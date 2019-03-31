Dha Yurt Seçim Bülteni -34

Tunceli'de Maçoğlu'ndan başkanlık kutlamasıTUNCELİ'de resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ve destekçileri, kutlama yaptı.

Tunceli'de Maçoğlu'ndan başkanlık kutlaması



TUNCELİ'de resmi olmayan sonuçlara göre, Belediye Başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ve destekçileri, kutlama yaptı.



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2014 yerel seçimlerde TKP'den seçilerek, Türkiye'nin ilk komünist partili ilçe belediye başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan adayı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, TKP'in adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oyların çoğunu alarak, HDP adayı Nurşat Yeşil'in önünde yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu memleketi Tunceli'de partisi üçüncü sırada kaldı.



TKP'Lİ İLK İL BELEDİYE BAŞKANI



Resmi olmayan sonuçlara göre Maçoğlu'nun Tunceli Belediye Başkanlığı'na seçilmesiyle kentte sevinç gösterileri düzenlendi. Türkiye'nin ilk TKP'li il belediye başkan seçilen Maçoğlu, seçim bürosuna gelerek, burada toplanan kalabalığa seslendi. Tunceli halkının verdiği karara herkesin saygı duyması gerektiğini anlatan Maçoğlu, "Yaklaşık 3 aydır Tunceli'de kapı kapı gezdik, yağmur çamur, kış fırtına demeden halkımıza kendimizi anlattık. Büyük bir mücadele verdik. Tunceli halkı bize kapılarını açtı, bizlere sahip çıktı. Sofrasını bizimle paylaştı. Çok çalıştık ve sonuçta başardık. Bugün Tunceli halkının iradesi gerçek olarak ortaya çıktı. Tunceli halkı kendisine oy verdi. Köylü kazandı, işçi kazandı, emekçi halk kazandı, bizler kazandık. Biz bu sokaklarda birlikte karar alacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi hor görmeden herkesi eşit görerek yöneteceğiz. Halk, düşüncelerimizi onayladı. Bundan sonra halkının yetkilendirdiği insanlar Tunceli'yi yönetecek" dedi.



Görüntü Dökümü:



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Maçoğlu'nun seçim bürosu gelişi



Maçoğlu'nun tebrikleri kabulü



Maçoğlu'nun konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,



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CHP'li Tunç Soyer: Yarın ilk işim en az oy aldığım mahallelere gitmek



MİLLET İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, partisinin İl Başkanlığı'nda kesin olmayan seçim sonuçlarına dair basın açıklaması yaptı. Yarın yapacağı ilk işin en az oy aldıkları mahallelere gitmek olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı; biz tohumduk. Bir gidip bin gelirdik, öyle de oldu. İzmirlilere teşekkür ediyorum, İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum" dedi.



Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybeci ile yarışan ve kesin olmayan sonuçlara göre, seçimi kazanan Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. İzmir'in iradesini çok renkten, çok sesten ve çok nefesten yana kullandığını söyleyen Tunç Soyer, şöyle dedi:



"İzmir birlik beraberlikten yana oyunu kullanmıştır. İzmir her türlü haksızlığa hayır demiştir. Bizi gömmeye çalıştılar ama unuttukları bir şey vardı, biz tohumduk. Bir gidip bin gelirdik, öyle de oldu. İzmirlilere teşekkür ediyorum, İzmirlileri kalbimle kucaklıyorum. Bugünden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi bir ana olacak. Bütün evlatlarını aynı şefkatle kucaklayacak. Hiç kimseyi ayırmayacak ve üvey evlat muamelesi yapamayacak. İzmir Türkiye de siyasetin dilinin değişmesi gerektiğini gösterdi. Sevginin bir aradalığın dilinin mümkün olduğunu gösterdi. Bu nedenle de İzmir'e teşekkür ediyorum. Yarından itibaren yoksullukla işsizlikle mücadeleye başlayacağız. Refahı daha adil paylaştırmak için canla, başla, çalışacağız."



'EN AZ OY ALDIĞIM MAHALLELERE GİDECEĞİM'



Tunç Soyer, gazetecilerin "Aldığınız oy oranını başarılı buluyor musunuz" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Büyükşehir belediyeleri arasında alınan en yüksek oy. Millet İttifakı'yla birlikte aldık. Bu gurur duyulacak bir başarı. Bu İzmirlilerin başarısı, herkesin payı var. Bana oy vermeyenlerin de belediye başkanı olacağım. Yarın yapacağım ilk iş en az oy aldığım mahalleye gidip, içlerinin rahat olmasını söyleyeceğim. Onların da belediye başkanı olacağımı söyleyeceğim."



