci dönemim olacak" diye konuştu.



Kaleiçi'ndeki diğer 3 mahalle seçmeninin de Dumlupınar Ortaokulu'nda oy kullandığını kaydeden Erdoğan, "Muhtar arkadaşlarımızla birlikte okulda güzel bir hava yaratalım istedik. Herhangi bir tartışma, siyasi çekişme, 'şu- bu kavgası' olmasın istiyoruz. Örneğin ben sabah erkenden simitlerimi, peynirlerimi alıp geldim. Dağıttım. Diğer arkadaşlarımız da bir şeyler ikram ediyor. Okul girişinde gördüğünüz gibi helva ve ekmek veriyoruz. Çaylarımız yine ücretsiz. Stresli bir seçim olduğu için insanların sinirlerini yumuşatıyoruz" dedi.



Mahalle seçmeni Rengin Ekmekçioğlu ise 4 yıldır aynı okulda oy kullandığını belirterek, "Bizim mahalle zaten çok tenha bir yer. İş yerleri olduğu için yaşayan çok az. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Rengin Ekmekçioğlu oyunu kullanırken görüntüsü



RÖP 1: Rengin Ekmekçioğlu



RÖP 2: Mehmet Erdoğan ( Tuzcular mahalle muhtarı )



Muhtar vatandaşlara çay ikram ederken



Okul girişinde vatandaşlara helva ekmek dağıtımı yapılırken



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Haber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



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Ambulansla getirildiği okulda oyunu kullandı



İZMİR'in Konak ilçesi Göztepe Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki parkinson hastası Cemile İşleğen, yaşadığı sağlık sorunundan dolayı yürümede güçlük çektiği için ambulans yardımıyla oy kullanacağı okula götürüldü. Duyarlı davranışından dolayı çevredeki vatandaşlardan takdir gören İşleğen, Sağlık Bakanlığı'na teşekkür etti.



İzmir'de seçmenler oy kullanmak için sabah saatlerinden itibaren sandık başlarına gitti. Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına götürdü. Parkinson hastalığı sebebiyle yürümede güçlük çeken 86 yaşındaki Cemile İşleğen de 112 Sağlık Ekipleri'nin yardımıyla ambulansla evinden alınarak oy kullanacağı Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi. Okul bahçesinde duyarlı davranışından ötürü vatandaşlardan takdir gören İşleğen, oy kullanacağı okulun ilk katındaki 1141 nolu sandığa çıkarıldı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile sandık oy kabininde yerini alan İşleğen, tekerlekli sandalye üzerinde oyunu kullandı. İşleğen, oy kullanma işleminin ardından, kendisine oy kullanmak için yardım eden devlet yetkililerine teşekkür etti ve oy verme işleminin ardından yine ambulansla evine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Ambulans evden alırken görüntü



Ambulansın ilerlemesinden görüntü



Okulda ambulanstan indirilip tekerlekli sandalyeye konulurken görüntü



Vatandaşların yardım etmesinden görüntü



Okul içinde ilerlerken görüntü



Oyunu sandığa atarken görüntü



Sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansla eve geri götürülürken görüntü



Haber- kamera: Hande NAYMAN



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98 yaşında sandığa gitti



Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde yaşayan 98 yaşındaki Mehmet Aydın, çocukları ve torunlarıyla gittiği okulda oyunu kullandı.



Gürpınar ilçesine bağlı Parmakkapı Mahallesi'nde yaşayan, 7 çocuk, 43 torun, 64 torunun çocuğu ile 15 torunun torunu bulunan, Hicri takvime göre 1339 doğumlu olan Mehmet Aydın, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde vatandaşlık görevini yerine getirdi. Evde zamanını çocukları ve torunlarıyla geçiren 98 yaşındaki Aydın, bu yaşına kadar birçok seçime tanıklık ettiğini ve oy kullandığını söyledi. Aydın, "98 yaşındayım ve Kafkas doğumluyum. Birçok seçim gördüm. Bu seçimlerde de görevimi yerine getirerek oy vermeye gittim" diye konuştu.



Aydın'ın 67 yaşındaki oğlu Ali Aydın ise babalarına çok iyi baktıklarını söyledi. Şu anda sağlığının iyi olduğunu belirten Aydın, "Babamda şeker, tansiyon, kalp gibi rahatsızlıklar yok. Ama artık yaşlılığa bağlı yürümekte güçlük çekiyor. Babam torununun torunlarını gördü. Bugün de oy kullanmak için hep birlikte sandığa gittik. Babam oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. İnşallah bir dahaki seçimlerde hep birlikte oy kullanırız. Babamın 7 çocuğu, 43 torunu, 64 torunun çocuğu ile 15 torunun torunu var" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-98 yaşındaki Mehmet Aydın'ın evde zaman geçirmesi.



-Mehmet Aydın'ın torunlarıyla zaman geçirmesi.



-Mehmet Aydın'ın kimliği ve kendisinden detaylar.



-Mehmet Aydın ile röportaj



-Mehmet Aydın'ın oğlu Ali Aydın ile röportaj



-Mehmet Aydın'ın evden çıkışı okula gelişi



-Mehmet Aydın'ın oy kullanması



-Detaylar



Haber-Kamera: Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, -



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Yalova'da seçmenler sandıklara koştu



Yalova'da 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için vatandaşlar oy kullanmaya devam ediyor. Yalova'daki seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak üzere sandık başlarına giderken Yalova'da belediye başkan adayları da oylarını kullandı.



