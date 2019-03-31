Dha Yurt Seçim Bülteni - 12

CHP'li Ağbaba: Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmezCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sabah saatlerinde sandık başında 2 kişinin öldüğü, silahlı kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

CHP'li Ağbaba: Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sabah saatlerinde sandık başında 2 kişinin öldüğü, silahlı kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Ağbaba, "Hiçbir makam, 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partililerle birlikte Abdülkadir Eriş İlkokulu'nda oy kullandı. 1302 numaralı sandıkta oyunu kullanan Ağbaba, sabah saatlerinde Pütürge'de 2 kişinin öldüğü haberi ile üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:



"Maalesef 2 yurttaşımız seçimler nedeniyle bir tartışma sonucu öldürülüyor. Hiçbir belediye başkanı, neresi olursa olsun, hiçbir makam bir canın kaybedilmesinin karşılığı olamaz. Hele hele 2 kardeşimizin, 2 insanımızın hayatını kaybetmesi çok üzücü. Hiçbir belediye başkanlığı 2 kardeşimizin canına mal olmasına değmez. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Umarım bir daha yaşanmaz. Herkesin sağduyulu olması gerekiyor, herkesin sakin olması gerekiyor. Sonuçta seçimler geçiyor, seçimlerden sonra Türkiye'de yeniden bir hayat var. Hepimiz, hep birlikte, hangi siyasi partiden olursak olalım, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olarak birlikte yaşamaya devam edeceğiz."



Görüntü Dökümü



------------



Ağbaba'nın oy kullanması



Veli Ağbaba'nın açıklaması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 164 MB



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)



=================



AK Parti ve HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayları oylarını kullandı



AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Takva ile HDP Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı oylarını kullandı.



HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Bedia Özgökçe Ertan, İpekyolu ilçesindeki Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nde 2118 No'lu saldıkta, Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Mustafa Avcı ise Edremit ilçesindeki Hilmi Irak ilk ve Ortaokulu'nda 1230 No'lu sandıkta oylarını kullandı. Ertan, seçim sürecinde çalışan, emek veren herkese teşekkür ederek, "Barışa, kardeşliğe, adalete vesile olsun. Bütün kadınlar, bütün çocuklar için oyumu kullanıyorum. Demokrasinin, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin olduğu daha güzel günlerin geleceğine inanıyorum. Bugün oyumuzu bu temennilerle kullandık. Güzel bir geleceği hep birlikte başaralım istiyoruz. Halkımıza hayırlı olsun" dedi.



'TAKVA, OYUNU KULLANDI'



AK Parti'nin Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ise, oyunu Edremit ilçesindeki Şehit Jandarma Pilot Yüzbaşı Yusuf Turgut İlkokulu'nda 1046 No'lu sandıkta kullandı. Takva, seçimin, memlekete, Van'a ve halka hayır getirmesini diledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-HDP Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan'ın sandık başında kısa konuşması



-Oyunu kullanırken



-HDP'nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Mustafa Avcı'nın oyunu kullanması



_AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva'nın kısa konuşması



-Oyunu kullanırken



Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -



====================



Nazilli Belediye Başkanı Alıcık, ailesiyle oy kullandı



AYDIN'ın Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, eşi, annesi ve 1'ü küçük 3 kızıyla birlikte sandığa giderek oyunu kullandı.



Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Nazilli Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, oyunu kullanmak için Turan Ortaokulu'na geldi. Başkan Alıcak'la birlikte eşi Selda Rumeysa Alıcık, kızları Melek Gökçen ve Begüm Alıcık ile annesi Melek Alıcık da 1230 numaralı sandıkta oy kullandı. Başkan Alıcık oyunu, küçük kızı Hümeysa Alıcık ile birlikte sandığa attı.



Başkan Alıcık, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ailemizle birlikte gelerek, oyumuzu kullandık. Kızım Melek Gökçen de ilk defa yerel seçimlerde oy kullandı. Nazilli'miz için her şey güzel olacak" dedi.