'HALKA HİZMETTEN YANA OY KULLANDI'



CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer İzmir'in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:



"Sayın Soyer yaklaşık yüzde 60'lık oy oranıyla başkan seçilmiştir. Ben kendisini bir İzmirli olarak bir CHP'li olarak kutluyorum, tebrik ediyorum. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmir 31 Mart yerel seçimlerinde bir kez daha demokrasinin, cumhuriyetin barışın, umudun başkenti olduğunu bir kez daha göstermiştir. İzmirliler tercihlerini ranttan yana değil halka hizmetten yana bir kez daha kullanmıştır. İzmir duruşunu göstermiştir."



Bayındır, Kınık, Kiraz ve Aliağa ilçeleri dışında 26 ilçede Millet İttifakı olarak seçimi kazandıklarını savunan Yücel, "Bizim 30 artı 1 hedefimiz vardı. Bu hedefimize büyük oranda yaklaştığımızı görüyoruz. Siyaset bir iddia işidir. Bizim iddiamız yaşadığımız şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu iddiamızı aldığımız seçimlerle devam ettiriyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in CHP'ye gelmesi



-Partililerle bir araya gelmesi



-Tunç Soyer'in açıklaması



-Genel ve detay görüntü



Haber: Umut KARAKOYUN-Cavut CAN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



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Çanakkale'de Millet İttifakı adayı CHP'li Gökhan, 4'üncü kez kazandı







ÇANAKKALE'de 3 dönemdir CHP'den belediye başkanı olan Millet İttifakı'nın adayı Ülgür Gökhan, resmi olmayan sonuçlara göre, 4'üncü dönemde de başkan seçildi. Başkan Gökhan, CHP lokali önünde partililere seslenerek, zaferini ilan etti.



Çanakkale'de 2002 yılında Başkan İsmail Özay'ın milletvekili adayı olmak için istifa etmesi üzerine belediye meclis üyesi Ülgür Gökhan, meclis tarafından belediye başkanı seçildi. Gökhan sonrasında, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazandı. Üst üste 3 dönemdir başkan seçilen Ülgür Gökhan, bugünkü seçimleri de kazanarak 4'üncü dönemde yine başkan oldu.



Başkan Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki CHP lokali önüne gelen partililere teşekkür konuşması yaptı. Partililer, ellerindeki Türk bayrakları ve CHP bayraklarıyla büyük bir coşku yaşadı, meşaleler yakıldı.



Yeniden Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Ülgür Gökhan, "Bu başarı hepimizin, hepinize kutlu olsun. Bu kente hep 'barış kenti' diyoruz, 'özgürlük kenti' diyoruz. 'Burada kardeşlik hüküm sürsün' diyoruz. Bununla ilgili söylemlerimizi Çanakkale halkı dikkate aldı. Burada büyük bir oy oranıyla bizi göreve getirdi. Şu andan itibaren inşallah mazbatamızı aldıktan sonra artık biz Çanakkale halkının tamamının belediye başkanıyız. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak, kardeşçe bu kentte yaşayacağız. Bu insanlara mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Hep beraber çok çalışacağız. Hedef şu; Çanakkale'de mutlu, huzurlu ve kalkınmış bir kent yaratmaya devam edeceğiz. Yarın doğum günüm. Kutlayanlar var. Sağ olun, var olun. Başka hediye istemiyorum, bu hediye bana çok bile. Hepinize bu hediyenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çanakkale halkına ve katkısı olan teşekkür ediyorum" dedi.



ÜLGÜR GÖKHAN KİMDİR?



Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına İstanbul Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Galatasaray Lisesi'nin ardından 1975 yılında Ankara Üniversitesi'nde Mülkiye'ye girdi. Üniversite öğrenimi için gittiği Ankara'da Hale Gökhan ile tanışıp evlendi. Gökhan çiftinin bu evlilikten bir erkek ve bir kız çocukları oldu.



1989 yılı yerel seçimlerinde SHP'den kontenjan Belediye Meclis Üyesi seçilerek yerel yönetim idareciliğiyle tanışan Ülgür Gökhan, 1992 yılında CHP'nin yeniden açılmasıyla CHP Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. 1999 yılı yerel seçimlerinde CHP'den yeniden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2002 yılında, dönemin Belediye Başkanının milletvekilliği için istifa etmesiyle boşalan belediye başkanlığı görevine meclis üyelerinin oylarıyla seçildi. Meclisçe yapılan seçimlerin ardından 2004 yılına kadar emanet aldığı kentin yönetimini sürdürdü. Gökhan, bu yıl yapılan seçimlerde başkanlık koltuğuna oturdu. 2009 yılı yerel seçimlerinde, halktan yeniden görev istedi ve seçildi. 2014 yılı yerel seçimleri için yeniden partisinin adayı olarak belirlenen Ülgür Gökhan, tekrar Çanakkale Belediye Başkanı seçildi.



