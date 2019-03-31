Dha Yurt Seçim Bülteni -13

Diyarbakır'da muhtar adayları ve yakınları kavga etti: 2 yaralıDiyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde aynı mahallede aday olan 2 muhtar adayı ve yakınları arasında kavga çıktı.

Diyarbakır'da muhtar adayları ve yakınları kavga etti: 2 yaralı



Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde aynı mahallede aday olan 2 muhtar adayı ve yakınları arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada, muhtar adaylarından birinin kardeşi ve oğlu bıçakla yaralandı.



Olay, öğleden sonra Barış Mahallesi'ndeki Evliya Çelebi İlkokulu'nda meydana geldi. Barış Mahallesi'nin mevcut muhtarı ve adayı olan Sait A. ile diğer muhtar adayı Nevzat P. arasında okulda broşür dağıtılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, muhtar adaylarının yakınları da katılınca kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada muhtar adaylarından Sait A.'nın kardeşi Mehmet Ali A. ve oğlu Nevzat A. bıçakla yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da okula gelerek bir süre inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı.



Görüntü Dökümü



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Okuldan detay



Zırhlı araçlar



İl Emniyet Müdürünün okula gelişi



Olayla ilgili bilgi alışı



Okulun tabelası



Çevik kuvvet ekiplerinin aldığı önlemler



Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, -



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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, oyunu Bingöl'de kullandı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oyunu seçim bölgesi Bingöl'deki 1001 No'lu sandıkta kullandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl merkezdeki 100'üncü Yıl Ortaokulu'nda 1001 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından sandıkları gezen Yılmaz, "Vatandaşlık görevimizi yaptık oylarımızı kullandık. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum. Türkiye seçimleri alışık bir ülke. Neredeyse bir asırlık bir seçim tecrübesi olan bir ülke. Ülkemiz için milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Demokrasinin en önemli günleri bu günlerde vatandaş iradesini sandığa yansıtıyor" dedi.



MHP'Lİ ADAY BUYANKARA, OYUNU KULLANDI



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bingöl Belediye Başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara ise, oyunu Kazım Karabekir İlköğretim Okulu'ndaki 1125 No'lu sandıkta kullandı. Oy işleminden sonra açıklama yapan Buyankara, seçimin ülkeye ve Bingöl'e hayırlara vesile olmasını diledi.



Görüntü Dökümü:



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Yılmaz'ın oy kullanması



Yılmazın açıklamaları



- Genel görüntü ve detaylar



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 512 MB



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,



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Cumhur İttifakı'nın Diyarbakır adayı Cumali Atilla, oyunu kullandı



CUMHUR İttifakı'nın AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla, oyunu eşi ve çocuklarıyla birlikte kullandı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Cumhur İttfika'nın AK Partili Adayı Cumali Atilla, merkez Bağlar ilçesindeki Süleyman Demirel Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan 2157 nolu sandıkta oyunu kullandı. 334 seçmenin bulunduğu sandığa oyunu atan Atilla'ya eşi Lütfiye Atilla, çocukları ve AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Sardar Budak eşlik etti.



'DEMOKRASİYİ SAHİPLENMEK HEPİMİZİN GÖREVİDİR'



Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Cumali Atilla, demokrasiyi sahiplenmenin herkesin görevi olduğunu belirterek, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Seçimin ülkeye, şehre, millete hayır ve güzellik getirmesini dileyen Atilla, "Tüm vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde sandığa gitmelerini ve iradelerini sandığa yansıtmalarını bekliyorum. Seçimin milletimizin sağduyusuyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Demokrasiyi sahiplenmek hepimizin görevidir. Şehrimizde ve ülkemizde seçime yüksek katılım sağlanması, milletimizin demokrasiye ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Seçim günleri demokrasinin bayram günüdür" dedi.



'BUGÜN MİLLET KONUŞACAK'



AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, ise, Diyarbakır'da seçimlerin güzel bir şekilde geçtiğini ifade ederek, seçmenin demokrasiye sahip çıkıp, oylarını kullandıklarını söyledi. Eker "Bugün vatandaşlarımızın artık oy verme suretiyle konuşacağı bir gündür. Bütün adaylarımız, siyaset insanlarımız konuştular ve bugün de millet konuşacak. İnşallah millet en güzel kararı şimdiye kadar olduğu gibi bugün de verecek. Bütün şehrimiz ve milletimiz için hayırlı sonuç olur" diye konuştu



Görüntü Dökümü



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Oyun kullanılacağı sandık ve okuldan detaylar



Cumali Atilla ve beraberindekilerinin okula gelişi



Cumali Atilla ve ailesinin oylarını kullanması



Cumali Atilla ve Mehdi Eker'in açıklaması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 480 MB



Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,



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Seyyar sandıklarda oy kullandılar



Zonguldak'ta engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.



