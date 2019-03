Dha Yurt Seçim Bülteni -26

BİTLİS'TE YENİ BAŞKAN AK PARTİ'Lİ NESRULLAH TANĞLAY BİTLİS'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Nesrullah Tanğlay (44) aldı.

BİTLİS'teki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde en çok oyu, Cumhur İtifakı adayı AK Parti'li Nesrullah Tanğlay (44) aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tanğlay, oyların çoğunluğunu alarak Bitlis'in yeni belediye başkanı seçildi.



Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DBP'li Bitlis Belediye Eş Başkanları Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, İçişleri Bakanlığı tarafından da dönemin Valisi Ahmet Çınar Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Bitlis'te bu kez Cumhur itifakı adayı AK Parti'li Nesrullah Tanğlay seçimi kazanarak, yeni başkan oldu.



Nesrullah Tanğlay, ilk ve orta öğrenimini Bitlis'te tamamladı. Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun olan Tanğlay, 23 yıldır ticaretle uğraşıyor. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, Yerel Yönimler Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdüren Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.



ARTVİN'DE, MİLLET İTTİFAKI ADAYI DEMİRHAN ELÇİN KAZANDI



ARTVİN, - ARTVİN'de Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı adayı CHP'li Demirhan Elçin kazandı.



Artvin'de Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı adayı CHP'li Demirhan Elçin kazandı. Artvin'de Belediye Başkanlığı'nı AK Partili Mehmet Kocatepe yürütüyordu. Artvin'de AK Parti; Arhavi, Hopa, Borçka, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde belediyeleri kaybetti. Bu ilçelerin tamamında CHP'li adaylar kazandı. AK Parti sadece Murgul ilçesinde seçimi kazandı.



DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?



1960 yılında Artvin'de doğdu. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu bitirdi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü tamamlayarak ön lisans mezunu oldu. Değişik tarihlerde, Artvin Orman İşletme ve DSİ Şube Müdürlükleri'nde geçici işçi olarak çalıştı, 1979 yılında girdiği devlet memurluğu sınavında başarılı olarak Artvin DSİ Şube Müdürlüğü'nde teknik personel olarak devlet memurluğu görevine başladı. 10 Kasım 1986 tarihinde kendi işyerini açarak esnaflığa ilk adımını attı. 1988 tarihinde Artvin Giyim Eşyaları ve Sanatkarları Odası seçimlerinde başkan vekilliğine, 01 Ağustos 1991 tarihinde ise başkanlığa seçildi. Halen aralıksız olarak başkanlık görevini devam ettirmektedir. 1989 yerel seçimleri öncesi, Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)'den belediye meclis üyeliği için aday adayı oldu. Hakim nezaretinde yapılan parti içi ön seçiminde başarılı olarak belediye meclis adayı olmaya hak kazandı. 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerde belediye meclis üyeliğine seçildi, 1989-1994 yılları arasında Artvin Belediyesi Encümenliği ve Meclis Üyeliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.







KİLİS'TE, YENİ BAŞKAN AK PARTİ'Lİ MEHMET ABDİ BULUT







KİLİS, - KİLİS'te, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, en çok oyu AK Parti'li aday Mehmet Abdi Bulut aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Bulut, Kilis'in yeni belediye başkanı oldu.



Kilis'te mevcut belediye başkanı Hasan Kara'nın yerine AK Parti'den aday gösterilen Mehmet Abdi Bulut, oyların sayılmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı seçildi.



Kilis'te, 1967 yılında doğan Mehmet Ali Bulut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yaptı. AK Parti'den 2009 yılında Kilis Belediye Başkanlığı'na seçilen, evli ve 3 çocuk babası Bulut, bir dönem bu görevi yürüttü.







TOKAT'TA AK PARTİ'Lİ EYÜP EROĞLU YENİDEN BAŞKAN







TOKAT, - TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Tokat Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre, oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti adayı Eyüp Eroğlu (42) kazandı.



Tokat'ta AK Parti'den yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kent merkezindeki seçmenlerin çoğunluğunun oyunu elde ederek yeniden başkan seçildi.



EYÜP EROĞLU KİMDİR?