Kente yalnızca siyasi kimliğiyle değil, iş ve spor adamı olarak da hizmet sunan Başkan Gökhan; ÇTSO ve Çanakkale Spor'un yönetici kadrolarında görev aldı, Rotary Kulüp Başkanlığı yaptı. Ülgür Gökhan, Galatasaraylılar Birliği ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği görevini de sürdürmektedir.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -



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Karabük'te, Vergili'nin yeniden başkan seçilmesi kutlandı



KARABÜK, – KARABÜK'te, MHP'li Rafet Vergili'nin yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak kutlamada bulundu.



Karabük'te resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Rafet Vergili'nin yeniden belediye başkanı seçilmesi üzerine yaklaşık 5 bin kişi Kent Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisi yaptı. 'Sözünün eri Rafet Vergili' sloganı atan kalabalık, meşaleler yakıp, davul zurna eşliğinde seçim zaferini kutladı. Meydana gelen Rafet Vergili'ye de sevinç gösterilerinde bulunuldu. Kamyonet kasasının üzerine çıkarak kalabalığa hitap eden Vergili, "3'üncü dönem yine Karabük'ü bize teslim ettiniz. İnşallah sizleri mahcup etmeden vermiş olduğumuz sözlerin hepsini tek tek yerine getireceğiz. Yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Karabükümüzün 50 yıllık geleceğini hep beraber inşa edeceğiz. Biliyoruz ki bütün partililer bize oy verdi. Bütün partililere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi var olsun sağ olsun. 3 aylık bir seçim süresi içerisinde her türlü iftiralara, ithamlara, itibarsızlaştırmalara rağmen sizler bana sahip çıktınız. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.



Havai fişek gösterisinin ardından Rafet Vergili meydandan ayrılırken, partililer araçlarla konvoy yaparak kutlamayı sürdürdü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Kalabalığın sevinç gösterisi



-Meşalaler yakılması, havai fişek göstersi



-Rafet Vergili'nin konuşması



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



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Konya'da, AK Parti adayı Altay yeniden başkan







Tolga YANIK/KONYA, - KONYA'da, resmi olmayan sonuçlara göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığına, mevcut Başkan AK Parti'li Uğur İbrahim Altay seçildi.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti'nin adayı Uğur İbrahim Altay kazandı.



UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?



İnşaat mühendisi Uğur İbrahim Altay (44), 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde, Konya'nın metropol ilçelerden Selçuklu'da AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 640 bin nüfuslu ilçede iki dönem görev yapan Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimler için milletvekili adayı olmasıyla birlikte 3 Mayıs 2018 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından Belediye Başkanlığına seçildi. Altay, evli ve üç çocuk babası.







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Zonguldak Belediye Başkanlığına AK Parti'li Ömer Selim Alan seçildi







Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, - ZONGULDAK'ta resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığına AK Parti'li Ömer Selim Alan seçildi.



AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan, 2009 ve 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP'nin kazandığı Zonguldak'ta, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 42 oy alarak seçimi ilk sırada tamamladı. Alan'ın en yakın rakibi CHP adayı Şenol Şanal ise yüzde 38 oy aldı. Ömer Selim Alan, Madenci Anıtı'nda toplanan partililerin tebrikleri kabul etti.



ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?



Ömer Selim Alan, 1979 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk,orta ve lise eğitimini Zonguldak TED Koleji'nde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans yapan Dr. Alan, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu. Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde başlayan Dr. Alan, Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü görevinde bulundu. Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti Zonguldak il yönetimine girerek adım atan Dr. Ömer Selim Alan, 6 yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Evli ve 2 çocuğu bulunan Dr. Ömer Selim Alan, İngilizce bilmektedir.







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Karabük'te MHP'li Vergili kazandı







Bülent DİKTEPE/KARABÜK, - KARABÜK'te, resmi olmayan sonuçlara göre mevcut başkan MHP'li Rafet Vergili, yeniden seçildi.



Karabük Belediye Başkanı ve adayı MHP'li Rafet Vergili, resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi AK Parti'li Burhanettin Uysal'ı geride bırakarak yeniden başkan seçildi. 2 dönemdir belediye başkanı seçilen Rafet Vergili, 3'üncü defa seçildi.



KİMDİR?



Rafet Vergili, 1959 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük TED Koleji'nde tamamladı. İş adamı Rafet Vergili, 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüttü. Vergili, evli ve 5 çocuk babası.







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Düzce Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Faruk Özlü seçildi







Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, - DÜZCE Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'nin adayı Faruk Özlü seçildi.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Düzce Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Faruk Özlü kazandı. Faruk Özlü, mevcut belediye başkanı AK Parti'li Dursun Ay'ın yerine seçildi.



FARUK ÖZLÜ KİMDİR?



