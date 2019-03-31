Dha Yurt Seçim Bülteni -33

Ak Partili Leyla Şahin Usta: "Cumhur İttifakının oy oranı korunmuş durumdadır"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Türkiye genelinde Cumhur İttifakının oy oranı korunmuş durumdadır.

Ak Partili Leyla Şahin Usta: "Cumhur İttifakının oy oranı korunmuş durumdadır"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Türkiye genelinde Cumhur İttifakının oy oranı korunmuş durumdadır. Burada kazanan Türkiye'dir, kazanan vatanımızdır, milletimizdir, bayrağımızdır."dedi.



Seçim sonuçlarını Ak Parti Konya İl Seçim Kordinasyon Merkezi'nde takip eden Leyla Şahin Usta, gazetecilere yaptığ açıklamada, Cumhur İttifakının oy oranını koruduğunu söyledi. Usta, şöyle konuştu: "Büyükşehir belediyeleri içerisinde Konya birinci durumda. Türkiye genelinde ise daha henüz açılmayan sandıklarımızdan dolayı bunu tam net bir şey söyleyemiyorum ama yine herzamanki gibi Türkiye genelinde de oldukça yüksek bir oy oranına sahibiz. Açılan sandıklarla birlikte tam netleştikçe inşallah Türkiye birincisi olma şansımız halen devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet İttifakı olarak hepimiz hep beraberiz. Bu itifakın gücüyle birlikte öncelikle şunu söylemeliyiz; Türkiye genelinde Cumhur İttifakının oy oranı korunmuş durumdadır. Burada kazanan Türkiye'dir, kazanan vatanımızdır, milletimizdir, bayrağımızdır. Bu beka meselesinin aslında ne kadar önemli olduğunun Türkiye için, vatandaşlarımız için, hemşehrilerimiz için kabul gördüğününün göstergesidir. Elhamdülillah diyoruz. Cumhur İttifakı durmak yok yola devam dedi. Türkiye durmak yok yola devam dedi. Türkiye dışarıdan Cumhur İtitfakının oy oranlarını beklmeyenlere gereken cevabı verdi." dedi.



Öte yandan Seçim Kordinasyon Merkezinin önünde toplanan partililer ise sevinç yaşadı.



Görüntü Dökümü



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Leyla Şahin usta açıklama



Partililerden detay



Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))



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Tunceli'de, TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı







TUNCELİ, - TUNCELİ Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı Fatih Mehmet Maçoğlu (51) seçildi.



TKP'den 30 Mart 2014 yerel seçiminde, aday gösterildiği Ovacık'ta oyların yüzde 36,1'ini alarak, belediye başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde de aday gösterildiği Tunceli'de oyların çoğunu alıp, belediye başkanı oldu. Tunceli merkezde en fazla oy alan ikinci isim ise HDP'nin adayı Nurşat Yeşil oldu.



Tunceli'de, 30 Mart 2014 seçiminde BDP'den belediye başkanı seçilip, DBP'ye geçen Mehmet Ali Bul'un görevden alınmasıyla kentin valisi Tuncay Sonel, belediye başkan vekili olarak göreve atanmıştı.







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Aksaray'da AK Parti'nin adayı Enver Dinçer, kazandı







Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, - AKSARAY'da resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Evren Dinçer, yüzde 40,7 oranla kazandı.



EVREN DİNÇER KİMDİR?



Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Evren Dinçer, 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı'na atandı. Evren Dinçer, 1981 yılında Merve Anamur ile evlendi.







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Kahramanmaraş'ın yeni başkanı, AK Parti'li Hayrettin Güngör oldu







Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Hayrettin Güngör oldu.



Kahramanmaraş'ta, AK Parti yerel seçimlere mevcut başkan Fatih Mehmet Erkoç yerine Hayrettin Güngör ile girdi. Cumhur İttifakı ortak adayı olan Güngör, seçimde kullanılan geçerli oyların büyük çoğunluğunu alarak resmi olmayan sonuçlara göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 'Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katılan CHP'li Ali Öztunç ise ikinci oldu.



HAYRETTİN GÜNGÖR KİMDİR?



1965 yılında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğan Hayrettin Güngör, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Güngör, mali müşavirlik yaptı ve VakıfBank'ta Mali Analist olarak çalıştı. İçişleri Bakanlığı'nda Kontrolör, Baş Kontrolör ve Kontrolörler Başkanı olarak görev yapan Güngör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2018 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüten Güngör, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeliğine atandı. Kamu mali yönetim projesi ve yerel yönetimlerin yapılanması ile yeni büyükşehir belediyelerinin kurulmasını düzenleyen kanunun hazırlık çalışmalarına da katılan Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği adına öneriler hazırladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Hayrettin Güngör, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Uyum Komisyonu çalışmalarında da görev aldı.







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Samsun'da, 'cumhur ittifakı'nın adayı Mustafa Demir başkan oldu







Hüseyin KALAY/SAMSUN, - SAMSUN'da, yerel seçimin kesin olmayan sonucuna göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Demir, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.



'Cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mustafa Demir, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonucuna göre, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Büyükşehir Belediyesi'nde 3 dönemdir AK Parti'li Yusuf Ziya Yılmaz, başkanlık yapıyordu. Yılmaz'ın milletvekilliği adaylığı için geçen yıl görevinden istifa etmesi nedeniyle yerine bu görevi yerel seçime kadar Zihni Şahin yürüttü.



MUSTAFA DEMİR KİMDİR?