İlköğretimini Tokat Cumhuriyet İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini Tokat İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Eroğlu, 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlayan Eroğlu, 2001-2014 yılları arasında Tokat'ta serbest avukatlık yaptı. Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları'nda çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında Tokat AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevi 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Tokat Belediye Başkan adaylığına kadar sürdürdü. 2014'te AK Parti'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçilen evli ve 3 çocuk sahibi Eyüp Eroğlu, orta düzeyde İngilizce biliyor.







RİZE'DE CUMHUR İTTİFAKI ADAYI RAHMİ METİN, KAZANDI







Aytekin KALENDER/RİZE, - RİZE'de, belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakI adayı AK Parti'li Rahmi Metin kazandı.



2004 yılında AK Parti'den İl Genel Meclis üyesi seçilen ve o dönem İl Genel Meclis Başkanlığı görevinde bulunan Rahmi Metin, resmi olmayan sonuçlara göre Rize Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Rize Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Reşat Kasap yürütüyordu.



Rize'de resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Çayeli, İkizdere, Derepazarı ve Fındıklı ilçelerinde seçimi kaybetti. Çayeli'nde MHP adayı İsmail Hakkı Çiftçi, Derepazarı'nda MHP adayı Selim Metin, İkizdere'de MHP adayı Hakan Karagöz ile Fındıklı'da Millet İttifakı adayı CHP'li Ercüment Çervatoğlu kazandı.



RAHMİ METİN KİMDİR?



Rahmi Metin, 1969'da Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de tamamlayan Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesi'nde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı. Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü. Çaykur Rizespor'da görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapıyor. Metin, evli ve 4 çocuk babası.







SİVAS'TA YENİ BAŞKAN AK PARTİ'Lİ HİLMİ BİLGİN







Eraydın AYTEKİN/SİVAS, - SİVAS'ta resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığını oyların çoğunluğunu alan AK Parti adayı Hilmi Bilgin (47) kazandı.



AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin, kentte kullanılan oyların yarıya yakınını alarak seçimi ilk sırada bitirdi. Seçimlerin favorilerinden biri olarak gösterilen Büyük Birlik Partisi adayı Doğan Ürgüp ise ikinci sırada kaldı.



HİLMİ BİLGİN KİMDİR?



Hilmi Bilgin, orta ve lise öğrenimi Sivas'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Sivas'ta bir süre kamu kurumunda avukatlık yapan Bilgin bu görevinden istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Sivas Barosu'nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yaptı. AK Parti Sivas İl Teşkilatı'nda Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezinde hukukçu olarak siyasi çalışmalarda bulundu. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26'ncı Dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği yapan Bilgin, bu sürede TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon Üyesi olarak çalıştı.



Cumhurbaşkanlığının 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan Bilgin, yerel seçimlerde Sivas'tan AK Parti Belediye Başkan adayı oldu. Evli olan Hilmi Bilgin orta düzeyde İngilizce biliyor.







GÜMÜŞHANE'DE AK PARTİ ADAYI ERCAN ÇİMEN KAZANDI







Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, - GÜMÜŞHANE'de Belediye Başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ercan Çimen kazandı.



Gümüşhane'de Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ercan Çimen yeni dönemde de AK Parti'den aday gösterildi. Çimen, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı.



Gümüşhane'nin Torul, Kürtün, Köse ve Şiran ilçelerinde ise AK Parti belediyeleri kaybetti. Bu ilçelerde MHP'li adaylar kazandı. Torul'da Evren Evrim Özdemir, Köse Turgay Kesler, Şiran Mutlu Özel, Kürtün de ise Enver Şen belediye başkanlığını kazandı.



ERCAN ÇİMEN KİMDİR?



1966'da Gümüşhane'de doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Çimen, üniversite eğitiminin ardından aile şirketi olan Çimenler Grup'ta yönetim kurulu üyesi oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Çimen, Gümüşhanespor, Gümüşhane Hizmet Vakfı, Gümüşhaneli İş Adamları Derneği gibi çeşitli oluşumlarda başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Çimen, siyasete Doğru Yol Partisi ile başladı. Bu partide Belediye Meclis Üyeliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2009'da ise AK Parti'ye geçti ve Gümüşhane Belediye Başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. 15 Şubat 2011 tarihinde AK Parti Gümüşhane İl Başkanı olan Çimen, 2014 yılında Gümüşhane Belediye Başkanı seçildi. Çimen evli ve 2 çocuk babasıdır.