Başkan Alıcık'ın eşi ve kızları ile annesi, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diledi.



Görüntü Dökümü



---------



Haluk Alıcık'ın ailesi ile birlikte oy kullanmaya gelişleri



Alıcık ailesi sırasını beklerken



Alıcık, oyunu kullanırken.



Haluk Alıcık ve ailesi 1230 nolu sandık önünde toplu halde



Alıcık, okulun bahçesinde açıklamasını yaparken



Genel ve Detay görüntü



Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),



========================



Denizlililer oylarını kullanıyor



Denizli'de 754 bin 368 seçmen, saat 08.00'den itibaren 2 bin 510 sandıkta oy kullanmaya başladı.



Denizli'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için saat 08.00'den itibaren seçmenler, oy kullanmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçecek olan vatandaşlar, sandık başlarında kuyruk oluşturdu. Denizli genelinde 754 bin 368 seçmen 2 bin 510 sandıkta oy kullanıyor.



Görüntü Dökümü



------------



Okul dışından detay



Sandıklardan detay



Oy kullanan vatandaşlardan detay



Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



====================



İzmir'de yaşlılar da sandık başında



İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na yerel seçimlerde oy kullanmak üzere gelen yaşlı vatandaşlar, çocuklarının da yardımıyla koltuk değnekleri ve tekerlekli sandalyelerle oylarını kullandı.



Karşıyaka ilçesindeki Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na yerel seçimlerde oy kullanmak üzere gelen 70-90 yaş aralığındaki birçok vatandaş, çocukları ve sandık görevlilerinin yardımıyla içine oy pusulalarını koydukları zarfları sandıklara attı. Koltuk değnekleri ve bastonlar ile yürüyen, tekerlekli sandalye kullanan yaşlı seçmenler ulaşım zorluğu da yaşasalar vatandanşılk görevlerini yerine getirdi. Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu'na heyecanla oy kullanmaya gelen emekli öğretmen 80 yaşındaki Özge Uğur, "Günleri saya saya bir hal oldum, 'Bugün oy vereceğim, yarın oy vereceğim' diye diye. Kızım ve damadım beni oy kullanmaya getirdiler. Kaçıncı defa oy kullanıyorum diye hesaplıyordum kafamdan, çıkamadım işin içinden. 30 senedir bu okulda oy kullanıyorum. Oy kullanırken çok duygulandım. Vatandaşlık görevi diye geldim buraya. 'Bu oyu vermemiz lazım' dedim. Sabah kalktığımda belim ağrıyordu, 'Boşver bu sene de gitmeyeyim, o kadar yolu çekmeyeyim' dedim kendime ama yine de dayanamadım. Vazife vazifedir" diye konuştu. Özge Uğur oyunu kullandıktan sonra duygulanıp ağladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------



-Oy veren yaşlılardan görüntüler



-Özge Uğur ile röp



Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,



========================



Karabük'te engelli vatandaşlar sandık başında



Karabük'te, yaşayan 84 santimetre boyundaki Fatma Karadeniz (51) sandığa uzanarak oyunu kullanırken, yüzde 90 görme engelli Yusuf Bostan(36) ise annesinin yardımıyla oyunu kullandı.



Fatma Karadeniz oyunu kullanmak üzere 10 yaşındaki yeğeni Belinay Karadeniz ile Kayabaşı İlkokulu'na geldi. 1074 Nolu sandığın başına gelen Karadeniz, uzanarak oyunu kullandı. Karadeniz, "Çok mutluyum. Vatana millete hayırlı olsun. İnşallah gönlümüzdekiler kazanır. Bizler onları destekliyoruz, onlarda bizi desteklesinler. Hayatımdan memnunum, her şey için mutluyum." dedi.