Faruk Özlü, 19 Kasım 1962'de, Düzce'de doğdu. Makine yüksek mühendisi Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Özlü, İspanya'da proje ve mühendislik, Harvard Üniversitesi'nde üst düzey yöneticilik eğitimi aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisi; Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nda mühendis, uzman, proje müdürü, daire başkanı, müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Özlü, müsteşar vekilliği de yaptı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nca yürütülen önemli bütün projelerde görev alan Özlü, 25. ve 26. dönemlerde Düzce milletvekili seçildi. Evli ve 2 çocuk babası Faruk Özlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevi de yaptı.



Öte yandan resmi olmayan sonuçlara göre, Akçakoca Belediye Başkanlığı'na MHP'li Okan Yanmaz, Yığılca Belediye Başkanlığı'na MHP'li Rasim Çam, Gümüşova Belediye Başkanlığı'na MHP'li Muharrem Tozan, Cumayeri Belediye Başkanlığı'na MHP'li Mustafa Koloğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanlığı'na MHP'li Birol Şahin, Çilimli Belediye Başkanlığı'na AK Parti'li Muhsin Yavuz, Gölyaka Belediye Başkanlığı'na ise AK Parti'li Yakup Demircan seçildi.







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Bolu'da 15 yıl sonra seçimleri CHP'li aday kazandı







Murat KÜÇÜK/BOLU,- BOLU'da, 15 yıldır AK Partili Alaaddin Yılmaz tarafından yönetilen Bolu Belediyesi'nin yeni başkanı resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Tanju Özcan oldu.



Son 3 yerel seçimden galip çıkarak 15 yıldır Bolu Belediye Başkanı olarak görev yapan ve Bolu'da siyasetin en güçlü isimlerinden olan Alaaddin Yılmaz partisinin 3 dönem kuralına takılarak aday gösterilmedi. Bolu Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın adayı olarak daha önce İl Başkanlığı, milletvekilliği ve bakan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuş olan AK Partili Fatih Metin gösterildi. Millet İttifakı'nın adayı ise 3 dönemdir Bolu Milletvekili olan CHP'li Tanju Özcan oldu. Tanju Özcan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla Bolu'da 15 yıl sonra CHP'li belediye devri başlayacak.



Avukat olan Tanju Özcan, siyasete Bolu Belediyesi'nde Belediye Meclis üyeliği ile başladı. Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 3 dönemdir milletvekili olan Tanju Özcan, İngilizce bilmekte. Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.







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Amasya belediye başkanlığını MHP'li Sarı kazandı







Sinan HARMANCI/AMASYA, - AMASYA'da, belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'nin adayı Mehmet Sarı kazandı.



Amasya'da belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Mehmet Sarı kazandı. Amasya'da iki dönemdir belediye başkanlığını yürüten AK Parti'li Cafer Özdemir, yeniden aday gösterildiği seçimleri kaybetti.



MEHMET SARI KİMDİR?



1961 yılında Amasya'da doğan Sarı, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Amasya İmam Hatip Lisesi'ni tamamladı. 1978-1980 yılları arasında Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. 2002 yılında kendi şirketlerini kurarak iş hayatına atılmaya karar veren, kurduğu 11 ayrı şirketi, M.S Şirketler Grubu çatısı altında toplayan Sarı, tüm bu şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçiminde MHP Amasya Milletvekili adayı gösterildi. 18 Mart 2018 tarihinde seçildiği MHP Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevini halen sürdüren Mehmet Sarı, evli ve 3 çocuk babası.







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Batman'da HDP'li doktor Mehmet Demir kazandı







BATMAN, - BATMAN'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini, HDP'nin adayı Mehmet Demir (51) kazandı.



Batman'da Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Sabri Özdemir, bu seçimde HDP'den aday gösterildi. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Özdemir'in adaylığını hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle reddetti. HDP'nin, Özdemir'in yerine aday gösterdiği göz doktoru Mehmet Demir ise şu anda resmi olmayan sonuçlara göre merkez ilçedeki 262 bin 680 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Demir'den sonra ikinci en fazla oyu alan isim ise AK Parti'nin adayı Murat Güneştekin oldu.







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Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel seçildi







IĞDIR, - IĞDIR'da resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel seçimi kazandı.



Iğdır'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, en çok oyu MHP'li İsa Yaşar Tezel aldı. 2009'dan beri HDP'li başkanlar tarafından yönetilen Iğdır Belediye Başkanlığını 10 yıl sonra Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel kazandı.



İSA YAŞAR TEZEL KİMDİR?



Iğdır'da 1956'da dünyaya gelen İsa Yaşar Tezel, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 1980'de mezun oldu. Bazı kurumlarda çalıştıktan sonra 1987 yılında geçtiği TRT Ankara Radyosu'nda Müdür Yardımcılığı görevi de yapan Tezel, evli ve iki çocuk babasıdır.





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