BİLECİK'İN YENİ BELEDİYE BAŞKANI CHP'Lİ ŞAHİN







Cafer ELMAS/BİLECİK, - BİLECİK'te, Millet İttifakı adayı CHP'li Semih Şahin, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. Mevcut belediye başkanı ve Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Nihat Can ise ikinci sırada yer aldı.



Yerel seçimlere Millet İttifakı adayı olarak giren CHP'li Semih Şahin, 120 sandığın bulunduğu kentte resmi olmayan sonuçlara göre yaklaşık yüzde 50 oy alarak Bilecik'in yeni belediye başkanı oldu. Seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li mevcut belediye başkanı Nihat Can ise yüzde 41 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Nihat Can, 24 Haziran genel seçimlerinde Selim Yağcı'nın belediye başkanlığından istifa ederek milletvekili olmasının ardından belediye meclis üyelerinin oylarıyla belediye başkanı olmuş ve bu seçimlerde aday gösterilmişti.



SEMİH ŞAHİN KİMDİR?



Semih Şahin, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlkokulu İstasyon Hürriyet Okulu'nda, liseyi Eskişehir Maarif Koleji'nde, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra sırasıyla İstanbul ve İngiltere'de öğrenim hayatını tamamladıktan sonra Balıkesir ve İstanbul'da yaşadı. Semih Şahin kariyeri boyunca, Balıkesir Üniversitesi İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi Yapı İşleri Müdürlüğü, Restorasyon ve Yapı Güçlendirme Müteahhitliği, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.







ŞIRNAK'TA AK PARTİ'LİLERDEN ERKEN KUTLAMA



ŞIRNAK Belediye Başkan adayı AK Parti'li Mehmet Yarka'nın, sandıkların yaklaşık yüzde 70'inin açılmasıyla resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi HDP adayını geçtiği iddiasıyla kent merkezinde kutlamalar yapıldı.



Şırnak'ta resmi olmayan sonuçlara göre olayların büyük bölümünü AK Parti adayı Mehmet Yarka'nın almasıyla kentte sevinç gösterileri düzenlendi. Kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda partili meşaleler yakarak, davul- zurna eşliğinde kutlama yaptı. Şırnak genelinde sandıkların yüzde 70'inin açılmasıyla ortaya çıkan sonuçta AK Parti'li Mehmet Yarka, HDP adayı Hişar Osal'a büyük fark attığı ileri sürüldü.



MUHTARLIK SEÇİMİNDE SİLAHLI KAVGA: 8 YARALI



ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Çırgan köyünde muhtarlık seçim sonuçları sayıldığı sırada çıkan kavgada, Hasan K.'nın av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı.



Olay, Kozlu'ya bağlı Çırgan köyünde meydana geldi. Seçim sonuçları sayıldığı sırada iki rakip muhtar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya muhtar adaylarının yakınları da katıldı. Bu sırada yakındaki evine giden bir muhtar adayının arkadaşı Hasan K., av tüfeğini alarak seçimin yapıldığı yere gitti. Hasan K., av tüfeğiyle etrafa rastgele ateş etmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Vücutlarına saçmalar isabet eden 8 kişi, vatandaşlar tarafından araçlarla Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri, olayın ardından ormanlık alana kaçan Hasan K.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Hasan K.'nın jandarmadaki işemleri devam ediyor.



AKSARAY'DA MUHTAR YAKINLARI ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI



AKSARAY'ın Karacaören köyünde iki muhtar adayının yakınları arasında çıkan kavgada M.Ş., Sercan Şahin'i (28) sol bacağından bıçakla yaraladı.



Olay, saat 18.30 sıralarında Karacaören İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Karacaören köyünün iki muhtar adayının, yakınları arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş., Sercan Şahin'i, sol bacağından bıçakladı. Yaralı Şahin, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.Ş. de gözaltına alındı.