Zonguldak genelinde 452 bin 3 seçmen için kurulan bin 625 sandıkta saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı. Bahçelievler ve Tepebaşı mahallelerinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandıkların kurulduğu okullara geldi. Zonguldak Valisi ve eşi Esma Bektaş ile birlikte Fener Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.



İl Seçim Kurulu tarafından oluşturulan seyyar sandık ekibi, engeli ve rahatsızlıkları nedeniyle evden çıkamayan seçmenlerin evlerine gitti. Bedensel engelli Hüseyin Abacı(63) evinde oyunu kullandı. Evinin duvarına asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının altında oyunu kullanan Hüseyin Abacı, görevlilere teşekkür etti. Rahatsızlığı nedeniyle evde oyunu kullanan Şaban Taşdemir(80), seçimlerine ülkeye hayırlı olmasını dilediğini söyledi.



Görüntü Dökümü



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-Seyyar sandığın taşınması



-Görevlilerin eve girmesi



-Evde oy kullananlar



-Röportajlar



Süre: (3.07) Boyut: (350 MB)



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,



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Elazığ'da seçimlerde 5 bin güvenlik görevlisi görev aldı



Elazığ'da oy verme işlemi sürerken seçim güvenliği kapsamında kent genelinde 5 bin güvenlik görevlisi görev aldı.



Elazığ'da saat 07.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sandık başına giden seçmenler, kurulan bin 654 sandık sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercihlerini yaptı. 419 bin 71 seçmenin olduğu Elazığ'da, seçim güvenliği kapsamında kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı belirtildi.



Görüntü Dökümü:



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Oy kullanan vatandaşlar görüntü



Genel ve detay görüntü



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 26 MB



Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,



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Müşerref teyze, oyunu seyyar sandıkta gözyaşları içinde kullandı



İzmir'de, felçli olduğu için sandığa gidemeyecek durumda olan 83 yaşındaki Müşerref Karahan ve 78 yaşındaki İhsan Özgenoğlu, oyunu evlerine getirilen seyyar sandıkta kullandı. Oyunu kullanırken duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Karahan, "Çok mutluyum" dedi.



Türkiye'de, yerel seçimler için saat 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi sürüyor. Vatandaşlar ikamet ettikleri mahallelerdeki okullara gidip oylarını verirken, çeşitli engellerinden ötürü okullara gidemeyecek durumda olan kimi vatandaşlar ise oylarını ilçe seçim kurulu görevlilerince evlerine getirilen seyyar sandıklarda kullanıyor. Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semtindeki 540 sokakta oturan ve geçirdiği felç nedeniyle hareket kabiliyetini büyük oranda yitiren 83 yaşındaki Müşerref Karahan ile aynı mahallede oturan ileri derecede parkinson hastası İhsan Özgenoğlu da oylarını evlerine getirilen seyyar sandıklarda kullandı. Önüne koyulan paravanın ardında, oğlu Yıldıray Karahan'ın yardımıyla oyunu kullanan Müşerref Karahan, çok mutlu olduğunu belirtti. Duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Karahan, sandık evine gelmeseydi kendisinin kesinlikle gidip oy verecek durumda olmadığını söyledi. Son 3 yıldır, parkinson hastalığı nedeniyle evinden çıkamayan ve yatağa mahkum olan İhsan Özgenoğlu da oyunu evinde kullandı. Eşi Hanife Özgenoğlu'nun yardımıyla, dizlerine koyulan paravanın arkasında oyunu kullanan İhsan Özgenoğlu, ilçe seçim kurulu görevlilerine teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



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Eve getirilen seyyar sandıklardan görüntü



Karahan ve Özgenoğlu'nun oy kullanmalarından görüntü



Karahan'ın ağlamasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber: Davut CAN – Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,



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'Dedelerin dedesi' asırlık çınar da oyunu kullandı



Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan, 'dedelerin dedesi' olarak anılan ilin en yaşlısı 105 yaşındaki Bektaş Ergül, sandığa giderek oyunu kullandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bu yıl birincisi düzenlenen Yaşlılık Şurası'na Manisa'nın en yaşlısı olarak katılan 105 yaşındaki Bektaş Ergül de oy kullandı. Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan, 6 çocuğu, 17 torunu, 29 torun çocuğu ve 13 torununun torunu bulunan 'dedelerin dedesi' namıyla anılan Ergül, Şehit Profesör Doktor İlhan Varank İmam Hatip Ortaokulu'na geldi. Oğlu Ahmet Ali Ergül ve damadı Ali Yavuz ile birlikte okula gelen Ergül, 1039 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere konuşan Ergül, "105 yaşımdayım. 85 yıldır da oy kullanıyorum. Oyum, devletime milletime hayırlı, uğurlu olsun. Kim kazanırsa kazansın, Allah hayırlısını versin" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Bektaş Ergül'ün oy kullanırken konuşması



Ergül'ün konuşması



Haber- Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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