Yalova'da yerel seçimlerde, toplam 182 bin 276 seçmen 570 sandıkta oy kullanacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren seçmenler oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara akın ettiler. Yalova'da engelli ve yaşlı seçmenlerin de seçime ilgi gösterdikleri gözlemlendi. Öte yandan Yalova'nın belediye başkan adayları da oylarını kullandılar. Cumhur İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan Adayı AK Partili Yusuf Ziya Öztabak oyunu Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda 1220 No'lu sandıkta kullandı. Eşi Aynur Öztabak ile oy kullanan Öztabak, seçimlerin Yalova için hayırlı olmasını diledi. Millet İttifakı'nın Yalova Belediye Başkan Adayı CHP'li Vefa Salman da oyunu Yalova Anadolu Lisesi'nde 1063 No'lu sandıkta eşi Dilek Salman ile birlikte kullandı. Demokrat Parti (DP) Yalova Belediye Başkan Adayı Rıdvan Acar da oyunu Atatürk İlköğretim Okulu'nda 1235 No'lu sandıkta kullandı.



YALOVA'DA SEÇİMLER TEKRARLANMIŞTI



Öte yandan Yalova'da seçimleri kimin kazanacağı ise merak konusu oldu. Bilindiği üzere 2014'te yapılan yerel seçimler Yalova'da tekrarlanmıştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 6 oy farkla kazandığı seçimi 7 kısıtlı seçmenin oy kullanması gerekçesiyle iptal etmişti. 1 Haziran 2014'te tekrar sandığa giden Yalovalılar, iradesini CHP'nin Adayı Vefa Salman'dan yana kullanmış, Salman 228 oy farkla seçimleri kazanmıştı. 1 Haziran 2014 seçimlerinde CHP'nin adayı 29 bin 227 oy, AK Parti'nin adayı ise 28 bin 999 oy almıştı.



Görüntü Dökümü



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-genel görüntüler



-engelli detayı



-adayların oy kullanmasıDosya Adı: 3103ylvsecim



Süre: 3.32 dk Boyut: 396 mb



Haber: Süheyla GÖZDERELİLER - Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,



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85 yaşındaki kadın evinde oy kullandı



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı. Pazarcı Mahallesi'nde yaşlılıktan dolayı yürüme zorluğu çeken ve kısa süre önce ameliyat olan Zekiye Özalp, evinde oğlu İhsan Özalp'ın yardımıyla oyunu kullandı. Annesinin sağlık problemleri dolayısıyla oy kullanmaya gidemediğini söyleyen İhsan Özalp, "Buraya sandık görevlileri gelerek oyunu kullandırdık. Bu uygulamadan çok memnunuz. Annem yürüyemiyor, ameliyat olmuştu. Yaşından dolayı bazı problemleri var. Onun için de Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Kabul ettiler. Geldiler, annemin oyunu kullandık" dedi.



OYUNU AĞZIYLA ATTI



Serik ilçesinde yıllar önce elektrik çarpması sonucu iki kolunu da dirsekten itibaren kaybeden Bülent Bodur (39), Tekeli İlkokulu'nda oyunu kullandı. Serik Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün engelli kadrosunda çalışan Bülent Bodur, eşinin yardımıyla kabinde oyunun kullanarak, zarfı ağzıyla sandığa atarken, imzasını da ağzıyla attı. Aynı sandığa tekerlekli sandalyeyle gelen Fahri Çelik de oyunu kullandı.



KUMLUCA'DA 11 KİŞİ EVİNDE OY KULLANDI



Kumluca ilçesinde mobil sandık uygulaması kapsamında 11 kişiye evinde oy kullandırıldı. Mobil sandık kurulu üyeleri ilk olarak Temel Eğitim Mahallesi'nde oturan doğuştan bedensel engelli Minire Kılıç'ın (79) evinde gitti. Kılıç oyunu kullandıktan sonra mobil sandık kurulu, diğer seçmenlere oy kullandırmak üzere ayrıldı. Kumluca'da Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 hasta, evde bakım ambulansıyla oy kullandırılmaya götürüldü. Bunlardan 2 gün önce belfıtığı ameliyatı olan Şehriban Karakaya, evde sağlık ekipleri tarafından Salur Mahallesi Ortaokulu'na götürülerek, oyunu kullandıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (GAZİPAŞA)



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Seyyar sandık görevlilerinin Zekiye Özalp'ın evine gelişleri



Görevlilerin daireye girişi



Zekiye Özalp'ın yürütgeçle odasından gelişi



Sandık başkanının seçimle ilgili bilgi verişi



Özalp'ın oğlu yardımıyla oy kullanması



Özalp'ın oy kullandığı zarfı sandığa atışı



İhsan Özalp röportaj



149 MB/// 02.27"



GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.



HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (SERİK)



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Bülent Bodur ağzıyla oy kullanırken



GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.



HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (KUMLUCA)



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Mobil sandık kurulunun adliyeden çıkması



Minire Kılıç'ın evine gelmeleri



Minire Kılıç'ın oy kullanması



HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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