Küçük yaşta geçirdiği hidrosefali ameliyatı sonrası yüzde 90 görme kaybı yaşayan Yusuf Bostan da oyunu kullanmak üzere annesi Malike ve babası Mustafa Bostan ile Yunus Emre İlkokulu'na geldi. Yusuf Bostan, 1173 Nolu sandıkta annesinin yardımıyla oyunu kullandıktan sonra anne ve babası da oylarını kullandı. Yusuf Bostan oy kullanmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek,"Hayırlı olsun memleketimize. Ailemle geldim. Engelli bir vatandaş olarak engelsiz bir şekilde oyumu kullandım. Seçimlerin huzur ve güven içerisinde devam etmesini ve hayırlısıyla sonuçlanmasını diliyorum." diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------



-Fatma Karadeniz yeğeni ile okula gelirken



-Fatma Karadeniz'in uzanarak oyunu kullanması



-Fatma Karadeniz röp



-Yusuf Bostan'ın anne ve babası ile okula gelmesi



-Yusuf Bostan'ın oyunu kullanması



-Yusuf Bostan röp



Süre: (03.41) Boyutu: (409 MB.)



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



====================



Oy vermeye sedye ile gitti, sağlık görevlilerine dua etti



İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ve iki bacağı da kırık olan Mesrure Öziçi (90), oy kullanmaya, evde sağlık hizmeti veren ekipler ile gitti. Sağlık ekipleri, evde bakım ambulansı ile Mesrure Öziçi'nin yaşadığı İskele Mahallesi'ndeki evine geldi. Sedye ile oy kullanacağı okula götürülen Öziçi, oyunu kullandıktan sonra, sağlık görevlilerine "Yavrularım, birtanelerim Allah sizden razı olsun" diye dua etti.



İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ve bir süre önce düşüp iki bacağını da kıran, Mesrure Öziçi (90), oy kullanmaya, evde sağlık hizmeti veren ekiplerin yardımı ile gitti. Sağlık ekipleri, evde bakım ambulansı ile Mesrure Öziçi'nin yaşadığı İskele Mahallesi'ndeki evine geldi. Evinden sedyeye yatırılan Mesrure Öziçi, ambulans ile oy kullanacağı İskele İlkokulu'na getirildi. Sedye ile oy kullanacağı sınıfa çıkarılan Öziçi, kabine sağlık görevlilerinin ve sandık görevlilerinin yardımı ile girdi. Oyunu kullanan Mesrure Öziçi, oyunu kullandıktan sonra sağlık görevlilerine dua etti. Öziçi, "Bildiğim bir yere oyumu kullandım, hepsi için hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni bu şekilde buraya kadar getirdiniz. Yavrularım. Birtanelerim, Allah sizden razı olsun. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Tüm Türkiye için hayırlı olsun. Hepinize saatlerle diliyorum. Allah işinizi rast getirsin" dedi.



'İLK KEZ BU ŞEKİLDE OY KULLANMAYA GELDİ'



Mesrure Öziçi'nin oğlu Özer Öziçi (69) de daha önceki seçimlerde annesini kendisinin oy vermesi için okula getirdiğini, ilk kez bu hizmetten faydalandıklarını söyledi. Öziçi, "İki ayağında kırık var. Tedavisi yapıldı. Kaynama sürecinde. Normalde koltuk değneği ile yürütüyoruz. Ben getiriyordum. İlk kez bu şekilde oy kullanmaya geldi. Güzel bir uygulama" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------



Mesrure Öziçi'nin sağlık görevlileri tarafından evden alınması



-Ambulansa bindirilmesi



-Okula getirilmesi ve oy kullanması



Mesrure Öziçi açıklaması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Temel Karamollaoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Müşahitlerimiz Katledilmiştir

Binali Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Seçmeni Görenler Şaşıp Kaldı

Usta Oyuncu Nebahat Çehre, Oy Kullanmak İçin Uzun Süre Kuyrukta Bekledi

AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı