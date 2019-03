Dha Yurt Seçim Bülteni -18

Şanlıurfa'da muhtarlık kavgalarında 25 kişi yaralandıŞanlıurfa'da, farklı semtlerde muhtar adayları ve yakınları arasında çıkan kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Merkez ilçeler Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda 25 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaylara karışanları gözaltına aldı. Gerginliğin yaşandığı mahallelerde güvenlik güçlerince yeni bir olay yaşanmaması için önlemler artırıldı.



Köy yoluna çığ düştü; oy kullanmaya gelen vatandaşlar mahsur kaldı



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy kullanmaya gelen vatandaşlar, köy yolunun iki ayrı noktasına düşen çığ nedeniyle mahsur kaldı. Köy yolunda kalan vatandaşlar,sandıklara gidip oylarını kullanma için yolun açılmasını bekliyor.



Yüksekova ilçesi'nin Dağlıca bölgesindeki Gürkavak Köyü Cevizli Mezrası yolunun iki ayrı noktasına çığ düştü.Cevizli Mezrası'ndan Kamışlı Köyüne oy kullanmaya gelen yaklaşık 30 araç ve içerisindeki insanlar, yolda mahsur kaldı. Araç sürücülerinin haber verilmesi üzerine, Karayolları ekipleri bölgeye 10 iş makinesı sevk etti. Bölgeye gelen ekipler, yer yer 15 metre yüksekliği olan yoldaki çığ kütleleri açmak için kardan tüneller açarak ilerliyor. Yolda mahsur kalan vatandaşlar ise, oylarını kullanmak için bir an önce yolun açılmasını bekliyor.



Edirne Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Recep Gürkan, oyunu kullandı



Edirne Belediye Başkanı ve CHP'den yeniden aday gösterilen Recep Gürkan, İlhami Ertem Lisesi'ndeki 1258 numaralı sandıkta oy kullandı. Gürkan, "Bize komplo kuranlar, bu komplolarının altında kalacak. Tehditlere, şantajlara bugüne kadar pabuç bırakmadığımı herkes biliyor" dedi.



Edirne Belediye Başkanı ve CHP'nin adayı Recep Gürkan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İlhami Ertem Lisesi'ndeki 1258 numaralı sandıkta, eşi Esra ve oğlu Yiğit Gürkan ile birlikte oy kullandı. Oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürkan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi eğlence mekanında çekilen ve "Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var" konuşmasının yer aldığı görüntülerinin gazete ve televizyonlarda yayınlanmasıyla ilgili konuştu. Başkan Gürkan, şunları söyledi:



"Bu çirkinlikler, bu çirkin insanlar, bu kumpasçılar bu şehre yakışmıyor. Bunda kararlıyız. Çok kararlı olduğumuzu herkes görecek. Biz bu vatan için her şeyi göze almış insanlarız. Bu vatan için fedakarlık gerekirse fedakarlık, can gerekirse can vermeye hazırız. Özellikle son günlerde çok sert bir kampanya dönemi oldu. Kumpaslar, iftiralar, yakıştırmalar ve çirkinlikler. Elbette martın sonu bahar. Bundan sonrası neyse herkes tarafından gereği yapılacak. Herkes bundan emin olsun. 'Çamur at, izi kalsın' felsefesinin bu topraklarda artık yaşamaması lazım. Bu çirkinlikler, bu çirkin insanlar, bu kumpasçılar bu şehre yakışmıyor. Bunda kararlıyız. Çok kararlı olduğumuzu herkes görecek. Biz bu vatan için her şeyi göze almış insanlarız. Bu vatan için fedakarlık gerekirse fedakarlık, can gerekirse can vermeye hazırız. Bize komplo kuranlar bu komplolarının altında kalacak. Hukuki anlamda başvurumuz olacak. Tehditlere, şantajlara bu güne kadar pabuç bırakmadığımı herkes biliyor. Bundan sonra da bırakmayacağım. Hep alnım açık başım dik yürüdüm. Hep insanların gözünün içine bakarak konuştum. Bundan sonrada böyle olacak."



Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem



Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı deperm, kısa süreli paniğe neden oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 14.41'de merkez üssü Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Balıkesir'de Büyükşehir Başkan adayları oylarını kullandı



BALIKESİR'de, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ile Millet İttifakı'nın İYİ Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, sandık başına gelerek oylarını kullandı.



İlk olarak Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Karesi ilçesindeki Zühtü Özkardeşler Anadolu Lisesi 1097 nolu sandıkta oyunu kullandı. Sandık başına eşi Mehtap Yılmaz ve çocuklarıyla giden Yılmaz yaptığı açıklamada, "31 Mart'ta tüm Türkiye'de yerel yöneticiler beş yıllığına seçiliyor. Biz de Cumhur ittifakı olarak 20 ilçemizde güzel bir kampanya geçirdik. Tam bir demokratik seçim süreci yaşadığımıza inanıyorum. 20 ilçemizin 20'sine de hayırlı olsun. Biz de ailemizle oylarımızı kullandık. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandıktan çıkana demokrasi şenliği içinde saygı duyacağız" dedi.



Millet İttifakı'nın İYİ Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok ise, Altıeylül ilçesindeki Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulunda 1238 nolu sandıkta oyunu kullandı. Eşi Nesrin Ok ile birlikte aynı sandıkta oyunu kullanan Ok yaptığı açıklamada, eşit olmayan bir yarış dönemi geçtiğini savunarak, "Milletin ve Balıkesirlilerin hür iradesinin sandığa yansımasını istiyoruz. Masa başı oyunların olabileceğinin duyumlarını alıyoruz, işaretlerini görüyoruz. Ama teşkilatlarımız, Millet İttifakı'na gönül vermişler teyakkuz halindeler. Bu olumsuzluklarına rağmen Balıkesir'de Millet iradesi tecelli edecek ve 1 Nisan'dan itibaren Balıkesir'de yeni bir dönem başlayacak" diye konuştu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu oyunu kullandı



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu oyunu Nazilli'de Zafer Mahallesi'ndeki Zafer Ortaokulu'nda kurulan 1371 nolu sandıkta eşi ve iki çocuğu ile birlikte kullandı.



Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Deniz Depboylu, "Seçme ve seçilme hakkımı, yurttaşlık bilinci ve sorumluluğumla, sonuna kadar yerine getirme kararlılığımla, oyumu memleketim Nazilli'de kullandım" dedi. Depboylu, 31 Mart'ın çok önemli mir tarih olduğunu belirterek, "Yerel yönetimler ile birlikte genel anlamda da devlet iradesini göstererek Cumhurbaşkanlığı sistemi oturtulmuş kurum ve kuruluşlarda bu sistemin ağırlığını da hissettirerek, 2023 tarihi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına gideceğiz. Bunun için ülkemizde çok güzel şeyler olacak. Aziz milletimizin feragatı ile birlikte bu yapılan yerel seçimlerimizde çok güzel bir sonuç çıkacak. Oyumuzu kullandık. Allah milletimize de zeval vermesin. Vatanımıza milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah bekamızı da koruyacağız. Güçlü bir ülke olarak da yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Bu seçimler hem ülke genelinde hem de Aydın ilimizde ve tüm ilçelerimizde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



Açıklamasının ardından seçmenleri kırmayıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Depboylu, daha sonra eşi Fatih Depboylu, çocukları Kaan Depboylu ve Elif Depboylu ile aile pozu verdi. Depboylu, daha sonra ailesiyle okuldan ayrıldı.



Rumeysa oyunu kullandı



Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 5 yıl önce 2 metre 13,5 santim boyuyla dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu kullandı.



Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan ve 5 yıl önce 17 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, annesi emekli laboratuvar teknisyeni Safiye ve babası biyokimya uzmanı Haydar Gelgi tarafından minibüsle oy kullanacağı Altın Safran İlkokulu'na getirildi. Yürüteç desteği olmadan ayağa kalkamayan Rumeysa Gelgi'yi babası tekerlekli sandalye ile zemin kattaki sınıfa götürdü. Rumeysa Gelgi, annesinin yardımıyla 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Rumeysa Gelgi, aynı okulda 4'üncü defa oy kullandığını belirterek, "Buraya 4 yıldır gelmekten memnunum. Ben yeni seçilecek belediye başkanımızın özellikle benim gibi fiziksel kısıtlılığı bulunan engelliler için daha fazla faaliyet alanı oluşturmasını ve bu konuya yönelik çalışmalar yapmasını istiyorum. Umuyorum; her alanda her konuda belediye hizmetlerini kim gerçekleştirebilecekse o kazanır." dedi.



'ŞU ANDA BAŞKA BİR REKOR ELDE ETME ŞANSIM YOK'



Dünyanın en uzun genç kızı rekorunu 18 yaş altındayken aldığına dikkat çeken Gelgi, "Ünvanım 18 yaş altı için geçerliydi. Şu anda 22 yaşındayım. Bu rekorumu egale etme şansım yok. Zaten boyumda aynı, uzamıyor artık. Onun dışından bu rekorun bir üstü yaşayan en uzun boylu kadın olmak var. Bu rekorunda sahibi yurt dışında yaşayan benden daha uzun boylu bir hanımefendi. O yüzdende şu an için başka bir rekor elde etme şansım yok." diye konuştu.



Kıbrıs gazisi üniformasını giyip oy kullandı



KIBRIS Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve zirvede kalmasıyla bilinen tankın Van'ın Erciş ilçesinde hayatını sürdüren nişancısı Abdulkadir Kurt (66), gazi üniformasını giyerek oy kullanmaya geldi.



Van'daki oy kullanma devam edreken, zaman zaman renkli görüntüler de yaşanıyor. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda düşman tahkimatını püskürten ve Beşparmak Dağları'nın zirvesine çakartmakla bilinen tank nişancısı Kurt, oy kullanmaya gazilik üniformasını giyerek geldi. Heyecanlı olduğu gözlenen Kurt, oyunu ilçe merkezinde bulunan Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu'nda kullandı. 10 çocuğunun olduğunu anlatan Kurt, hepsini de okuyup vatana, millete hayırlı bireyler olduğunu, kullandıkları oyların da vatan hayırlı olmasını dilediğini söyledi.



90'lık Ali dede sedye yardımıyla oy kullandı



Bursa'da 90 yaşındaki Ali Çalışkanlar, 31 Mart Mahalli İdareler seçimindeki oyunu sedye yardımıyla kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ambulansla oy kullanmaya giden Çalışkanlar, "Herkesin vazifesini yapması lazım. Bizde onu yapmaya çalıştık" dedi.



Bursa'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde engelli ve yatalak durumda olan hastaların oy kullanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 180 personel, 60'tan fazla hasta nakil ambulansı ile oy kullanma işlemi sona erene kadar görev yapacak.



Verilen hizmet kapsamında merkez Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Ali Çalışkanlar, evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Namık Kemal İmamhatip Ortaokuluna getirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil aracıyla Namık Kemal İmamhatip Ortaokuluna getirişen Çalışkanlar, oyunu 1148 numaralı sandıkta sağlık ekiplerinin yardımıyla sedye üzerinde kullandı. Herkesin kendi oyuna sahip çıkması gerektiğini belirten Çalışkanlar, "Allah hayırlısını versin. Hayırlı uğurlu olsun. Herkesin vazifesini yapması lazım. Bizde onu yapmaya çalıştık. Oyumu kullanmaya ambulansla geldim" dedi.