Mustafa Demir, 18 Ocak 1961'de, Trabzon Şalpazarı'nda dünyaya geldi. Demir, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu ve 4 yıl kamu hizmeti yaptı. Mimarlık, yapı müteahhitliği ve ticaretle uğraşan Demir, Atakum Belediyesi'nde meclis üyeliği de yaptı. 22'nci ve 23'üncü dönemde Samsun milletvekili seçilen Demir, aynı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Mustafa Demir, 60'ıncı hükümette Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlendi.







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Kastamonu'da, MHP'li Galip Vidinlioğlu başkan seçildi







Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, - KASTAMONU'da, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Galip Vidinlioğlu, belediye başkanı oldu.



AK Parti'den Mahalli İdareler Genel Seçimleri için mevcut belediye başkanı Tahsin Babaş'ın yeniden aday gösterildiği Kastamonu'da, kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'li Galip Vidinlioğlu kazandı. Göz doktoru olan, evli ve 2 çocuk babası Vidinlioğlu, oyların çoğunu alarak, belediye başkanı seçildi.



GALİP VİDİNLİOĞLU KİMDİR?



Galip Vidinlioğlu, 8 Mart 1967 tarihinde, Kastamonu Taşköprü'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Taşköprü'de tamamlayan Vidinlioğlu, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1991'de yükseköğrenimini burada tamamladı. 1994- 1997 yıllarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Kliniği'nde çalışan Vidinlioğlu, daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesi Göz Kliniği'nde çalıştı. Galip Vidinlioğlu, kentte daha sonra kendi kliniğini açtı.







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Kastamonu'da, MHP'li Galip Vidinlioğlu başkan seçildi







Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, - KASTAMONU'da, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, MHP'nin adayı Galip Vidinlioğlu, belediye başkanı oldu.



AK Parti'den Mahalli İdareler Genel Seçimleri için mevcut belediye başkanı Tahsin Babaş'ın yeniden aday gösterildiği Kastamonu'da, kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'li Galip Vidinlioğlu kazandı. Göz doktoru olan, evli ve 2 çocuk babası Vidinlioğlu, oyların çoğunu alarak, belediye başkanı seçildi.



GALİP VİDİNLİOĞLU KİMDİR?



Galip Vidinlioğlu, 8 Mart 1967 tarihinde, Kastamonu Taşköprü'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Taşköprü'de tamamlayan Vidinlioğlu, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1991'de yükseköğrenimini burada tamamladı. 1994- 1997 yıllarında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Kliniği'nde çalışan Vidinlioğlu, daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesi Göz Kliniği'nde çalıştı. Galip Vidinlioğlu, kentte daha sonra kendi kliniğini açtı.







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Bartın'da seçimi MHP'li belediye başkanı kazandı







Ayhan ACAR/BARTIN, - BARTIN'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı MHP'li Cemal Akın, yeniden başkan seçildi.



2 dönemdir Bartın'da MHP'den belediye başkanı seçilen Cemal Akın, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Resmi olmayan sonuçların belli olmasının ardından Cemal Akın, Yalı mevkiinde bulunan seçim bürosunda konuşma yaparak, vatandaşların tebriklerini kabul etti.



1959 yılında Bartın'da doğan Cemal Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bartın'da mesleğini sürdüren Cemal Akın, partisinin il başkanlığı görevinde bulundu. Cemal Akın, 2 dönemdir Bartın Belediye Başkanlığı görevinde bulunmakta.







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Kırşehir'de CHP'nin adayı Ekicioğlu, başkan seçildi







Salih GÜNER/KIRŞEHİR, - KIRŞEHİR'de, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkanı seçildi.



CHP'li Selahattin Ekicioğlu, AK Parti'nin mevcut belediye başkanı Yaşar Bahçeci'yi yeniden aday gösterdiği kentte seçimi kazandı. Oyların çoğunluğunu alan Ekicioğlu, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre belediye başkanı seçildi.



SELAHATTİN EKİCİOĞLU KİMDİR?



Selahattin Ekicioğlu, 3 Mart 1960'da Kırşehir'de çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Tahsilini Kırşehir'de tamamladı. 1970'li yıllarda babası ile birlikte bir kooperatif oluşumuyla inşaat sektörüne girdi. Ticari faaliyetlerini aile şirketi olarak devam ettiren Ekicioğlu, 1983'te şirket bünyesine ulusal ve uluslararası taşımacılık, yakacak ve inşaat malzemesi tedariki işini de ekledi. 1990'lı yılların başında otomotiv alanında da faaliyetlere başlayan Selahattin Ekicioğlu, tarım makineleri satışı; lastik, jant ve akü bayilikleri yaptı. Nisan 2018'de yapılan oda seçimleri sonrasında başkan yardımcılığı görevini üstlenen Ekicioğlu, 20 Kasım 2018'de yönetim kurulu üyelerinin oylarıyla Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmuştur. Aynı zamanda TOBB Genel Kurul Delegesi'dir. Ekicioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.







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Adıyaman'da, AK Parti adayı Kılınç başkanlığa seçildi







ADIYAMAN, - ADIYAMAN Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç kazandı.



Adıyaman'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Süleyman Kılınç başkanlığa seçilen isim oldu. Süleyman Kılınç, AK Parti'li mevcut belediye başkanı Hüsrev Kutlu'nun yerine Cumhur İttifakı adayı gösterilmişti.



Adıyaman'da 1965 yılında dünyaya gelen Süleyman Kılınç, 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada sınavlara katılarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Doktor olarak mezun olmasının ardından Kütahya ve İstanbul'da çalışan Kılınç, daha sonra görevini memleketinde sürdürdü. 14 yıl Adıyaman Tabip Odası Başkanlığı görevini yürüten Kılınç, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanlığı yapıyordu. Kentin resmi olmayan sonuçlarına göre yeni belediye başkanı olan Kılınç, evli ve 3 çocuk babasıdır.





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