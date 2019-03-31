Dha Yurt  Seçim Bülteni - 3

1)DOĞU SANDIK BAŞINDA
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde yerel seçimler için oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Vatandaşlar, erken saatlerden itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti. Erzurum
'da 2 bin 281 sandıkta, 498 bin 253 seçmen, Ağrı
'da bin 305 sandıkta, 278 bin 399 seçmen, Muş
'ta 981 sandıkta, 213 bin 935 seçmen, Kars
'ta 850 sandıkta, 185 bin 182 seçmen, Erzincan
'da bin 5 sandıkta, 146 bin 463 seçmen, Iğdır
'da 481 sandıkta 108 bin 390 seçmen ve Ardahan
'da 358 sandıkta 69 bin 874 seçmen oy kullanacak.
Erzurum'da kar yağışı ve yer yer bazı bölgelerde yaşanan tipi nedeniyle, sabahın ilk saatlerinde sandığı ilgi az oldu.
Seçimlerin huzur ortamında yapılabilmesi için Erzurum'da 2 bin 80 jandarma, 3 bin 700 polis görev yapıyor. Oy kullanma işlemi saat 16.00'ya kadar devam edecek.
Görüntü Dökümü:
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-Oy kullanamaya gelen vatandaşlardan detay
-Oy kullanan vatandaşlardan detay
-Sandıklardan detay
-Soğuk ve karlı havada oy kullanmaya giden vatandaşlardan detay
Haber-Kamera: Hümeyra
PARDELİ - Zafer KUMRU/ ERZURUM,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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2)ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK'E OY VERME BAŞLADI
ESKİŞEHİR, Kütahya
ve Bilecik
'te Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah 08.00'da oy verme işlemi başladı. Oy kullanacakları okullara erken saatlerde gelenler oy verme işleminin başlamasını beklerken, sabah saatlerinden yoğun katılım olduğu gözlendi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Eskişehir
'de sabah 08.00'da başladı. Oy vermek için Odunpazarı
ilçesindeki Hacı Süleyman Çakır
Kız Anadolu Lisesi
'ne erken gelenler, sınıf kapılarında oy verme işleminin başlamasını bekledi. Saat 08.00'da kimlik kontrolü yapılan seçmenler sandık başına giderek oylarını kullandı. Seçmenlere Büyükşehir, ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleri için oy pusulası verildi. Seçmenler üzerinde 'evet' ya da 'tercih' yazılı kaşelerle oy kullanarak şeffaf sandıklara attı. Oy kullanmak için erkenden geldiğini anlatan Hasan Yılmaz
, "Oy kullanmak için okula sabah erken geldik. Oy verme işlemi başladı ve oyumuzu kullandık. Yaşlılar olarak genelde erken geliyoruz. Oyumuz vatana millete hayırlı olsunö dedi.
Kütahya ve Bilecik'te de oy verme işlemi sabah 08.00'da başlarken katılımın yoğun olduğu gözlendi.
Görüntü Dökümü:
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(ESKİŞEHİR)
-Seçmenlerin okula gidişleri
-Koridorda bekleyenler
-Sandık kurulması
-Pusulaların mühürlenmesi
-Oy verme işlemi
-Oy verenler
(KÜTAHYA)
-Seçmenlerin okula gelişi
-Sınıf ve koridorlardan görüntü
-Oy kullananlar
-Okuldan çıkanlar
-Genel görüntüler
(BİLECİK)
- Osmangazi
Gazi Ortaokulu
-Seçmenlerin okula girişi
-Okul içinden görüntü
-Oy kullananlar
-Sandık ve oy pusulası detay
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ-Cafer ELMAS/ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, BİLECİK,-
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3)MALATYA'DA SEÇMEN, 2 BİN 86 SANDIKTA OY KULLANIYOR Malatya
'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.
561 bin 708 kayıtlı seçmenin olduğu kentte kurulan 2 bin 86 sandıkta oy kullanma işlemi, saat 07.00'da başladı. Seçmenlerin, büyükşehir, ilçe belediye, meclis üyeleri ve muhtarları belirleyeceği oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Sandıklardan görüntü
Sandık görevlileri
Oy kullanmaya gelenler
Oy kullananlar
Kalabalıktan görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 132 MB
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4)TOKAT'TA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI
TOKAT'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Tokat
'ta seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde seçmen kağıtları ile sandığa gelenlere, görevliler tarafından oy kullanma konusunda kısa bilgiler verildi. Ardından vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemini tamamlayanlar seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Oy kullanma işlemi saat 17.00'de bitecek.
Mahalli idareler seçimlerinde il genelinde 1809 sandıkta 443 bin 58 seçmen oy kullanacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Seçim merkezlerinden görünütler
-Oy kullanan vatandaşlar
Haber-Kamera: Fatih
YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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5)ANTALYA'DA SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİTTİ
ANTALYA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Antalya
'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 08.00'de başladı. Erken saatlerde okullara gelen Antalyalılar, oylarını kullandı. Seçmenler, kurulan 5 bin 428 sandıkta büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercihlerini yapacak. Oy verme işlemi başlamadan önce bazı sandıklarda kuyruklar oluştu.
Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluk yaşanacağı düşüncesiyle erkenden oy kullandıklarını ifade eden seçmenler, çıkacak sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Asansör olmayan okulların üst katlarında oy kullanmak zorunda kalan yaşlı ve engelliler zorlandı.
1 milyon 707 bin 819 seçmenin sandıkta oy kullanacağı Antalya'da, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Oy kullananlardan görüntü
RÖP: Nurhaç Tur
Merdivenleri zorlukla çıkan yaşlı kadınla röportaj
Detaylar
Haber-Kamera: Süleyman EKİN - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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6)KONYA'DA SEÇMEN, SANDIK BAŞINA GİTTİ
KONYA'da seçmenler 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Konya
'da 1 milyon 401 bin 416 seçmen, kurulan 5 bin 108 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işleminin saat 08.00'de başladığı kentte, oy kullanılan okulların sakin olduğu görüldü. Seçmenler saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Seçmenlerin okula gelmesi
-Listelere bakması
-Oy kullanması
-Genel ve detay
Haber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
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7)SİVAS'TA OY VERME İŞLEMİ 'KAR' SÜRPRİZİYLE BAŞLADI
SİVAS'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Sabaha karşı etkili olan kar nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Sivas
'ta, saat 07.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde seçmen kağıtları ile bulundukları sandığa gelenler oylarını kullandı. Seçmen kağıtları olmayan vatandaşlara ise mahalle muhtarları yardımcı oldu. Vatandaşların seçime katılımının yoğun olduğu gözlendi. Oy kullanma işlemini tamamlayanlar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
KAR SÜRPRİZİ
Sivas'ta seçim sabahında kent merkezinde kar sürprizi yaşandı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği kentte, vatandaşlar seçime kar ile uyandı. Yağış nedeniyle park halindeki araçların üzerleri ve parklar beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kent merkezinden görüntüler
-Oy kullanma yerlerinden görüntüler
-Oy kullanan vatandaşlar
-Kent merkezinden kar görüntüleri
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS,
GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK
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